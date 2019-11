Diretta Arsenal - Monaco, risultato live di Champions League (1-3)

22.46 - Grande serata di calcio europeo, si è concluso il quadro degli ottavi di finale con le sfide di stasera. Anche da parte mia è tutto, un ringraziamento per l'attenzione e a risentirci domani sera, con l'Europa League!

22.41 - Qualcosa di inaspettato è successo stasera: l'Arsenal si è sciolto di fronte al Monaco in una partita divertente e ricca di episodi, che alla fine i francesi hanno vinto con merito, anche se il passivo sembra troppo severo per i Gunners, che hanno la colpa di essersi mangiati troppi, troppi gol. Giroud totalmente fuori partita ne ha sbagliati due, Ozil invisibile, Sanchez poco incisivo. Ci ha provato solo Cazorla. Per il Monaco eccezionale prestazione di squadra: su tutti Kondogbia e Berbatov, autori dei primi due gol, ma anche la difesa intera, che ha dato l'ennesima prova di grande solidità.

22.37 - FINISCE QUI!!!! IL MONACO ESPUGNA L'EMIRATES, FINISCE 3-1 PER GLI OSPITI!!!

Chamberlain perde la palla a centrocampo, sfogo in contropiede del Monaco e Carrasco in diagonale col destro realizza. Tocca Ospina, ma la palla va sul palo interno e si insacca!!! 3-1!!!

90+4' - YAAAAAAAAANNIIIICCKKKKK FEEEEEEEERREEEIRAAAAAA CAAAAARRASCOOOOOOOO!!!!! CONCRETIZZA IL CONTROPIEDE, E FA 3-1 PER IL MONACO!!!!

90+3' - Va in porta Carrasco, la tiene Ospina che prova a rilanciare subito!

90+2' - Sono 4 i minuti di recupero! Il Monaco pressa alto, vuole tener la palla lontana dalla sua porta. Punizione interessante per i francesi!

Un corner messo fuori viene controllato dall'inglese, che finta e poi tira dal limite dell'area: destro a giro perfetto che va nel sette!!! Riaccese le speranze dell'Arsenal.

90' - ALEEEEEEEX OOOOOOXLAAAADEEEE CHAAAAAAAAAMBERLAAAAAAAIN!!!!! PROVA A SPERARE L'ARSENAL!!!!! CHE GOL!!!

89' - Ancora contropiede per il Monaco, ancora con Ferreira Carrasco! La tiene Ospina.

87' - Giallo anche per Ozil per proteste.

86' - Pericolosissima ripartenza di Ferreira Carrasco!!! Ci vuole una chiusura di Gibbs per evitare che il belga vada via...

84' - Campo anche per Bernardo Silva, gli lascia il posto un ottimo Martial.

82' - Koscielny anticipato di un un nulla sul corner!!! Poi Sanchez sul secondo palo non trova la porta con una difficilissima sforbiciata.

82' - Doppio cambio, uno per parte: fuori un esausto ma positivo Cazorla e dentro Rosicky, mentre entra Kurzawa per Dirar nel Monaco.

81' - Destro strozzato da Sanchez, sarà corner però.

77' - Destro secco di Martial: centrale, para Ospina.

76' - Dirar allarga il braccio su Cazorla in maniera involontaria, nessun problema per lo spagnolo che si è già rialzato.

76' - Lascia il campo tra i fischi un grande Berbatov, dentro al suo posto Ferreira Carrasco per correre ulteriormente in contropiede. Va Martial a fare la punta.

74' - Anche ammonito il terzino spagnolo dei Gunners.

73' - Martial riparte velocissimo, lo stende Bellerin. Cerca di costruire trame l'Arsenal, ma è sempre perfettamente piazzato dietro il Monaco.

70' - Chamberlain regala palla a Moutinho, bravo poi a rimediare in scivolata.

69' - SUBITO CHAMBERLAIN! Palla geniale in verticale per il taglio di Walcott, uscita bassa decisiva di Subasic che anticipa di un attimo l'inglese!

68' - Dentro anche Chamberlain nell'Arsenal, fuori Coquelin.

66' - Rischia ancora in contropiede l'Arsenal!! Riparte sempre alla grande la squadra di Jardim.

