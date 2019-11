Calciomercato Premier League: il punto su tutte le squadre

Arsenal



Acquisti: Gabriel Paulista (Villarreal, 14.8mln), Krystian Bielik (Legia Varsavia, 2.5mln)

Cessioni: Lukas Podolski (Internazionale, prestito), Joel Campbell (Villarreal, prestito), Yaya Sanogo (Crystal Palace, prestito)



L'Arsenal corre ai ripari nel reparto che andava rinforzato, la difesa, colmando l'errore della passata campagna acquisti. Invece per Wenger non arriva il top player al centro del centrocampo, ma si aggiunge ai suoi una promessa per il futuro proprio in quel ruolo: il 17enne Krystian Bielik.



Aston Villa

Acquisti: Carles Gil (Valencia, 4mln), Scott Sinclair (Manchester City, prestito)



Cessioni: Darren Bent (Derby County, prestito), Gary Gardner (Nottingham Forest, prestito), Chris Herd (Wigan, prestito), Jordan Graham (Wolves), Daniel Johnson (Preston)



Non entusiasmante il mercato dei Villans. Carles Gil darà più creatività a centrocampo ma nessuno sa cosa aspettarsi da Scott Sinclair, che tanto aveva fatto bene con lo Swansea, deludendo poi con i citizens. Per lui una nuova chanche. Inoltre il rifiuto nell'ultimo giorno di mercato di Lambert di vestire la maglia dell'Aston Villa ha deluso i tifosi, che speravano in un colpo in attacco.



Burnley

Acquisti: Michael Keane (Man Utd, 2.8mln)



Cessioni: Nessuna



L'obbiettivo principale per Sean Dyche era quello di tenere almeno per altri 6 mesi Danny Ings, e così sarà. L'attaccante inglese cercerà di tenere in Premier la sua squadra. Per lui a Giugno sono già alle porte Liverpool e Real Sociedad su tutti, che avevano provato a prenderlo già a Gennaio.

Chelsea



Acquisti: Cuadrado (Fiorentina, 33mln)



Cessioni: André Schürrle (Wolfsburg, 27mln), Mohamed Salah (Fiorentina, prestito), Todd Kane (Nottm Forest, prestito), Tomas Kalas (Middlesbrough, prestito), Lewis Baker (Sheffield Wednesday, prestito), Marko Marin (Anderlecht, prestito), Nathaniel Chalobah (Reading, prestito), John Swift (Swindon, prestito); Stipe Perica (Udinese, prestito), Ryan Bertrand (Southampton)



Il mercato dei Blues è girato attorno a tre nomi, che hanno vitalizzato tutto il mercato di riparazione, non solo quello inglese. Alla fine Josè Mourinho prende Cuadrado e da via Schurrle e Salah... chi ci ha guadagnato?



Crystal Palace

Acquisti: Yaya Sanogo (Arsenal, prestito), Pape Souaré (Lille, 4.5mln), Jordon Mutch (QPR, 5.75mln), Shola Ameobi (parametro zero), Andreas Breimyr (Bryne), Wilfried Zaha (Manchester United, 4mln); Keshi Anderson (Barton Rovers); Lee Chung-yong (Bolton, 1.3mln)



Cessioni: Stuart O’Keefe (Cardiff), Jack Hunt and Zeki Fryers (both Rotherham, prestito), Andrew Johnson (liberato a parametro zero), Jimmy Kébé (liberato a parametro zero), Alex Wynter (Colchester), Peter Ramage (Barnsley, prestito), Jake Gray (Cheltenham, prestito), Lewis Price (Crawley, prestito), Andreas Breimyr (Bryne, prestito), Barry Bannan (Bolton, prestito)



Alan Pardew può essere soddisfatto. Il cambio di tendenza non è arrivato solo sul terreno di gioco, nel quale le Eagles stanno piano piano scalando la classifica, ma anche nel calciomercato. Rinforzato sopratutto l'attacco, con gli arrivi di Sanogo, Ameobi e Zaha. La società ha fatto il suo, se le aquile continueranno a volare lo dirà solo il campo.



