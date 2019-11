Calciomercato Premier League, tutti gli ultimi rumors e le ufficialità

L'Arsenal pensa al futuro, preso il 17enne Krystian Bielik dal Legia Varsavia per 2,4 milioni di sterline. Il giovane polacco è un centrocampista polivalente, può giocare da mezz'ala come da regista basso. Il suo ex tecnico del Legia dice che " è un grande giocatore di talento, raggiungerà traguardi importanti nel suo futuro calcistico." Intanto lui si gode il momento:" Sono grato ai miei compagni di squadra ed al mio tecnico Henning Berg, che mi ha dato l'opportunità di giocare in prima squadra. E' grazie a lui che sono arrivato all'Arsenal." Continua: "Qui a Londra non so cosa come procederà la mia carriera calcistica, ma sono qui per realizzare i miei sogni."







Alan Pardew vuole l'attaccante del Balckburn Rudy Gestede, autore di 12 gol in 23 apparizione in Championship, per rafforzare il suo Crystal Palace, reduce da un'importante vittoria contro lo Stoke e deciso a rimanere in Premier League. Per ottenere la salvezza, Pardew ha bisogno di un nuovo attaccante ed il nome di Gestede sembra quello più caldo. Il 26enne vuole approdare alle Eagles, come riferisce il suo agente, David Wancier:"Lui vuole il Crystal Palace, ma ancora è legato al Blackburn. Vuole che il club consideri l'offerta arrivata da Londra. Credo che il Crystal Palace possa essere la squadra adatta a lui." Il giocatore francese non ha mai giocato in Premier League e questa sarebbe una svolta importante per la sua carriera.







Mourinho pensa a Cuadrado per rafforzare il suo Chelsea. Infatti il possibile approdo di Salah alla Roma e l'eventuale partenza di Schurrle al Wolfsburg, lascerebbero un buco in quella zona di campo. Juan Cuadrado è il giocatore ideale per i Blues ed il solito 4-2-3-1 proposto dallo Special One esalterebbe le qualità fisico-tecniche del colombiano. Tutto dipende dalla partenza o meno del campione del mondo tedesco, intanto l'agente è volato a Londra per trattare... Cuadrado attende.







Il QPR è sempre più vicino a Yann M'vila dell'Inter. Il giocatore, in prestito dal Rubin Kazan, non ha convinto la dirigenza in questi mesi in neroazzurro e Mancini, in più, non lo vede nel suo schema di gioco, così la rescissione del contratto è alle porte ed il QPR è pronto a bussare. Lo fa con prepotenza Redknapp, allenatore dei londinesi, che vuole rafforzare la sua squadra nel reparto di centrocampo. Non si è nemmeno nascosto l'agente del giocatore sull'eventuale partenza del suo assistito:"Molti club stanno facendo la loro offerta per Yann, al momento però il Qpr è la squadra che sembra maggiormente interessata". Il QPR avrebbe inserito nella trattativa anche Adel Taarabt (passato in rossonero) per ottenere il centrocampista.







Mirallas è un obbiettivo del Tottenham. La notizia è stata lanciata dal mirror e spaventa non poco i tifosi dell'Everton. Anche se il 27enne belga non è in rapporti proprio idilliaci con la società, è una pedina molto importante per il club di Liverpool, che tra l'altro non sta vivendo un periodo facile in campionato. Pochettino, per convincere il suo collega Roberto Martinez a cedergli il suo esterno offensivo, avrebbe messo sul piatto Aaron Lennon, in scadenza di contratto tra un anno con gli Spurs. La società valuterà nei prossimi giorni. Martinez non sarebbe intenzionato a privarsi di Mirallas, anche se la sua cessione potrebbe alimentare le casse dei Toffees.