Feyenoord - Roma ad alta tensione: minacce dei tifosi olandesi, "Vi aspettiamo giovedì. Vi accoltelliamo"

Non sarà una partita facile la gara di ritorno di Europa League tra Roma e Feyenoord. L'accoglienza dei tifosi olandesi nei confronti dei supporter romanisti dopo la devastazione e i disordini causati da un gruppo di tifosi olandesi ubriachi e violenti che hanno danneggiato la Barcaccia di Piazza di Spagna e messo a ferro e fuoco il centro storico della Capitale desta sempre più preoccupazione. Infatti i gruppi organizzati del Feyenoord hanno realizzato magliette con la foto della Barcaccia deturpata con la scritta "Je suis fontain". Sembrerebbe un messaggio di solidarietà, ma continuando a leggere si capisce che non è così: "Stavamo solo scherzando, ci vediamo giovedì. Voi accoltellatori feccia della As Roma". Una frase scherzosa maabbastanza gravosa e irrispettosa se si pensi che abbiano ironizzato sulla Barcaccia di Bernini, cui la settimana scorsa ha subito notevoli danni, e sul fatto ancora più grave dell’attentato terroristico avvenuto a Parigi tempo fa. La fontana è al centro delle provocazioni che dilagano sui social network: "Uriniamo qui, uriniamo lì. Uriniamo sulla vostra fontana o sulla vostra scalinata", si legge in un altro messaggio impreziosito da un'immagine esplicativa: un tifoso del Feyenoord urina sul simbolo della Roma.

La trasferta per i 2700 tifosi giallorossi presenti domani in Olanda potrebbe essere davvero pericolosa e la polizia italiana avverte i tifosi romanisti:" Adottare ogni possibile cautela per evitare ogni eventuale problema e far sì che la trasferta si svolga in un clima di festa è sport.Per raggiungere questo obiettivo la polizia italiana è in contatto quotidiano con quella olandese - afferma una nota - al fine di assicurare uno scambio di informazione puntuale che consenta loro di garantire la sicurezza nelle località interessate alla presenza dei tifosi romanisti". Un piano di sicurezza che la polizia olandese e il comune di Rotterdam hanno messo deciso anche avvalendosi della collaborazione degli inquirenti italiani che ha organizzato anche una fan zone, nella zona del Vecchio Porto, per gestire, se ci saranno, i momenti di tensione. Ma i pub della zona, preoccupati du una possibile vendetta, hanno annunciato una serrata. La situazione diventa sempre più critica: il pericolo di scontri e incidenti tra questa notte e per tutta la giornata di domani si fanno sempre più concreti tra la tifoseria giallorossa e quella olandese