Live Real Madrid - Schalke 04 in risultati Champions League

Da Vavel Italia e da Antonello Angelillo è tutto. Vi auguriamo un buon proseguimento con la cronaca del match, a seguire. Buonanotte!

93° - Finisce qui! Un peccato gigantesco per lo Schalke che però esce a testa altissima, trionfando con i giovani di Di Matteo per 3-4 al Bernabeu, nonostante un Ronaldo monstre, ponendo fine alla striscia di 21 gare d'imbattibilità casalinga del Real in casa. Il Real passa ma esce sommerso dai fischi

92° - Fischiato fallo in attacco ad Howedes . Decisione sbagliata di Skomina. Ed ora il Real perde tempo

91° - TUTTI DAVANTI. LANCIO DA CENTROCAMPO. LO SCHALKE BATTE L'NAGOLO. C'E' ANCHE WELLENREUTHER. ESCE CASILLAS E LA PARA

89° - E' ASSALTO SCHALKEEEEEE! HOWEDES IN AREAAAAA! SPONDA DI HUNTELAAR ED IL DIFENSORE PROVA LA CONCLUSIONE DI ESTERNO DOPO LO STOP DI PETTO. CASILLAS PARA. PATHOS A MILLE

86° - CASILLAS FA UNA PARATA MIRACOLOSA SU UN ALTRO TIRO A GIRO VELENOSISSIMO DI SANE! ANGOLO SPRECATO POI DALLO SCHALKE!!!

85° - Real Madrid nel panico. A 4 minuti dalla fine allo Schalke basta un alto gol e lo Schalke ha la palla

84° - NON CI CREDE MEZZO MONDO. 3-4 AL BERNABEU. HA SEGNATO HUNTELAAAAAAR. GARA E QUALIFICAZIONE RIAPERTE! SUCCEDE DI TUTTO. SANE' PALLA AL PIEDE CERCA DI MANDARE AVANTI I SUOI E RICEVE L'AIUTO DA MODRIC CHE TOCCA PER SBAGLIO ALL'INDIETRO. KLAAS JAN SI AVVENTA SULLA SFERA E LA SCARAVENTA IN PORTA: TRAVERSA E GOL.

83° - Conclusione di Isco: al solito oltre la sufficienza oggi. Palla fuori. Bale anticipato ancora una volta nel frattempo

82° - Avvicendamento finale anche nel Real Madrid: dentro Nacho Fernandez e fuori Arbeloa. Chance sprecata da entrambi i terzini partiti oggi titolari ma originariamente riserve, sono stati entrambi sostituiti

80° - Ultimo cambio nello Schalke: entra Uchida e va a riposarsi 10 minuti Barnetta. Tatticamente non cambia nulla

76° - Combinazione giovanissima fra Meyer e Sané sul versante destro dell'area di rigore. Poi i due decidono di affidare la conclusione a Goretzka, appena fuori dall'area. Fuori

73° - Lo Schalke pare definitivamente impossibilitato adesso a riparire la gara I tedeschi fanno fatica a recuperare palla ed a sviluppare con la stessa lucidità ed intensità mostrati nel primo tempo

71° - Non fa che dare adito ai detratottori Bale continuando a giocare così. Dopo essersi fatto fermare da Fuchs qualche minuto fa adesso di fa intercettare il cross in contropiede. Male il gallese

69° - Ottima parata del giovane Wellenreuther su tiro da fuori di Kroos. Palla in angolo

64° - Insolita proiezione offensiva per Arbeloa , servito da Bale. Lo spagnolosi trova a tu per tu con Wellenreuther. Il duello lo vince il portiere in uscita bassa

63° - Cristiano Ronaldo prova un molto difficile per posizione del corpo ed inerzia: la conclusione da fuori viene neutralizzata. Risponde Meyer dall'altra parte: solita percussione centrale ma il tiro finisce fuori

61° - Da azione di calcio d'angolo parte un'altra azione interessante per lo Schalke. Barnetta batte l'angolo ma la palla torna a lui: lo svizzero prova il tiro nonostante il poco specchio e la posizione probitiva. Sfiorato il secondo palo con una bella botta

57° - Tre cambi. Due per il Real Madrid che manda in campo i titolari Marcelo e Modric per un Coentrao in affanno e per un Khedira nullo. Per Di Matteo dentro Goretzka per Hoger, tatticamente non cambia nulla ma immette benzina verde nel motore già giovane della sua squadra.

