Diretta Porto - Basilea, risultati live di Champions League (4-0)

22.42 - Insieme al Real Madrid (che ha addirittura perso in casa con lo Schalke per 4-3), ai quarti di finale per ora c'è dunque il Porto di Lopetegui, squadra piena di talento, che stasera ha dato una prova di forza non indifferente, togliendo di fatto dal campo il Basilea, avversario sicuramente non di spicco, ma squadra comunque ordinata. Non c'è stata davvero partita, vittoria stra meritata.

22.40 - FINISCE QUI!!! IL PORTO ABBATTE, DISTRUGGE IL BASILEA E VOLA AI QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!!

90+1' - Finisce malissimo la partita di Samuel: ROSSO! Secondo giallo per un fallo inutile.

DUE DI RECUPERO!

90' - Prova a salvare l'onore Streller col sinistro!!! Palla alta di molto poco...

89' - Rischia il suicidio definitivo Vaclik su Quaresma, stava per arrivare anche il quinto gol del Porto...

88' - Elneny da lontano, Fabiano la tiene ancora. Pochissimo da segnalare. Accademia di un Porto strepitoso.

83' - Tiro-cross di Streller sul primo palo, Fabiano senza problemi la mette in corner.

79' - Ovazione anche per Evandro, dentro al suo posto Quaresma, idolo di casa.

77' - Dentro Callà e fuori Gashi, cambio che serve a poco per il Basilea, già abbastanza a pezzi.

Il Basilea perde palla e il camerunense si lancia: un paio di finte, Samuel per terra e poi missile nel sette dai 20 metri. Altro gol veramente stupendo, quattro perle stasera. Riesce tutto al Porto.

76' - VIIIIIIIIIINCEEEEEEEEEEEEEEEEENT AAAAAAAAAAAAAAABOUBAKAAAAARRRRRR!!!!!! E SONO QUATTRO, ALTRO GOL SPLENDIDO!!!! MAMMA MIA, CHE PORTO STASERA!!!!

74' - Lascia il campo Brahimi in mezzo a una pioggia di applausi: dentro Ruben Neves al suo posto. Classe 1997, come Embolo.

71' - Cerca lo spunto Embolo, che finisce giù nel contrasto in area con Martins Indi e chiede un rigore che non ci sta, e giustamente non viene concesso.

69' - Fermato in posizione di offside Aboubakar, che era uno contro uno con Vaclik.

66' -Pare crederci davvero poco il Basilea ora, che quantomeno tiene un po' di più palla. Sono le occasioni che mancano...

63' - Entra anche Kakitani, fuori Frei. Direi 3-4-3... Tutti in avanti per il Basilea, che rischia l'imbarcata però.

62' - Rischia tantissimo il Basilea però ora: 3-5-2 iperoffensivo, con due terzini come interni di difesa.

60' - ZUFFI DENTRO L'AREA! FABIANO RISPONDE! Prima occasione vera del match per gli svizzeri, il centrocampista calcia troppo addosso al portiere dei portoghesi.

57' - Prova il cambio ora Paulo Sousa: dentro Embolo, fuori Schar. Un attaccante per un difensore. Un po' tardi forse...

MAMMA MIA CHE BOTTA! MAMMA MIA! Dai 30 metri, potentissimo destro, e anche preciso! Toglie un po' di ragnatele Casemiro, segnando il gol del 3-0, e forse chiudendo in definitiva il discorso. Ragazzi, che punizione di Casemiro!

56' - CAAAAAAAAAAAAAAAASEEEEEEEEEEEMIIIIIIIIIIIIIIIROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!! PUNIZIONE PAZZESCA, PAZZESCA, PAZZESCA DAI TRENTA METRI, ALTRO CHE RADAR!!!! UN MISSILE!!!!!!

55' - Si accende una mezza rissa in mezzo al campo, storie tese tra un po' tutti. Tutto parte da un fallo di Frei su Tello, che stava andando via, insieme a un non fischio. Arrivano due gialli, per Marcano e per Safari. Entrambi diffidati, saranno squalificati in caso di quarti di finale.

