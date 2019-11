Premier League, tra rumors ed ufficialità: Bony al City, Defoe vicino al Sundeland

Wilfred Bony è il nome nuovo in casa Manchester City. Accolto con l'hastag #WelcomeBony attraverso i social, Wilfred ha già fatto visita nel centro sportivo dei Citizens e rilasciato le sue prime parole, da ormai ex giocatore degli Swans:" Ho parlato con Yaya Tourè e credo che mi potrà aiutare a migliorarmi e a diventare un attaccante sempre più cinico. Giocherò con dei grandi giocatori qui al City e questa è una grande opportunità per lavorare duro e guadagnarmi le mie chance. E' una bella sfida." In un momento in cui Manuel Pellegrini ha dovuto fare i conti con le assenze in attacco, a volte schierando addiruttura Milner falso nueve, Bony sarà una pedina importante per questa seconda fase di stagione. 34 gol in 70 presenze con lo Swansea sono un curriculum di tutto rispetto, adesso è arrivato il momento di consacrarsi, il Manchester City punta su di lui.



L'Arsenal si è attivata sul mercato ed è pronta a far scoccare le frecce dal suo arco: la prima in direzione Sud-Est dalle parti della Germania, più precisamente a Dortmund, la seconda forse colpirà il nostro paese, più precisamente in Liguria, a Genova. Secondo il Daily Express è quasi fatta per Ilkay Gundogan ai Gunners, infatti la società londinese sarebbe pronta a mettere sul tavolo della trattativa 15,5 milioni di sterline. Saranno decisive le prossime 24 ore per sapere qualcosa di più attendibile, comunque la concorrenza del Mancester United sembra essere superata. A Genova invece sono pronti con gli scudi, ma Mattia Perin è sempre più un obbiettivo di Arsene Wenger. L'Arsenal dopo le deludenti prestazioni di Szczesny è alla ricerca di un nuovo portiere, 12 sono i milioni per convincere Preziosi.



Jermain Defoe è un nome sempre più caldo in Inghilterra, un nome che farebbe il suo ritorno in Premier League dopo un'esperienza oltreoceano col Toronto, tuttavia senza tornare da dove se ne era andato (Tottenham), ma facendolo comunque da protagonista, in una squadra che gli potrebbe dare la giusta continuità, per la quale contribuire con la sua esperienza e perchè no, con i suoi gol. Tante squadre di Premier hanno bussato alla porta della squadra della MLS, ma nelle ultime ore sembra il Sunderland ad averlo fatto con più determinazione. Jermain Defoe è molto vicino ai Black Cats, per lui sono pronti 80.000 sterline a settimana per un contratto di 3 anni e mezzo, per il Toronto invece 14 milioni di sterline.

Il Newcastle non ha ancora l'allenatore. Dopo l'addio di Alan Pardew, andato al Crystal Palace, continuano ad arrivare no per la squadra di Cissè e compagni, i quali rischiano di giocare la prossima partita di Premier League senza un reale allenatore. L'ultimo rifiuto sembra essere arrivato da Paul Clement, assistente di Carlo Ancelotti, che preferisce restare in Spagna al Real Madrid.



In Inghilterra lo stanno chiamando 'the forgotten man', l'uomo di cui si è persa traccia: Adnan Januzaj quest'anno si è visto veramente poco e sembra non essere adatto al modulo schierato da Louis Van Gaal. Eppure il talento 19enne l'anno scorso sotto la guida di Moyes, era l'unica stella luccicante in un cielo tetro e tenebroso di Manchester. Schierato spesse volte solo negli ultimi spezzoni di partita, Januzaj potrebbe cambiare aria già da Gennaio, tuttavia la società non vorrebbe privarsene definitivamente, preferendo la soluzione del prestito. L'Everton è la squadra che potrebbe diventare la nuova casa del belga almeno per i prossimi 6 mesi, infatti sono sempre più insistenti le voci di un trasferimento in prestito del classe '95 alla corte di Roberto Martinez.