Diretta partita Barcellona - PSG, risultati live Champions League

Roma 0 - 2 Manchester City

Bayern Monaco 3 - 0 CSKA Mosca

Barcellona 3 - 1 PSG

Ajax 4 - 0 APOEL Nicosia

Chelsea 3 - 1 Sporting Lisbona

NK Maribor 0 - 1 Schalke 04

Porto 1 - 1 Shakhtar Donetsk

Athletic Club 2 - 0 BATE Borisov

Il gol di Suarez che ha chiuso la partita:

Partita spettacolare in una cornice di pubblico spettacolare. Davanti a circa 90000 spettatori il Barcellona si prende il primo posto nel Girone F battento il PSG per 3-1 grazie alle reti del trio delle meraviglie. La perla il gol di Neymar. I verdetti dicono quindi: Barca primo, PSG secondo, Ajax in Europa League, ed Apoel ultimo.

22.35 - Il signor Atkinson fischia la fine del match. Barcellona - PSG 3-1! A segno il tutto trittico delle meraviglie: Messi-Neymar-Suarez.

91'- Mascherano atterra Cavani. Ibra va sul pallone, palla alta.

Saranno due i minuti di recupero

89'- Messi sfiora il 4-1 con un bel tiro a giro che scheggia il palo alla destra di Sirigu.

85'- Il Barcellona fa possesso palla e rallenta il ritmo della partita.

Troppo sbilanciato il Paris Sain Germain che si espone alle ripartenze dei padroni di casa.

82'- Riparte il PSG su una palla persa da Xavi, ma David Luiz spreca il contropiede con un improvvido tiro dalla distanza.

80'- Punizione da ottima posizione per il PSG. Si difende Pique che la mette in corner.

Bellissima azione del Barca, con Messi che triangola con Xavi e poi serve Neymar sulla sinistra. Tiro di prima del brasiliano, miracolo di Sirigu che respinge il pallone ma Suarez è lestissimo ad arrivare per primo sulla palla vagante e a depositarla in rete.

77'- SUAREZZZZZZZ SUAREZZZZZ!! LUIS SUAREZ METTE A SEGNO IL 3-1

75'- Continua il valzer dei cambi: dentro il Pocho Lavezzi e fuori Matuidi. PSG a trazione anteriore con Pastore, Lavezzi, Lucas, Cavani ed Ibra tutti insieme in campo.

73'- Secondo cambio per il Barca, entra Xavi ed esce Iniesta.

71'- Matuidi resta a terra dopo aver subito una forte pallonata al volto.

67'- Primo cambio anche per il Barcellona. Entra Rakitic ed esce Pedro, che questa sera ha giocato nell'inedito ruolo di centrocampista, non sfigurando.

65'- Fallo di Mascherano su Ibra, ma Atkinson non è della stessa opinione.

63'- Javier Pastore prende il posto di Verratti. Prova sopra la sufficienza per il centrocampista italiano. Cambio strano di Blanc.

62'- Maxwell per poco non realizza il gol del pareggio. Intanto pronto ad entrare Pastore.

59'- Neymar cerca Messi nello spazio, ma David Luiz è bravissimo ad anticipare l'attaccante argentino.

57'- Ammonito Cavani per un fallo su Iniesta.

55'- Suarez stoppa di mano e mette in rete, ma Atkinson vede tutto e ferma il gioco.

53'- Sul cambio di fronte gli ospiti vanno vicinissimo al pareggio con Cavani e Lucas, salva tutto Bartra sulla linea.

52'- Pedro spreca un'ottima palla di Messi e crossa malissimo, libera la difesa del PSG.

49'- Ibra colpisce male il pallone.

48' Partono forte i francesi, che staziano nei pressi dell'area del Barca. Corner per i transalpini.

21.49 - Partiti al Camp Nou, palla al PSG.

21.46 - Squadre nel tunnel in attesa del quintetto arbitrale. Messi scherza con Ibra e Thiago Motta, animi abbastanza distesi.

Ed il gol del 2-1 di Neymar:

Il pareggio di Messi:

Il vantaggio di Ibrahimovic:

Si prospettava una partita spettacolare ed il primo tempo non ha tradito le attese. Nella partita delle stelle, sono proprio loro a deciderla fino a questo momento: Ibrahimovic, Messi e Neymar!

