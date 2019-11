Premier League, calciomercato: Defoe è del Sunderland, Kramaric del Leicester City

L'ufficialità è arrivata: Jermain Defoe fa il suo ritorno in Premier League, dopo 357 presenze e 139 gol col Tottenham, ma la sua nuova casa sarà lo Stadium of Light. Il Sunderland ha chiuso l'accordo con il Toronto in giornata per 14 milioni di sterline, come si può anche leggere direttamente sul sito ufficiale dei Black Cats. Nella trattativa è anche previsto che Jozy Altidore faccia il suo ritorno in MLS, dove ha iniziato la sua carriera, firmando quindi per il Toronto. Le prime parolo di Defoe con la sua nuova squadra sono state queste: "Sono arrivato in un gran club, quando venivo da avversario mi piaceva giocare allo Stadium, sia per la bella struttura sia per i tifosi, non vedo l'ora di provare queste emozioni vestendo la maglia del Sunderland".

Restando in tema dei veterani della Premier, Joleon Lescott è un obbiettivo dei greci dell'Olympiacos. Il difensore è arrivato al West Bromwich appena quest'estate, sopratutto per la presenza in panchina di Alan Irive, col quale aveva passato degli ottimi periodi all'Everton. L'ex Manchester City, dopo l'esonero del suo allenatore, potrebbe considerare questa nuova pista. L'Olympiacos spera di convincere il giocatore offrendogli un contratto sostanzioso.

Un'altra ufficialità, invece, è relativa all'approdo al Leicester City di Andrej Kramaric per 9 milioni di sterline, record di ingaggio per un giocatore per la squadra inglese. Vestirà la maglia delle Foxes, secondo il contratto, fino a Giugno 2018. Il 23enne croato viene dal FC Rijeka e lo ha accolto così il suo nuovo allenatore, Nigel Pearson:" Lo abbiamo osservato per lungo tempo. Sappiamo che è un grande talento e che potrà dare tanta qualità al calcio inglese. Potenzialmente è un rinformo molto importante per noi". Anche il Chelsea si era fatto avanti per il talento croato ma il Leicester lo ha fortemente voluto e adesso sarà di fondamentale importanza per la lotta alla salvezza. Kramaric è stato capace di segnare ben 28 gol in 24 presenze col Rijeka, adesso lo step successivo è dimostrare il proprio valore in Premier League.