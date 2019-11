Diretta partita Feyenoord - Roma, risultati live di Europa League

Erika Di Bello e VAVEL vi ringraziano per aver seguito la diretta con noi. Buonanotte.

Arriva il fischio finale! La Roma si qualifica la turno successivo grazie alle reti Ljajic e Gervinho su un campo tortuoso e difficile come quello del Feyenoord. E' stata una partita molto sofferta, soprattutto negli ultimi dieci minuti nonostante la superiorità numerica, ma i giallorossi hanno saputo mantenere il risultato.

3 minuti di recupero.

87' Giallo per Paredes per un intervento in netto ritardo su Toornstra.

86' Occasione Feyenoord con Manu che va al tiro, deviazione di Keita.

85' Toornstra calcia un'ottima punizione, Skorupski ci mette i guanti. Pallone in angolo.

84' Cambio nel Feyenoord: entra Achahbar per Vilhena.

83' Intervento irregolare di Gervinho su Clasie, punizione importante per il Feyenoord.

82' Ultimo cambio di Garcia: entra Paredes per Totti.

80' La Roma spesso rischia sulle ripartenze degli olandesi, che si rendono pericolosi anche in 10 uomini.

77' Conclusione di Holebas, troppo centrale e facile per Vermeer.

73' Doppio cambio nella Roma: entrano Iturbe e Nainggolan, escono Ljajic e Pjanic.

68' Roma in difficoltà a causa del forte pressing della squadra avversaria. Garcia pensa alla carta Nainggolan.

66' Occasione clamorosa per il Feyenoord con Manu che, solo davanti il portiere giallorossoo, va al tiro, Skorupski non si lascia sorprendere.

60' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL! LA ROMA PASSA DI NUOVO IN VANTAGGIO CON GERVINHO SERVITO SPLENDIDAMENTE DA TOROSIDIS, L'IVORIANO INSACCA IL PALLONE IN RETE!

58' Espulsione per il portiere di riserva del Feyenoord.

57' GOOOOL! IL FEYENOORD PAREGGIA CON MANU CHE ARRIVA IN AREA DI RIGORE E NON SBAGLIA DAVANTI SKORUPSKI!

56' Cambio nel Feyenoord: esce Boulahrouz, entra Manu.

La partita è ricominciata.

Ancora 2 minuti di attesa. Intanto i giocatori fanno qualche esercizio per mantener caldi i muscoli.

L'arbitro decide che si può ricominciare. Le squadre stanno per rientrare in campo.

55' Partita sospesa per un comportamento sconsiderato dei tifosi del Feyenoord che continuano imperterriti a lanciare oggetti di ogni sorta dagli spalti.

53' Espulsione diretta per Te Vrede per un brutto intervento su Manolas.

50' Bella azione della Roma, Gervinho serve Pjanic in area di rigore, il bosniaco viene anticipato dal portiere del Feyenoord.

47' Grave errore della Roma che dà vita ad una ripartenza olandese con Toornstra, colto però in fuorigioco.

Inizia il secondo tempo!

Le squadre rientrano in campo.

La Roma riesce a trovare il goal del vantaggio proprio allo scadere del primo tempo con un gran tiro al volo di Adem Ljajic. I giallorossi dominano il match, soprattutto dopo il primo quarto d'ora. I giocatori capitolini sono stati pericolosi maggiormente in due occasioni con il capitano, che oggi è molto ispirato e ha sfornato parecchi assist deliziosi che, in un modo o nell'altro, non si sono concretizzati. Il Feyenoord non è del tutto passivo, anzi spesso avanza in area di rigore avversaria mettendo in difficoltà la difesa, soprattutto in un'occasione con un gran tiro dal limite dell'area di Toornstra. Allo stadio l'atmosfera non è delle migliori sia in campo che fuori, perchè i tifosi olandesi sono molto aggressivi e sono arrivati al culmine lanciando una banana in segno di razzismo per Gervinho. Sul campo invece, ci sono state parecchie scintille, soprattutto tra Kazim-Richards (uscito poi per infortunio) e Yanga-Mbiwa.

45' + 3 Ammonizione per Pjanic per una reazione spropositata verso la tifoseria avversaria.

4 minuti di recupero.

45' GOOOOOLLLLLLLLLL! ROMA IN VANTAGGIO CON UN FANTASTICO TIRO AL VOLO DI LJAJIC!

44' Questo l'oggetto lanciato in campo dai tifosi olandesi contro Gervinho.



43' Occasione Roma con Daniele De Rossi che tenta un tiro al volo, il pallone termina sul fondo.

41' Cartellino giallo per Clasie a causa di un fallo su Pjanic.

40' I tifosi del Feyenoord lanciano oggetti sul campo ostacolando l'andamento della partita. L'arbitro avverte che la partita potrebbe essere sospesa.