21.32 - Dopo 1 minuto di recupero termina il primo tempo di Barcellona - PSG, con i blaugrana in vantaggio per 2-1.

Rimonta completata per il Barcellona che si porta sul 2-1! Ma che gol di Neymar. Il fuoriclasse brasiliano parte palla al piede a dai 25 metri fa partire un tiro a giro che sorprende Sirigu e si infila quasi all'incrocio! Puro spettacolo al Camp Nou!

42'- Neymarrrrrrrrrrrrrr Neymarrrrrrrrrrrr!!! Che gollllll!! Che spettacolo!!!!

39'- Barca che ci prova adesso! Suarez tira da distanza ravvicinata ma Sirigu è bravo a deviare il tiro.

37'- ci prova Neymar dal limite, ma Thiago Silva è bravo a ribattere.

33'- Pedro commette fallo su Verratti. Partita di gran sacrificio per l'attaccante spagnolo.

31'- Cavani si libera e conclude di sinistro, para Ter Stegen a terra. Buon momento del PSG!

29'- Cosa sbaglia Lucas!!!! Tutto solo a centro area non trova la porta!! Clamoroso!

27'- Si abbassa leggermente il ritmo del match, dopo 25 minuti giocati a velocità davvero elevate.

24'- Messi mette al centro ma Busquets è impreciso.

23'- Il Barca guadagna un calcio d'angolo con un tiro deviato di Neymar.

20'- Siamo al ventesimo e già il risultato è sull' 1-1!!

Lancio al bacio di Mascherano che coglie in area Luis Suárez. L'uruguaiano mette al centro un pallone preciso per Messi che batte l'incolpevole Sirigu.

19'- MESSIIIIIIIIIIIII!! MESSI!!!!! IL BARCA PAREGGIA SUBITO!

Nel momento migliore del Barca arriva il vantaggio del PSG, firmato Zlatan Ibrahimovic!! Azione sulla destra du Lucas che serve a centro area Matuidi, sponda per Ibra che di prima trafigge Ter Stegen.

15'- ZLATANNNNNNNNNNN IBRAHIMOVICCCCCCCCCC!! PSG IN VANTAGGIO!!!

13'- Possesso palla constantemente nelle mani del Barcellona, con il PSG che aspetta dietro la linea del pallone, pronto a ripartire con la velocità di Cavani e Lucas.

10'- Van Der Wiel arriva sul fondo ma sbaglia il cross, la palla esce sul fondo.

7'- Si fa vedere in avanti Matuidi, ma viene colto in offside!

6'- Dominio azulgrana in questi primi 5 minuti.

4'- Lo stesso Messi si incarica della battuta della punizione, ma il suo tiro finisce alto.

3'- Matuidi non riesce a contenere Messi e lo atterra.

1'- Parte forte il Barca, che si fa vedere subito in avanti.

20.46 - Inizia lo Spettacolo!! Inizia Barcellona - PSG! Primo pallone per i padroni di casa!

20.45 - Squadre in campo! Scambio dei gagliardetti tra Iniesta e Thiago Silva.

20.40 - Squadre nel tunnel!! Ci siamo quasi.

20.30 - Basta leggere gli attacchi delle formazioni che scendono in campo per stropicciarsi gli occhi, sedersi con una buona birra e viversi lo spettacolo!!!

Messi-Suarez-Neymar - Lucas-Ibrahimovic-Cavani!

20.20 - Diamo un occhiata allo schieramento tattico del PSG



I giocatori del Barcellona fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento pre-partita



20.15 - Addirittura si ipotizza un inedito ruolo per Pedrito, quello di terzino destro!

20.10 - Formazione inedita per Luis Enrique, che schiera Pedro, Messi, Neymar e Suarez tutti insieme. Resta fuori Rakitic, con Mescherano che andrà a fare coppia in difesa con Pique. Ipotizziamo una sorta di 4-2-4 con Neymar e Pedro sugli esterni, ma il Barcellona potrebbe schierarsi anche con un 3-4-3 con Pedro e Mathieu larghi sulle fasce.

20.05 - Questo invece l'11 scelto da Lauernt Blanc.

PSG: Sirigu, Thiago Silva, David Luiz, Van Der Wiel, Maxwell, Verratti, Matuidi, Motta, Lucas, Ibrahimovic, Cavani.