53' - Chiusura importante di Schar su Aboubakar, che stava ripartendo velocissimo in contropiede.

52' - Gioca davvero sul velluto ora il Porto con il doppio vantaggio, Streller è troppo solo e non la prende praticamente mai. E i lusitani in contropiede fanno paura.

49' - Terzo giallo della gara, ancora per il Basilea: Samuel stende Alex Sandro, cartellino giustissimo.

Azione lunghissima, giropalla quasi perfetto, sfera che arriva a Brahimi, incontenibile: scarico per Herrera, che dal limite dell'area mette il destro a giro che Vaclik può solo sfiorare. Due a zero, qualificazione vicinissima!

47' - HEEEEEEEEEEEECTOOOOOOOOOOORRRRRR HEEEEEEEEEEEEEERREEEEEEERAAAAAAAAA!!!!! RADDOPPIO DEL PORTO!!! LA METTE COL RADAR HERRERA!!!!

47' - Tiene palla senza troppi problemi il Porto, Brahimi a tratti immarcabile.

21.52 - E SI RICOMINCIA!!! Si riparte dall'1-0 per il Porto.

21.50 - Rientrano in campo le squadre. Non sembrano esserci cambi, ne da una parte ne dall'altra.

21.38 - Un primo tempo con un tema tattico decisamente chiaro: il Porto fa la partita, tiene palla e cerca di innescare gli esterni, mentre il Basilea cerca di difendersi con ordine e cerca di contrattaccare, con scarsi risultati però, quantomeno per la fase offensiva. Streller appare un po' solo e manca l'apporto dei centrocampisti.

21.36 - FINISCE IL PRIMO TEMPO AL DRAGAO!!! PORTO IN VANTAGGIO 1-0, per ora decide Brahimi.

45+6' - Destro al volo di Herrera, palla sul fondo.

45+5' - Ritmi molto più lenti in questo recupero, tiene palla il Porto e gestisce.

Notizie che arrivano dall'ospedale di Oporto: Danilo è cosciente. Un'ottima notizia dopo il grande spavento. Si spera non ci siano conseguenze, ovviamente.

45+2' - Sta provando ora Tello a illuminarsi un po', si difende con ordine ora il Basilea, che ha ripreso un po' di fiducia.

45' - CINQUE DI RECUPERO!

44' - GASHI!! Fuori di molto poco! Diagonale al volo dal limite dell'area, palla forse deviata, ma per Eriksson non c'è corner.

42' - Ci prova anche Tello dalla distanza, rientrando sul suo sinistro: altra palla innocua per il portiere.

42' - Derlis Gonzalez prova il destro da fuori al volo, palla lenta e centrale.

41' - Tante botte in campo, contrasto duro tra Schar e Aboubakar, ma lascia correre Eriksson, che ha in pieno controllo la gara.

40' - SALVA TUTTO SCHAR!!!! Tello era entrato in area sulla destra ed era stato pescato in area, palla al centro per Aboubakar anticipato però dal centrale svizzero!! Rischia tantissimo il Basilea.

38' - Si prende il giallo anche Derlis Gonzalez, fallo davvero brutto su Brahimi, piede a martello sulla caviglia. Era diffidato.

35' - Aboubakar devia di punta un cross dalla sinistra, Vaclik la tiene lì facile.

Nel frattempo, Danilo è stato trasportato in ospedale. Si attendono notizie sulle sue condizioni. La botta è stata davvero forte.

33' - ABOUBAKAR COSA SFIORA! Sassata dai 30 metri con palla a mezz'aria, fa la barba al palo!

32' - Risponde Streller con il mancino: palla alta. Primo tiro della partita degli svizzeri.

31' - Brahimi avvia l'azione con lo scatto in fascia, Casemiro conclude dai 25 metri: palla molto alta.

