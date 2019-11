Diretta Inter - Celtic in Europa League  (1-0)

21.00 Vi lasciamo con il super gol di Guarin!! Grazie di aver vissuto con noi Inter - Celtic. Sempre su Vavel Italia, potete seguire le altre partite dell'Europa League Live!!

20.55 - Vince meritatamente l'Inter, che supera un Celtic davvero volenteroso, che dal momento dell'espulsione di Van Dijkm non ha potuto che limitare a difendersi. Arriva soltanto nel finale la rete della sicurezza per l'Inter, con una bomba di Guarin dal limite.

20.51 - Kružliaz fischia la fine del match! INTER AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE. BATTUTO PER 1-0 IL CELTIC.

93'- Puscas sfiora il 2-0

92'- Continua ad attaccare l'Inter.

90'- Passano i minuti finali. Saranno 3 i minuti di recupero.

Bellissima azione di contropiede orchestrata dai nerazzurri, Icardi vede Guarin sopraggiungere alla sua destre, gli passa la palla ed il centrocampista colombiano fa partire un missile dal limite che si insacca all'incrocio!! Super Guarin!

88'- GUARINNNNNNNNNNNNNNN!!!! SFONDA LA PORTAAAAAAA!! EL GUAROOOOOOOOOOOO! Inter in vantaggio!!

87'- Medel ci prova dal limite sugli sviluppi di un calcio piazzato, palla alta.

86'- Matthews stende Palacio e si becca anche il giallo.

85'- Ammonito Bitton per proteste.

84'- Bravo Gordon a parare in uscita bassa. Riparte il Celtic.

82'- Campagnaro stende Johanson.

81'- Doppio cambio nell'Inter: entrano Kovacic e Campagnaro, escono Hernanes e Kovacic.

Intanto entra Commons per Armstrong.

78'- Guarin ferma un contropiede avversario stendendo Johanson con le cattive. Ammonizione per il centrocampista colombiano.

76'- Ci prova ancora Icardi di testa, ma nulla di fatto.

73'- La statistica sui tiri la dice lunga su come si stia sviluppando il match.

16 tiri a 3 verso lo specchio a favore dell'Inter.

71'- Ammonito Gordon per perdita di tempo.

70'- Guarin ci prova dalla distanza, palla alta. Sempre 0-0, ma il risultato va bene per i nerazzurri.

67'- Punizione per l'Inter da buona posizione.

63'- Passano i minuti e resiste il Celetic.

60'- Occasione Inter!!! Termina a fil di palo il tiro di Hernanes.

59'- Secondo cambio per il Celtic. Fuori Guidetti e dentro Forrest.

56'- Ancora Super Gordon!! Questa volta si super su Icardi il portiere del Celtic!

53'- Ammonito Izaguirre.

53'- Grande parata di Gordon su Hernanes. Che prestazione del portiere scozzese.

Alza il baricentro l'Inter. Vuole torvare il gol della sicurezza il prima possibile la squadra di Mancini.

49'- Tiro fuori di Palacio da ottima posizione.

46'- Fuorigioco di Armstrong.

20.03 - Si ricomincia!!! Palla all'Inter!

19.48 - Termina 0-0 la prima frazione. Partita più difficile del previsto per l'Inter, che non riesce a sbloccarla. Buon Celtic in questa prima frazione, rimasto in 10 per il rosso a Van Dijk.

47'- Colpo di testa provato da Ranocchia altissimo sopra la traversa.

46'- Corner per l'Inter che vuole il gol prima dell'intervallo.

45'- Izaguirre mura Guarin! Sono 2 i minuti di recupero.

43'- SI SALVA MIRACOLOSAMENTE IL CELTIC!!! Prima è Shaqiri, troppo lento nella conclusione, che si fa murare da Ambrose, poi è bravissimo Gordon su un tiro ravvicinato di D'Ambrosio, che si becca un giallo per un fallo tattico su Johansen.