56° - ALL'ESORDIO IN CHAMPIONS LEAGUE SEGNA E LA RIAPRE SANEEEEEEEEE!!! 3-3 AL BENRABEU. UN GOL MERAVIGLIOSO. COENTRAO GLI LASCIA SPAZIO E SANE A GIRO LA PIAZZA SUL SECONDO PALO IN MANIERA MAGISTRALE .

52° - 3-2 del REAL MADRIDDDDDDDDDDDD! PRATICA QUASI CHIUSA. STAVOLTA SEGNA BENZEMA, AL SOLITO A SUO AGIO MAGGIORMENTE IN CHAMPIONS. IL FRANCESE RICEVE DA BALE E TAGLIA L'AREA VERTICALMENTE A SUO DI FINTE. MESSO A SEDERE WELLENREUTHER, BENZEMA INSACCA

51° - Cristiano Ronaldo è adesso il giocatore con più gol in competizioni UEFA

48° - Calcio d'angolo per il Real Madrid. Solita andatura di Cristiano Ronaldo presentadosi al limite. Cr7 poi scarica per Isco che in caduta tira ed ottiene il corner

45° - Luka Modric sta per completare la fase di riscaldamento . Quanto è mancato al Real Madrid? Sarà sin da subito un valore aggiunto per i Galacticos o faticherà a reinserirsi?

21.45 - Ripartiti! Batte il Real Madrid

21.33 - Uno Schalke accattivante e tatticamente arguto mette i bastoni fra le ruote ad un real Madrid molle ed in crisi come non mai. Inermi e quasi senza motivazioni i galacticos partono malissimo e lasciano campo libero agli incursori dello Schalke. Meyer su tutti fa il jolly e propizia entrambi i vantaggi ospiti: il piccolo tedesco taglia da sinistra verso desta prima di azionare Barnetta che crosserà per il gol dello 0-1 di Fuchs (ottimo). L'1-1 di Cristiano Ronaldo (angolo e testa su errore di Matip) sembra cambiare solamente per un attimo le cose ma i fantasmi continuano ad aleggiare in casa Real. Il 2-1 di Huntelaar, l'ex, dopo un incrocio dei pali colpito dallo stesso olandese, fa tremare il Bernabeu. Fortuna che un supererore con il mantello svetta ancora su Matip per fare 2-2

45° - Finisce qui il primo tempo al Bernabeu! Partita fantastica

44° - CRISTIANO RONALDOOOOOOOO. 2-2! PARTITA DALLE MILLE FACCE AL SANTIAGO BERNABEU! RAGGIUNTO MESSI NELLA CLASSIFICA ALL-TIME IN CHAMPIONS. ANCORA MATIP COLPEVOLE. CROSS PERFETTO DI COENTRAO DA SINISTRA, CR7 INSACCA ANCORA DI TESTA. TUTTO DA RIFARE PER DI MATTEO ED I SUOI

43° - Si sveglia il Real Madrid. Contropiede di Benzema fermato dalla difesa. Poi Cristiano allarga per Khedira che rientra e prova il tiro a giro. Nulla da fare. Quantomeno in attacco il Real Madrid non sta demeritando

42° - Clima surreal al Bernabeu dove uno Schalke coi cerotti e pieno di giovani sta lasciando increduli tutti gli spettatori. Lo Schalke guidato da Di Matteo e tatticamente impeccabile sta mettendo sotto il Real Madrid campione in carica

39° - 1-2 dello SCHALKEEEEEEEEEEE! IL BERNABEU E' ASSEDIATO. GOL DELL'EX HUNTELAAR CHE RIBATTE IN RETE UN TIRO DI MEYER PARATO DA CASILLAS. REAZIONE NULLA DA PARTE DEI DIFENSORI DEL MADRID CHE NON SI MUOVONO PER NIENTE E NON FANNO NULLA PER AGGREDIRE L'AVVERSARIO!

