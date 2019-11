Risultato partita Atletico Madrid - Real Madrid in Coppa del Re

23.00 - Per questa sera è tutto. Un saluto da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia, che vi augurano la più serena buona notte.

Questa invece la particolare esultanza di Simeone dopo il gol del 2-0: il raccattapalle dovrebbe essere suo figlio!

Ecco i gol che hanno deciso il match:

22.51 - Termina il match al Vicente Calderon! L'Atletico Madrid batte 2-0 il Real Madrid, e si aggiudica il derby d'andata di questi ottavi di finale della Coppa Del Re.

94'- Scorrono i minuti ma i Colchoneros si difendono alla grande.

92'- Si gioca in una bolgia pazzesca. Tutti i tifosi dell'Atletico sono in piedi a sostenere i propri beniamini.

Son ben 5 i minuti di recupero.

89'- Il Real ci prova ma Godin è insuperabile questa sera. Intanto ammonito inspiegabilmente Carvajal, mentre Lucas è a terra: crampi per lui.

87'- Ammonuto anche Godin.

85'- Adesso il Real è costantemente nella metà campo dell'Atletico, che si difende a denti stretti.

82'- Blancos in avanti alla ricerca del gol che riaprirebbe il match. Ronaldo cerca Jese che crossa al centro, ma Godin intercetta il pallone come può e rinvia. Protestano i giocatori del Real, ma non c'è assolutamente fallo di Godin.

Il Real adesso deve contenere la furia dei Colchoneros, per non compromettere del tutto la qualificazione ai quarti.

L'avevamo detto che i calci piazzati sarebbero stati decisivi. Gimenez è bravissimo a staccare più in alto di tutti e mettere la palla all'incrocio. Il difensore classe 1995 è davvero il degno erede di Godin, con il quale forma una coppia davvero insuperabile questa sera.

76'- Gimenezzzzzzzzzzzz!! Gimenezzzzzzzzzzzz!! 2-0 Atleticooooooooooo!!

76'- Raul Garcia salta Khedira e fa partire un sinistro insidioso deviato in cornero da Ramos.

74'- Doppio cambio: nell'Atletico entra Mandzukic al posto di Griezmann, e nel Real entra Jese ed esce Benzema.

72'- Punizione da ottima posizione per il Real. Ronaldo va sul pallone, ma il tiro non è abbastanza preciso.

L'esultanza "particolare" di Simeone.



68'- Altro cambio per Simeone: dentro Arda Turan e fuori Niguez.

67'- Nell'Atletico è uscito Torres per lasciare spazio a Koke, ma vista la difficoltà a vederlo in campo, non ci eravamo resi conto della sua uscita dal terreno di giuoco.

Continua l'arbitraggio inadeguato del signor Gomez, che chiama un fallo inesistente a CR7 scappato sulla fascia destra a Gamez.

63'- E' il momento che tutti i tifosi del Real aspettavano: entra Cristiano Ronaldo ed esce James Rodriguez. Intanto nell'Ateltico durante i festeggiamenti per il gol del vantaggio era entrato Koke.

61'- Punizione da buona posizione per il Real. Batte Isco, la palla arriva a Benzema che tira di sinistro, ma la difesa rimpalla e spazza. Sul ribaltamento di fronte Navas anticipa Griezmann e lo dribbla mostrando molta freddezza.

58'- Raullllllllllll Garciaaaaaaaaaa!! 1-0 Atletico. Kaylor Navas intuisce ma non riesce a deviare il tiro del centrocampista spagnolo.

56'- Rigore per l'Atletico!! Ramos si avvinghia con Raul Garcia, entrambi vanno a terra, ma l'arbitro decide per il penalty.

54'- Angolo per il Real, Oblak esce e sventa la minaccia. Si scalda Koke.

52'- Bale sfiora il vantaggio! Tiro al volo dell'attaccante gallese che termina di pochissimo a fil di palo.

50'- Griezmann prova il tiro dal limite, ma la palla termina lontanissimo dalla porta difesa da Navas.

47'- James serve alla perfezione Benzema ma il guardalinee sbandiera! Non era offside. Grave errore della terna arbitrale.

22.01 - Riprende il match al Vicente Calderon. Speriamo in qualche gol in questa ripresa.

Uno dei protagonisti della prima frazione, Isco

21.52 - Partita avvincente soprattutto nel primo quarto d'ora, dove Bale trova il gol, annullato poi per fuorigioco, e Griezmann sfiora il vantaggio per l'Atletico. Poi sale la tensione e il gioco si fa duro, con molti falli da entrambe le parti. Prova davvero mediocre di Torres.

21.45 - Precisissimo il signor Gomez, neanche un minuto di recupero. 0-0 al Vicente Calderon tra Atletico e Real.

45'- Ci prova Bale dalla distanza, ma il tiro termina a lato.

43'- Ennesimo fallo su James, ma nessun provvedimento nei confronti dei recidivi giocatori dell'Atletico.