65' - SUBASIC DUE VOLTE!!!! Walcott taglia e trova la palla e l'intervento di Subasic, poi arriva Welbeck a botta sicura che colpisce proprio Walcott a terra!!! Sfortuna incredibile stavolta.

64' - Grande chiusura di Mertesacker su Berbatov, era ancora partito in contropiede il Monaco.

61' - OSPINA SALVA TUTTO SU MARTIAL!! Tacco di Moutinho per il giovane francese, in uscita Ospina salva tutto!!!

60' - Lascia il campo Giroud, serata nerissima per lui. Dentro Walcott. Applausi comunque dell'Emirates, boato per l'ingresso del numero 14.

58' - Problemi per Wallace dopo un contrasto, si rialza però il difensore.

57' - COSA SI MANGIA GIROUD ANCORA!!! Destro di Sanchez respinto male da Subasic, quasi a porta vuota il francese la manda ancora alta!!!!! Non è la sua partita e lo abbiamo capito, ma questo è davvero inspiegabile!

56' - Si fa durissima ora per l'Arsenal, che ora fa fatica. Monaco quasi sul velluto, ci vuole una svolta per i Gunners. Giroud sbaglia ancora un passaggio, è in grande difficoltà il francese. Si prepara Walcott.

Contropiede micidiale in 2 contro 1, Martial la tocca verso il bulgaro: primo controllo perfetto e destro che si insacca alle spalle di Ospina!!! Qualcosa di incredibile all'Emirates!!

53' - DIMITAAAAAAAAAAAAAAAR BEEEEEEERBAAAAAAATOOOOOVVVVV!!!!!! CONTROPIEDE PERFETTO, RADDOPPIO CLAMOROSO DEL MONACO!!!!

52' - ANCORA GIROUD! Incornata intelligente in terzo tempo (in leggero fuorigioco), palla alta!

51' - Cazorla si guadagna una buona punizione, sta trascinando lui la squadra ora.

50' - Gibbs gestisce male una buona palla! Sbaglia il controllo e Wallace chiude puntualmente.

48' - Finta di Giroud, ma nessuno alle sue spalle! Un altro Arsenal in campo!

46' - CHE OCCASIONE PER GIROUD!!!! Sanchez vola a destra e serve al centro il francese che da pochi passi manca la porta!!! Cambiati di fascia Alexis e Welbeck, pare funzionare la mossa.

21.47 - SI RIPARTE! PALLA PER IL MONACO!

21.46 - Rientrano in campo le squadre, non ci sono cambi!

21.44 - L'esultanza di Kondogbia e lo spicchio di tifosi francesi.

21.35 - Questo il gol che per ora decide il match:

21.34 - Abbastanza sorprendente il risultato, c'è da dire che ha avuto anche fortuna il Monaco: sinistro da lontano di Kondogbia deviato da Mertesacker che ha messo fuori gioco Ospina. Arsenal molto più propositivo, pericoloso in un paio di occasioni, ma lento nella circolazione di palla. Monaco attentissimo in difesa e pronto a ripartire, sfruttando le fasce e le sponde di Berbatov, fischiatissimo.

21.31 - FINISCE IL PRIMO TEMPO, MONACO AVANTI 1-0!!!

45+1' - Cazorla batte la punizione in area, Subasic dentro l'area piccola la fa sua.

UNO DI RECUPERO!

45' - Giallo anche per Echiejile, che stende Welbeck. L'inglese era andato via bene sulla destra.

44' - Palla dentro per Ozil troppo lunga. Ha sentito il colpo l'Arsenal, fatica a fare gioco la squadra di Wenger.

42' - Coquelin entra duro su Kondogbia a centrocampo e si prende il primo cartellino della partita. Giallo giusto, l'intervento era in netto ritardo.

40' - Prova l'incornata Giroud, palla alta. Deve reagire l'Arsenal, che non merita lo sfortunato svantaggio!

Sinistro dai 25 metri, deviato da Mertesacker, che mette fuori gioco Ospina! Gol pesantissimo, è ancora lunga, ma i monegaschi sono avanti. Aldilà della realizzazione, prestazione sontuosa fin'ora di Kondogbia.

