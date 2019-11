L' Atletico Madrid sfida il Bayer Leverkusen : i colchoneros vogliono ripetersi

Sfrontatezza e spensieratezza da una parte, concretezza dall'altra: questa è Bayer Leverkusen - Atletico Madrid. I colchoneros sono chiamati ora a concentrarsi su quella Champions League nella quale nella scorsa edizione ha sfiorato uno storico trionfo: Sono terzi in Liga a -7 dal Real capolista e vengono dala vittoria contro l'Almeria per 3-0. I tedeschi non stanno vivendo un ottimo momento: hanno vinto solo una partita delle ultime cinque in campionato. Sfida equilibrata, l'Atletico è più esperto, ma il giovane Leverkusen non starà a guardare.

Simeone- "Bayer molto forte ma non firmo per il pari"- Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico argentino è determinato, consapevole dei mezzi della propria squadra: "Non firmo per un pari, non lo faccio mai prima di una partita, poi ovviamente dipende sempre da come si mettono le cose in campo". "Speriamo che stia bene parchè parliamo di un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto agli avversari. Vediamo per noi cambia molto averlo a disposizione o meno. Il gruppo comunque sta bene ed i ragazzi sono entusiasti di come stanno andando le cose".Simeone sa che la partita con il Bayer non sarà di quelle semplici: "Affrontiamo una grande squadra che fa tanta pressione quando palla e che è guidata da un eccellente allenatore. La Champions il nostro grande obiettivo? Adesso pensiamo al Bayer, tutte le altre partite dipendono da questa".

Schmidt: "L'Atletico? Nessuno vuole affrontarlo" - Il tecnico del Bayern non si vuole inchinare all' Altetico:" "La formazione spagnola ha grande forza mentale. Quando li vedi giocare sembrano sempre dare tutto in ogni singola partita per vincere, o comunque per uscire dal campo con un risultato positivo. Credo che questa sia la chiave del loro successo. Sono molto bravi inoltre nel pressing e nel cambiare velocemente dalla fase difensiva a quella offensiva. Sono bravi nelle due fasi tanto quando si tratta di difendersi vicino alla loro area sia quando devono restare alti vicino all'area avversaria. Sono una squadra difficile da affrontare, e credo che a nessuna piaccia giocarci contro, chiedete al Real Madrid ad esempio... Non perdo contro i Campioni d'Europa non so da quanto tempo ormai. Tutte le grandi squadre in Europa hanno degli attaccanti di altissimo livello, altrimenti non sarebbero dove sono, ma anche in Bundesliga giochiamo contro grandissimi attaccanti e siamo abituati ad affrontare giocatori di qualità. Mandzukic è molto forte fisicamente, bravo nel gioco aereo ma anche con i piedi. Dovremo essere bravi a difenderci ma anche a non concedere troppo spazio all'Atletico. Certo, Mandzukic e Griezmann sono due giocatori a cui devi dedicare un'attenzione particolare e questo fa dell'Atletico la favorita per il passaggio del turno, ma ripeto: siamo abituati al ruolo di outsider anche in campionato. Recentemente abbiamo giocato con il Wolfsburg che ha un attacco niente male, ad esempio".

Le probabili formazioni

Schmidt è alle prese con la scelta del modulo, visto che vuole raccogliere il massimo dalla sfida casalinga e che dunque alla fine scelga di proporre il 4-2-3-1 offensivo. Indisponibili Kruse (infortunio) e Toprak (squalifica) , ma restano anche da valutare le condizioni dell’ex romanista Jedvaj e Bender. Schmidt per questa gara potrebbe affidare una maglia da titolare all’italiano Donati sulla corsia di destra, anche se Wendell resta leggermente favorito, e il terzetto alle spalle dell’unica punta Kiessling dovrebbe essere formato da Bellarabi-Calhanoglu-Son.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Leno; Donati, Spahic, Papadoupolos, Boenisch; Castro, Reinartz; Bellarabi, Calhanoglu, Son; Kiessling.

Simeone dovrebbe poter contare su quasi tutti i titolari, a parte Koke, anche se non è ancora certa la presenza di Tiago dal 1': in caso di forfait saranno Suarez e Saul i sostituti. Arda Turan ieri non si è allenato potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Raul Garcia. In attacco confermatissima la coppia Mandzukic-Griezmann, quest'ultimo reduce da un periodo di straordinaria prolificità. Solo panchina per Fernando Torres, torna tra i convocati anche Ansaldi.

Atletico (4-4-2): Moya; Siqueira, Miranda, Godin, Juanfran; Raul Garcia, Gabi, Mario Suarez, Saul; Griezmann, Mandzukic.