39° - PIENO INCROCIO DEI PALI PER HUNTELAAR CHE CALCIA AL VOLO IN MANIERA PERFETTA SU SPONDA DI FUCHS. IL REAL MADRID STA REGALANDO SPAZI, TROPPI SPAZI

38° - Occasione grandiosa per lo Schalke! Varane sbaglia il disimpegno e quasi Huntelaar ne approfitta con una scivolata, cercando di soffiar palla a Casillas che stava cercando di rimediare spazzando

35° - Tiro non preciso di Cristiano Ronaldo. Diventa quasi un cross sul quale Khedira però non può arrivarci sul secondo palo. Aveva dato via all'azione Benzema (palla recuperata da Kroos su Nastasic) e l'aveva rifinita Isco con un ottimo passaggio di prima

34° - Risponde ai fischi Bale: tiro quasi da fermo. Tutto lo specchio a disposizione ma poco effetto imprimibile. Para Wellenreuther

30° - Prova a dare la scossa ai suoi anche commettendo fallo Cristiano Ronaldo. L'ala sinistra dopo aver perso il dribbling cerca di riconquistare palla alzando troppo il piede: lo punisce Skomina.

28°- Intanto pare essersi fermato Choupo-Moting. Di Matteo opera subito il cambio e manda in campo il giocatore più offensivo che ha: L.Sané, al debutto, ala o trequartista

26° - Sesto gol in quattro partite allo Schalke di CR7. Ora alla squadra di Di Matteo servono altri due gol

24° - CRISTIANO RONALDOOOOOOO! 1-1 DEL REAL MADRID. L'ASSO DEL REAL MADRID INFILA UN GOL PODEROSO DI TESTA IN MISCHIA SU ANGOLO , DOPO CHE MATIP SE L'ERA PERSO. SETTE GOL IN CHAMPIONS LEAGUE IN OTTO PARTITE. MOSTRUOSO RONALDO

22° - REAL IN BAMBOLA E FISCHIATO. SCENA DOMINATA DAGLI OSPITI CHE SI PRESENTANO ALTRE DUE VOLTE IN AREA. L'OCCASIONE PIU' CHIARA CAPITA A MEYERE CHE PROVA IL TIRO MA VIENE DEVIATO (CON LA MANO?) DA UN DIFENSORE DEL REAL

19° - SCHALKE IN VANTAGGIO MERITATAMENTE. GRANDE TAGLIO DI MEYER, PRESO DA NESSUNO. MEYER AZIONA BARNETTA CHE CROSSA. HUNTELAAR FA VELO E FUCHS INFILA. GIOCO AMPIO ED AZIONE MOLTO BUONA. TEDESCHI IN VANTAGGIO. VEDIAMO SE BASTERA' QUESTO A SVEGLIARE IL REAL MADRID

17° - Break indisturbato di Meyer, sempre sul centro-destra. Khedira è in ritardo ed in costante affanno. Giunto in zona tiro il tedesco indebolisce forse troppo il tiro. Palla fuori

14° - Real in netta apprensione ogni qualvolta lo Schalke si avvicina sulla trequarti. Non stanno facendo il giusto filtro i centrocampisti e Meyer e Choupo stanno recando fin troppo socmpiglio

10° - Azione moplto pericolosa dello Schalke. Stavolta i tedeschi la sviluppano da destra dove il cross che serve Choupo è però in ritardo e l'attaccante finisce in fuorigioco. In seguito un bel tiro di Hoger aveva costretto Casillas alla parata.

9° - Grossa, grossisima chance per lo Schalke! Meyer scappa sul centro sinistra e serve a rimorchio con un cross basso Choupo-Moting. Il tiro del camerunense è sbilenco e finisce bel lontano dal secondo palo

8° - Azione insistita del Real: parte tutto da Arbeloa che cerca il lancio per Ronaldo. Howedes in seguito sbaglia a spazzare ed offre il tiro ad Isco. Corner per i padroni di casa che dopo un inizio timido si fanno sentire

5° - Primo calcio d'angolo del match: se lo procura Benzema che cerca il dribblin esterno su Howedes. Il francese ci riesce ma poi sul cross basso trova solo il corner

3° - Lo Schalke si dispone ufficialmente con un 3-5-2 o 5-3-2 in fase di non possesso. Ma se da una parte Fuchs riesce a tenere la posizione dall'altra Barnetta fa fatica. Ed infatti è lì che il Real Madrid affonda facendosi vivo

1° - Schalke di carattere in queste prime battute: cerca la sponda di petto all'indietro Choupo-Moting ma non arriva il tiro al volo dal limite di un compagno.

