Ligue 1, il Caen rimonta e batte il Marsiglia. E' crisi per Bielsa

Nell'anticipo del venerdì sera Il Caen miete un'altra prestigiosa vittima. Dopo aver rimontato e pareggiato con il PSG, questa volta la squadra della bassa Normandia, sotto di due reti, compie una rimonta incredibile e batte il Marsiglia con il risultato di 3-2. E' crisi aperta per la squadra di Bielsa, che non sa più vincere. Sono infatti quattro, ormai, le partite consecutive senza vittorie, ed il PSG con una vittoria potrebbe scappare a 7 punti. Ma a fare "scalpore" è soprattutto la modalità con la quale il Caen è riuscito ad imporsi sulla terza forza del campionato.

Dopo un inizio di partita sottotono, il Marsiglia inizia a girare alla grande e trova nel finale di primo tempo la rete del vantaggio con Ayew, bravo a sfruttare una corta respinta di Vercoutre. Il Caen sembra bloccarsi dopo il vantaggio della squadra di Bielsa ed incassa anche la rete del 2-0: in pratica una fotocopia del primo gol. Tiro di Ayew questa volta, solita respinta di Vercoutre e Gignac è il più lesto a mettere la palla in rete. Sembrerebbe aver portato i 3 punti a casa il Marsiglia, soprattutto perchè mancherebbero soltanto 25 minuti alla fine del match, ma non è cosi. Il Caen non demorde e in soltanto 3 minuti, dal 67° al 70°, pareggia la partita. Indomabili i ragazzi di Garande, che prima accorciano le distanze con Seube, bravo a battere Mandanda sugli sviluppi di un corner anticipando tutti sul primo palo, e poi trovano il pareggio con Sala, bravo a concretizzare al meglio un contropiede che spiazza totalmentela difesa dei padroni di casa.

La partita sembrerebbe indirizzata verso il pareggio, ma i padroni di casa non avevano ancora fatto i conti con Benezet. Il centrocampista offensivo classe 1991, subentrato a Nangis, decide che i rossoblu non possono fermarsi al semplice pareggio, e si inventa una giocata pazzesca: riceve palla sullo spigolo dell'area di rigore, Dja Djedje e Fanni fanno il grosso errore di lasciargli troppo spazio, rientra sul suo piede preferito e fa partire un bolide di destro che si insacca alla incrocio per la gioa di Garande e tutta la panchina normanna. Bielsa, su tutte le furie, deve incassare una sconfitta che probabilmente lo estromette dalla lotta al titolo, mentre il Caen si porta ad 8 punti dal Evian TG, terzultimo.