VIDEO - FA Cup: avanti il Liverpool, al rematch il Tottenham. Usciti anche i sorteggi del quarto turno

Passano gli anni, le abitudini, i giocatori in quel di Liverpool, ma una sola certezza resta sempre, almeno fino al prossimo giugno: stiamo parlando ovviamente di Steven Gerrard, capitano e bandiera dei Reds che a fine anno volerà oltreoceano per chiudere la carriera con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Ma fino ad allora, questa squadra è ancora la sua: lo dimostra il fatto che nel 2015 Gerrard abbia segnato tutti i gol (4) del Liverpool tra campionato e FA Cup. I due di ieri sera sono bastati alla squadra di Rodgers per battere il Wimbledon, squadra di League Two, ovvero quarta divisione, che ha giocato una partita di puro cuore ed era riuscita a tenere in equilibrio la sfida grazie alla rete di Akinfenwa, 180 cm per 102 kg, tifosissimo dei Reds. Il suo gol non è però bastato, alla fine il punteggio di 1-2 premia il Liverpool. Un'altra grande invece non riesce a passare il turno: stiamo parlando del Tottenham, reduce da un ottimo periodo con 4 vittorie in 5 partite, che viene bloccato sull'1-1 in casa da un ottimo Burnley, che ora si giocherà le sue chances al Turf Moor nel re-match, e attenzione ai Clarets...

Nel frattempo è stato sorteggiato il quarto turno ieri sera, non spiccano particolari sfide e incontri clou. Sorridono quindi le big, che dovranno solo stare attente ai possibili sgambetti.

1 Southampton or Ipswich Town v Crystal Palace

2 Cambridge United v Manchester United

3 Blackburn Rovers v Swansea City

4 Chelsea v Millwall or Bradford City

5 Derby County v Scunthorpe United or Chesterfield

6 Preston North End v Sheffield United

7 Birmingham City v West Bromwich Albion

8 Aston Villa v AFC Bournemouth

9 Cardiff City v Reading

10 Liverpool v Bolton Wanderers

11 Burnley or Tottenham Hotspur v Leicester City

12 Brighton & Hove Albion v Arsenal

13 Rochdale v Stoke City

14 Sunderland v Fulham or Wolverhampton Wanderers

15 Doncaster Rovers or Bristol City v Everton or West Ham United

16 Manchester City v Middlesbrough