38' - KKKKOOOOOONDOOOOOOGBIAAAAAA!!!!!! MONACO IN VANTAGGIO CON IL MIGLIORE IN CAMPO!!!!!!

37' - GIROUD LA METTE ALTA!!! Azione tutta palla a terra, Cazorla lancia Bellerin a destra, subito cross basso di prima al centro dove Giroud colpisce male e palla che finisce sopra la traversa! Ottima occasione Arsenal.

36' - Duetto ancora tra Ozil e Sanchez, chiude ancora Tourè. Difensori del Monaco sempre posizionati alla perfezione.

35' - Ottima azione di Martial a sinistra, cross tesissimo per Moutinho che cerca in spaccata il gol della vita, palla che finisce in cielo.

33' - RIPARTENZA ARSENAL! Ozil e Sanchez chiudono un triangolo molto ampio, in area il cileno calcia col sinistro leggermente alto sopra la traversa.

32' - Moutinho ai 20 metri cerca Berbatov in area, ma il bulgaro vien preso controtempo.

30' - Koscielny in avanti! Anticipa altissimo, quasi in area avversaria, e prova il cross, che viene deviato e finisce tra le braccia di Subasic, innocuo.

28' - Grande recupero in scivolata di Kondogbia su Cazorla che era partito in progressione alla sua maniera.

27' - Si gioca molto palla a terra, da entrambe le parti! Buona occasione per Ozil che si gira bene sul controllo al limite dell'area, ma viene chiuso da due uomini.

26' - Decisivo Wallace sul corner! Anticipato di poco Mertesacker!

25' - Ancora Giroud di testa colpisce senza essere pericoloso, Subasic però regala un corner.

24' - Giroud!! Incornata da corner battuto da Sanchez, impatto non perfetto e palla sul fondo, oltre il palo.

23' - Rimane un attimo a terra Welbeck, che si tocca la caviglia sinistra, ma poi si rialza. Allarme rientrato pare.

21' - Avanza Abdennour fino all'area, cross col sinistro impreciso che trova la presa facile di Ospina.

20' - Ottimo cross di Touré per Berbatov, splendida chiusura di Koscielny di testa.

19' - Primo tiro anche per il Monaco: destro di Moutinho, palla lenta e larga.

19' - Ozil prova a lanciare in area Bellerin, che era stato perso da Martial: primo controllo un po' impreciso ed Echiejile può chiudere.

17' - Un po' di confusione ora in mezzo al campo, scende un po' il pressing offensivo dei padroni di casa.

15' - Punizione dalla trequarti per il Monaco, ma sulla battuta di Moutinho son praticamente tutti in offside.

14' - Primo tentativo di cross per gli ospiti: Echiejile sbaglia tutto e la manda in fallo laterale.

13' - Trova tanti spazi sulle fasce per ora la squadra di Wenger, mentre non riesce a verticalizzare il gioco il Monaco.

11' - Cross interessante su azione da corner, un po' lungo sul secondo palo per Giroud. Angolo nato da un presunto tocco di mano di Wallace, apparso involontario però.

10' - Prova ancora Gibbs il cross, stavolta alto, a cercare il solito Welbeck, ma Subasic in uscita alta la fa sua.

8' - Prova quantomeno a farsi vedere nella metà campo avversaria la squadra di Jardim, ma Berbatov (fischiatissimo da ex Tottenham, Fulham e Manchester United) è in fuorigioco.

7' - Si cerca spesso Welbeck, gran protagonista in quest'inizio: ha provato a partire in velocità l'inglese sull'idea di Ozil, bravo Echiejile a chiuderlo.

5' - CAZORLA IN AREA! Che progressione, ma il passaggio al centro per Welbeck è impreciso. Si salva in corner il Monaco.

4' - Gran cross basso di Gibbs per l'inserimento di Welbeck a centro area, anticipato di un soffio da Abdennour!

3' - Palla salda tra i piedi dell'Arsenal, cerca di pressare alto il Monaco, che rischia sulle imbucate centrali.

2' - WELBECK SUBITO! Bel lancio di Coquelin per l'inglese che difende la posizione e prova il destro da posizione defilata, palla alta.

