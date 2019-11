Real Madrid pigliatutto: preso anche Martin Odegaard

Manca soltanto l'ufficialità, ma in casa Real Madrid si parla di un'imminente annuncio per l'acquisto a titolo definitivo di Martin Odegaard, talento ed astro nascente di 16 anni dello Stromsgodset. Il classe '98 che ha stregato l'Europa sembra davvero ad un passo dal vestire la famigerata camiseta blanca, tant'è che Marca parla già di una firma, che verrà siglata in queste ore sul nuovo contratto della durata di sei anni. I dubbi, che sul talento del ragazzino non ci sono, riguardano piuttosto le date e le modalità per con cludere l'operazione per renderla ufficiale il prima possibile: Odegaard potrebbe siglare adesso il contratto con il Real, ma restare in patria fino alla fine della stagione; altra opzione vede il talento trasferirsi da subito a Madrid per trascorrere i primi mesi di ambientamento con la Primavera del Real ed una volta ambientatosi nella capitale spagnola decidere in estate se aggregarlo alla prima squadra o meno. In Europa, tutti i top club hanno provato ad acquistare Martin, ma alla fine l'hanno spuntata ancora una volta loro, i campioni del Real Madrid. Del resto, il fascino ed il blasone del Real e della camiseta, non sono immuni ad un ragazzo di 16 anni. Il Real Madrid ha battuto la concorrenza di Bayern, Manchester City, Liverpool e Barcellona per Odegaard, che a partire quindi presumibilmente dal mese di luglio del 2015 verrà aggregato alla prima squadra. La camiseta blanca numero 16 è lì che lo aspetta.