30' - Punizione per il Basilea, mette fuori la difesa. Mini-accenno di rissa tra Gashi e Martins Indi, con l'olandese a terra. Gomitata del giocatore del Basilea che si prende il primo giallo della gara.

28' - Palla lunga per Gashi, anticipato di testa da Fabiano appena fuori area. Per fortuna, nessuna vittima stavolta.

27' - Destro da fuori di Herrera, lento e centrale, facile per Vaclik.

26' - Palla rasoterra di Martins Indi in area per Aboubakar, che sembra essersi rimesso: anticipo tranquillo di Samuel.

24' - Attenzione perchè resta a terra anche Aboubakar, molto dolorante alla coscia destra dopo un constrasto con Samuel. Sembra poter continuare comunque.

23' - Alex Sandro è passato a destra, con Martins Indi sull'out difensivo di sinistra.

22' - Lascia il campo Danilo, in ambulanza, tra gli applausi del pubblico. Quantomeno si è mosso. Dentro Martins Indi al suo posto.

21' - Danilo sembra avere problemi davvero seri, la botta è stata veramente dura. Esce in barella il terzino brasiliano, ma sembrava aver perso i sensi. arriva anche l'ambulanza per portarlo via.

20' - Si è rialzato Fabiano, mentre invece preoccupano un po' di più le condizioni di Danilo. Silenzio abbastanza inquietante di tutto il Dragao ora.

18' - Uscita di testa di Fabiano!!! Brutta botta tra il portiere e Danilo, colpito in pieno volto dal suo portiere, che era uscito sulla trequarti quasi... A terra entrambi. Pare avere avuto la peggio il terzino.

16' - Basilea che appare in confusione ora, Schar sbaglia un passaggio piuttosto facile.

15' - Cerca la magata dai 30 metri Casemiro!!! Palla alta di poco con Vaclik sulla traiettoria.

Punizione perfetta dell'algerino: poca potenza, tantissima precisione. Palla che passa sopra la barriera e si insacca. Esplode il Dragao, avanti il Porto!

13' - YAAAAAAAAAAAACIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEEEE BRAAAAAAAAAAAAAHIMIIIIIIIIIIII!!!!!! PUNIZIONE A DIR POCO MAGISTRALE!!!!! PORTO IN VANTAGGIO!!!

12' - Fallo di Samuel al limite! Palla filtrante di Casemiro per Tello, l'argentino lo stende, ma non si prende nemmeno un giallo che pareva giusto, l'occasione era interessante.

12' - Cerca lo scatto Aboubakar, chiude Samuel.

10' - CADE BRAHIMI IN AREA! Manata reciproca con Xhaka, più simulazione che rigore. Nessun giallo, nessun fischio, giusto così. Si gioca!

8' - Cerca di andare sugli esterni il Porto, che tiene maggiormente palla, ma mancano per ora gli spunti. Ordinato il Basilea nella fase difensiva.

6' - Succede davvero poco, squadre piuttosto bloccate e piuttosto poco precise.

4' - Intanto proviamo a risolvere l'enigma tattico del modulo del Basilea: sembra una specie di 4-1-4-1, che si tramuta in un 4-3-3 quando si attacca.

3' - Grande intensità e contrasti duri in questo inizio. Faticano ad attaccare con ordine le squadre.

1' - Subito alto in pressione il Basilea.

20.45 - SI COMINCIA!!!! PRIMO PALLONE PER IL BASILEA!

20.44 - Monetina lanciata, gagliardetti scambiati, squadre posizionate...

20.42 - SQUADRE IN CAMPO! E ora i brividi dell'inno della Champions League al Dragao, colpo d'occhio davvero splendido.

20.40 - Squadre nel tunnel, stadio Do Dragao nel quale sventolano tantissime bandiere d'argento con il logo dei padroni di casa, che si giocano un posto nei quarti.

20.32 - Rientrano negli spogliatoi le squadre, poco meno di un quarto d'ora al fischio d'inizio.

20.18 - Dragao che va riempiendosi mentre le squadre sono in campo per il riscaldamento.