Blanc conferma le previsioni della vigilia, con Lucas preferito a Pastore e Lavezzi!

20.00 - Diramate le formazioni ufficiali. Partiamo dai padroni di casa.

Barcellona: Ter Stegen, Bartra, Mascherano, Piqué, Mathieu, Pedro, Iniesta, Busquets, Messi, Neymar, Suarez.

19.50 - Sarà una partita spettacolare quella del Camp Nou! Basta citare le due punte di diamante in campo questa sera: Ibrahimovic e Messi.

19.45 - Buona sera e benvenuti da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia alla diretta scritta live ed online di Barcellona - PSG, incontro valevole per la 6^ ed ultima giornata dei gironi preliminari di Champions League. Al Camp Nou di Barcellona va di scena la supersfida di questa ultima giornata di Champions. Messi contro Ibra, chi avrà la meglio e si aggiudicherà il primato del Girone F?

Partita aperta ad ogni risultato quella tra Barcellona e Paris Saint Germain. Con entrambe le squadre già qualificate vincerà sicuramente lo spettacolo, con il Barca costretto a vincere per agguantare il primato del Girone. I parigini hanno dalla loro la un punto di vantaggio, che gli permetterà di poter contare anche sul pareggio per evitare le Big ai sorteggi per gli ottavi di finale. Per quanto riguarda il terzo posto discorso ancora apertissimo, con l'Ajax che dispone di due risultato su tre, mentre l'Apoel dovrà sbancare l'Amesterdam Arena per approdare ai sedicesimi dell'Europa League.

Barcellona: pochissimi problemi di formazione per Luis Enrique: l'allenatore iberico dovrà fare a meno degli squalificati Daniel Alves e Rafinha e dell'infortunato Vermaelen. A centrocampo recupera Iniesta che affiancherà Busquets e Rakitic. In difesa Adriano e Jordi Alba saranno i due esterni, mentre Piqué e Mathieu agiranno davanti a Ter Stegen. Tridente delle meraviglie per agguantare il primo posto e mettere sotto scacco la difesa del PSG: Messi guiderà il reparto avanzato composto anche da Suarez e Neymar.



(4-3-3): Ter Stegen; Adriano, Piqué, Mathieu, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Suarez, Messi, Neymar



PSG: Ancora qualche dubbio di formazione per Laurent Blanc che ha recuperato per la sfida di domani anche Thiago Motta. L'ex centrocampista dell'Inter potrebbe agire in mezzo al campo insieme a Verratti e al francese Matuidi (in vantaggio su Pastore). Ballottaggio anche in attacco con Lucas che pare in netto vantaggio su Lavezzi per una maglia da titolare nel tridente composto anche da Ibrahimovic e Cavani. Tutto deciso in difesa: davanti a Sirigu ci saranno Van der Wiel, David Luiz, Thiago Silva e Maxwell.



(4-3-3): Sirigu; Van der Wiel, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell; Verratti, Thiago Motta, Matuidi; Lucas, Ibrahimovic, Cavani



Luis Enrique, allenatore Barcellona:



"Il nostro obiettivo è chiaro, vogliamo vincere il Grione, e il PSG vuole lo stesso. Sono tra i candidati al titolo quest'anno e sarà una partita difficile in difesa per noi. Preferirei chiudere il girone al primo posto per avere un leggero vantaggio nel prossimo turno. Il PSG ci ha battuti senza Ibrahimović. La sua rosa è forte a sufficienza da non dover dipendere da un giocatore in particolare, ma con Zlatan ovviamente è ancora più pericoloso. Sappiamo che i nostri errori a Parigi ci sono costati cari, quindi dobbiamo provare a non ripeterli".

Laurent Blanc, allenatore Paris Sain Germain:



"La qualità del nostro gioco è importante ma domani affronteremo una delle squadre più forti a livello europeo e mondiale. All'andata abbiamo fatto bene, ma nel secondo tempo ci hanno costretti nella nostra metà campo. Il Barcellona avrà il 70% del possesso palla, e noi dovremo essere bravi a segnare quando gestiremo la sfera.

Siamo più tranquilli, siamo già qualificati e sappiamo cosa ci aspetta. Cercheremo di difenderci bene e di evitare problemi. Dovremo cercare di sfruttare le nostre occasioni. Conosco il Barcellona e so che attacca anche con otto uomini".