20.45 - SI COMINCIA!!! Calcio d'inizio per l'Arsenal.

20.41 - Squadre che fanno il loro ingresso in campo, come sempre l'Emirates è gremito.

20.40 - CI SIAMO! Arsenal e Monaco sono nel tunnel. Spettacolare coreografia ospite: il loro settore è diviso tra tifosi vestiti di bianco e di rosso, i colori sociali del club monegasco.

20.35 - Squadre che rientrano negli spogliatoi a 10 minuti dal fischio d'inizio, che sarà dato dall'arbitro tedesco Aytekin.

20.26 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento. Come avrete intuito dalla precedente foto, il clima a Londra è piuttosto umido: 7 gradi centigradi, 90% di umidità nell'aria. Ci sono le nuvole sopra l'Emirates, come ci dimostra questa splendida istantanea:

20.22 - Questo il match sheet per stasera, direttamente dal profilo Twitter ufficiale dell'Arsenal.

20.14 - Cambia invece molto il Monaco, che rinuncia a Kurzawa, Carrasco e soprattutto a Bernardo Silva: dentro Martial, Tourè e Echiejile. Molto difensivo Jardim.

(4-2-3-1) Subasic; Tourè, Abdennour, Wallace, Echiejile; Fabinho, Kondogbia; Dirar, Moutinho, Martial; Berbatov. A DISPOSIZIONE: Stekelenburg, Diallo, Kurzawa, Matheus, Bernardo Silva, Traorè, Ferreira Carrasco. All.: L. Jardim.

20.08 - Arriva la formazione ufficiale dell'Arsenal: tra i pali va ancora Ospina, che sembra aver conquistato in definitiva la maglia da titolare, mentre al centro della difesa non c'è Gabriel, ma Mertesacker.

(4-3-3) Ospina; Bellerin, Koscielny, Mertesacker, Gibbs; Cazorla, Coquelin, Ozil; Sanchez, Giroud, Welbeck. A DISPOSIZIONE: Szczesny, Gabriel, Monreal, Chambers, Rosicky, Oxlade-Chamberlain, Walcott. All.: A. Wenger.

Buonasera da Giorgio Dusi e Vavel Italia, e benvenuti alla diretta live di questo ottavo di finale di Champions League: si affrontano oggi all'Emirates Stadium di Londra Arsenal e Monaco, che giocheranno i primi 90 minuti dei 180 totali per decretare chi merita i quarti di finale della massima competizione europea. Una sfida interessantissima che mette Arsène Wenger di fronte al suo passato, la squadra che l'ha di fatto lanciato nel calcio che conta, per sua stessa ammissione in conferenza stampa.

Per la prima volta le due squadre si affrontano in partite ufficiali: non c'è mai stato alcun precedente, se escludiamo l'amichevole giocata ad agosto e terminata 0-1 in favore del Monaco. Andiamo così ad analizzare i precedenti contro le squadre dello stesso paese: l'Arsenal contro le squadre francesi ha un ottimo bilancio, visto che ha vinto 12 partite su 20 (5 su 10 in casa, imbattuto in trasferta), pareggiando sei volte e perdendo solo due sfide, nel 2002 con l'Auxerre e nel 1998 con il Lens, entrambe come detto in casa. Anche il Monaco non se la cava male contro le inglesi, visto che nelle 12 sfide ne ha vinte 7, pareggiandone 3 e perdendone 2. Per quanto riguarda i gol, abbiamo 27 reti segnate e 13 subite dai Gunners, mentre per i monegaschi sono 22 le reti segnate e 10 quelle subite. Parlando proprio del Monaco, l'ultima prestigiosa sfida contro una inglese è rappresentata dalla semifinale di Champions del 2004, quando eliminò il Chelsea per poi soccombere in finale dinnanzi al posto di Mourinho.

