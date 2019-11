VIDEO - L'Aston Villa vola in semifinale di FA Cup... Con invasione di campo!

In campionato va male, ma in FA Cup si può sempre sognare: l'Aston Villa vola in semifinale battendo per 2-0 il West Bromwich di Tony Pulis grazie alle reti nella ripresa di Delph e Sinclair, ex di giornata, che nella prima parte della stagione era tornato a casa, al Manchester City, senza mai metter piede in campo. Una squadra che in campionato tentenna, che segna pochissimo (15 gol in 28 partite) e che è a soli tre punti sopra la zona retrocessione, ma che in coppa vola. Come da tradizione, verrebbe da dire: la storia del trofeo più antico del mondo è ricca di sorprese, squadre che nessuno si aspettava vincessero, eppure alla fine ce l'hanno fatta. I Villans sognano, in una partita quasi drammatica, finita 10 contro 10, a causa delle espulsioni di Grealish per i padroni di casa e Yacob negli ospiti. E nel finale, invasione di campo. Gioisce Sherwood, seconda vittoria in tre partite sulla sua nuova panchina. Ecco i video: