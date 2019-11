Basilea - Porto: sfida tra outsider

La sfida che andrà in scena domani sera è molto particolare, in quanto si affronteranno due squadre tanto simili quanto diverse.

Queste due realtà sono ben distanti da quelle di Real, Bayern, Chelsea o Barcellona, infatti le loro caratteristiche principali sono: gioventù, qualità e gioco di squadra.

Partiamo dai giovani: sono tanti i calciatori lanciati da queste due squadre e che ora si sono affermati su grandi palcoscenici ( vedi Salah, Xhaka, Shaqiri, James Rodriguez ecc. ), e la cosa che più sorprende in positivo è che indipendentemente dai risultati questa filosofia rimarrà sempre.

Ciò che non mancherà sicuramente in questo match è il talento, e per questo basta vedere i giocatori che scenderanno in campo: Schar, Delgado, Quintero, Quaresma, Jackson Martinez, Casemiro.

Altro punto in comune tra questi due team è il collettivo. Nonostante le spiccate qualità dei singoli che hanno in rosa, i due allenatori riescono a renderli complementari con un gioco ed un'identità di squadra ben disegnata.

Sia Basilea che Porto sono state sempre definite come outsider in questa competizione, eppure ogni anno si trovano a lottare per i vertici del massimo torneo continentale e chissà che prima o poi una delle due possa fare l'exploit.

STATISTICHE - I due team arrivano a questo match con assoluta fiducia visti anche i buoni andamenti nei rispettivi campionati: gli svizzeri sono primi con 45 punti conquistati in 20 partite, con il Grasshoppers 2° distante 8 punti; i portoghesi invece sono secondi a -4 dal primo posto occupato dal Benfica. Il Basilea si è qualificato agli ottavi di Champions arrivando secondo in un girone composto da Real Madrid, Liverpool e Ludogorets. Il Porto ha ottenuto la qualificazione dominando il proprio girone che era costituito da Shakhtar Donetsk, Athletic Bilbao e BATE Borisov. Non ci sono precedenti tra le due squadre.

FORMAZIONI - La sfida tra i due allenatori è molto interessante e tattica. Paulo Sousa dovrebbe schierare gli svizzeri con un 4-4-2:

Julen Lopetegui dovrebbe rispondere con un offensivo 4-3-3:

La Champions League è tornata. Accomodatevi e gustatevela fino in fondo.