1° - Buona occasione per lo Schalke ma Hoger calibra male il tempo e la misura del passaggio per Huntelaar, libero qualche metro più avanti. Casillas esce e fa suo il pallone

0° - Incursione di Choupo - Moting ial limite dell'area. Varane controlla tutto e permette la ripartenza del Real Madrid. Ronaldo prova un attacco ma non si concretizza nulla. Palla ai tedeschi

0° - Calcio d'inizio per lo Schalke che va a perderla subito in rimessa laterale.

20.45 - Partiti. E' cominciata Real Madrid - Schalke #04!

20.42 - I capitani Casillas e Howedes si scambiano il gagliardetto a centrocampo

20.40 - Inno della Champions a tutto volume

20.38 - Giocatori nello storico tunnel del Bernabeu. Pepe saluta la terna arbitrale

20.29 - Ricordo anche che il Real Madrid in Champions League non perde da 11 gare e da 21 in casa in CL

20.29 - Nelle quattro occasioni in cui lo Schalke ha perso la gara d'andata nella fase ad eliminazione diretta della Champions League è stato poi sempre eliminato. In più la squadra tedesca non ha mai vinto al Bernabeu: 3 sconfitte

20.28 - Oggi Max Meyer taglia il traguardo delle 16 presenze in Champions League. E' il quarto giocatore più giovane a riuscirci

20.22 - Nemmeno un attaccante puro in panchina per Di Matteo.

20.20 - I team sheets alimentano i nostri dubbi tattici schierando lo Schalke con il 4-4-2: Howedes e Fuchs terzini, Matip e Nastasic centrali e centrocampo schierato a quattro: Meyer e Barnetta larghi, Hoger e Neustadter dighe. Alternative credibile





Età media della formazione tedesca: 24.9 anni. In cambo ben tre titolari Under-22. In panchina altri quattro Under 20. Una situazione a cui Di Matteo è costretto da tantissime assenze: i primi due portieri sono infortunati (Fahrmann e Giefer), così come Aogo e Kirchoff più l'asso nella manica dello Schalke Draxler ed il velocista Obasi. In addizione c'è da contare la squalifica di KP Boateng

Queste le formazioni nel dettaglio:





19.57 - La panchina dello Schalke è invece composta da Wetklo; Uchida, Ayhan (un giocatore dalla doti tattiche importanti: può giocare terzino destro, difensore centrale e mediano), Kehrer (anche lui capace di ricoprire gli stessi ruoli di Ayhan); Sobottka (difensore centrale e mediano), Goretzka (tutto-campista) e Leroy Sané (trequartista o ala).

19.56 - Nel Real Madrid non trova spazio nemmeno in panchina Lucas Silva: ora a centrocampo cominciano a diventar troppi e qualcuno deve far spazio a Modric. Nel banquillo galactico: Keylor Navas; Marcelo, Nacho; Modric, Illarramendi; Chicharito Hernandez, Jesé

19.50 - Rispetto invece a quanto anticipato sulla formazione dello Schalke #04 un solo avvicendamento: Di Matteo si scopre e si gioca la carta Barnetta al posto del terzino Uchida. Sostanzialmente un'ala pura (che in questi anni sta però accentrando il suo raggio d'azione) al posto di un terzino. Spunta però una variante: potrebbe essere Marco Hoger, inizialmente piazzata mezzala destra, l'esterno destro del 3-5-2, con Barnetta e Meyer interni offensivi.

