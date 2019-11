Torino - Athletic Bilbao: i granata sognano l'impresa

Davide contro Golia, è così che sembra presentarsi questa sfida.

La squadra spagnola certamente non è una super - potenza mondiale ma rispetto alla nostra italiana ha decisamente più esperienza e qualità. Come può opporsi il Torino? I granata hanno dalla loro lo spirito del non aver nulla da perdere, è già un successo essere arrivati fino ai sedicesimi, visto che erano tanti anni che la società di Urbano Cairo non disputava l'Europa.

Il pronostico sembra scontato perchè molti hanno negli occhi l'Athletic Bilbao visto nei preliminari di Champions League contro il Napoli, ma i baschi non sono più gli stessi, anzi vivono una profonda crisi di risultati. Molte volte è capitato che una squadra non va bene in campionato ed in Europa si trasforma ( vedi Borussia Dortmund ) ma il Torino deve approfittare del fatto che viene da un periodo piuttosto positivo e quindi con fiducia può ostacolare le giocate dei giocatori spagnoli.

La partita infatti dal punto di vista tattico è abbastanza leggibile: pallino del gioco in mano ai baschi e granata tutti chiusi dietro, pronti a far male in contropiede. I tifosi del Torino confidano molto nelle capacità di Ventura di imbrigliare i punti forti delle squadre avversarie per poi colpirli in quelli deboli, ma come ha detto lo stesso tecnico sarà importante non commettere alcun errore in quanto nelle competizioni europee si pagano a caro prezzo.

STATISTICHE - L'Athletic Bilbao è sceso in Europa League per via dell'eliminazione alla fase a gironi della Champions League, in cui ha affrontato Porto, BATE Borisov e Shakhtar Donetsk. Il Torino invece è arrivato 2° nel suo girone, composto da Copenaghen, HJK Helsinki e Club Brugge. I granata arrivano a questo match da 5 risultati utili consecutivi, mentre i baschi hanno maturato 2 pareggi ed una sconfitta. Sia il Torino in casa che l'Athletic Bilbao fuori casa hanno ottenuto nelle ultime cinque partite 2 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta.

L'Olimpico sarà tutto esaurito e chissà che il dodicesimo uomo in campo non possa aiutare i granata a realizzare l'impresa.