Come detto, una sfida dal sapore speciale per Arsène Wenger: l'attuale allenatore dell'Arsenal ha guidato per otto anni la squadra del principato, all'inizio della sua carriera, vincendo un campionato francese e una coppa delle coppe, lanciando campioni come, tra gli altri, George Weah, che più di una volta lo ringrazierà pubblicamente per quanto fatto per lui e la sua carriera. Non finì però bene l'avventura dell'alsaziano, visto che all'inizio della stagione 1994/95 fu esonerato dopo una cattiva partenza. A prescindere però da quella disavventura, il legame tra Wenger e il Monaco è rimasto molto forte, e le parole in conferenza stampa ieri, nella quale ha espresso gratitudine alla sua ex squadra, lo confermano ulteriormente.

Adesso però Wenger è l'allenatore dell'Arsenal, e deve pensare alla sua squadra, che ultimamente sta crescendo molto, dopo una prima metà di stagione piena di alti e bassi. La svolta è stata la partita vinta per 2-0 all'Etihad Stadium contro il Manchester City: lì si è visto per la prima volta dopo tanti anni un Arsenal diverso dal solito, una squadra grintosa che ha saputo soffrire e segnare, cinica e volenterosa. Da lì in poi, la squadra ha tenuto un ottimo rendimento nonostante qualche disattenzione di troppo in difesa che è costata gol evitabili. Soprattutto, i Gunners potrebbero essersi sbloccati mentalmente, visto che erano anni che in trasferta contro le big di Premier non arrivava una gioia. Basti guardare ai risultati dello scorso anno: 6-3 sul campo del City, 6-0 contro il Chelsea e 5-1 con il Liverpool. Inoltre, anche la classifica torna a sorridere, visto che l'Arsenal occupa il terzo posto attualmente.

Discorso simile per certi versi si può fare anche per il Monaco, che aveva iniziato malissimo sotto la guida di Leonardo Jardim, giovane allenatore arrivato dallo Sporting Lisbona dopo una stagione sorprendente in Portogallo. L'esodo dei campioni, James e Falcao su tutti, gli aveva anche tolto giocatori importantissimi, ma lui è riuscito a costruire una squadra umile e vincente, solidissima in difesa e magari con pochi grandi nomi, ma con tanti giovani in crescita verticale e giocatori d'esperienza. I numeri parlano di un Monaco che nelle ultime 6 partite di Ligue 1 ha segnato 19 gol e ne ha subito solamente uno, e sta provando una disperata rincorsa al trio di testa (Lione-PSG-Marsiglia) per conquistare un posto in Champions, anche se la distanza di 7 punti sembra comunque difficile da colmare, anche se mai dire mai.

Tatticamente parlando, la partita che ci si aspetta è quella di un attacco, quello dell'Arsenal, contro una difesa, quella del Monaco. Saranno gli uomini di Wenger a dettare i tempi di gioco, quelli di Jardim dovranno essere bravi a smorzare il giro palla, annullando le giocate offensive dei Gunners. Il tasso tecnico dei padroni di casa è più elevato rispetto agli ospiti, quindi l'organizzazione e la preparazione difensiva del Monaco dovrà essere superiore alle giocate di Sanchez, Ozil e Welbeck, per uscire indenni dall'Emirates, visto che comunque ai francesi andrebbe bene anche il pareggio, per giocarsi poi le chanche di passare il turno in casa. Quindi penseranno più a difendere, cercando il contropiede quando possibile, sopratutto sviluppando il gioco sulle fasce e appoggiandosi su Berbatov che dovrà far salire la squadra quando possibile.

Proprio su Berbatov un trattamento particolare sarà eseguito da Coquelin, che lascerà le giocate offensive ai compagni, limitandosi ad iniziare il giro palla e tenendo d'occhio il bulgaro, al quale i compagni si affideranno in ripartenza. La chiave per sfondare la porta francese sarà nelle mani del tedesco Ozil: l'ex Real Madrid dovrà essere il tramite tra centrocampo e attacco, inserendosi tra le linee e sempre con un occhio agli inserimenti delle punte. Wenger si affiderà sopratutto sulla velocità si Alexis Sanchez per creare superiorità numerica, Giroud dovrà essere il finalizzatore sempre presente in area di rigore. Sarà una partita intensa, tatticamente molto interessante, per nulla scontata, ma gli uomini di Wenger partono con i favori del pronostico.