19.47 - Qualche stravolgimento nella formazione del Madrid che riceverà lo Schalke. Cambiano entrambi i terzini: dentro Arbeloa e Coentrato al posto di Marcelo e Carvajal. A centrocampo sorpresa: non c'è Lucas Silva. Al suo posto non gioca Illarramendi e nemmeno l'appena recuperato Modric: chance a Khedira. Per il resto tutto confermato: BBC davanti, Kroos ed Isco a completare il centrocampo, Varane - Pepe in mezzo alla difesa.

19.45 - Abbiamo le puntualissime formazioni ufficiali ma ci teniamop ad informarvi che ieri sera degli ultrà dello Schalke #04 hanno messo a ferro e fuoco un bar di Madrid provocando l'intervento della polizia. Le forze dell'ordine si dice siano intervenute in maniera tanto efficiente quanto repentina

19.45 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Real Madrid - Schalke 04 (20.45), incontro valido per gli ottavi di ritorno della Uefa Champions League 2014/2015. Il Real cerca il riscatto dopo la cocente sconfitta di Bilbao, lo Schalke, battuto con doppio scarto all'andata, punta a ben figurare in un tempio del calcio come il Santiago Bernabeu. Qualificazione alla portata degli uomini di Ancelotti, ma l'esigente pubblico delle merengues chiede una prestazione al di sopra di ogni sospetto.

Dr. Real, Mr. Madrid. La squadra madrilena, la più forte del pianeta a detta di tutti o quasi, si presenta alla gara di ritorno di Champions League contro lo Schalke 04 con i nervi a fior di pelle e con le critiche copiose che gli stanno piovendo addosso dopo aver conquistato un sol punto nelle ultime due sfide di Liga. Motivo per il quale, stasera, nonostante il 2-0 confortevole dell'andata, Ancelotti schiererà la migliore formazione possibile per mettere a tacere i mormorii della piazza e della stampa. Nonostante il brutto stato di forma, la qualificazione per i quarti e la strada verso la Finale di Berlino non sembrano in discussione, ma guai a sottovalutare lo Schalke di Di Matteo,capace di ribaltare un 1-3, anche se il Napoli non era di certo le Merengues, ed andare a vincere la Champions con il Chelsea.

La sfida di stasera è un appuntamento importante per gli spagnoli, nonostante la qualificazione quasi in tasca. Le Merengues domenica hanno perso la vetta della Liga a vantaggio del Barcellona, uno smacco terribile che ha portato venti di tempesta dalle parti del Bernabeu. Il passaggio ai quarti delle merengues non dovrebbe essere in dubbio ad ogni modo, nonostante le critiche del momento.

Lo Schalke ha obiettivamente poco da perdere. Una rimonta appare molto complicata, ai limiti della realtà. L'ultimo successo in Bundesliga sull'Hoffenheim ha messo fine a un'emorragia di quattro partite senza vittorie. Evitare un'imbarcata, quindi, potrebbe essere l'obiettivo principale per gli uomini di Di Matteo, una volta presa coscienza dell'impossibilità di ribaltare il risultato dell'andata. Per il tecnico italiano si tratta dell'esordio al Santiago Bernabeu.

Il Real si presenterà in formazione tipo, o quasi. Davanti non ci sarà riposo per il trio Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo, sebbene nel nuovo anno abbia segnato appena 14 gol. A Madrid invocano il passaggio al 4-4-2, ma Ancelotti non vuole modificare il modulo con cui ha vinto la scorsa Champions e conquistato 22 vittorie di fila in stagione. A centrocampo ci sarà l'acquisto di gennaio Lucas Silva. In campo anche i diffidati Kroos e Marcelo, segno di quanto i blancos non vogliano lasciare nulla di intentato. In panchina si rivede Modric dopo il lungo stop per infortunio. E le buone notizie continuano con Sergio Ramos e James Rodriguez vicino al rientro.

I tedeschi si disporranno con l'oramai consueto 3-5-2 con la coppia Huntelaar e Choupo Moting in attacco. Un anno fa a Madrid finì 3-1, dopo il 6-1 del primo match degli ottavi. Lo Schalke ha già migliorato lo score. Contro i galacticos molto di più non si può fare.