20.13 - Come Lopetegui, anche Paulo Sousa rispetta totalmente le previsioni della vigilia. Ancora qualche dubbio sul modulo, che potrebbe essere differente rispetto al 4-2-3-1 previsto, ma dovremo aspettare il campo per risolvere l'enigma tattico.

(4-2-3-1) Vaclik; Xhaka, Schar, Samuel, Safari; Frei, Elneny; Gonzalez, Zuffi, Gashi; Streller. A DISPOSIZIONE: Vailati, Traoré, Degen, Ajeti, Embolo, Callà, Kakitani. All.: Paulo Sousa.

20.10 - Diamo un'occhiata alle formazioni ufficiali, partendo dai padroni di casa del Porto: nessuna sorpresa per Lopetegui, confermato l'undici della vigilia in toto. Non c'erano ballottaggi, e non ci sono sorprese nel 4-3-3 dei lusitani.

(4-3-3) Fabiano; Danilo, Maicon, Marcano, Alex Sandro; Herrera, Casemiro, Evandro; Tello, Aboubakar, Brahimi. A DISPOSIZIONE: Helton, Martins Indi, Ruben Neves, Oliver Torres, Quintero, Quaresma, Paciencia. All.: Lopetegui.

Buonasera da Giorgio Dusi e Vavel Italia, e benvenuti a questa diretta live di Champions League. Cominciano le gare di ritorno degli ottavi di finale, e all'Estadio Do Dragao di Oporto scendono in campo Porto e Basilea, dopo l'1-1 dell'andata tre settimane fa in terra svizzera. Una qualificazione ancora aperta, ma che pende decisamente dalla parte dei portoghesi, già favoriti visto il maggior tasso tecnico di cui possono disporre.

Una sfida che però non va data come già chiusa, perchè il Basilea non sarebbe nuovo a sorprese: oltre a essere una realtà europea consolidata, presenza fissa nelle coppe negli ultimi anni, è stata capace di eliminare il Manchester United tre anni fa, e quest'anno ha fatto un'altra vittima eccellente, ovvero il Liverpool. In mezzo, una semifinale di Europa League persa con il Chelsea due anni fa. Insomma, una squadra insidiosa, anche se il Porto ha dalla sua la tradizione (due Champions League in bacheca, vinte nel 1987 e nel 2004) e soprattutto un organico decisamente più competitivo, che gli ha permesso di conquistare il primo posto nel suo girone davanti a Shakhtar Donetsk, Athletic Bilbao e BATE Borisov. Sicuramente non un gran girone, ma bisogna sempre arrivarci primi...

Se escludiamo l'1-1 dell'andata, questo è il primo incrocio tra le due squadre. Il Porto ha affrontato in altre sette gare le squadre svizzere, vincendo per tre volte, con tre pareggi e una sconfitta: quest'ultima risale alla Coppa UEFA del 1981, quando, nel secondo turno, era stato il Grasshopper ad espugnare il Dragao, con un netto 3-0, che costò il passaggio del turno, visto il totale di 3-2 in favore delle Cavallette. Per quanto riguarda il Basilea, sono 11 gli incontri contro le squadre portoghesi, ed il bilancio non è favorevole in trasferta: nessuna vittoria, tre pareggi e tre sconfitte. L'ultimo incrocio è però favorevole agli svizzeri: bisogna tornare alla stagione 2012/13, quando arrivò una netta vittoria contro lo Sporting Lisbona nella fase a gironi dell'Europa League, 3-0 il risultato finale. L'ultima trasferta europea in Portogallo, proprio contro lo Sporting, fu uno 0-0. Bilancio non proprio favorevole dunque, sarà difficile ribaltare l'1-1 dell'andata. Intanto, ecco gli highlights del match giocato tre settimane fa, con le reti di Derlis Gonzalez e Danilo:

Momento di forma davvero strepitoso per la squadra di Lopetegui, che arriva da 7 vittorie e un pareggio nelle ultime 8 partite disputate: rendimento davvero di alto profilo, se si pensa che l'unico pareggio è stato proprio quello nella gara d'andata. Nelle ultime sei partite di campionato, i Dragoes non hanno mai subito un gol, dando segno di un'ottima solidità difensiva, e in attacco sicuramente le cose non vanno male: 56 gol segnati in 24 partite in Primeira Liga, secondo miglior attacco dietro a quello del Benfica capolista, dal quale il Porto ha 4 punti di distacco. Rosa profonda, organico di qualità e tanta gioventù che ha voglia di mettersi in mostra: questi gli ingredienti a disposizione di Lopetegui.

