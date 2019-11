Diretta Sunderland - Chelsea, risultati live della Premier League

20.26 - E con questo è tutto da parte di VAVEL Italia . Vi auguriamo un buon proseguimento di serata

L'attuale classifica di Premier League

Il Chelsea non trova quindi la quarta vittoria di fila e pareggia la terza gara su sette giocate fuori casa. Il Sunderland è invece al quarto risultato utile consecutivo (2 pareggi ed 1 vittoria) e passa al 13° posto in classifica: a +3 sulle ultime tre in graduatoria. Il Chelsea si porta invece a +7 sulla seconda in classifica in attesa del big match di domani fra Southampton e Manchester City

Eroica e stoica prestazione del Sunderland che imbriglia il Chelsea nel terzo pareggio di campionato dopo quelli con United e City. Il campionato non è finito e domani il Manchester City ed il Southampton possono approfittarne. Il Chelsea per la prima volta in stagione non segna nemmeno un gol. Solita prestazione rognosa del Sunderland.

92° - Finisce sul colpo di testa in girata di Drogba la gara. Termina 0-0

92° - Due minuti di recupero. Negli ultimi giri d'orologio il Chelsea ci ha provato coin un paio di piazzati innocui. Adesso giallo per Jordi Gomez.

86° - Prova la mossa speciale Adam Johnson. E' la sua mattonella e l'inglese cerca il tiro sul secondo palo. Fuori di poco un'altra volta

85° - Ammonito anche Matic che interrompe la cavalcata di Wickham. Squadre lunghe e metri di campo a dir poco scoperti

84° - Grande occasione per il Sunderland: penetra Altidore che tira ma vede Cahill respingere il suo tiro. La palla finisce sul piede di Adam Johnson che prova ad incrociare. Fuori di poco. Intanto dentro Schurrle per Willian

83° - Wickham sfinito perde una palla che potrebbe pesare ma Ivanovic, stanco anche lui, la perde sulla trequarti.

83° - Pronto l'ingresso di Schurrle, Mou conferma la sua idea di buttare ogni attaccante che ha in panchina in campo nel momento di segnare.

81° - MADORNALE OCCASIONE PER IL SUNDERLAND. ALTIDORE E WICKHAM VENGONO MURATI DUE VOLTE DAVANTI A COURTOIS. SUL CONTROPIEDE CHE POTREBBE PORTARE IN VANTAGGIO IL CHELSEA WILLIAN TEMPOREGGIA TROPPO. LA GARA DIVENTA INCANDESCENTE

80° - Ci prova ancora dopo una conclusione di poco conto Didier Drogba: vuole il titolo di match winner l'ivoriano che prova la torsione. Out

78° - Prova la conclusione da fuori Wickham ma i difensori leggono bene i suoi movimenti ed intercettano il tiro. La stanchezza dell'attaccante, incapace anche di spostarsi il pallone ed accelerare nell'occasione, si fa sentire

20.03 - Ecco il momento dei calcioni di Diego Costa di cui vi dicevamo prima.





75° - Poco da decifrare nell'assalto dei Blues ma vedremo se sarà più un 4-2-3-1 con Remy largo a destra e Willian nel ruolo di Oscar oppure 4-4-2 con il brasiliano ed Hazard larghi e Remy-Drogba coppia d'attacco

75° - Ammonizione per O'Shea che ferma il contropiede di Diego Costa. Intanto due cambi nel Chelsea: fuori lo stesso Diego Costa per Drogba e dentro Remy per Oscar.

73° - Il Chelsea non l'ha ancora sbloccata. Cahill stoppa con una scivolata tempestiva l'ingresso in area di Altidore. Sarà angolo tuttavia

67' - Torna a ricorrere alla soluzione del tiro da fuori area il Chelsea. Soluzione fondamentale e quasi forzata visto il muro biancorosso in difesa.

65' - Ci prova sul piazzato ora il Sunderland: Larsson calcia molto molto male. Non è da lui.

64' - Dopo un'ora di gara arrivano le statistiche del match: 74% possesso palla del Chelsea. Impressionante. Ma ancora non è arrivato un gol.

61' - Primo cambio della gara. Lo effettua Gustavo Poyet: Altidore al posto di Fletcher. Non cambia nulla tatticamente.