David Luiz, difensore Paris Saint Germain:

"Vogliamo vincere. Ovviamente è meglio giocare la palla e fare possesso, ma a volte non è possibile e quindi si pensa solo ai tre punti. Mi aspetto il solito calcio spettacolare del Barça, basato sul possesso palla, sulla velocità ecc. Il Barcellona è di un altro livello, ma anche noi vogliamo giocare e siamo pronti per questa partita. Sarà una gara difficile, ma anche bella da guardare, e io ho la fortuna di giocarla. Messi può anche prendersi una giornata di riposo! No, è un grande giocatore, uno dei forti nella storia del calcio. È difficile fermarlo e ci metterà sicuramente in difficoltà. Neymar è un campione ed è cresciuto molto ultimamente. Di solito il Pallone d'Oro va agli attaccanti e Neymar ha le qualità per vincerlo un giorno. Per noi è molto importante arrivare in testa al Girone. Vogliamo arrivare primi e dimostrare a tutti le nostre capacità. La partita più importante è sempre la prossima, dunque è quella contro il Barcellona. Il PSG ha buone possibilità di vincere la Champions League, ma deve dimostrarlo in campo. Il Chelsea sta facendo bene e sarebbe bello se riuscisse ad arrivare in finale".

Dopo il momento negativo coinciso con le sconfitte subite dal Real Madrid e dal Celta Vigo, il Barcellona ha ingranato alla grande mettendo a segno uno score di

7 vittorie consecutive tra Champions League e Liga, conquistando la matematica qualificazione agli ottavi di Champions e restando a soltanto due punti di distanza dal Real Madrid primo in classica con 36 punti. Pazzesco il terzetto d'attacco formato da Messi-Neymar-Surarez: per rendersene conto basta guardare le reti realizzate in questo inizio di stagione. Sono ben 48 i gol realizzati complessivamente tra campionato e champions, così ripartiti: 36 in 14 partite di Liga, 12 in 5 partite di Champions. Va lodato anche il lavoro fatto in fase difensiva da Lui Enrique, infatti il Barca ha la miglior difesa del campionato spagnolo, con una media di 1 gol subito ogni 2 partite!



Momento di forma pazzesco anche per il PSG, che nelle ultime 13 partite giocate ha portato a casa ben 11 vittorie: che ruolino impressionante per i campioni di Francia, che sono riusciti a ricucire lo strappo iniziale del Marsiglia in Ligue 1, infatti adesso i parigini sono secondi ad 1 solo punto dalla squadra del Loco Bielsa! Unico appunto da fare alla squadra di Blanc, sono i troppi pareggi effettuati in campionato, ben 7, ma arrivare a dicembre senza nemmeno una sconfitta è davvero un record pazzesco per Ibra e compagni.





L'Andata



Partita pazzesca e spettacolare quella giocata circa due mesi fa tra PSG e Barcellona. I transalpini riuscirono a battere il blaugrana nonostante la pesante assenza di Ibrahimovic. Finì 3-2 per i parigini, che si imposero con una grande prestazione e inflissero al Barca la prima sconfitta stagionale. Andiamo a rivere gli highlights di quella serata





Il Barcellona potrebbe passare la fase a gironi come prima per l’ottava stagione di fila, in caso di vittoria al Camp Nou contro il PSG.

Il PSG ha vinto il proprio girone nelle ultime due stagioni, e potrebbero terminare primi anche quast’anno se escono imbattuti da questa sfida.

Il Barcellona (90.1%) e il Paris Saint Germain (89.06%) sono le due squadre con le più alte percentuali di precisione nei passaggi in questa Champions League.

Lionel Messi è diventato il miglior marcatore nella storia di questa competizione (74 gol).

Zlatan Ibrahimovic non ha mai segnato al Camp Nou contro il Barcellona dopo avere lasciato il Club blaugrana (due sfide).

Il Barcellona ha perso solo due delle ultime 10 sfide europee contro avversarie francesi (5V 4N).

Nei 156 precedenti tra spagnole e francesi nelle coppe, conducono gli iberici per 70 successi a 45.

Pronostico



Il pronostico del nostro esperto Andrea Bugno per l'incontro di questa sera è la combo gol+over, mentre per gli amanti del rischio consigliamo il 2-2 risultato esatto.