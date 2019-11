Il Chelsea mantiene la vetta: battuto 2-0 il West Ham

Il Boxing Day 2014 si apre con la vittoria del solito Chelsea. I ragazzi di José Mourinho battono un volenteroso West Ham, che si è arreso sotto i colpi di John Terry e Diego Costa. Partita davvero gradevole, con i Blues che guadagnano meritatamente i 3 punti, e si confermano in vetta alla classifica della Premier. Gli Hammers restano quarti a quota31 punti, in attesa dei match delle 16.00.

José Mourinho va con i suoi migliori undici uomini a sua disposizione, compreso Hazard, che ha recuperato nelle ultime ore dopo esser stato in dubbio. In avanti spazio quindi a Diego Costa, supportato dal trequartista belga, da Oscar e da Willian. Parziale sorpresa di formazione invece per quanto riguarda gli Hammers. Big Sam Allardayce rinuncia a Song in mediana per fare spazio a Nolan. Non recupera Tomkins, che viene sostituito da Collins, mentre in attacco c'è Enner Valencia dal primo minuto vicino a Carroll, con Sakho che parte dalla panchina.

Si fa subito sul serio allo Stamford Bridge, con i Blues che vogliono a tutti i costi portare a casa i tre punti e cercare di allungare sui Citizens, secondi in classifica. Ritmi altissimi ad inizio match, con Oscar che si mangia un gol incredibile al 4° minuto di gioco. Il centrocampista brasiliano, servito perfettamente dal connazionale Willian, stoppa la palla in aerea ma conclude in maniera pessima. Dopo l'occasione per il Chelsea inizia una vera e propria battaglia a centrocampo, con il West Ham che però fatica a contenere la classe e la verve dei padroni di casa. Al 21° minuto è Cahill a sfiorare l'1-o, ma Adrian di puro istinto devia il tiro da pochi passi del difensore della nazionale inglese. Spinti dal pubblico di casa i Blues mettono alle strette gli Hammers, che alla fine capitolano al 31°: sugli sviluppi di un corner, John Terry è bravissimo a sfruttare una sponda di Diego Costa, e a depostiare la palla in rete a due passi dalla porta difesa da Adrian. Chelsea 1 - West Ham 0! Sulle ali dell'entusiasmo i Blues sfiorano anche il raddoppio, prima conn Matic e poi con Diego Costa, tramortito il West Ham. La prima frazione termina con un faccia a faccia tra Ivanovic e Carroll, con il giocatore serbo reo di aver simulato in area Hammers.

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo e con il West Ham che prova ad avanzare il baricentro. Ma la prima occasione del secondo tempo è sempre per il Chelsea: Hazard è bravo a liberarsi di una marcatura e a concludere di potenza, ma Adrian è ancor più bravo a rispondere e deviare il tiro in corner. I Blues amministrano il vantaggio e si rendono pericolosi con il solito Diego Costa, sempre un pericolo lì davanti. Al 59° Allardayce prova a scuotere i suoi con un doppio cambio: dentro Sakho e Song, per Carroll e Noble. Ma è il Chelsea a trovare il gol del probabile ko: Diego Costa, servito da Oscar, si fa beffa di 3 difensori (Reid, Collins e Jenkinson, ndr) e piazza un sinistro in diagonale imparabile per Adrian. Strapotere Blues: Chelsea - West Ham 2-0. Adrian continua a fare miracoli: prima ci mette le dita su una perfetta punizione di Oscar, poi su Matic da posizione ravvicinata, in una situazione simile a quella del gol di Terry. Si abbassa inevitabilmente il ritmo del match, con i Blues che controllano il match. All'87° minuto di gioco gli Hammers sfiorano il 2-1 con Amalfitano, che dopo aver seminato Ivanovic e Cahill, supera anche Courtois con uno scavetto, ma è il palo a negargli la gioia del gol. Dopo 3 minuti di recupero termina il match a Stamford Bridge. Chelsea batte West Ham 2-0, grazie alle reti di Terry e Diego Costa. Sempre più primi i Blues di Mourinho.