Everton



Acquisti: Aaron Lennon (Tottenham, prestito)



Cessioni: Samuel Eto’o (Sampdoria), Mason Springthorpe (Fleetwood Town), John Lundstram (Leyton Orient, prestito) Conor Grant (Motherwell, prestito), Conor McAleny (Cardiff City, prestito), Matthew Kennedy (Cardiff City) Hallam Hope (Bury)



Roberto Martinez lo aveva ripetuto più volte "a gennaio non faremo grandi cambiamentii". E' arrivato Arron Lennon, che non trovava più spazio negli Spurs, mentre non è stato acquistato il sostituto di Eto'o.



Hull City

Acquisti: Dame N’Doye (Lokomotiv Mosca)



Cessioni: Tom Ince (Derby County, prestito)



Steve Bruce è partito di persona a Parigi per convincere Dame N'Doye a firmare un contratto per l'Hull City. E' riuscito nel suo intento. Non è arrivato Lennon, soffiato dall'Everton.



Leicester City

Acquisti: Mark Schwarzer (Chelsea), Andrej Kramaric (HNK Rijeka, 9.8mln), Robert Huth (Stoke, prestito)

Cessioni: ack Barmby (Rotherham, prestito), Tom Hopper (Scunthorpe, prestito), Callum Elder (Mansfield Town, prestito), Adam Dawson (Bristol Rovers, prestito)



Il Leicester City con l'acquisto di Kramaric ha fatto il suo record di milioni spesi per un calciatore. Gennaio 2015 è già entrato nella storia del club, ma l'obbiettivo dei tifosi e società è piuttosto quello di rimanere in Premier... con un Kramaric in più sarà più facile?



Liverpool

Acquisti: Nessuno



Cessioni: Suso (Milan), Lloyd Jones (Cheltenham, prestito), Sheyi Ojo (Wigan, prestito)



I Reds hanno solo operato in uscita. L'attaccante per Brandan Rodgers non è arrivato: che sia Balotelli, snobbato dal suo allenatore, il vero acquisto per questi ultimi mesi di campionato?



Manchester City



Acquisti: Wilfried Bony (Swansea City, 26mln) Bruno Zuculini (Valencia, ritornato dal prestito)



Cessioni: Matija Nastasic (Schalke, prestito), Scott Sinclair (Aston Villa, prestito), Devante Cole (MK Dons, prestito), George Evans (Scunthorpe Utd, prestito), Divine Naah (NAC Breda, prestito), Sinan Bytyqi (SC Cambuur, prestito)



Insieme a Cuadrado al Chelsea, Bony al City è stato l'acquisto di Gennaio. Manuel Pellegrini può essere felice, perchè la società ha operato secondo le sue direttive. L'attaccante che cercava ora lo ha a disposizione. Le tattiche di mercato sono finite, ora quello che conta è la rincorsa al Chelsea che ci terrà sul filo di lana per tutto il resto del campionato.



Manchester United



Acquisti: Sadiq El Fitouri (Salford City), Víctor Valdés (parametro zero), Andy Kellett (Bolton, prestito)



Cessioni: Wilfried Zaha (Crystal Palace, 4mln), Anderson (Internacional), Ben Amos (Bolton, prestito), Ben Pearson (Barnsley, prestito), Joe Rothwell (Blackpool, prestito), Will Keane (Sheff Weds, prestito), Marnick Vermijl (Sheff Weds), Sam Johnstone (Preston, prestito), Saidy Janko (Bolton, prestito)



Il Manchester United dopo la rivoluzione estiva, è rimasto principalmente a guardare. Valdès a parametro zero non sarebbe bastato per Van Gaal, che sperava in un acquisto in difesa (Hummels su tutti), ma questo non è arrivato, forse è rimandato solo a Giugno.



Newcastle United

Acquisti: Nessuno



Cessioni: Davide Santon (Inter, prestito), Gael Bigirimana, Kevin Mbabu, Shane Ferguson, Remi Streete, Haris Vuckic (tutti ai Rangers, in prestito)



Solo cessioni per la squadra di Carver. La netta vittoria contro l'Hull City ha tirato su l'ambiente che tuttavia avrebbe sperato in un acquisto in attacco. Il versatile Santon sarebbe stato utile a Carver, che sembra non avesse voluto farlo partire.



