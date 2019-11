Champions League, Porto e Basilea per un posto al sole nei quarti

Partita a scacchi, Porto e Basilea ripartono dall'1-1 dell'andata, firmato Gonzalez - Danilo, e assaporano il passaggio ai quarti, l'approdo tra le migliori otto d'Europa. Sfida aperta, senza un naturale favorito, parte un passo avanti il Porto di Lopetegui, grazie al pari con gol rimediato in Svizzera, ma l'attenzione è massima. Nessuno osa sbilanciarsi, perché la posta in palio è alta e la minima distrazione può essere fatale. Lopetegui perde Jackson Martinez, il giocatore di maggior richiamo internazionale, la stella dell'undici portoghese, ma non trema. Davanti torna Aboubakar, già impiegato con ottimi riscontri quest'anno.

Il modulo del Porto è il consueto, 4-3-3, con Brahimi e Tello a completare il comparto d'attacco con il camerunense. In mediana, Casemiro, cercato a lungo negli anni scorsi da diversi club italiani, Inter in primis, Herrera e Evandro, in difesa Danilo, Maicon, Marcano e Alex Sandro. Tra i pali Fabiano. Quaresma parte dalla panchina.

Sul fronte opposto, Paulo Sousa deve rinunciare a Delgado e Ivanov. Probabile 4-2-3-1, davanti a Vaclik, linea a quattro con Xhaka, Schar, Samuel, Safari, in interdizione Frei e Elneny, tre alle spalle di Streller, Zuffi - Gashi - Gonzalez.

Non è certamente l'ottavo più nobile, ma Porto e Basilea rappresentano due realtà ormai consolidate nel panorama europeo di primo livello, squadre quadrate, costruite con intelligenza, brave a vendere al momento opportuno, mantenendo intatta una solida struttura di base. Non è quindi una novità trovare a questo punto della competizione svizzeri e portoghesi.

Lopetegui "Stiamo parlando dei quarti di finale di Champions League, dell'opportunità di entrare tra le prime otto squadre in Europa. Siamo in pareggio [dopo l'andata] e il Basilea farà di tutto per metterci in difficoltà. La partita sarà giocata con la massima intensità e dovremo esprimerci al meglio sotto diversi aspetti. Dovremo battere un'avversaria che ha giocato un'ottima stagione in Champions League e che negli ultimi due anni ha fatto molto bene in Europa. Per emergere in una sfida del genere, occorre difendersi molto bene. Loro hanno giocatori che possono crearci problemi, di esperienza e veloci in attacco. Dobbiamo essere bravi a far fronte alle assenze. Siamo partiti da molto lontano, abbiamo dovuto guadagnarci l'accesso alla fase a gruppi ma ora siamo qui"

P.Sousa "E' meraviglioso. E' qualcosa di davvero speciale competere a questo livello e siamo felici di essere qui, contro i migliori; siamo fiduciosi e ottimisti. Ogni volta che sappiamo gestire la pressione possiamo creare delle difficoltà. Crediamo che, al contrario della gara di andata, questa volta riusciremo a tenere di più la palla e a creare occasioni. Ci saranno dei momenti in cui dovremo difenderci ma ritengo che riusciremo a creare più occasioni da gol rispetto alla scorsa partita. La mia squadra sta crescendo dalla pausa invernale. Siamo più forti ora [rispetto all'andata], abbiamo giocato più partite e siamo in grado di prendere decisioni migliori. Questo è fondamentale. E' vitale riuscire ad allentare la pressione. Il Porto ci ha messo in difficoltà perchè ha ottime qualità. E' una squadra che sta crescendo, non subiscono molti gol e non ha ancora perso in Champions League, non possiamo dimenticarcelo".

L'avvicinamento alla Champions porta ad entrambe tre punti importanti. Tello trascina il Porto sul campo del Braga, mentre per il Basilea ampia vittoria casalinga con il Thun.