37' Doppia occasione per la Roma con una conclusione di Pjanic proprio davanti la porta di Vermeer che respinge, Totti ci riprova dal limite dell'area ma il pallone viene murato dai difensori olandesi.

32' Assist delizioso di Totti per Adem Ljajic che, però, scivola perdendo l'occasione.

30' Ammonizione per Torosidis.

29' Finisce qui la partita di Kazim-Richards, al suo posto entra Te Vrede.

27' Kazim-Richards rimane a terra per un dolore, gioco fermo.

24' Tensione in campo tra Yanga-Mbiwa e Kazim-Richards a causa di vari falli.

21' Brivido per la Roma! Gran tiro di Toornstra dal limite dell'area, i giallorossi si salvano grazie ad una prodezza di Skorupski.

19' Delizioso passaggio di Manolas in area di rigore dove c'è De Rossi, ma Vermeer lo anticipa.

17' Fantastica punizione calciata da Francesco Totti, il pallone però colpisce il palo.

16' Primo cartellino del match per Boulahrouz per un fallo su Holebas, anche per Van Beek per proteste.

15' Prima occasione per la Roma! Pallonetto di Totti che per un soffio non centra lo specchio della porta.

13' Karsdorp arriva nella trequarti avversaria e serve un buon passaggio per Toornstra in area di rigore, ma non aggancia il pallone.

11' I giocatori del Feyenoord avanzano pericolosamente in area di rigore avversaria, la Roma è in leggera difficoltà.

8' Cross di Torosidis che diviene un tiro, facile la presa per Vermeer.

6' Scintille in campo per un fallo di Clasie su De Rossi, il giocatore del Feyenoord però protesta.

3' Fallo di Karsdorp su Pjanic. Punizione per la Roma.

1' Primo pericolo per la Roma con una conclusione di Kazim-Richards che viene deviata, Skorupski si fa trovar pronto.

21.05 - Il match è appena cominciato!

21.03 - Le squadre sono appena entrate in campo.

21.00 - Ecco le combinazioni che qualificherebbero i giallorossi dopo l'1-1 dell'andata: vittoria o pareggio segnando almeno due reti. Con lo 0-0 passerebbero i padroni di casa, con l'1-1 si vai supplementari.

20.55 - Il riscaldamento prepartita:





20.50 - Ecco l'XI ufficiale della Roma: (4-3-3) Skorupski; Torosidis, Manolas, Mapou, Cholevas; Pjanic, De Rossi, Keita; Gervinho, Totti, Ljajic.

20.45 - Ecco l'XI ufficiale del Feyenoord: (4-3-3) Vermeer; Boulahrouz, Van Beek, Kongolo, Nelom; Clasie, Toornstra, El Ahmadi; Karsdorp, Kazim-Richards,Vilhena.

20.35 - La tifoseria degli ospiti inizia a riempirsi di tifosi giallorossi.



20.30 - La squadra giallorossa è arrivata allo Stadion Feijenoord.



20.25 - Ecco le parole del sindaco di Roma, Marino: "Io sono sicurissimo che la tifoseria della Roma dimostrerà eleganza e voglia di partecipare con il proprio tifo ad una partita molto importante ma si distinguerà nettamente, e questo è il segnale più bello che potremo dare, da quella invasione barbarica che piazza di Spagna ha subito la settimana scorsa”.

20.20 - La situazione a Rotterdam per le tifoserie non è delle migliori. Questa, ad esempio, la testimonianza di un tifoso giallorosso che ha assistito ad un vero e proprio sequestro che ha visto protagonisti, oltre a lui, centinaia di tifosi: "Una situazione surreale qui a Rotterdam: sono partito da Roma con un volo charter insieme ad un centinaio di tifosi giallorossi e sono atterrato ad Amsterdam intorno alle 11:00. Da qui siamo stati prelevati sotto le scalette dell'aereo dalle forze dell'ordine locali e ci hanno fatto salire su due pullman. Lungo il tragitto ci hanno fatto scendere in una foresta dispersa nel nulla, hanno perquisito i nostri bagagli, ci hanno fotografato con un documento in mano, siamo stati perquisiti senza rispetto di alcun diritto civile. Risaliti sul pullman, dopo aver subito delle vergognose restrizioni alla nostra libertà personale, ci hanno comunicato che ci avrebbero scortati fino alla Fan Zone di Rotterdam, organizzata presso il vecchio porto. Invece ci hanno scortati dinanzi alla caserma della polizia, che si trova a poche centinaia di metri dallo stadio del Feyenoord. Ci hanno tenuti per circa un'ora sul pullman, senza permetterci di scendere. Poi ci hanno intimato di entrare in caserma, senza motivo, dopo esser stati già schedati in precedenza. Alcuni poliziotti ci hanno addirittura riferito cheavevano ricevuto l'ordine che non saremmo potuti proprio entrare a Rotterdam. Ci hanno minacciato di arrestarci. Ora ci troviamo dentro un garage limitrofo alle caserme e ci hanno fornito dei panini e dell'acqua, oltre a dei bagni chimici. Siamo reclusi in questo garage, senza possibilità di uscire con la polizia che ci controlla al di là dei cancelli. Non sappiamo se verremo scortati allo stadio. I ragazzi qui sono tutti tranquilli e fortunatamente non c'è stata alcuna reazione a questo vero e proprio sequestro che dura dalle 11:35 di questa mattina. Abbiamo contattato il consolato italiano qui a Rotterdam, e un funzionario ci ha fatto sapere che si sarebbero presi cura di questa situazione. Abbiamo anche contattato alcuni rappresentanti del Comune." Sappiamo che in città domina la tensione, sono stati identificati 82 tifosi della squadra capitolina e sono stati fermati 17 supporters olandesi.