60' - Fabregas da centrocampo cerca Hazard ma non è facile per il belga agganciare il pallone. Sarà rimessa dal fondo per i Black Cats.

58' - L'ennesimo pallone murato del Sunderland. Non mollano i Black Cats, non affondano sotto i colpi del Chelsea. Grande spirito della squadra di casa.

57' - Va con il destro Hazard! Che tiro! Per sua sfortuna però si trova sulla traiettoria O'Shea.

54' - Arriva il giallo a Diego Costa (dopo la mancata ammonizione del primo tempo, questa è più che giusta) per una mano forse volontaria, o forse no (ma è più sì che no) su O'Shea. Diego Costa era diffidato e salterà la prossima sfida (turno infrasettimanale contro il Tottenham). Anche Fabregas deve stare attento perché é diffidato.

51' - Oscar scucchiaia dai 30 metri ma Vergini, di testa, spazza. Che duello tra gli attaccanti del Chelsea e la difesa del Sunderland.

49' - Oscar allarga per Ivanovic che non trova spazio e deve tornare indietro. Palla a Matic che sceglie Willian (in gran forma), qualche dribbbling e poi esplode il tiro, specialità della casa. Pantilimon non crolla e para bene.

47' - Parte subito con un calcio d'angolo conquistato il Chelsea. C'è Willian dalla bandierina. Mischia in area. Corner battuto corto, la difesa rossobianca allontana.

19.31 - Non ci sono cambi da entrambe le parti. La partita ricomincia.

19.30 - I giocatori stanno rientrando in campo.

Una gara molto bella quella vista allo Stadium of Light. Ovviamente è il Chelsea a dirigere l'orchestra con il maestro Fabregas che detta e compone sinfonie per i musicisti Hazard, Oscar, Willian e Diego Costa. Il Sunderland non demerita ma purtroppo è una delle tante vittime del perfetto giro palla dei Blues. Un'occasione per parte: al 17' è solo la parte esterna del palo a dire di no a Willian, al 33' Vergini scheggia la traversa. Nel finale Diego Costa si rende protagonista di una situazione infelice: calci da terra ad un suo avversario che tuttavia non gli valgono il giallo.

45' - Termina senza recupero la gara allo Stadium of Light. 0-0 tra Sunderland e Chelsea.

43' - Attenzione al nervosismo in campo ora. Fallo da terra di Diego Costa che dà due calcioni ad un giocatore del Sunderland. L'arbitro Friend richiama Costa ma lo spagnolo ha rischiato il giallo (e forse il rosso!). Gesto inguardabile dell'attaccante dei Blues.

41' - Diego Costa va giù in area per un leggero contatto. Fa bene l'arbitro a far continuare la gara senza fischiare fallo. Potrebbe guidare la ripartenza Wickham.

38' - Fletcher calcia il corner ma Ivanovic anticipa tutti. Palla al Chelsea.

36' - Fabregas sbaglia la verticalizzazione Wickham recupera palla e prova a fare il coast-to-coast ovvero cavalca tutta la fascia. Il giocatore parte quasi da terzino aggiunto e sta facendo un ruolo di gran sacrificio. Crossa e si guadagna un calcio d'angolo.

33' - LA TRAVERSA DI VERGINI! LA PIU' GRANDE OCCASIONE FINO AD ORA DEI BLACK CATS! Gioco a due tra Cattermole e Adam Johnson, Vergini aggancia il pallone e poi scheggia la traversa. Poyet si mangia le mani.

32' - L'arbitro richiama Cattermole per il fallo su Azpilicueta dopo un contatto spalla a spalla tra i due.

29' - Brown allarga velocissimo per Reveillere, Reveillere cerca e trova Wickham che - nonostante l'ottima posizione e copertura di Ivanovic - riesce a crossare. Courtois scoordinatamente esce (rarissimo errore del portiere belga) e colpisce con i pugni. Un altro giocatore del Sunderland, intanto, approfittando dell'errore dell'estremo difensore dei Blues stava calciando in area ma aveva precedentemente controllato con una mano. Kevin Friend, il direttore di gara, fischia il fallo a favore del Chelsea.