Tra gli uomini più in forma, va sicuramente segnalato Cristian Tello: il prodotto della cantera del Barcellona, in prestito biennale in Portogallo, ha segnato tutti gli ultimi 4 gol della squadra di Lopetegui, risultando decisivo sia per la vittoria di venerdì sera sul campo del Braga, sia nel 3-0 casalingo con il quale i Dragoes hanno battuto lo Sporting Lisbona. Lo spagnolo forma una frontline offensiva di tutto rispetto, che prevede un altro gran talento come Brahimi a sinistra: l'algerino è esploso dopo il mondiale, uscendo allo scoperto quest'anno e attirando ora gli occhi delle big, grazie a un rendimento costante e di alto livello, oltre che per la duttilità. Grande importanza ha anche la spinta dei terzini Danilo e Alex Sandro, entrambi già da tempo nel radar delle grandi d'Europa. Per il primo, pare che il Real Madrid abbia già chiuso la trattativa per accaparrarselo.

Se il Porto vola, il Basilea resta un po' più con i piedi per terra. Il primo posto non ci dice davvero tutto della squadra di Paulo Sousa, che ha una media di poco più di 2 punti raccolti a partita in un campionato che potrebbe dominare. Dopo la lunga pausa invernale, i rossoblu hanno ripreso la loro marcia verso il titolo, inciampando però due volte: in casa contro il Sion, squadra di bassa classifica, ha ottenuto un misero 1-1; sul campo dello Young Boys, prima inseguitrice e squadra comunque modesta, ha perso per 4-2. Nel mercato di gennaio sono inoltre partiti uomini fondamentali: i due centrocampisti Serey Die e Marcelo Diaz, oltre che a Giovanni Sio, attaccante di grande valore che ha rappresentato un'ottima alternativa a Marco Streller.

Nonostante tutto, la rosa a disposizione di Paulo Sousa è comunque di buona qualità, soprattutto in tre elementi, uno per reparto: Fabian Schar, Fabian Frei e Derlis Gonzalez. Il primo, classe 1991, è un centrale di ottimi piedi, che ha già tanto mercato a livello europeo, anche per il fatto che va in scadenza in estate (ci sarebbe un'opzione per un altro anno però). Il secondo è quasi un veterano, nonostante i 26 anni: giocatore capace di interpretare vari ruoli a centrocampo, anche trequartista all'occorrenza. Il terzo, prelevato in estate dal Benfica, è un'ala dotata di grande velocità di base e doti tecniche non indifferenti, oltre ad avere ampi margini di miglioramento. Non solo questi tre però: occhio anche a Embolo, classe '97, uno dei giocatori più rapidi e veloci della Champions League.

Una sfida molto sentita per l'allenatore degli svizzeri Paulo Sousa, ex centrocampista, tra le altre della Juventus, ma anche colonna del Benfica e dello Sporting Lisbona. Da giocatore, Sousa ha affrontato il Porto 12 volte, e il bilancio non è sicuramente positivo: due vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. Anche sul campo si ritrovano tanti ex compagni, su tutti Ricardo Quaresma e Walter Samuel, compagni di squadra nell'Inter di Mourinho dal 2008 al 2010. Samuel ha inoltre incontrato il Porto due volte con l'Inter nella fase a gironi, vincendo 2-1 in casa e perdendo 2-0 in Portogallo, nella stagione 2005/06.

