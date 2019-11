Diretta partita Arsenal - Dortmund, risultati live di Champions League

Erika Di Bello e VAVEL vi salutano e vi ringraziano per aver seguito la diretta insieme a noi.

L'Arsenal ottiene la vittoria in casa contro il Borussia Dortmund, guadagnandosi la qualificazione agli ottavi di Champions. Partita prodigiosa parte degli uomini di Wenger, che hanno attaccato e difeso per 90 minuti instancabilmente, il Dortmund si ferma anche al di fuori della Bundesliga con questo match deludente, in cui non hanno sfoggiato al meglio le loro potenzialità, forse anche a causa dell'eccessivo numero di infortuni.

90' + 2 Occasione per il Borussia! Ramos calcia con potenza e precisione, difficile ma efficace la presa di Martinez.

4 minuti di recupero.

89' Ultimo cambio per Wenger: entra Campbell per Chamberlain.

88' Subotic commette fallo su Sanchez. Buona punizione per l'Arsenal.

87' L'Arsenal continua imperrito ad attaccare e difendere in ogni centimetro del campo non lasciando spazi agli avversari.

82' Gundogan si ritrova il pallone tra i piedi, calcia dal limite dell'area, Martinez risponde a dovere.

79' Cambi per entrambe le squadre: entra Jojic per Grosskreutz, Podolski per Sanogo.

77' Pericoloso pallone messo in area da Grosskreutz che attraversa tutta la linea di porta.

75' Gran destro di Chamberlain, potente e ben indirizzato, finisce di poco fuori la porta di Weidenfeller.

71' Subotic tenta una conclusione dalla lunga distanza, il pallone termina sulla traversa.

68' Scontro molto duro tra Ramos e Mertesacker nel tentativo di agganciare di testa il pallone, i due però si rialzano.

65' Arteta rimane a terra dopo un brutto fallo subito e chiede il cambio. Al suo posto entrerà Flamini.

60' Doppio cambio per Klopp: Kagawa per Immobile, Ramos per Aubameyang.

56' GOOOOLLL! 2-0 ARSENAL! ALEXIS SANCHEZ INSACCA IL PALLONE IN RETE CON UN FANTASTICO DESTRO A GIRO!

53' Brivido per l'Arsenal! Traversa colpita da Chamberlain con un gran tiro di precisione.

50' Precisa e potente conclusione di Sanchez dal limite dell'area, prodigiosa parata di Weidenfeller.

48' Approccio migliore del Dortmund in questo inizio di secondo tempo, i tedeschi vogliono ribaltare il risultato.

21.45 - E' appena cominciato il secondo tempo!

Il primo tempo si conclude con il meritato vantaggio dell'Arsenal che, fino ad ora, sta dirigendo per la maggior parte del tempo la partita. La squadra di Wenger è sempre pericolosa nel momento in cui entra in possesso del pallone, il Borussia invece ci sta offrendo solo alcuni guizzi che iniziano e finiscono in pochi minuti. Il match inizia con il gol di Sanogo al 1' che ravviva subito l'umore inglese. Fino al 20' solo Arsenal, gli uomini di Wenger proteggono con eccellenza il pallone, creano azioni e si mostrano sempre in qualche modo pericolosi. I tedeschi si risvegliano, poi, tentando di sorprendere la difesa avversaria con dei cross pericolosi, ma che si rivelano vani. Solo due le occasioni importanti del Borussia che hanno messo alla prova Martinez, ma che ha sempre risposto al meglio.

Non ci sarà recupero.

43' Tentativo di Bender dal limite dell'area, Martinez risponde di nuovo.

39' Prima messa alla prova per Martinez: il portiere riesce a parare un gran tiro di Mkhitaryan.

37' Piszczek è il terzo ammonito della serata.

35' Sanchez tenta di servire Ramsey in velocità in area di rigore, i difensori del Borussia lo anticipano.

32' I tedeschi sono schiacciati nella propria trequarti, l'Arsenal crea azioni offensive senza sosta.

28' Il Borussia non riesce a trovar spazi per infiltrarsi nell'area di rigore avversaria, molto attenti i difensori della squadra inglese.

