Live Wolfsburg - Inter in risultato partita Europa League (3-1)

LA PARTITA TERMINA 3-1 PER IL WOLFSBURG. L'INTER PASSA IN VANTAGGIO CON PALACIO, SUBISCE UN EVITABILE PAREGGIO (NALDO SALTA LIBERO IN AREA, IL RIFLESSO DI CARRIZO E' TUTT'ALTRO CHE FELINO) E AFFONDA NELLA RIPRESA. DUE GRAVISSIMI ERRORI DI CARRIZO E LE SCELTE TATTICHE SBAGLIATE DI MANCINI PERMETTONO AL WOLFSBURG DI REALIZZARE DUE FANTOZZIANE RETI. A SAN SIRO LA RIMONTA NON SARA' COMUNQUE IMPOSSIBILE.

94' L'ultimo assalto dell'Inter è vanificato da un cross errato di Vidic

90' De Bruyne divora il gol del 4-1! Un semplice 1-2 mette in crisi la difesa dell'Inter, il belga è solo davanti a Carrizo ma angola troppo il tiro.

4 minuti di recupero

89' Occasione per Icardi, che dal cuore dell'area svirgola la conclusione

84' Angolo calciato da Kuzmanovic, facile l'uscita di Benaglio.

83' Wolfsburg padrone del campo. De Bruyne di testa da fuori area, Carrizo blocca.

82' Rodriguez ci prova da 40 metri, Carrizo stavolta non può sbagliare.

81' Entrano Kuzmanovic e Kovavic per Santon e Shaqiri. Mancini torna alla difesa a 4 e rimpolpa il centrocampo. Juan Jesus prende il posto sulla fascia di Santon.

79' Ancora Vidic in affanno. Il serbo dona un angolo al Wolfsburg, che ringrazia e sfiora la quarta marcatura con Caligiuri! Disastrose le scelte di Mancini.

75' Ed ecco il tris, ancora un regalo di Carrizo! Punizione di De Bruyne calciata sul palo del portiere, che inspiegabilmente si stava spostando dietro la barriera e viene superato da una conclusione tutt'altro che irresistibile! Perchè Handanovic in panchina? Perchè?

73' Inguardabile Vidic: l'ex ManUTD sbaglia un facile rinvio e poi commette un evitabile fallo al limite dell'area.

Il Wolfsburg attacca alla ricerca del terzo gol, la presenza di Carrizo tra i pali è un invito per gli uomini di Hecking a cercare il tris.

70' Fallaccio di Naldo su Shaqiri, lanciato a rete. Inevitabile il cartellino giallo, il centrale era diffidato.

69' Fuori Dost, dentro l'ex juventino Bendtner

L'Inter resta schiacciata nella sua metà campo, con l'uscita di Hernanes non c'è chi costruisce il gioco. Shaqiri latita, Icardi è troppo isolato. Ranocchia per fortuna è concentratissimo e tappa le falle aperte dai compagni.

63 ' Raddoppio del Wolfsburg, altro regalo di Carrizo! Il portiere sbaglia un facile rinvio e permette a De Bruyne di trovare un facilissimo 2-1! Complicità anche di Vidic, che alla faccia della sua esperienza mostra la personalità di un esordiente.

58' Insidioso cross di Luiz Gustavo, Ranocchia devia in angolo

57' Primo cambio per Mancini: fuori Hernanes, in affanno dopo un buon inizio, dentro Vidic. Difesa a 5.

56' Cosa ha sbagliato Palacio!!!! L'argentino è liberato in area da Santon, ha tutto il tempo per aggiustarsi il pallone e prendere la mira, ma manda incredibilmente fuori dallo specchio!

55' Cross dalla destra di Trasch, Carrizo resta nella terra di nessuno, ma il Wolfsburg non ne approfitta.

52' Ancora Guarin dalla distanza, conclusione lontana dai legni.

50' Rodriguez dalla distanza, conclusione centrale che Carrizo blocca in due tempi.

Wolfsburg padrone del campo, l'Inter è rintanata nella sua metà campo.

49' Cross in area di De Bruyne, uscita imprecisa di Carrizo che non blocca il pallone, libera Ranocchia

49' Ci prova Guarin, destraccio che non fa male a Benaglio

48' Conclusione a giro di Caligiuri, Carrizo la guarda uscire alla sua sinistra.

48' Angolo per il Wolfsburg. Batte malissimo Rodriguez, libera senza problemi Palacio

Caligiuri cambia fascia e ora sfiderà D'Ambrosio. Eppure, nei primi 45 minuti sulla fascia destra l'italo-tedesco aveva creato più di un grattacapo a Santon

Comincia il secondo tempo Hecking manda in campo Trasch al posto del deludente Schurrle, Mancini invece conferma gli 11 giocatori che hanno dato inizio alla partita.

TERMINA 1-1 IL PRIMO TEMPO. UN' INTER QUASI PERFETTA NEI PRIMI 20 MINUTI SI PORTA IN VANTAGGIO CON PALACIO; IL WOLFSBURG PAREGGIA CON NALDO CHE SFRUTTA UN'AMNESIA DELLA DIFESA DI MANCINI SU CALCIO D'ANGOLO E BATTE IL NON IMPECCABILE CARRIZO.

