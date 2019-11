FA CUP review, i replay del 4^ turno

Se il calciomercato ha conosciuto la sosta nella giornata di ieri nell'ultimo e sempre frenetico giorno di mercato, il calcio sul rettangolo verde continua: in Inghilterra è l'FA CUP ad impegnare i club inglesi, con i replay del 4^ turno. Sono scesi in campo sei squadre, in tre rispettivi campi, che al primo "round" non hanno decretato un vincitore, quindi si cambia terreno di gioco e chi ha giocato in casa dovrà conquistare il prossimo turno da ospite. Davvero affascinante la sfida tra gli "universitari" del Cambridge (attenti ad etichettarli così: il loro presidente, Dave Dogget, prima della grande sfida contro lo United ha tenuto a precisare che non sono solo una città universitaria ma una città di calcio) e i campioni del Manchester United, tenuti sullo 0-0 fuori casa e adesso attesi all'Old Trafford da una cittadina che "ha già vinto il loro jackpot", come ha precisato Money, allenatore del Cambridge.



Manchester United vs Cambridge United 3-0 (Juan Mata 25', Rojo 32', Wilson 73')



Il sogno del Cambridge si infrange, il teatro dei sogni questa volta li riporta alla realtaà e davanti avevano una squadra di giocatori pagati milioni e già il pareggio in casa è stato un miracolo. A far proseguire cam​mino agli uomini di Van Gaal ci pensa Juan Mata che sblocca la gara, sfruttando abilmente un assist di testa di Fellaini, solo dopo che l'attaccante del Cambridge Tom Elliott non aveva sfruttato un'occasione colossale al primo minuto di gioco. Il gol dello spagnolo è un lascia-passare nella difesa degli ospiti: Rojo al 32', al suo primo gol con lo United, mette le cose in chiaro, segnando il gol del raddoppio. Wilson segna il terzo gol ed i suoi saranno attesi dal Preston Nort End al prossimo turno.





Sheffield United vs Preston North End 1-3 (Murphy 38', Gallagher 63', 73' (r), Huntington 69')



Il primo tempo si è giocato in pieno equilibrio tra le due squadre che militano in League One, rispettivamente in sesta e quarta posizione. A sbloccare il match, aiutato dal portiere avversario, è stato Jamie Murphy, fresco di rinnovo e reduce dal gol contro lo Swindon Town la scorsa settimana. Il secondo tempo, però, cambia completamente le carte in tavola. La partita si ribalta in 10 minuti, nei quali il Preston trova ben tre gol, due dei quali dal 'man of the match', entrambi su calcio piazzato, il primo su una fantastica punizione, il secondo su rigore. Gallagher aveva segnato anche al match termitato in pareggio (1-1) e spedisce i suoi al turno successivo, contro il temibile Manchester United.



Fulham vs Sunderland AFC 1-3 (Rodallega 28', Bettinelli aut. 61', Alvarez 75', Jordi Gomez (r) 91')



Il Sunderland inizia molto bene sia il primo che il secondo tempo spingendo sull'acceleratore ma senza trovare la via del gol. Nella prima frazione, infatti, viene punito con un gran gol di Rodallega, al suo decimo gol stagionale, che insacca la palla sotto la traversa portando avanti i suoi. La categoria superiore del Sunderland si fa sentire, sopratutto nella ripresa. Ricky Alvarez è il migliore dei suoi e, dopo il pasticcio del portiere del Fulham Bettinelli che regala il pareggio agli ospiti, porta avanti la sua squadra grazie al suo mancino, caricato e sganciato portandosi, dalla destra, sul centro del campo. Il rigore al 91' di Gomez è solo per le statistiche. Il Sunderland passa al turno successivo.



In attesa della sfida di domani Bolton-Liverpool, il replay del 3^ turno di FA CUP è quasi giunto al termin