27' - E' una specie di tiro a segno quello allo Stadium of Light. Prima Oscar poi William provano la conclusione ma senza successo. Calcio d'angolo per gli ospiti. Fabregas dalla bandierina calcia sul secondo palo. Pallone troppo lungo per Diego Costa&co.

25' - Botta e risposta. Matic si porta la palla sul piede sinistro e calcia di potenza. Fletcher dice di no e mura il tiro.

24' - Conclusione mancina dai 30 metri di Rodwell! Senza problemi Courtois fa suo il pallone.

21' - Bravissimo O'Shea in copertura su Diego Costa! Fabregas ha cercato un'imbucata difficilissima per Costa (e ci è riuscito. Se fossimo nel basket lo chiameremmo "playmaker"... e che play!) ma il difensore del Sunderland ha letto la situazione e chiuso subito.

19' - I Black Cats provano a ribaltare i ruoli: ora sono loro che fanno girare palla e costringono i Blues al pressing e a correre.

17' - Sta provando il Sunderland ad interrompere il possesso palla del Chelsea e a ripartire in contropiede ma non è facile.

16' - Determinante parata di Pantilimon! Il portiere dei Black Cats ci mette le dita su un tiro potente dalla distanza di Willian. La palla probabilmente avrebbe colpito il palo o forse sarebbe entrata.

15' - Rodwell cerca la percussione ma Ivanovic lo ferma con il fallo. Calcio di punizione assegnato ai padroni di casa. Due uomini in barriera per il Chelsea. Adam Johnson va con il destro ma colpisce la barriera.

12' - Oscar si accentra e libera il destro dalla distanza. La traiettoria della palla viene deviata e per Pantilimon non ci sono problemi.

11' - Bravissimo Diego Costa a difendere il pallone nonostante fosse circondato da due avversari. L'attaccante spagnolo allarga per Azpilicueta che, murato, non riesce a crossare.

8' - Wickham ha provato il tiro dalla distanza! Per un momento il Sunderland si è fatto vedere in attacco con una delle sue stelle ed ha impensierito Courtois. La palla è finita, sfortunatamente, pochi centrimenti lontana dalla porta.

7' - Dopo sette minuti il Sunderland recupera palla e prova ad uscire dal guscio. Adam Johnson rientra sul sinistro ma viene fermato fallosamente al limite dell'area, l'arbitro non fischia nulla.

6' - Il mago Fabregas cerca di creare un'ennesima magia e creare un assist morbido per Diego Costa che viene raddoppiato da Reveillere e Brown.

5' - Diego Costa fa passare un'insidiosa palla in area crossando dalla sinistra. Vergini devia e la sfera arriva quasi ad Oscar. I centrali di difesa dei Black Cats allontanano.

3' - Il Sunderland non riesce a mettere fine al fraseggio del Chelsea. I Blues si sono insediati negli ultimi 35 metri di campo. Bel lancio di Fabregas - che sta vivendo un momento impressionante - per Willian. La palla risulta troppo lunga e finisce tra le braccia di Pantilimon, il brasiliano ringrazio lo stesso il compagno di squadra per l'idea.

2' - Il Chelsea si impossessa subito del pallone e comincia a farlo girare. Grande tacco di Fabregas per Hazard che vuole entrare in area ma la difesa avversaria non glielo permette.

18.30 - Si comincia, puntualissimi! Il calcio d'inizio è del Sunderland.

18.28 - I giocatori sono ora sull'erba dello Stadium of Light.

18.25 - Squadre in campo agli ordini dell'arbitro Friend. Tutto pronto allo Stadium of Light.

18.15 - Manca soltanto un quarto d'ora all'inizio del match. Riuscirà il Sunderland a fermare la corazzata Blues?

18.05 - Questi i risultati delle partite giocate questo pomeriggio in Premier League:



West Brom - Arsenal 0-1, Welbeck;

Burnley - Aston Villa 1-1, Cole, Ings;

Liverpool - Stoke City 1-0, Glen Johnson;

Manchester United - Hull City 3-0, Smalling, Rooney, Van Persie;

QPR - Leicster 3-2, Cambiasso, Morgan (Autogol), Fer, Shlupp, Austin;

Swansea - Crystal Palace 1-1, Bony, Jedinak;

West Ham - Newcastle 1-0, Cresswell.