Ancelotti "[Karim] Benzema, [Gareth] Bale e Cristiano [Ronaldo] continueranno ad essere titolari nei ruoli abituali. Ho fiducia in loro. Nelle ultime gare hanno segnato di meno perché la squadra non li ha aiutati. [Dopo la sconfitta 1-0 di sabato contro l'Athletic Club] ho provato a spiegare ai giocatori che cosa non va. Effettuiamo troppi passaggi e il nostro gioco manca di velocità. Cercheremo di dare il massimo in questa competizione, che è la più importante. [Martin] Ødegaard non partirà titolare domani, ma sta facendo bene. [Sami] Khedira e [Luka] Modrić saranno tra i convocati e continueranno a mettere minuti nelle gambe. Modrić partirà dalla panchina e gli concederò mezz'ora nella ripresa. Dobbiamo giocare in maniera più veloce per sfruttare al meglio le qualità dei nostri attaccanti. Il presidente [Florentino Pérez] mi ha cercato molte volte negli scorsi giorni. Il club mi sta supportando al meglio e so di avere la fiducia di tutti. Lo apprezzo molto".

Di Matteo "Sarà difficile per noi ma ci proveremo. Ancelotti è uno dei migliori allenatori del mondo. Ha lavorato per tanti prestigiosi club e conquistato numerosi titoli. L'ho incontrato quando giocavo con la nazionale italiana ed era l'assistente tecnico. Il Real Madrid è una squadra molto forte ed è molto complicato giocare al loro livello. Cercheremo di fare del nostro meglio. Dovremo essere ben organizzati. Inizieremo la partita schierando i giocatori più in forma. L'Athletic Club è una buona squadra e non ha permesso al Real di giocare come al suo solito. Domani sarà differente. Tre settimane fa mi è stato domandato della crisi del Real Madrid, non penso si possa parlare di crisi. Sarebbe un'esperienza sensazionale vincere; se iniziassimo segnando, diventerebbe molto interessante".

Real Madrid: Casillas, Keylor Navas, Pacheco, Varane, Pepe, Coentrão, Carvajal, Arbeloa, Marcelo, Nacho, Khedira, Kroos, Bale, Lucas Silva, Modrić, Isco, Illarra, Cristiano Ronaldo, Benzema, Jesé e Chicharito.

Schalke 04: Wellenreuther, Wetklo, Schilder, Ayhan, Borgmann, Höwedes, Fuchs, Matip, Nastasić, Uchida, Barnetta, Goretzka, Höger, Kehrer, Neustädter, Meyer, Multhaup, Sam, Sane, Sobottka, Choupo-Moting e Huntelaar.

Real Madrid (4-3-3): Casillas; Carvajal, Varane, Pepe, Marcelo; Kroos, Silva, Isco; Bale, Benzema, Ronaldo. Allenatore: Ancelotti.

Schalke 04 (3-5-2): Wellenreuther; Howedes, Matip, Nastasic; Uchida, Hoger, Neustadter, Mayer, Fuchs; Huntelaar, Choupo-Moting. Allenatore: Di Matteo.

Il Real Madrid che si presenta alla gara di ritorno degli ottavi di Finale di Champions League viaggia a ritmo indemoniato nella massima competizione continentale per club. Sono 19 le vittorie che il Real porta in bottino nelle ultime 21 sfide di Champions League. Che arriva come un toccasana, capace di alleviare tutti i mali della squadra di Ancelotti nella Liga. Il soprasso del Barcellona agli albori del Clasico che si terrà tra due settimane, complice loscivolone di San Mames, potrebbe essere alleviato da una grande prestazione di questa sera. Quantomeno può contribuire a smorzare i toni polemici di questi giorni.

L'unico precedente al Santiago Bernabeu è quello dello scorso anno. In quella occasione però, si trattava della gara d'andata, e i blancos superarono i tedeschi per 3-1. Più in generale, sono tre i precedenti tra le due squadre. Tutti vinti, ovviamente, dal Real. Lo 0-2 dell'andata è l'ultimo in ordine cronologico dopo la sfida sopra citata dello scorso anno ed il tennistico 1-6 che il Real inflisse a domicilio ai tedeschi alla Veltins Arena.