Passiamo ora ad analizzare le formazioni che dovrebbero scegliere i due allenatori, partendo dai padroni di casa del Porto. Assente di lusso della sfida è Jackson Martinez, infortunatosi venerdì sera nella partita contro il Braga all'inguine: potrebbe stare fuori qualche settimana. Di buono, c'è che l'attaccante colombiano è l'unico assente: a sostituirlo ci sarà Vincent Aboubakar, affiancato da Tello e Brahimi nel 4-3-3 di Lopetegui. In mediana vanno Herrera, Casemiro ed Evandro, mentre la linea difensiva prevede ovviamente Danilo e Alex Sandro terzini, e la coppia centrale composta da Maicon e Marcano. Tra i pali Fabiano. Cinque i diffidati per i Dragoes: Alex Sandro, Danilo, Marcano, Maicon e Oliver Torres.

(4-3-3) Fabiano; Danilo, Maicon, Marcano, Alex Sandro; Herrera, Casemiro, Evandro; Tello, Aboubakar, Brahimi.

Risponde invece con il 4-2-3-1 il Basilea, che dovrebbe effettuare solo un cambio rispetto all'undici di tre settimane fa: in difesa rientra Schar, che prende il posto di Suchy, che tra l'altro è squalificato. Indisponibili anche Ivanov, Traoré e Delgado. Tra i pali dunque ci sarà Vaclik, davanti a lui difesa a quattro con Xhaka e Safari larghi, con il sopracitato Schar in mezzo al campo con Samuel. Mediani saranno Frei ed Elneny, che daranno copertura ai trequartisti Gonzalez, Zuffi e Gashi. Unica punta, il capitano Marco Streller.

(4-2-3-1) Vaclik; Xhaka, Schar, Samuel, Safari; Frei, Elneny; Gonzalez, Zuffi, Gashi; Streller.

Lopetegui, l'allenatore del Porto, nella conferenza stampa della vigilia ha sottolineato l'importanza del match. L'avversario non va mai sottovalutato, nonostante il pareggio ottenuto nella gara d'andata: "Stiamo parlando dei quarti di finale di Champions League, dell'opportunità di entrare tra le prime otto squadre in Europa. Siamo in pareggio e il Basilea farà di tutto per metterci in difficoltà. La partita sarà giocata con la massima intensità e dovremo esprimerci al meglio sotto diversi aspetti. Dovremo battere un'avversaria che ha giocato un'ottima stagione in Champions League e che negli ultimi due anni ha fatto molto bene in Europa". Una squadra ostica, dunque, ma le motivazioni non mancano: "Per emergere in una sfida del genere, occorre difendersi molto bene. Loro hanno giocatori che possono crearci problemi, di esperienza e veloci in attacco. Dobbiamo essere bravi a far fronte alle assenze. Siamo partiti da molto lontano, abbiamo dovuto guadagnarci l'accesso alla fase a gruppi ma ora siamo qui".

Dal canto suo, Paulo Sousa, sa che la sua squadra ha un avversario un più, difficile da battere per tutti: "E' vitale riuscire ad allentare la pressione. La mia squadra sta crescendo dalla pausa invernale. Siamo più forti ora, abbiamo giocato più partite e siamo in grado di prendere decisioni migliori. Questo è fondamentale. E' qualcosa di davvero speciale competere a questo livello e siamo felici di essere qui, contro i migliori; siamo fiduciosi e ottimisti. Ogni volta che sappiamo gestire la pressione possiamo creare delle difficoltà". Che gara si aspetta l'ex centrocampista della Juventus? "Crediamo che, al contrario della gara di andata, questa volta riusciremo a tenere di più la palla e a creare occasioni. Ci saranno dei momenti in cui dovremo difenderci ma ritengo che riusciremo a creare più occasioni da gol rispetto alla scorsa partita. Il Porto ci ha messo in difficoltà perchè ha ottime qualità. E' una squadra che sta crescendo, non subiscono molti gol e non ha ancora perso in Champions League, non possiamo dimenticarcelo".