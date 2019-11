Liga, Braida è il nuovo ds del Barcellona

Ariedo Braida, storico ds del Milan, sarà il nuovo direttore sportivo internazionale del Barcellona. L'anticipazione è del quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo. Il Barcellona ha scelto l’erede di Andoni Zubizarreta, ex direttore sportivo che ha lasciato il club soltanto un mese fa. Ariedo Braida torna in pista, un anno dopo l'addio al Milan e con in mezzo la breve e sfortunata parentesi con la Sampdoria dei Garrone, prima che il club passasse in mano a Ferrero.

In Spagna è considerato ancora un guru delle trattative, capace di individuare in anticipo talenti in tutto il mondo. Braida si occuperà principalmente del mercato internazionale e insieme a lui lavoreranno Carles Rexach, consigliere del cluba, il vicepresidente sportivo Jordi Mestre e il membro del direttivo Javier Bordas. Lavorerà per una delle società più importanti del mondo, quel Barcellona che tante volte ha incrociato come avversario in trattative e sfide internazionali, spesso avendo la meglio con i tanti Milan che hanno fatto la storia del calcio italiano.