Sembra davvero un pesce fuor d'acqua Fernando Torres. Dopo il Chelsea ed il Milan, sarà difficile recuperare l'attaccante spagnolo.

41'- Angolo per il Real. Libera l'area Raul Garcia.

38'- Benzema impegna Oblak dal limite. Parata in tuffo del portiere Colchoneros.

37'- Gioco molto spezzettato in questo frangente. Entrambe le squadre sono molto fallose e l'arbitro è costretto a fermare spesso il gioco.

36'- Khedira svetta di testa ma colpisce male il pallone che termina alto sopra la traversa.

31'- Ammonito Khedira per un fallo su Raul Garcia. Forse una vendetta quella del tedesco.

30'- Siamo alla mezz'ora ed il risultato è ancora bloccato sullo 0-0.

Fallo netto di Saul su James, ma l'arbitro, ben posizionato, non fischia.

27'- Ammonito Marcelo per una brutta entrata su Juanfran.

25'- Proteste di Simeone per un presunto fallo di mano da parte di Arbeloa.

24'- Il Real ha grosse difficoltà a trovare Benzema in avanti. L'attaccante francese non riesce a scrollarsi di dosso la marcatura di Godin e Gimenez.

22'- Varane prima combina un pasticcio facendosi rubare la palla da Griezmann, e poi fa un recupero pazzesco chiudendo in scivolata sull'attaccante francese.

21'- Si difende in maniera impeccabile la difesa dell'Atletico.

20'- Corner per il Real.

Siamo quasi al 20° minuto di gioco, e le azioni degne di nota sono il gol annullato a Bale per fuorigioco dopo gli sviluppi di una punizione, ed il contropiede di Griezmann, sventato da Navas. Azioni che rispecchiano quanto detto in precedenza nell'analisi tattica del match.

Aumenta il nervosismo in campo!

Scintille in area tra Khedira e Raul Garcia, con quest'ultimo che rifila un destro al centrocampista tedesco. Lascia correre l'arbitro, ma poteva starci tutta la sanzione.

14'- Ripartenza fulminea dei Colchoneros, con Greizmann che sfiora il gol. Brava Navas a deviare in angolo.

13'- Bale mette a segno il gol del vantaggio Real, ma è furigioco. Nulla di fatto.

Si continua a battagliare a centrocampo. Punizione dalla trequarti per il Real.

11'- Torres ruba palla a Ramos, ma l'assistente del signor Gomez sbandiera.

8'- E' l'Atletico che ormai abbiamo imparato a conoscere: 11 uomini racchiusi in 30 metri di campo e pronto a ripartire in velocità. Il Real invece gestisce la palla, cercando soprattutto James Rodriguez. Saranno sicuramente decisivi i calci piazzati, come spesso è successo negli ultimi derby tra Colchoneros e Blancos

5'- Torres pescato in offside.

4'- Continua a spingere sulla corsia sinistra il Real. Funziona bene l'asse Marcelo - James.

2'- Torres stende Kroos. Si fa sentire el Nino!

Oblak si supera su Sergio Ramos!! Che parata di puro istinto. Altro corner per i Blancos!

1'- Prima azione d'attacco del Real e primo calcio d'angolo conquistato da Benzema!

21.00 - Ci Siamo!! Primo pallone giocato dal Nino Torres! Si parte, inizia lo spettacolo!

20.57 - Squadre in campo! I Capitani scambiano i gagliardetti e partecipano al consueto rito della scelta del campo.

20.55 - Tutto pronto al Vicente Calderon per il 204° derby di Madrid! Anche il Presidente Florentio Perez ha preso posto in tribuna. Come al solito tutto esaurito!!

Sergio Ramos ce l'ha fatta! Sarà in campo l'ombre della partido della ultima Finale di Champions League. Con la sua rete durante i minuti finali riuscì a rimettere in corsa il Real, portandolo poi alla vittoria nei supplementari.



Lo Spogliatoio dell'Atletico



20.40 - Nel Real invece riposa Cristiano Ronaldo, decisivo nella scorsa stagione, e capace di mettere a segno ben 26 reti nelle prime 16 giornate di campionato. Spazio in avanti al terzetto formato da Bale, James Rodriguez e Benzema, con Isco arretrato a centrocampo.

E' quindi ufficiale il ritorno al Vicente Calderon di Fernando Torres. Riuscirà l'aria di casa a far risorgere el Nino, ormai cometa?



20.35 - Simeone, nonostante l'importanza ed il blasone del match di questa sera, lascia in panchina ben 6 titolari, affidando l'attacco nelle mani di Fernando Torres. Scelta davvero coraggiosa del Cholo, che forse è rimasto uno dei pochi ad avere ancora fiducia nell'ex attaccante del Milan.

