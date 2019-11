L'arbitro e la sfortuna fermano lo Stoke: finisce 1-1 con il Manchester United

Si apre al Britannia Stadium la 20^ giornata di Premier League, e a sfidarsi sono Stoke City e Manchester United. Finisce 1-1 la prima partita del 2015, con lo Stoke sfortunato e penalizzato da alcune decisioni arbitrali. La squadra di Van Gaal è apparsa davvero stanca e senza idee, con un Wayne Rooney ancora una volta lontano dalla sua posizione ideale.

Mark Hughes manda i Potters in campo con il consueto 4-2-3-1, affidandosi agli stessi 11 che hanno battuto 4 giorni fa il WBA, ad eccezione di Bojan, sostituito da Walters. Van Gaal risponde mandando in campo i suoi con l'ormai abituale 3-4-1-2. A comporre il reparto difensivo ci sono Jones, Smalling ed Evans, con il capitano Wayne Rooney schierato ancora una volta da mezz'ala sinistra. Davanti Mata a supporto del tandem Falcao-Van Persie.

Non passano neanche due minuti di gioco e lo Stoke passa in vantaggio. Crouch impatta il pallone sugli sviluppi di un calcio d'angolo, servendo un assist al bacio per il capitano Shawcross, che da due passi batte De Gea. Tramortito lo United, non riesce ad organizzarsi, e resta alla merce dei Potters per i primi 15 minuti del match. Al 19' Diouf sfiora il colpo del ko. L'attaccante senegalese ruba palla ad un impacciato Evans e si presenta a tu per tu davanti a De Gea, ma manca di freddezza e calcia davvero male. Passano i minuti e finalmente i Red Devils fanno capolino nell'area di rigore di Begovic, senza però riuscire ad impensierire il portiere dello Stoke. Al 26° minuto arriva inaspettato il pareggio dello United, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Rooney batte il corner, Carrick la spizza di testa e Falcao anticipa tutti sul secondo palo e mette la palla in rete per l'1-1. Gli ultimi minuti della prima frazione si giocano soprattutto a metà campo, con entrambe le squadre che non riescono ad impensierire le difese avversarie.

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo, ma con uno United sulle gambe, incapace di gestire il pallino del gioco. E' infatto l Stoke a comandare il gioco, impensierendo anche in due occasioni De Gea, sempre attento, e uomo in più dei Red Devils in questo periodo. Al 64° minuto di gioco Van Gaal prova a cambiare qualcosa, inserendo Herrera e Janzuaj per Falcao (terzo gol stagionale per lui) e Shaw. Al 69° Peter Crouch è bravissimo a svettare più alto di tutti un corner di Arnautovic, ma il suo colpo di testa si infrange sul palo. Sulla carambola Cameron viene atterrato da due difensori dei Red Devils, ma il signor Oliver fa finta di niente. Alcuni minuti dopo ancora una volta protagonista l'arbitro Oliver. Crouch tira al volo e Smalling impatta il pallone nettamente con un braccio: nonostante la poca distanza tra i giocatori, il tiro era diretto verso lo specchio, ed il rigore era nettissimo. Dopo questo episodio il match si trascina verso la fine, con lo United costretto nella proprià metà campo da un ottimo Stoke. Il Manchester United sale a 37 punti, con il Southampton (uscito vincitore nel match contro l'Arsenal) che ormai bracca i Red Devils con un solo punto di distacco. Lo Stoke City sale invece a 26 punti.