40'- Si copre Deila. Entra Ambrose per Mackay-Steven, uno dei migliori fino a questo momento.

37'- MIRACOLO DI GORDON!!! CHE PARATA!!! Si supera Gordon su Icardi che era partito in posizione di fuorigioco.

36'- Ingenuità pazzesca di Van Dijk che trattiene Icardi e si becca il secondo giallo. Dinamica del fallo non chiarissima, ma sembra esserci il secondo giallo. Proteste fuoriose dei gicoatori scozzesi.

35'- Shaqiri perde un pallone sanguinoso concedendo il contropiede al Celtic con il velocissimo Mackay che si fa tutto il campo palla al piede e poi serve Armstrong sul quale è bravo Santon in copertura.

32'- Guarin prova il cross al centro area per Icardi, ma Gordon è bravo a leggere la traiettoria del passaggio e blocca la sfera.

30'- Fallo di Bitton su Guarin. Si incattavisce il match. Intanto si scalda Kovacic, che potrebbe prendere il posto di Palacio che adesso è rientrato in campo, ma sembra non essere al meglio.

28' Palacio ancora dolorante a terra. Sembra non farcela a restare in campo.

27'- Dura entrata di Van Dijk su Palacio che resta a terra dolorante. Ammonito il difensore del Celtic.

Inter molto imprecisa in fase di impostazione. Deila ha studiato nel dettaglio la partita di Cagliari dei nerazzurri, ordinando ai suoi un pressing molto alto sui centrali difensivi interisti.

24'- D'Ambrosio prova la conclusione, ma Denayer è bravo a ostacolarlo.

21'- Guidetti si lascia cadere in area nerazzurra, questa volta l'arbitro Kružliak vede bene.

18'- Occasionissima Inter!! Tiro cross di Santon sul quale si avventano prima Icardi e poi Palacio, che non riescono a deviare il pallone per pochissimo.

16'- Guidetti pescato in off-side

15'- Riparte velocemente l'Inter ma Shaqiri è impreciso nel servire l'assist a Palacio.

13'- Armstrong steso in area da Santon! C'erano gli estermi per il rigore, ma l'arbitro non se l'è sentita!

10'- Primi dieci minuti giocati ad un ritmo notevole. Partita piacevole, con entrambe le squadre che non si risparmiano

8'- Guarin dalla distanza! Tiro di poco a lato.

Sul cambio di fronte Palacio impensierisce ancora una volta Gordon, attento in questo inizio di match.

7'- Occasionissima Celtic!!! Mackay-Steven tutto solo davanti a Carizzo non riesce ad angolare il tiro e colpisce Carizzo, bravo ad uscire sui piedi dell'attaccante scozzese.

6'- Ci prova Palacio con un tiro da fuori, Gordon attento blocca.

5'- Prima sortita offensiva del Celtic, ma Jesus chiude bene su Mackay.

2'- Rientra in campo Matthews. Niente di grave per lui.

1'- Pronti via subito un'occcasione per Icardi che conclude però debolmente verso la porta di Gordon. Resta a terra Matthews dopo uno scontro con Palacio.

19.01 - L'arbitro Kružliak fischia l'inizio del match! Si parte!! Che inizi lo spettacolo!!!

18.59 - Ranocchia e Brown scambiano i gagliardetti. Tutto pronto per l'inizio del match.

18.58 - Squadre schierate al centro del campo! Parte l'inno dell'Europa League!

18.55 - Squadre nel tunnel in attesa di fare il loro ingresso in campo!

18.50 - Squadre rientrate negli spogliatoi! Mancano ormai solo 10 minuti!

18.45 - Ad un quarto d'ora dall'inizio del match, mettiamo a confronto i due schieramenti tattici.

18.40 - Un altro protagonista di questa serata è sicuramente John Guidetti, decisivo all'andata con la rete del 3-3. L'attacco del Celtic sarà affidato completamente nelle mai dell'attaccante svedese.