20.30 - Riviamo insieme la splendida finale di Champions League vinta dal Real lo scorso Maggio

20.25 - Ecco anche l'11 schierato da Carlo Ancellotti per l'andata di questi ottavi di Finale: Keylor Navas; Arbeloa, Ramos, Varane, Marcelo; Khedira, Kroos, Isco; Bale, Benzema, James

20.20 - Il duello tra Atletico e Real è stato il protagonista della scorsa stagione, riuscendo a mettere da parte, dopo davvero tanti anni, il Barca di Leo Messi. Indimenticabile la finale di Champions, dove i Blancos sono riusciti a vincere la "Decima" Coppa dei Campioni.

20.15 - Diramata la formazione dell'Atletico!!

Simeone manda in campo: Oblak; Lucas, Godín, Giménez, Gámez; Mario, Gabi, Saúl; Raúl García, Griezmann e Torres

20.10 - Buona sera e benvenuti da Vavel Italia e da Vincenzo Esposito alla diretta scritta live ed online di Atletico Madrid-Real Madrid, incontro valevole per gli ottavi di finale della Coppa del Re. All'Estadio Vicente Calderon di Madrid, va in scena la partita che nella scorsa stagione è valsa il titolo della Liga e della Champions League. Una partita che non sarà mai una semplice partita di calcio, Atletico - Real, fuoco alle polveri!

Il Real Madrid e l'Atletico Madrid si affronteranno nuovamente in un match di Coppa del Re, e questa volta sarà l'andata degli ottavi di finale, dopo che i Colchoneros si imposero nella finale della Coppa della stagione 2012/2013 sul Real al Santiago Bernabeu. La squadra di Simeone vinse con il risultato di 2-1, grazie ad una rete di Miranda nel finale, dove vennero espulsi anche Cristiano Ronaldo e José Mourinho.

Atletico Madrid - Questa sera farà il suo "esordio" il nuovo arrivato Fernando Torres. Simeone ha dichiarato infatti che l’ex attaccante del Milan scenderà in campo dal primo minuto e verrà schierato come punta di riferimento nel 4-2-3-1. Oltre al Nino è sicuro del posto anche il portiere Oblak, altro nome annunciato dal Cholo nella conferenza stampa della vigilia. Per il resto la nella formazione che scenderà in campo contro il Real dovrebbero esserci Juanfran, Gimenez, Godin e Siqueira in difesa, con Gabi e Mario Suarez in mediana. In avanti a supporto di Torres ci saranno Raul Garcia, Griezmann e Koke. Secondo le ultime indiscrezioni sia Arda Turan che Mandzukic sarebbero invece destinati a partire dalla panchina.

Real Madrid - Carlo Ancelotti può contare sull’intera rosa, ad eccezione lungodegente Modric. Il tecnico italiano, contrariato dopo la sconfitta di Valencia, ha ribadito più volte che manderà in campo la formazione migliore. Tra i pali ci sarà spazio per Keylor Navas, e verrà concesso un turno di riposo a Casillas, impiegato in tutte le partite fino a questo momento, eccezion fatta per i sedicesimi di Coppa del Re. Per il resto confermato il solito 4-3-3: con Sergio Ramos non ancora al top, è probabile un impiego di Varane e Pepe al centro della difesa, con Carvajal e Coentrao sulle corsie esterne. A centrocampo si va verso l’impiego di Isco, Kroos e James Rodriguez, anche se potrebbe partire titolare Khedira. Il tridente dovrebbe invece essere formato da Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.

Sia Real che Atletico sono entrate in scena in questa competizione dai sedicesimi di finale (così come tutte le altre squadre della Liga). Nel turno precedente la formazione di Simeone ha avuto la meglio de L’Hospitalet (club di “Segunda division B”, la terza serie spagnola), vincendo 3-0 fuori casa e pareggiando 2-2 al Vicente Calderon. Le merengues, invece, hanno superato in modo molto agevole il Cornella con il punteggio di 4-1 in trasferta e 5-0 al Santiago Bernabeu.

I Convocati



Atletico Madrid: Moya, Oblak, Godin, Siqueira, Gamez, Juanfran, Gimenez, Lucas, Mario Suarez, Tiago, Koke, Raul Garcia, Arda Turan, Gabi, Saul, Griezmann, Mandzukic, Raul Jimenez, Fernando Torres.



Real Madrid: Casillas, Keylor Navas, Pacheco, Arbeloa, Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Coentrao, Marcelo, Khedira, Illarramendi, Kroos, Isco, Medrán, James Rodriguez, Jesé, Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema,Hernandez.

I PRECEDENTI - Le due squadre in questa stagione si sono già affrontare tre volte. Inizialmente il 19 e 22 agosto nella sfida di andata e ritorno che metteva in palio la Supercoppa di Spagna, dove a spuntarla nel doppio confronto è stato l’Atletico Madrid. I colchoneros prima hanno pareggiato 1-1 in casa delle merengues per poi chiudere i conti tra le mura amiche del Vicente Calderon, regolando il Real di misura per 1-0 grazie ad una rete di Mandzukic. L’ultimo confronto risale invece allo scorso 13 settembre, nel match valido per la 3a giornata della Liga. In quell’occasione la formazione di Simeone è riusciti ad imporsi in trasferta al Santiago Bernabeu per 2-1.