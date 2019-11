Mercato Premier League, tutte le news del momento

PARDEW LASCIA IL NEWCASTLE, E' IL NUOVO ALLENATORE DEL CRYSTAL PALACE - La notizia era nell'aria ed oggi è arrivata l'ufficicialità: Alan Pardew è il nuovo manager del Crystal Palace dopo l'esonero di Neil Warnock, tre anni e mezzo di contratto per lui. Dopo le proteste dei supporters del Newcastle sulla gestione del loro ex allenatore (Pardew Out recitavano i volantini distribuiti nelle partite casalinghe dei Magpies), seguite da una ripresa in termini di risultati, è arrivato l'addio, definitivo. Ora il tecnico, che ha un passato da giocatore del Palace tra il 1987 ed il 1991, avrà l'arduo compito di salvare la sua nuova squadra. "La situazione al momento è abbastanza difficile per il club, abbiamo bisogno di uscire da questa fase negativa. Credo ci servano uno o due innesti nel mercato di gennaio. E' stato difficile lasciare una grande squadra come il Newcastle, ma ho fatto una scelta per me, per la mia carriera e per la mia famiglia". Il tencino londinese viene ancora ricordato dai tifosi del Crystal Palace per il gol vittoria col quale le Eagles sconfissero il Liverpool ai minuti di recupero nella semifinale di FA Cup del 1991 - "Ai tifosi piace quando fai qualcosa di buono per il club. Ogni volta che tornavo qui sentivo un'aria particolare, mi sentivo a casa. Questa è la mia casa". Per quanto riguarda il sostituto di Pardew? Ancora non si sa nulla, attenderemo aggiornamenti.





BEN ARFA AL NICE - Il ritorno in Francia è ufficiale: dopo aver vestito le maglie di Lione e Marsiglia, Ben Arfa è un nuovo giocaore del Nizza (11esimo nella Ligue 1) e lunedì sosterrà le visite mediche, come riportato sul sito nel suo nuovo club. Sarà l'ennesima occasione di riscatto per il talento (mai esploso) francese. Le sue stagioni passate all'Hull City ed al Newcastle non hanno lasciato molto di buono, ora potrà ripartire in patria. Molto probabile una sua presenza in campo contro il Lorient tra una settimana.



POSSIBILE RITORNO IN PREMIER DI JERMAIN DEFOE - L'ex attaccante del Tottenham è vicino al Leicester City. Dopo la sua esperienza oltreoceano al Toronto, in MLS, è pronto a far ritorno a casa. Dovrà riprendere condizione, dal momento che non gioca dalla fine della MLS ad Ottobre, tuttavia l'intenzione del giocatore è di ricalcare i terreni del massimo campionato inglese. Il suo fiuto del gol è provato, (357 presenze col Tottenham 138 gol, 94 presenze col West Ham 29 gol, 36 presenze col Portsmouth 18 gol), ed il Leicester vuole ci vuole puntare, per rimanere in Premier League.



SANOGO IN PRESTITO? - L'Arsenal potrebbe dare in prestito l'attaccante francese, apparso ancora un po' poco maturo, nonostante il gran talento e gli ottimi segnali mostrati nel Mondiale Under-20 del 2013. Tra le candidate ci sono l'Aston Villa, in cui però Sanogo potrebbe trovar poco spazio vista la presenza di Benteke, il Lorient, e soprattutto il Bordeaux, squadra allenata da Willy Sagnol, che aveva già avuto a che fare con la punta proprio nel suddetto mondiale Under-20.

DONEIL HENRY E' DEL WEST HAM - E' ufficiale, il centrocampista classe 93, nazionale canadese, ha firmato per la squadra di Londra. Arriva dall'Apollon Limassol. Ha giocato anche nella MLS nel Toronto, col quale ha collezionato 91 presenze andando a segno quattro volte.

LO SWANSEA CITY SI RINFORZA - I cigni sono entrati nel vivo del mercato. Infatti è ufficiale il primo rinforzo di gennaio. Matt Grimes si lega allo Swansea con un contratto di 4 anni e mezzo, il giocatore viene dall'Exeter (League Two). Sarà un rinforzo in ottica futura, il ragazzo ha appena 19 anni (classe 1995) ed è alla sua prima esperienza in Premier League.