18.35 - Uno dei protagonisti del momento, Maurito Icardi. Oltre a parlare delle sua gesta in campo, in questi giorni si parla anche tanto del suo rinnovo. Si fanno forti gli interessi di tutte le Big d'Europa sull'attaccante argentino, quindi l'Inter dovrà blindarlo al più presto per non perderlo.

18.30 - Ausilio su Hernanes: "Hernanes è un grande giocatore. Lo ha dimostrato con la nostra maglia e con la Lazio. Stasera ha una grandissima occasione da sfruttare al meglio".

18.25 - Iniziato anche il riscaldamento dell'Inter

18.20 - Diamo uno sguardo a tutte le partite di questa splendida serata di Europa League

18.15 - Ancora vuoto San Siro, mentre il Celtic inizia il riscaldamento

18.10 - Nessuna sorpresa in entrambi gli schieramenti. Mancini ridà spazio dal primo minuto ad Hernanes, e torna anche D'Ambrosio dall'inizio. In avanti ci sono Icardi e Palacio con Shaqiri alle loro spalle. 4-2-3-1 confermato per Deila con Mackat-Steven, Johansen e Armstrong alle spalle di Guidetti.

18.05 - Ecco le formazioni ufficiali:



Inter: Carrizo; D'Ambrosio, Ranocchia, Juan Jesus, Santon; Guarin, Medel, Hernanes; Shaqiri; Icardi, Palacio



Celtic: Gordon; Matthews, Denayer, van Dijk, Izaguirre; Brown, Bitton; Mackay-Steven, Johansen, Armstrong; Guidetti

18.00 - Celtic arrivato a San Siro. Siamo in attesa delle formazioni ufficiali, che dovrebbero arrivare a momenti

17.55 - Bellissima atmosfera a Milano, con entrambe le tifoserie sparse per le strade della città a far festa

17.50 - Buona sera e benvenuti allo Stadio Mezza di San Siro per la diretta scritta live ed dei Sedicesimi di Finale della UEFA Europa League 2014/2015. A sfidare l'Inter nel suo fortino sarà il Celtic Glasgow, dopo il rocambolesco 3-3 della gara d'andata. Alle 19.00 inizierà lo spettacolo, ma Vincenzo Esposito e Vavel Italia vi accompagneranno verso l'inizio della gara, per poi raccontarvi le gesta dei campioni che scenderanno in campo fino al termine del match. Tenetevi pronti, lo spettacolo targato Europa League sta per avere inizio!

Prima di addentrarci nell'analisi delle due squadre che si sfideranno questo pomeriggio al Meazza, diamo un'occhiata alla sfida dell'andata, terminata 3-3, con gol del pareggio per gli scozzesi firmato Guidetti.

Partita spettacolare e ricca di gol quella andata in scena al Celtic Park la settimana scorsa. Ad aprire le marcature fu Shaqiri, bravissimo a tagliare in due la difesa scozzese, e battere Gordon dopo una corta respinta. Dopo pochissimi minuti fu Palacio a mettere a segno il 2-0 per l'Inter, prima della solita amnesia dei nerazzurri, che in soli 2 minuti si fanno riagganciare sul 2-2 dalle reti di Armstrong e da uno sciagurato autogol di Campagnaro. Ma le emozioni della prima frazione non finiscono qui. Infatti al 45° minuto, con le squadre ormai negli spogliatoi, Gordon commette un erroraccio che regala al lesto Palacio il gol del 3-2. La ripresa è ricca di occasioni ed emozioni, ma il gol del pareggio Celtic arriva quasi a tempo scaduto con una bellissima giocata di John Guidetti.