20.10 - Tutto pronto a Rotterdam ad un'ora dal fischio di inizio. Il meteo non è dei migliori, difatti continua a piovere.







Buona sera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale della gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Dallo stadio di Rotterdam, Erika di Bello e la redazione di Vavel vi racconteranno in diretta le emozioni della sfida tra Feyenoord- Roma.

A Rotterdam la Roma non ha alternative: vincere. Ad essere precisi, anche un pareggio con più di un gol sarebbe sufficiente per accedere agli ottavi di finale di Europa League, ma solo un successo convincente può far ripartire questa squadra. Non sarà facile perché i giocatori Feyenoord hanno dimostrato di essere dei buoni avversari e perché allo stadio De Kuip il clima sarà molto caldo, con circa cinquantamila persone sugli spalti.

Tensione altissima sia alla luce dell’andata della scorsa settimana dove un gruppo di tifosi olandesi ha messo sotto sopra la Capitale danneggiando la Barcaccia del Bernini a Piazza di Spagna, sia per gli umori della formazione giallorossa in crisi da risultati. Contro il Feyenoord potrebbe essere la partita della ripartenza, oppure il match che potrebbe far toccare il fondo alla squadra di Garcia.

Stanno arrivando ad Amsterdam i primi tifosi giallorossi che stasera seguiranno la partita di ritorno di Europa League. In un clima di massima tranquillità, la polizia olandese sta facendo i primi screening e accompagnerà questi gruppi a Rotterdam. Intanto è tutto pronto nell'area destinata a ospitare i circa 2.300 tifosi ospiti prima nella partita, nella cosiddetta Fan Zone.

Nell ' ultimo turno di Eredivisie: dopo mezz’ora di gioco il Feyenoord era sotto di due gol, in casa, nel derby contro l’Excelsior Rotterdam, squadra in piena lotta per non retrocedere. Poi, complice l’inferiorità numerica degli avversari per tutto il secondo tempo, i biancorossi sono riusciti a ribaltare il risultato grazie alle reti di Kazim Richards (stesso marcatore dell’Olimpico), Toornstra e Immers.

Garcia suona la carica: "Siamo qui per qualificarci, una vittoria ci darà morale-" C'è grande voglia di qualificarci, siamo qui per questo e per farlo dovremo segnare – spiega il tecnico dell'AS Roma dopo l'1-1 interno dell'andata -. Il Feyenoord ha qualità tecnica, riparte con passaggi corti, ma noi abbiamo avuto diverse occasioni all'andata. Domani dovremo essere ambiziosi, prenderci dei rischi. Servirà più voglia dell'andata. Servirà non avere episodi sfavorevoli (gol preso in fuorigioco) ed essere più precisi in attacco. Sarà una gara differente. E' una partita secca. Sono tranquillo. I giocatori hanno sempre la voglia per fare un buon risultato".”.

Rutten avvisa la Roma: “Giocheremo per vincere"- "Il risultato dell'andata è buono, ma sappiamo di essere stati fortunati - ha detto invece il tecnico del Feyenoord Fred Rutten - Sappiamo che la Roma è difficile da battere. Saranno pazienti e aspetteranno il momento giusto per colpire". Senza gli squalificati Luke Wilkshire e Lex Immers la squadra sarà diversa rispetto all'andata. "La nostra squadra è giovane e dovremo stare attenti alla classe e all'esperienza della Roma - ha detto Rutten -. A parte tutto, vogliamo un grande risultato". Il Feyenoord dovrà prestare la massima attenzione soprattutto alle giocate di Francesco Totti: "È molto intelligente e furbo, ti punisce quando meno te lo aspetti - è il parere di Rutten - E' un giocatore di grande esperienza e talento, magari hai l'impressione di averlo arginato e poi ti sorprende".

