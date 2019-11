Real Madrid-Espanyol 3-0, le merengues tornano alla vittoria

Dopo le due sconfitte consecutive, con Valencia in campionato ed Atletico Madrid in Copa del Rey, il Real torna a vincere con una prestazione spettacolare e convincente contro il malcapitato Espanyol. Finisce 3 a 0 per la squadra di Ancelotti e con questo successo i madrileni si portano a 42 punti in attesa della sfida di domani sera tra Barcellona ed Atletico Madrid.

PRIMO TEMPO - La partita inizia con i catalani all'attacco che provano ad impensierire Casillas con un tiro di Felipe Caicedo che esce di poco a lato. I padroni di casa rispondono al 10' con un tiro di Benzema che finisce sul palo. Due minuti più tardi Real in vantaggio con James Rodriguez che finalizza con il suo chirurgico sinistro una bella azione di Cristiano Ronaldo. Al 28' raddoppio delle merengues con Bale che trasforma un perfetto calcio di punizione. Il primo tempo finisce senza altre emozioni,i blancos vanno al riposo con un vantaggio rassicurante di due reti.

SECONDO TEMPO - La ripresa comincia con un episodio che potrebbe cambiare il match: a centrocampo si scontrano Fabio Coentrao e Josè Canas, l'arbitro si avvicina al terzino madrileno e gli mostra il rosso. Nonostante l'inferiorità numerica la squadra di casa continua a controllare l'incontro senza patemi. Al 59' ci prova CR7 con un destro che finisce di poco a lato. 4 minuti dopo rispondono gli ospiti con un tiro angolato di Paco Montanes ma Casillas risponde presente. Al 66' Varane sale in cielo per colpire di testa sul calcio d'angolo battuto da Kroos ma la palla va di poco sopra la traversa. Al 72' occasionissima Real: Isco parte in contropiede e serve in profondità Bale che tutto solo spreca calciando fuori. Ad un quarto d'ora dal termine i madrileni chiudono la pratica col gol del 3 a 0: Arbeloa fugge sulla destra e crossa in mezzo, Nacho arriva prima di tutti e deposita in rete. Ci prova anche Isco a mettere il suo timbro sulla partita ma Kiko Casilla c'è. Il match si conclude senza altri sussulti .

Vittoria facile per il team di Ancelotti che ora può gustarsi in totale tranquillità il match tra le dirette inseguitrici, Barcellona ed Atletico Madrid, che andrà in scena domani sera alle ore 21 al Camp Nou .