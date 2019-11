Il Bayern passeggia sullo Shakhtar. Guardiola: "Felicissimi per il risultato, non mi aspettavo il 7-0"

Il Bayern Monaco vince con uno straripante 7 a 0 contro lo Shakhtar, e conquista così l'accesso ai quarti di finale della Champions League. Partita molto facile per i bavaresi, vista anche l'affrettata espulsione di Kucher al 3°minuto di gioco per fallo da ultimo uomo, e conseguente rete su rigore di Muller. Nel primo tempo la squadra di Guardiola amministra e torna negli spogliatoi sul 2-0, grazie ad una rete realizzata da Boateng. La ripresa è un assolo del Bayern, che addirittura mette a segno 5 reti, per il finale 7-0. Risultato impietoso, che non lascia spazio a molti commenti. Unica nota stonata della serata: preoccupa un problema accorso a Robben, che ha dovuto lasciare anzitempo il terreno di gioco.

Questo l'intervento di Pep Guardiola ai microfoni di Sky, ha spiegato: "Il Bayern ha giocato con cinque attaccanti e sono arrivati sette goal? Non dipende da quello, altrimenti ne metterei undici di attaccanti in campo ogni partita. Se non c'è un equilibrio e non si sa esattamente che cosa fare quando hai la palla non vinci così. Qui ci sono ragazzi che hanno un grande cuore che si aiutano tanto". "Non mi aspettavo di vincere 7-0, ho affrontato diverse volte lo Shakhtar ed è sempre stata dura, sono sempre state gare combattute tranne un 5-0 ai tempi del Barcelllona. Per loro è stata dura giocare tutta la partita in dieci, ma non è stato tutto scontato, non lo è mai. Devo dire bravi ai miei ragazzi. Se possiamo migliorare ancora? Certo che si può migliorare altrimenti andrei a casa".

Poi un commento sulla trasferta che vedrò impegnata la Juventus sul campo del Borussia Dortmund: "Non è facile per nessuno giocare con il Borussia, loro sono insieme da anni con lo stesso allenatore e sono fortissimi in contropiede. Sarà dura ma Allegri saprà meglio di me cosa fare".

Alla fine del match ha parlato Badstuber, uno dei protagonisti della serata, tornato al gol dopo un lungo infortunio: "Nonostante quello che dice il risultato è stata dura. Partivamo da uno 0-0 che rappresentava un risultato estremamente pericoloso, adesso ci sentiamo sollevati. Il nostro atteggiamento in campo è stato superlativo, siamo andati subito sul 2-0 ma non abbiamo mai rallentato". "Ormai fanno parte di me, è inutile continuare a pensarci, so solo che adesso sono molto felice e spero di continuare così".

Molto soddisfatto anche Schweinsteiger, che ha ammesso come sia stata decisiva l'espulsione ad inizio match: "Il rigore ed il cartellino rosso in apertura sono stati decisivi, in undici contro undici tutto sarebbe stato diverso. Siamo però stati molto bravi oggi".

L'unica nota stonata in casa bavarese è l'infortunio di Robben, che a fine partita ha spiegato la dinamica del suo infortunio:"Ad inizio partita, durante un'azione, la mia schiena si è bloccata ed ha premuto il mio nervo, che si irradia fino al tendine del ginocchio. Ma il muscolo è in perfette condizioni. Solo qualche giorno di riposo e sarò di nuovo a disposizione".

Queste invece le parole di Karl-Heinz Rummenigge ai microfoni di 'Sky Sport': "Quando si vince con un margine così largo, si può essere solamente super felici. Il cartellino rosso di questa sera è esattamente ciò che tutti i tifosi non amano, ma poi abbiamo giocato alla grande".