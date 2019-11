FA Cup, il West Ham supera l'Everton ai rigori, il Bristol vince in casa, in Wolves-Fulham passano gli ospiti ai rigori

Si è completato a metà il terzo turno replay di FA Cup. Le sfide del martedì hanno regalato momenti di fascino puro (Wolves-Fulham innevata, anche se poi saranno gli ospiti ad uscire vincitori) e momenti che entrano di diritto nella storia dei club, come il rigore decisivo, messo a segno dal portiere Adrian del West Ham, dopo una serie infinita di tiri piazzati.



Le gare terminate sono queste:

Wolverhampton Wanderers v Fulham (0-0) (3-4 dopo calci di rigore)

Chesterfield v Scunthorpe United (2-2) (2-0 dopo tempi supplementari)

West Ham United v Everton (1-1) (3-2 dopo calci di rigore)

Bristol City v Doncaster Rovers (1-1) (2-0)



La gara più attesa era quella giocata ad Upton Park tra il West Ham e l'Everton. Squadre che vivono momenti diversi in Premier League: gli hammers a 33 punti sono a ridosso della zona Europa, i toffees con 22 punti si trovano a -3 dalla terzultima. Tuttavia nell'FA Cup conta relativamente il percorso in campionato, infatti l'Everton fin dai primi minuti pressa alto cercando di imporre il proprio gioco, mentre il West Ham sfruttando il poco equilibrio degli avversari, si affacia più volte dalle parti di Robles. Il primo tempo finisce 0-0 ma la partita è giocata ad altissima intensità. Sono i padroni di casa che hanno avuto le occasioni migliori, con Valencia prima e con Carrol poi, che non riesce a ribadire in rete di testa una respinta del portiere. La seconda frazione di gioco si apre col vantaggio del West Ham, bravo Valencia a muoversi alle spalle dei difensori, sfruttando l'assist di Carroll. L'Everton, in 10 per l'espulsione di McGeady, non si abbatte e l'entrata in campo di Mirallas cambia volto alla partita. Il talento belga acciuffa il pareggio all'81 con una punizione spettacolare, portando ai supplementari la partita. Il cuore dei toffees sembra avere la meglio: ecco Mirallas che porta a spasso mezza difesa degli hammers, servendo la palla dell'1-2 per Lukaku, che dedicherà il gol al povero Malanda. E' ancora la panchina a fare la differenza: al minuto 111 esce Carroll per Cole. Al 113' sugli sviluppi di un corner è proprio il neo entrato a gonfiare la rete. Si va ai calci di rigore. Sbaglieranno Naismith (Eve) e Downing (West), poi le sorti del match passano atraverso i piedi e le parate dei due portieri: Robles (Eve) prende in pieno la traversa, Adrian (West) spiazza il rispettivo rivale, diventando eroe per una serata e regalando il quarto turno alla sua squadra.







Qui le azioni salienti e tutte le emozioni di una partita fantastica:



Wolves - Fulham (entrambe squadre di Championship) si è giocata in una cornice fantastica, che ha reso meno amara la sconfitta ai pochi presenti allo stadio. Infatti sono i Cottagers ad uscire vincitori, dopo una partita ricca di gol e, anche in questa occasione, ricca di emozioni. Gli ospiti passano in vantaggio, segnando dopo che non lo facevano dal 20 dicembre 2014. L'FA Cup fa miracoli, perchè ne segneranno ancora due, prima però di essere rimontati. Infatti nel secondo tempo nel giro di 5 minuti cambia la partita. Al 71' è Edwards a pareggiare i conti, al 73' Van La Parra porta in vantaggio i padroni di casa. Appena 3 minuti dopo però Woodrow segna il gol del momentaneo 2-2. Ai Supplementari si continua a segnare: ancora Edwars al 109' porta in vantaggio i suoi, al 121' McCormack porta la partita ai rigori. Vincerà il Fulham, sotto la neve, aspettando il Sunderland.







Infine, due gare per la League One: il Bristol City si è imposto in casa contro il Doncaster, mentre il Chesterfield ha affrontato lo Scunthorpe chiudendo i tempi regolamentari con uno 0-0 dalle poche emozioni. Nei supplementari però i padroni di casa si aggiudicano il match, grazie ad una doppietta di Clucas. Qui sotto il Bristol che festaggia il vantaggio:





Questo è il programma delle prossime sfide di FA Cup:



Mercoledì 14 Gennaio 2015

Bradford City v Millwall (3-3)

Ipswich Town v Southampton (1-1)

Tottenham Hotspur v Burnley (1-1)



Quindi queste saranno le prossime gare con ancora delle squadre in attesa dell'avversiario:

Southampton or Ipswich v Crystal Palace

Cambridge United v Manchester United

Blackburn v Swansea

Chelsea v Millwall or Bradford

Derby v Chesterfield

Preston v Sheffield United

Birmingham v West Bromwich Albion

Aston Villa v Bournemouth

Cardiff v Reading

Liverpool v Bolton

Burnley or Tottenham v Leicester

Brighton v Arsenal

Rochdale v Stoke

Sunderland v Fulham

Bristol City v West Ham

Manchester City v Middlesbrough

Match che saranno giocati dal 23 al 26 Gennaio.