17.55 - Finalmente si rivede in panchina Ricky Alvarez. L'ex Inter mancava da circa 6 settimane

17.50 - Jose Mourinho conferma totalmente la formazione che ha battuto per 5-0 lo Schalke 04, a dispetto di chi parla di turnover. Centrocampo affidato come sempre nelle mani di Fabregas e Oscar, con il mattatore Diego Costa lì davanti.

17.45 - Questi invece gli 11 mandati in campo da Jose Mourinho: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry (c), Azpilicueta; Matic, Fabregas; Willian, Oscar, Hazard; Diego Costa.

17.40 - Ufficializzati i 22 che scenderanno in campo alle 18.30. Partiamo dai padroni di casa.

Poyet conferma le nostre previsioni e manda in campo: Pantilimon, Vergini, Reveillere, Brown, O'Shea (c), Larsson, Johnson, Cattermole, Rodwell, Wickham, Fletcher.

17.30 - Buona sera e benvenuti da Vavel Italia alla diretta scritta live ed di Sunderland - Chelsea, incontro valevole per la 13^ Giornata della Barclays Premier League. Allo Stadium of Light di Sunderland, i Blues di Jose Mourinho, ancora imbattuto in stagione, cercheranno di bissare il netto successo di martedì sera, e di trovare l'ennesimo allungo in testa alla Premier. Di fronte si troveranno gli agguerriti Black cats, che non vorranno assolutamente cedere il fianco senza combattere.

17.20 - Il Chelsea arriva all'incontro di questa sera con 6 punti di vantaggio sul Southampton secondo, e con un ruolino di marcia impressionante: 10 vittorie e 2 pareggi nelle 12 partite giocate fino ad oggi. Sembra imbattibile la squadra allenata da Jose Mourinho, che con alcuni acquisti mirati in estate, sembra aver trovato la quadratura del cerchio, creando una squadra che oltre a vincere, gioca anche un gran bel calcio. Ma lo Special One si sbaglia se pensa che questa sera scenderà in campo a fare una passeggiata: solo l'Arsenal di Wenger è uscito dallo Stadium of Light con i tre punti. Il Sunderland, 14° in classifica con 13 punti, ha raccolto sicuramente meno rispetto a quanto seminato. Molto sfortunati i Black cats in questo inizio di stagione, ma in queste ultime partite si sono ripresi, racimolando 5 punti in 3 partite.

Diamo un occhiata alla classifica della Premier!



Sunderland: Gustavo Poyet, ex di turno, sembra intenzionato a confermare la formazione che tanto ha fatto bene nelle ultime tre giornate. I Black cats si schiereranno quindi con un 4-1-4-1 molto corto, per impedire al Chelsea le verticalizzazioni e il gioco stretto, che hanno fatto male a tutti gli avversari dei Blues. In porta ci sarà Pantilimon, con Vergini, O'Shea, Brown e l'ex Napoli Revelliere. Davanti alla difesa a fare da diga ci sarà Cattermole, con Johnson e Wickham sugli esterni e Larsson e Gomez centrali. In avanti Steven Fletcher.

Chelsea: Dopo la schiacciante vittoria di martedì sera in Champions League contro lo Schalke 04, Mourinho sembra intenzionato a schierare la stessa formazione che realizzato 5 reti a Gelsenkirchen, ad eccezione di Azipilicueta, che si riprenderà il posto da titolare nello spot di terzino sinistro. Confermatissimo in avanti Diego Costa, autore di 11 reti in 1o partite, con Hazard, Oscar ed uno tra Ramires e Willian a supporto.

17.00 - Potrebbe finalmente fare la sua prima apparizione da settembre l'ex Inter Ricky Alvarez, dando a Poyet una valida alternativa sugli esterni. Il centrocampista argentino non veniva convocato da più di sei settimane a causa di un ginocchio danneggiato, ma finalmente sembra essere arrivato il suo momento. Anche Sebastian Coates, dopo uno stiramento ai gemelli, sembra essere tornato a disposizione del manager dei Black cats, che invece deve fare ancora a meno di Giaccherini (caviglia), Billy Jones (bicipite femorale) e Patrick van Aanholt (spalla) .