24' Il ritmo della partita si fa più intenso, gli uomini di Klopp iniziano a rendersi pericolosi nella trequarti avversaria.

19' Prima occasione per il Borussia! Piszczek crossa pericolosamente in area di rigore, Immobile non arriva sul pallone.

15' Ammonizione anche per Arteta.

13' Primo giallo del match a Subotic per un intervento irregolare su Sanchez.

11' Il Borussia sfrutta un errore dell'Arsenal per avanzare in contropiede, Gibbs rimedia con un'ottima scivolata.

8' Altra occasione per l'Arsenal! Ramsey serve splendidamente Sanogo che si trascina il pallone in area di rigore, ma sbaglia nel tentativo di passaggio facendosi anticipare dai difensori tedeschi.

6' Ordine ristabilito tra le due squadre che palleggiano a centrocampo cercando di impostare una buona azione.

1' GOOOOOLLL! SANOGO PORTA IN VANTAGGIO LA SUA SQUADRA A PARTITA APPENA COMINCIATA! AZIONE STREPITOSA DI CAZORLA E SANOGO CHE CHIUDE IL TRIANGOLO INSACCANDO IL PALLONE IN RETE!

20.45 Il match è appena cominciato!

20.40 - Le squadre hanno appena fatto il loro ingresso in campo.

20.35 - Ecco l'XI ufficiale del Borussia Dortmund: (4-2-3-1) Weidenfeller, Piszczek, Subotic, Ginter, Schmelzer; Gündogan, Bender; Grosskreutz, Aubameyang, Mkhitaryan; Immobile.

20.25 - Ecco l'XI ufficiale dell'Arsenal: (4-1-3-2) Martinez; Chambers, Mertesacker, Monreal, Gibb; Arteta; Ramsey, Oxlade-Chamberlain, Sanchez; Cazorla, Sanogo.

20.15 - Oggi Danny Welbeck, il giovane attaccante dell'Arsenal e della nazionale inglese, compie 24 anni. Wenger però decide di non schierarlo nell'XI titolare, probabilmente subenterà in partita in corso per poter dare il suo contributo.



20.05 - Decine di tifosi accogliono l'arrivo della squadra tedesca in bus.

19.55 - Il Borussia Dortmund è arrivato all'Emirates Stadium.



Buonasera e benvenuti alla diretta live della partita Arsenal - Borussia Dortmund, incontro valido per la 5° giornata della fase a gironi di Champions League 2014-15. Un saluto da Erika Di Bello e VAVEL. Vi terremo aggiornati sulla partita in tempo reale. Calcio d'inizio alle ore 20:45, Emirates Stadium. I tedeschi sono già qualificati e detengono il primato del girone D, mentre gli inglese cercano la vittoria per assicurarsi la qualificazione.

L’Arsenal detiene il secondo posto nel girone D di Champions League con 7 punti. La squadra è praticamente quasi qualificata, poiché al di sotto della classifica vede un Anderlecht a 2 punti e un Galatasaray con un solo punto. Gli uomini di Wenger sono reduci da un pareggio contro l’Anderlecht per 3-3, precedentemente, invece, hanno ottenuto due importanti vittorie contro lo stesso Anderlecht e contro il Galatasaray e una sconfitta contro l’imbattibile Dortmund, nonché avversario di questa sera. La squadra inglese tenterà di battere per la prima volta gli uomini di Klopp in questa Champions.

Quella del Borussia è una situazione insolita, difatti gli uomini di Klopp stanno tracciando un percorso straordinario in Champions League, ma disastroso in Bundesliga. La squadra tedesca detiene il primato del gruppo D con un punteggio pieno di 12 punti, avendo vinto quattro gare su quattro senza mai lasciar trasparire titubanze (in tutti i match hanno segnato dai 2 gol in su), perciò è già qualificata alla prossima fase.





La partita di andata terminò con la vittoria del Borussia Dortmund per 2-0, grazie alle reti di Immobile al 45’ e di Aubameyang al 48’.

ARSENAL – In campionato, la squadra di Wenger occupa l’ottava posizione in classifica con 17 punti. Arriva in questa sfida di Champions da una sconfitta contro il Manchester United per 2-1, preceduta da un altro risultato negativo contro lo Swansea sempre per lo stesso risultato. Non è uno dei momenti migliori per la squadra inglese, che non riesce ad ottenere molti risultati positivi né in una competizione né nell’altra, ci proverà stasera contro gli uomini di Klopp.