Il tecnico ritrova in extremis Iturbe e Florenzi. Il primo rientra da più di un mese di stop, mentre il secondo uscito infortunato dal match contro l’Hellas Verona. Entrambi però partiranno dalla panchina. La presenza dell’argentino può essere preziosa a Garcia sopratutto a partita in corso, anche se, come lecito che sia, non potrà essere al 100%. Accelerazioni comunque quelle di Iturbe che, forma a parte, potrebbero davvero mettere in difficoltà la difesa lenta degli olandesi.

In campo Garcia manderà la formazione migliore, perché l’Europa League è diventata un obiettivo importante, nonostante la partita di Lunedì prossimo contro la Juventus. In porta Sanctis. in difesa agiranno Torosidis sull'out di destra e Holebas a sinistra. Al centro della difesa invece giocherà la coppia composta da Manolas e Yanga-Mbiwa. A centrocampo ritorna De Rossi che si posizionerà davanti alla difesa. Poi Pjanic e l’inesauribile Nainggolan. Francesco Totti guiderà infine l'attacco giallorosso mentre sugli esterni ci saranno Ljajic e Gervinho.

il tecnico olandese punterà ancora su un attento 4-1-4-1, con Clasie davanti alla difesa, qualche metro dietro alla linea di centrocampo. In attacco, Kazim Richards ha confermato di essere cliente scomodo: giocatore fisico, agonisticamente cattivo e capace di sfruttare le occasioni a disposizione. Sarà lui, con l’assistenza di Immers, a cercare di dar fastidio alla difesa giallorossa

FEYENOORD (4-3-3): Vermeer; Karsdorp, Boulahrouz, Kongolo, Nelom; Clasie, Vilhena, El Ahmadi; Toornstra, Kazim-Richards, Boetius. All. Rutten

ROMA (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Manolas, Astori, Holebas; Nainggolan, De Rossi, Keita; Ljajic, Totti, Gervinho. All. Garcia

Totti: "Vinciamo e basta. Così poi battiamo anche la Juve"- Francesco Totti, ha parlato della condizione della squadra “Battere il Feyenoord e passare il turno potrebbe rappresentare la svolta della stagione, acquisiremmo fiducia per affrontare la partita contro la Juve con uno spirito diverso; è una gara che puòcambiare il momento, può condizionare tutto l'anno. Qui ho giocato la finale dell'Europeo del 2000 e spero che domani il risultato sia diverso. Problemi dopo la sostituzione nella partita contro il Verona? Nessuno. Non ci sono problemi con Garcia e mai ci saranno. Semplicemente volevo rimanere in campo per provare a segnare di testa da calcio d’angolo, in quel momento mi sentivo un po' Luca Toni e volevo fa gol di testa. Poi sarei potuto uscire. In ogni caso decide l’allenatore”. Totti continua: “Sul campo mi diverto sempre, ma le immagini dei disordini esterni sono bruttissime.

Giallorossi sempre sconfitti nei 2 precedenti europei in Olanda: 0-1 dal Psv nella coppa Fiere 1969/70 (dopo over-time), 1-2 dall'Ajax nella Champions 2002/03. Il Feyenoord già sei volte nella sua storia nelle coppe europee ha giocato in casa un match di ritorno dopo aver impattato 1-1 fuori casa la gara di andata: 5 le qualificazioni olandesi, 1 sola eliminazione, per mano del Monaco, nella coppa coppe 1991/92: fu 2-2 nel ritorno a Rotterdam. La Roma è alla seconda trasferta nelle coppe europee partendo da un 1-1 casalingo all'andata: clamoroso il precedente con eliminazione, dal Gornik Zabrze, alla monetina, nella coppa Coppe 1969/70. Fu 2-2 al ritorno in Polonia dopo over-time ed 1-1 nella terza gara di spareggio, all'epoca prevista per regolamento, non valendo il gol doppio fuori casa, come oggi.

Le due squadre si sono affrontate per la prima volta nelle competizioni UEFA per club in occasione della gara di andata, quando Colin Kazim Richards ha vanificato la rete del vantaggio giallorosso di Gervinho regalando al Feyenoord un prezioso pareggio esterno. Il Feyenoord non ha mai perso in casa contro squadre italiane (due vittorie, tre pareggi), ma negli ultimi tre precedenti non è mai andato oltre il pareggio. La Roma ha perso entrambe le gare giocate in passato in Olanda con un gol di scarto. Il Feyenoord è reduce da quattro vittorie casalinghe di fila nelle competizioni europee. La Roma non vince in Europa da sei gare (tre pareggi, tre sconfitte).