Balo-bufera per un post razzista, lui si scusa: "Chiedo scusa se ho offeso qualcuno"

In Inghilterra è scoppiato l’ennesimo caso Balotelli. Già qualche giorno fa, Mario aveva fatto arrabbiare il Liverpool facendosi prima pizzicare a un incontro di boxe e poi andando in discoteca fino all’alba. Questa volta, invece, ha fatto arrabbiare il massimo organismo del calcio inglese la Football Association, che starebbe per aprire una clamorosa inchiesta sull’attaccante del Liverpool. A far discutere un post pubblicato ieri e poi successivamente rimosso dal giocatore italiano sul suo profilo Instagram, che è valso a Balotelli diverse accuse di razzismo (“salta come un uomo nero e ottieni monetine come se fossi un ebreo”).

Va sottolineato che lo stesso post conteneva anche un'altra frase, decisamente anti-razzista: "Non essere razzista. Fai come come Mario. È un idraulico italiano, creato da giapponesi, che parla inglese e assomiglia a un messicano". Super Mario ha rimosso immediatamente il messaggio, è tornato sui propri passi e ha ha chiesto scusa:" Chiedo scusa se ho offeso qualcuno. Il mio post è stato pensato per essere anti-razzista con umorismo. Capisco che però fuori dal contesto possa avere l’effetto opposto. Non tutti i messicani hanno i baffi, non tutte le persone ebree amano i soldi. Ho usato un cartone animato come Super Mario e ho pensato che fosse divertente e non offensivo. Ancora una volta, mi dispiace”

La Football Association inglese starebbe per aprire un'inchiesta su Balotelli, accusato addirittura di razzismo. Nel 2012 l'ex difensore del Manchester United, Rio Ferdinand, è stato punito con una multa di 45mila sterline (circa 57mila euro) dalla federcalcio inglese per aver condiviso un tweet di un tifoso che aveva utilizzato l'espressione "cioccolato ghiacciato" in riferimento all'attuale difensore della Roma, Ashley Cole, all'epoca al Chelsea. La frase venne ritenuta dalla FA "lesiva nei cofronti della federazione e dei suoi associati come ogni commento che fa riferimento ad orgini etniche, al colore della pelle o alla razza" e per Ferdinand scattò la multa.

Intato secondo quanto ha riportato il Mirror nelle scorse ore, il tecnico dei Red Mike Rodgers avrebbe ammesso al suo staff di aver commesso un "grave errore" nell'ingaggiare Mario e questa scelta starebbe anche minando la sua posizione. L' ex attacante del Milan non è ancora riuscito a segnare un gol in Premier League con la sua nuova maglia: nei 682' giocati, l'ex Milan è ancora a secco. Due le reti, se consideriamo le coppe: uno in Champions League, contro il Ludogorets, e uno nella League Cup (Coppa di Lega inglese), troppo poco se consideriamo la cifra spesa dal Liverpool per acquistarlo la scorsa estate (circa 20 milioni di euro). La frase incriminata recita così: "So solo che quelli che stanno 'cercando' di uccidermi per il mio momento sfortunato, avranno bisogno di continuare ad attaccarmi sotto questo punto di vista anche quando avrò ritrovato il gol".

“Why always me?” si chiedeva Mario Balotelli ai tempi del Manchester City, la risposta più adatta al suo vittimismo sarebbe dovuta essere: “Perché te le cerchi, caro Mario"...