L'Arsenal rispetto a inizio stagione sta recuperando tanti uomini importanti, e l'infermeria si sta pian piano svuotando: ora la occupano solo il caso disperato e perenne infortunato Abou Diaby, insieme ai lungodegenti Mathieu Debuchy e Mikel Arteta. In dubbio Alex Oxlade-Chamberlain e Aaron Ramsey, che non dovrebbero comunque trovare spazio dal primo minuto. Il modulo non cambia, i Gunners scenderanno in campo col solito 4-3-3: ballottaggio tra i pali tra Ospina e Szczesny, anche se potrebbe essere la volta buona per il polacco, che davanti a lui avrà Bellerin, Koscielny, Gabriel Paulista (a sorpresa favorito su Mertesacker, scelta intelligente però per fermare le ripartenze dei francesi) e Gibbs. Centrocampo con Coquelin a protezione, con al suo fianco Cazorla e Ozil, che avranno il compito di innescare il tridente formato da Sanchez e Welbeck ai lati di Giroud.

Per gli ospiti pesante assenza di Toulalan, squalificato. Invece ai box rimangono fermi per infortunio Tiemoue Bakayoko, Ricardo Carvalho e Andrea Raggi, mentre pare recuperato Joao Moutinho, uomo fondamentale per il Monaco. Jardim potrà schierare al centro della difesa, davanti a Subasic, Aymen Abdennour, espulso contro il Nizza la scorsa giornata, in una partita vinta rimanendo in 10 per tutto il secondo tempo, al suo fianco Wallace. La difesa a 4 sarà completata dai terzini Kurzawa e Fabinho. In mancanza di Toulalan il centrocampo perde il suo perno, a gestire le redini del gioco saranno Moutinho, Kondogbia e Bernardo Silva. Difficile pensare che gli esterni Carrasco e Dirar formeranno un tridente con Berbatov, quindi l'assetto iniziale dovrebbe essere più un 4-2-3-1.

Da quando è in Inghilterra, Wenger ha sempre centrato la qualificazione alla Champions League, e conosce tutte le insidie della competizione: "La parola 'facile' non può essere mai utilizzata in Champions League. Dobbiamo essere fiduciosi perchè stiamo vincendo tante partite, abbiamo le giuste motivazioni ma queste partite sono sempre difficili." Tanta pressione dunque: "Non so se siamo favoriti o no, si parte sempre alla pari, è spesso una questione di un gol in questa fase, e se dovessimo vincere significherà che abbiamo lavorato bene. Negli ultimi anni siamo usciti due volte contro quelli che poi avrebbero vinto la coppa, ed è sempre stata questione di un gol, Ogni singolo minuto è fondamentale." Tanta attenzione alla fase difensiva, una pecca che spesso è costata il passaggio del turno all'Arsenal: "Abbiamo spesso subito gol nei primi minuti in casa nelle scorse partite di questa fase, staremo molto attenti a evitarlo."

Sicuramente Jardim non starà a guardare: vuole sorprendere e guadagnarsi il passaggio del turno. Queste le sue parole alla vigilia della gara: "Al di là delle assenze, è importante restare fedeli alla nostra filosofia calcistica. Abbiamo qualità a livello difensivo ma possiamo essere pericolosi anche in attacco. L'Arsenal è cresciuta molto negli ultimi due anni ed è diventata una squadra migliore rispetto a prima. La nostra strategia è quella di essere solidi e non permettere ai giocatori chiave dell'attacco dell'Arsenal di metterci in crisi. Chiaramente diverse squadre speravano di essere sorteggiate con il Monaco, ma ciò non significa che affronteremo la gara con meno ambizioni rispetto alle altre. Il Monaco non è mai stato favorito ma si è qualificato al primo posto nel proprio girone. Allo stesso modo varrà per questa gara: nessuno pensa che vinceremo ma questo non ci deve frenare".

Questa la composizione della squadra designata da Collina per la sfida:

Arbitro: Deniz Aytekin (GER)

Guardalinee: Guido Kleve (GER), Markus Häcker (GER)

Giudici di porta: Tobias Welz (GER), Christian Dingert (GER)

Quarto uomo: Christoph Bornhorst (GER)

Delegato UEFA: Jean Paul Mievis (BEL)

Osservatore arbitro: Sándor Piller (HUN)