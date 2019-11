Sunday Premier League: il West Ham vola, tre punti pesanti per l'Aston Villa

ORE 14.30: WEST HAM - SWANSEA 3-1

19' Bony, 41' e 66' Carroll, 87' Sakho

West Ham (4-3-1-2): Adrian; Jenkinson (79' O'Brien), Reid, Tomkins, Cresswell; Kouyatè (86' Collins), Song, Downing; Nolan; Carroll, Valencia (46' Sakho). All.: S. Allardyce.

Swansea (4-2-3-1): Fabianski; Rangel (86' Dyer), Bartley, Williams, Richards; Ki, Britton (71' Tremmel); Routledge, Sigurdsson, Montero (75' Gomis); Bony. All.: G. Monk.

NOTE: espulso Fabianski al 68' per un fallo.

Ad Upton Park gli Hammers battono un avversario ostico come lo Swansea e si portano momentaneamente al terzo posto. I padroni di casa giocano meglio e creano più occasioni, ma passano in vantaggio i cigni grazie al solito Bony, abbandonato in area e servito da Montero, che con la sua solita corsa aveva preso il fondo. Il pareggio arriva nel finale di primo tempo con Carroll: classica incornata su cross di Jenkinson, arrivando da dietro e mettendo la palla all'incrocio. Sempre l'attaccante inglese raddoppia al 66', saltanto tutto solo in area su corner calciato da Downing. Solamente due minuti dopo si mette ancora peggio per lo Swansea, visto che Sakho si invola verso la porta e Fabianski lo travolge in uscita, guadagnandosi il cartellino rosso e la via degli spogliatoi. Lo stesso francese chiude definitivamente i conti nel finale di gara, ancora lanciato da Carroll come nell'azione dell'espulsione, con la differenza che stavolta ha il tempo di scaricare un destro di potenza nel sacco. E il West Ham continua a volare, vincendo lo scontro tra le sorprese.

ORE 17.00: ASTON VILLA - LEICESTER CITY 2-1

13' Ulloa, 17' Clark, 71' Hutton

Aston Villa (4-3-3): Guzan; Hutton, Okore, Clark, Cissokho; Sanchez, Westwood (44' Richardson), Cleverley (62' Grealish); N’Zogbia, Benteke, Agbonlahor. All.: P. Lambert.

Leicester City (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Wasilewski, Moore, Konchesky; Mahrez, Cambiasso, James, Schlupp (78' Albrighton); Vardy (66' Wood), Ulloa (46' Nugent). All.: N. Pearson.

NOTE: espulso Konchesky all'80'.

Bella partita al Villa Park, scontro-salvezza che vede vincenti i padroni di casa dell'Aston Villa. Subito botta e risposta nei primi minuti di gara, con gli ospiti che trovano il vantaggio grazie a Ulloa, che ritorna a segnare dopo nove partite: Mahrez calcia col sinistro, Guzan non è perfetto e lascia la palla nella disponibilità dell'argentino, pronto a ribadire in rete il vantaggio del Leicester. La risposta arriva da calcio piazzato dopo pochi minuti, ed è Clark a saltare sopra a tutti, mandando la palla alle spalle di Schmeichel con un buon colpo di testa sul corner di Westwood. Proprio l'autore dell'assist deve però lasciare il campo per un infortunio alla fine di un primo tempo dominato dai Villans, che hanno il 70% di possesso palla. Il dominio territoriale si concretizza al 71' grazie a Hutton, bravo a seguire la ripartenza dei suoi e farsi trovare in area: Benteke alza la testa e lo vede, lo serve, e lo scozzese, dopo un buon controllo, batte con lucidità un incolpevole Schmeichel, autore comunque di una partita strepitosa in cui ha compiuto i miracoli. Perde la testa Konchesky all'80', che prima stende Hutton e poi va faccia-a-faccia, guadagnandosi la via degli spogliatoi per doppio giallo. Il Leicester prova comunque a lottare a testa alta, senza però riuscire a trovare la via del gol. Tre punti pesantissimi per Lambert e i suoi, mentre dopo 10 partite senza vittorie trema Pearson.