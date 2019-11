Coppa del Re, la finale è Barcellona - Athletic Bilbao

Neymar, Suarez, Neymar, con la gentil partecipazione di Messi, almeno nella segnatura che apre la scatola di Marcelino. Il Barcellona segna tre volte, come all'andata, e certifica, con merito, l'approdo alla finale di Coppa del Re. Di fronte, nell'ultimo atto, l'Athletic Bilbao, capace di cancellare il pericoloso 1-1 del San Mames e di imporsi, per 2-0, in casa dell'Espanyol.

Luis Enrique non fa sconti, in campo i migliori. Ter Stegen confermato portiere di coppa, Montoya a destra, Iniesta a creare, davanti le meraviglie catalane. Solo Rakitic, dei sommi palleggiatori del Barca, è assente. Il Professor Xavi siede in panchina, avrà modo di mettere la firma in calce alla qualificazione. Il Villarreal, capace di prendere possesso del Bernabeu, incute timore, sorattutto davanti al pubblico di casa, gioca un calcio gradevole e con la rete del Camp Nou vive sulla speranza di un clamoroso ribaltone.

Occorre una botta per far crollare l'entusiasmo del sottomarino giallo. Messi porta palla sull'out di destra, rientra e scodella col mancino, Neymar si inserisce e piazza la zampata ad anticipare Asenjo. Fine della crisi del brasiliano e finale a un passo. Il cronometro scandisce il terzo minuto, sembra finita. Da qui, molto Villarreal, perché il Barcellona controlla e lascia fare. Non mancano le occasioni, ma non è la serata dell'attesissimo Vietto e il muro di fronte a Ter Stegen regge, quasi per tutto il primo tempo.

Jaume Costa, dalla sinistra, mette un traversone lungo, a scavalcare l'intera retroguardia di Luis Enrique, Jonathan dos Santos allunga la falcata e calcia al volo, di controbalzo, 1-1. Il Villarreal torna a credere nel miracolo. La ripresa non regala emozioni particolari, fino al 20'. Pina entra durissimo su Neymar, rosso sacrosanto e fine della gita, il Barcellona non trema più. Il finale regala spazio alle stelle blaugrana. Mascherano infila il corridoio per Suarez, l'uruguaiano vince il corpo a corpo con il difensore, salta Asenjo e deposita il 2-1. Tocca poi al bis di Neymar. Xavi controlla al limite, alza la testa, e mette un cioccolatino che Neymar deposita in rete. 3-1 Barcellona, gioco, partita, incontro.