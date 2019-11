La Fiorentina per continuare a sognare, il Tottenham per consolidarsi

Due approcci diversi per uno stesso fine: passare il turno.

Si riparte dall'1 a 1 dell'andata: una partita che fu decisamente equilibrata e che vide in campo due squadre che se la sono giocata a viso aperto, senza paura, per dimostrare chi fosse la più forte.

La stessa cosa potrebbe accadere al ritorno anche se la Viola proverà a difendere il golletto realizzato in trasferta, mentre gli Spurs metteranno ancora più intensità di quanta se ne è vista al "White Hart Lane".

La Fiorentina dovrà stare attenta soprattutto ai primi 20 minuti, quelli in cui le squadre inglesi danno il meglio di sè. L'errore che si potrebbe commettere in questi casi sarebbe quello di abbassarsi troppo e lasciare completamente la manovra nelle mani degli avversari. In realtà quest'atteggiamento non porterebbe altro che ad una sconfitta e quindi conseguenziale eliminazione. Gli uomini di Montella dovranno presentarsi a questa sfida con la stessa mentalità dell'andata, come se il risultato di partenza fosse 0-0. Bisognerà lottare su ogni pallone e concretizzare le occasioni che capiteranno.

Fino ad oggi il team fiorentino si è sempre contraddistinto nella qualità del suo gioco che è riuscito ad imporre su ogni campo, contro qualunque avversario ed è per questo che molti tifosi ripongono grande fiducia nei loro beniamini.

Tra il match della settimana scorsa ed il ritorno entrambe le squadre hanno disputato una partita di campionato: i viola sono stati fermati sull'1 a 1 in casa dal Torino ed ora sono quinti in classifica con 39 punti; il Tottenham invece è riuscito a rimontare il West Ham sul 2 a 2 grazie ad un gol all'ultimo secondo di Harry Kane ( l'uomo più temuto ).

STATISTICHE - La Fiorentina arriva a questa sfida dopo aver inanellato 10 risultati utili consecutivi. Gli Spurs non vincono dal derby di Londra con l'Arsenal ( 2-1 ). I Viola in casa non perdono dall'ultima giornata di Europa League disputata contro la Dinamo Minsk ( 1-2 ). Gli inglesi in trasferta hanno maturato il loro ultimo successo al "The Hawthorns" contro il WBA ( 0-3 ).

FORMAZIONI - Montella deve fare a meno dell'infortunato Tatarusanu e per questo in porta andrà Neto, per una formazione che prevede:

Pochettino schiera i suoi uomini migliori:

La Fiorentina vuole qualificarsi per continuare un sogno che è quello di approdare alla Champions tramite l'Europa League, visto che arrivarci tramite il campionato è molto più duro. Per il Tottenham è fondamentale la qualificazione per consolidarsi come una delle più grandi big del calcio europeo. Parola al campo e che vinca il migliore.