Partiamo dai padroni di casa. Dopo un periodo costellato di alti e bassi, l'Inter sembra finalmente aver intrapreso la strada giusta. Dopo la doppia batosta con Torino e Sassuolo, i ragazzi di Mancini sembrano aver ingranato, riuscendo a raggiungere 3 successi consecutivi in campionati, ai quali va sommato il pareggio esterno di Europa League. Ma se i risultati stanno arrivando, a preoccupare Mancini ed i tifosi nerazzurri, sono le continue amnesie di cui soffre la squadra. Sia contro il Celtic che contro il Cagliari, i nerazzurri hanno avuto una sorta di blocco che ha rischiato di mandare all'aria quanto di buono fatto fino a quel momento. Con gli scozzesi l'amnesia è costato il pareggio, contro i sardi fortunatamente i pali e la poca precisione degli attaccanti, hanno fatto si che Icardi e compagni tornassero a Milano con i 3 punti in tasca. Ma vedremo stasera e domenica con la Fiorentina, l'evoluzione del gioco e della personalità dell'Inter.

Se non teniamo conto del pareggio di Giovedì scorso, il Celtic sta vivendo un momento pazzesco, dove le vittorie consecutive, tra campionato e coppe nazionali, sono ben 9. Filotto di vittorie che ha permesso ai The Bhoys di issarsi al comando della classifica. Non proprio perfetto invece il cammino che ha portato il Celtic a giocarsi i Sedicesimi. Infatti gli scozzesi sono riusciti a qualificarsi con soli 8 punti e ben 11 reti al passivo. Ma i numeri in campionati sono davvero discreti. 60 punti, con 19 vittorie e 3 partite pareggiate e perse, con ben 52 gol fatti e sole 13 reti al passivo.

In conferenza stampa, Mancini si lascia andare anche sulla formazione, permane qualche dubbio, ma il più è fatto. Handanovic si allena ed è in progresso, ma non può scendere in campo, gioca Carrizo. In difesa, rilancio per D'Ambrosio, a sinistra, con Santon che può tornare a destra. Conferma al centro per Ranocchia e Juan, in panchina Vidic, positivo con il Cagliari. Shaqiri torna ad occuparsi della trequarti, alle spalle di Icardi e Palacio, Podolski non può essere schierato in Europa, come Brozovic. Proprio la sostituzione del croato crea qualche grattacapo a Mancini. Tra le diverse soluzioni, la più probabile vede il rilancio di Hernanes, un compromesso tecnico-tattico, perché il brasiliano può fornire qualità, senza scoprire troppo la mediana. Importante il rilancio di un giocatore approdato a Milano con la firma di Thohir, come simbolo del rinnovamento nerazzurro.

Nessun problema in casa Celtic. Il tecnico norvegere Ronny Deila sembra intenzionato a schierare un 4-2-3-1 e a confermare lo stesso 11 sceso in campo al Celtic Park. Tra i pali ci sarà il solito Gordon, con Mattews, Denayer, van Dijk e Izaguirre a completare il pacchetto difensivo. Davanti alla difesa agiranno Brown e Bitton, con Commons, Armstrong e Johansen alle spalle di John Guidetti, decisivo all'andata con il gol del 3-3.

Inter (4-3-1-2): Carizzo, Santon, Ranocchia, Juan Jesus, D'Ambrosio, Medel, Hernanes, Guarin, Shaqiri, Palacio, Icardi.

Celtic (4-2-3-1): Gordon, Mattews, Denayer, van Dijk, Izaguirre, Bitton, Brown, Commons, Armstrong, Johansen, Guidetti.