Queens Park Rangers



Acquisti: Mauro Zàrate (West Ham, prestito), Ryan Manning (Galway United)



Cessioni: Jordon Mutch (Crystal Palace, 5.8mln), Josh Laurent (Brentford)



Non si può spendere tanto a Loftus Road, complici problemi societari: ecco che arriva l'esubero del West Ham Mauro Zarate, in cerca dell'ennesimo club che possa ridargli ninfa vitale, ma l'attaccante argentino si è già presentato sovrappeso e non in forma. Non il miglior inizio per lui.



Southampton

Acquisti: Eljero Elia (Werder Brema, prestito), Filip Djuricic (Benfica, prestito), Ryan Bertrand (Chelsea)

Cessioni: Jack Cork (Swansea, 3.8mln), Jos Hooiveld (Millwall, prestito), Artur Boruc (Bournemouth, prestito)



La maggior parte degli acquisti del Southampton sono avvenuti la scorsa settimana: in questa finestra di mercato arrivano tre prestiti: Elia, Djuricic e Bertrand.



Stoke City

Acquisti: Philipp Wollscheid (Bayer Leverkusen, prestito)



Cessioni: Tomi Adeloye (Macclesfield, prestito), Robert Huth (Leicester City, prestito), Ryan Shotton (Derby City), George Waring (Barnsley, prestito), Maurice Edu (Philadelphia Union)



Avrebbero dovuto riparare per sostiurire Bojan Krkic, che sarà ai box fino al termine della stagione per un infortunio al ginocchio, ma l'attaccante non è arrivato. Solo un difensore centrale per Mark Hughes, Wollscheid, in prestito dal Bayer Leverkusen.



Sunderland



Acquisti: Jermain Defoe (Toronto)



Cessioni: Jozy Altidore (Toronto), Charis Mavrias (Panathinaikos, prestito), Cabral (svincolato)



Defoe per Altidore: è stata questa l'operazione principale dello Stoke. Sono rimasti Giaccherini e Ricky Alvarez, fortemente richiesti dai club europei.



Swansea City

Acquisti: Nélson Oliveira (Benfica, prestito), Matt Grimes (Exeter, 2.75mln), Kyle Naughton (Spurs, 6mln), Jack Cork (Southampton, 4mln)



Cessioni: Wilfried Bony (Manchester City, 26mln), Ryan Hedges (Leyton Orient, prestito), Rory Donnelly (Tranmere Rovers, prestito)



E' inutile sottolineare quanto la cessione di Bony possa influire sui risultati dei cigni bianchi. In entrata sono arrivati acquisti per il futuro, attenzione perchè questo club ha insegnato col tempo quanto si brava ad operare con i giovani. Tenuto Gomis, che sarà il sostituto di Bony.



Tottenham Hotspur

Acquisti: DeAndre Yedlin (Seattle Sounders), Delle Ali (MK Dons)



Cessioni: Kyle Naughton (Swansea, 6mln), Jordan Archer (Millwall, prestito), Emmanuel Sonupe (St Mirren, prestito), Benoît Assou-Ekotto (rescisso), Aaron Lennon (Everton, prestito), Delle Ali (MK Dons, ritorno dal prestito)



Gli Spurs hanno ceduto, principalmente. Stipendi pesanti che se ne vanno, giovani promettenti che arrivano: DeAndre Yedlin e Delle Ali.



West Bromwich Albion

Acquisti: Callum McManaman (Wigan, 5.5mln)



Cessioni: Luke Daniels (Scunthorpe), Bradley Garmston (Gillingham, prestito)



Dopo l'arrivo di McManaman, Tony Pulis si sarebbe aspettato un passo in avanti da parte della società. L'allenatore si è visto sfumare all'ulitmo giorno di mercato Martin Olsson e Carlton Cole. Con molte probabilità arriverà dal Manchester United Flatcher, nel mercato degli svincolati.



West Ham

Acquisti: Nessuno



Cessioni: Ricardo Vaz Tê (Akhisar Belediyespor)



Sam Allardyce ha detto che il mercato scorso è stato davvero gratificante, quindi era consapevole di non poter pretendere molto. La società, di conseguenza, non è andata alla ricerca di nessuno.