Gustavo Poyet ha rilasciato alcune dichiarazioni nei giorni precedenti alla partita: "Penso che siamo tornati alla normalità. Avevo bisogno di pensare a quello che è successo tre o quattro settimane fa e abbiamo bisogno di tornare alle origini. Quel giorno (la debacle subita contro il Southampton) è stata una giornata terribile, è stato qualcosa di unico, che ha creato molti dubbi nella mente dei giocatori e nella gara successiva abbiamo fatto due errori enormi (contro l'Arsenal)". Poyet potrebbe diventare il primo manager in Inghilterra a battere Jose Mourinho per tre volte di fila. Infatti se questa sera il Sunderland riuscirà ad infliggere la prima sconfitta stagionale al Chelsea, regalerà al proprio manager questo particolare primato. I Black Cats negli ultimi anni sono riusciti a battere il Chelsea, ma lo stesso Poyet ha ammesso che quest anno sarà davvero complicato. Anche se Poyet "odia perdere", come afferma lui stesso, ha ammesso che il Chelsea è nettamente superiore, sia "fisicamente che tecnicamente". Ma come si dice, la palla è rotonda, e quindi mai perdere le speranze.

16.50 - Se apri un qualsiasi quotidiano inglese trovi un solo aggettivo per definire il Chelsea di Jose Mourinho: Amazing. Un squadra che sta sorprendendo chiunque, anche i detrattori dello Special One. Un gioco spettacolare, che non lascia scampo all'avversario. La classe infinita di Hazard, Oscar e Fabregas ha permesso a Mourinho di creare un gioco fantastico, in grado di mandare Diego Costa in gol ben 11 volte in soltanto 10 partite. Ma tutti i numeri dei Blues sono pazzeschi: sono addirittura 44 le reti messe a segno in 17 partite tra Premier e Champions League, senza contare i gol segnati nelle coppe inglesi. E siamo solo all'inizio: vedremo fin dove si spingeranno i Blues, in una stagione che si prospetta tutta da vivere.

Le ultime sfide tra Sunderland e Chelsea



08 dicembre 2012 Sunderland 1-3 Chelsea

07 aprile 2013 Chelsea 2-1 Sunderland

05 dicembre 2013 Sunderland 3-4 Chelsea

18 dicembre 2013 Sunderland 1-1 Chelsea

19 aprile 2014 Chelsea 1-2 Sunderland

I Convocati



Sunderland: Pantilimon, Mannone, Reveillere, Brown, O'Shea, Vergini, Coates, Cattermole, Rodwell, Bridcutt, Gomez, Larsson, Johnson, Buckley, Alvarez, Mavrias, Fletcher, Wickham, Altidore.



Chelsea: Courtois, Cech, Ivanovic, Luis, Fabregas, Zouma, Ramires, Oscar, Hazard, Drogba, Mikel, Schurrle, Salah, Remy, Costa, Matic, Willian, Cahill, Terry, Azpilicueta, Schwarzer.

Un po' di numeri



Negli ultimi 12 scontri diretti di campionato, Sunderland e Chelsea hanno segnato ben 52 reti complessive, di cui 29 in sei match allo Stadium of Light.

Il Chelsea ha battuto il Sunderland in 17 dei 19 incontri in Premier League.

Il Sunderland è anche la vittima preferita di Cesc Fabregas in Premier League: quattro reti per l'ex Arsenal.

Il Sunderland ha perso le ultime nove gare di PL contro il Chelsea. Un'altra sconfitta farebbe segnare il record assoluto di k.o. casalinghi consecutivi contro lo stesso avversario.

Diego Costa ha realizzato 11 reti in 10 presenze in PL; Jozy Altidore ne ha segnate due in 65.

Nelle principali cinque leghe europee, solo Cristiano Ronaldo ha segnato più reti in campionato di Diego Costa dall'inizio della scorsa stagione: 51 contro 38.

Dall'inizio della passata stagione, il Sunderland è la squadra che ha incassato più autoreti (10) e più cartellini rossi (7, alla pari con Newcastle e Tottenham) di tutta la PL. Negli ultimi tre match di campionato tra queste due squadre ci sono state ben tre autoreti.