Mancini - "Credo che la squadra stia facendo quello che deve. Commettiamo degli errori e continueremo a commetterne fino alla fine, penso sia normale ma questa è una partita che possiamo anche gestire. I giocatori sono esperti, hanno già vissuto queste situazioni, il pericolo non si corre. Sono convinto che la squadra farà una grande partita". Le vittorie come medicina "Se uno vince tre partite consecutive spera di avere una settimana in tranquillità. Questo adesso non è accaduto, non abbiamo avuto il tempo di rilassarci. Si può preparare meglio, veniamo da prestazioni nuove con risultati buoni. Si può essere più rilassati ma non si può allentare la tensione, anche perché in un minuto la partita può cambiare. Deve esserci concentrazione per domani" . L'aiuto del pubblico "Il pubblico di San Siro ha sempre avuto il suo peso, dipende da noi continuare a far bene per riportarli allo stadio e per fargli supportare la squadra come hanno sempre fatto. Domani credo ci sarà tanta gente, la partita è importante e non si puòsbagliare quasi niente. Gli scozzesi non mollano mai, dobbiamo essere concentrati". A Cagliari tre punti, ma anche tanta sofferenza, dopo il vantaggio "Può capitare, soprattutto quando vieni da una partita di coppa. Nove giocatori avevano giocato a Glasgow ed è naturale che a metà del secondo tempo subentri la stanchezza. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita, quando siamo in vantaggio. Chiaramente il Cagliari ha capito di potersi appigliare a questo. Dobbiamo migliorare la gestione della palla quando siamo in vantaggio".

Guarin - "Sicuramente sono molto contento, è stata una decisione non facile ma una decisione di cui sono molto contento. Era questo che volevo dal primo giorno, poi ci sono stati momenti difficili per me e per la società. Ora è passato e sono ancora qui. Spero di avere bei momenti, sono stati tre anni duri e spero di poter gioire". "Sempre l'ho detto: la fiducia dello staff tecnico è sempre stata importante. Per me, per la squadra, per tutti. Vai in campo libero di testa, sapendo che c'è un appoggio. Se sbagli, ti aiutano a migliorare. Non solo con me ma con tutti i miei compagni". Un calcio al passato "Sono successe tante cose in tre anni che magari non mi hanno aiutato ad esprimermi al meglio. Però sono cose passate. Quello che m'interessa è il momento che sto vivendo, io insieme alla squadra. Preferisco parlare di questo. Abbiamo cose importanti in questo cammino, dobbiamo metterci tutte cose positive. Voglio sempre fare il meglio e penso sempre a cosa fare per migliorare. Il lavoro è stato sempre la mia garanzia. Quando si lavora e c'è la testa si riesce sempre a fare meglio".

Inter e Celtic si sono affrontate in competizioni Europee 4 volte, con i nerazzurri che si sono imposti per una volta (ai rigori), in 2 occasioni le due squadre si sono divise la posta in palio, mentre gli scozzesi hanno vinto per una volta (a Lisbona). Sono anche 4 i precedenti dell’Inter a Milano contro squadre scozzesi nelle Coppe Europee. Il bilancio è nettamente a favore dei nerazzurri: 4 partite giocate con 3 vittorie dei nerazzuri contro i Rangers e un pareggio contro il Celtic.

I precedenti del Celtic con le squadre italiane ultimamente non sono stati esaltanti: in Champions League hanno perso 3-0 in casa e 2-0 in trasferta con la Juventus negli ottavi di finale, e contro il Milan hanno incassato altre due sconfitte nella fase a gironi (2-0 in casa 3-0 in trasferta). Dopo il pirotecnico 3-3 dell’andata all’Inter servirà non perdere e non pareggiare (4-4) per proseguire il cammino verso la finale di Europa League del 27 maggio a Varsavia.

L'Inter è imbattuta da 10 partite europee (preliminari inclusi); sei vittorie e quattro pareggi.

L’Inter non è ancora riuscito a vincere contro il Celtic nelle quattro sfide fin qui disputate nelle coppe europee: alla sconfitta nella finale di Coppa dei Campioni 1966/67 sono seguiti tre pareggi.

In ogni caso i nerazzurri hanno trovato la via del gol in tutte le ultime cinque partite contro squadre scozzesi.

Il Celtic è riuscito a segnare solo un gol nelle sei partite giocate a San Siro contro Inter o Milan nelle coppe europee.

Xherdan Shaqiri è andato a segno in tutte le competizioni giocate con la maglia dell'Inter: Coppa Italia, Serie A ed Europa League.