DORTMUND – Sembra strano che la stessa squadra che in Champions League ha ottenuto 4 risultati positivi su 4 a punteggio pieno, non è la stessa che attualmente si trova in zona retrocessione in campionato, eppure è proprio questa la situazione della squadra del Borussia Dortmund. La squadra di Klopp ha vinto solo in tre match di Bundesliga e perso ben sette volte. E’ però reduce da un pareggio contro il Paderborn per 2-2, precedentemente invece aveva ottenuto tre punti contro il Moenchengladbach, che siano questi dei piccoli segni di ripresa?

Arsene Wenger ha parlato ai microfoni sul match di questa sera: “Quella col Borussia Dortmund è una partita importante per noi. Abbiamo buone chance di fare un ottimo risultato domani. E’ da 18 anni che sono all’Arsenal, penso di aver dimostrato di reggere bene le critiche e le pressioni. Criticare è un diritto di ciascuno di noi. Il nostro spogliatoio è molto unito, così come il club. Ho grande fiducia in quello che faccio, così come ce l’ho nei confronti dei miei giocatori. Gli infortuni? Quando in una stagione giochi 50-60 partite, ci sta di passare dei periodi più difficili su questo punto di vista. Arsenal e Borussia Dortmund sono squadre abbastanza simili, anche sul piano degli infortuni stanno avendo gli stessi problemi. Welbeck e Koscielny sono disponibili, Szczesny, Walcott e Wilsher no.”





Jurgen Klopp, nella sua conferenza stampa, non assicura gli avversari che la sua squadra si cullerà solo perché è già qualificata, anzi questa gara servirà loro per dare un’ulteriore spinta per il campionato: “Stiamo cercando di giocare il nostro calcio, anche se non siamo al massimo della condizione. Non conosco nello specifico la situazione dell'Arsenal nel campionato inglese, ma so che hanno molti infortunati. Noi però ne abbiamo di più e fare paragoni non credo sia utile. Questa sera però non voglio pensare alla Bundesliga, per me sarà una specie di vacanza, è "solo" la Champions League. Questo però non significa che ci rilasseremo. Puntiamo al primo posto e questa sfida ci servirà anche per migliorare in ottica campionato"





Si contano tre precedenti in Inghilterra in partite ufficiali di Champions League. Due volte hanno trionfato i padroni di casa: 2-0 nel 2002 e 2-1 nel 2011, nel 2013 invece hanno portato a casa la vittoria i tedeschi per 2-1. I pronostici questa volta danno per favorita la vittoria dell’Arsenal.





FORMAZIONE ARSENAL – L’Arsenal conta un sacco di assenti, tra cui Ospina, Debuchy, Ozil e Wilshere, ai quali si aggiunge un inaspettato Oliver Giroud, che sembra essersi ripreso ma è comunque fuori dalla lista per la Champions. Saranno indisponibili anche Szczesny e Walcott poiché non sono ancora al100%. Tornano invece Welbeck e Koscienly. Wenger dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Martinez tra i pali, la difesa a quattro vedrà Chambers, Mertesacker, Koscienly e Gibbs, a centrocampo ci saranno Arteta e Cazorla. Nella zona offensiva saranno schierati Chamberlain, Podolski, e Sanchez, a sostegno dell’unica punta Welbeck.







FORMAZIONE BORUSSIA DORTMUND – Klopp invece dovrà probabilmente fare a meno di Bender, Hummels, Kirch, Sokratis, Blaszcykowski e Sahin che non sono nella loro miglior forma. Un ennesimo infortunio di Marco Reus ha spiazzato i tedeschi che dovranno escludere l’attaccante dal match. Ciro Immobile invece sarà presente dal primo minuto, il giocatore italiano è già a quota tre gol in Champions. Nel 4-2-3-1 troveremo Weidenfeller tra i pali, Piszczek, Ginter, Subotic, Durm in difesa. Kehl e Gundogan a centrocampo. In attacco Aubameyang, Kagawa e Mkhitaryan sosterranno Immobile, unica punta.