46' Brivido finale per l'Inter. L'arbitro lascia giocare anche dopo i 60 secondi di recupero, cross in area con deviazione che arriva nello specchio della porta, ma il pallone stavolta è lento e Carrizo può bloccare.

1 minuto di recupero. L'Inter chiude in attacco con un tiro cross di Shaqiri che termina sul fondo.

42' Carrizo respinge il tiro di Vierinha, male Medel, in ritardo. Ancora una volta, il pericolo nasce sulla fascia di Santon.

Aumenta il numero di errori in fase di impostazione dell'Inter, in particolare quelli di Medel e Santon. Il Wolfsburg non appare impenetrabile, l'Inter deve solo avere pazienza...

35' Icardi lanciato in 1vs1 con Benaglio, il guardalinee ferma tutto per un fuorigioco che non c'è.

33' Ammonito anche D'Ambrosio, per un fallo su De Bruyne.

30' Cartellino giallo per Icardi, punito per un braccio troppo largo che colpisce Knoche

Caligiuri è una spina nel fianco per l'Inter. Santon soffre terribilmebte contro di lui.

27' Pareggio del Wolfsburg. Angolo per il Wolfsburg, Naldo liberissimo a centro area colpisce di testa, Carrizo stavolta mostra tutti i suoi limiti e non riesce a respingere un pallone forte ma abbastanza centrale.

26' Carrizo bravo e fortunato: il portiere argentino respinge d'istinto un colpo di testa di Caligiuri. Ancora male Santon

23' Combinazione tra Dost e Schurrle, il tiro dell'ex Chelsea è una telefonata per Carrizo, che blocca senza affanni

Il Wolfsburg soffre la tecnica di Hernanes, il centrocampo tedesco non riesce a limitare la fantasia del brasiliano

20' Conclusione fuori misura di Schurrle, che svirgola dal limite. Inter vicina al raddoppio sul capovolgimento di fronte: Hernanes viene liberato al tiro, ma la conclusione del brasiliano è deviata in angolo.

17' Il bomber Dost è a terra dolorante dopo un calcione rimediato in un contrasto da Ranocchia. L'arbitro aveva però già fermato il gioco.

15' Caligiuri ancora pericoloso, Santon ancora una volta fuori posizione, ma il Wolfsburg non ne approfitta

Il Wolfsburg cerca di ragionare palla a terra, l'Inter chiude bene tutti gli spazi, con D'Ambrosio gladiatorio, e cerca di ripartire in contropiede.

A San Pietroburgo arriva il raddoppio dello Zenit: a segno Mimmo Criscito.

10' Icardi ancora pericoloso: due cross messi in area dall'ex Sampdoria, la difesa del Wolfsburg libera con affanno

7' Carrizo blocca in presa bassa un insidioso pallone messo in area da De Bruyne.

Hecking parlava dei limiti dell'Inter ma ha dimenticato quelli della sua squadra! Buco da dilettanti sulla fascia destra del Wolfsburg, ne approfitta il tandem d'attacco argentino dell'Inter. Icardi lancia ancora Palacio, che incredibilmente si trova solissimo davanti a Benaglio e lo infila con freddezza!

5' INTER IN VANTAGGIO!!!! PALACIO!!!!!

4' Wolfsburg pericoloso: Santon è fuori posizione e lascia campo aperto a Caligiuri, poi l'ex Newcastle è bravo a chiudere!

1' Prima azione pericolosa dell'incontro: Palacio viene liberato al tiro da Icardi, la conclusione dell'ex Genoa è deviata in angolo.

19:00 Si parte! Sono i padroni di casa a gestire il primo pallone.

18:55 Le squadre sono pronte a scendere in campo. I capitani Benaglio e Ranocchia si accingono al tradizionale scambio dei gagliardetti. Circa 30.000 gli spettatori. La corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League, per la squadra di Mancini, passa per la Wolkswagen Arena.

Mentre a San Pietroburgo il primo tempo dell'incontro tra Zenit e Torino si chiude sull'1-0 per i padroni di casa (gol di Witsel, granata in 10 per l'espulsione di Benassi), in Sassonia mancano pochi minuti al calcio d'inizio.

Juan Pablo Carrizo confermato portiere di Coppa. Sulle spalle dell'argentino il non facile compito di non far rimpiangere la saracinesca Handanovic.

18.40 - Queste le gare in programma:

18.20 - Formazioni ufficiali - Non ci sono novità nei 22 in campo, Mancini rilancia Hernanes, in panchina Kuzmanovic. Davanti Palacio e Icardi, salta l'ipotesi albero di natale. Nel Wolfsburg, Caligiuri con De Bruyne e Schurrle.

18.15 - Ecco chi è Hecking, allenatore del Wolfsburg: ex centrocampista nelle serie minori e allievo di polizia, Dieter Hecking torna in Europa dopo aver guidato il TSV Alemannia Aachen, squadra di seconda divisione, nella fase a gironi della Coppa UEFA 2004/05. Più recentemente ha allenato Hannover 96 e 1. FC Nürnberg, approdando al Wolfsburg nel dicembre del 2012.

18.05 - Intanto un interessante paragone internazionale tra Inter e Wolfsburg, tratto dal sito Uefa.com: Il Wolfsburg è la squadra con meno esperienza europea tra quelle arrivate agli ottavi di UEFA Europa League avendo disputato appena 58 gare. L'Inter ne ha giocate più di tutti rispetto alle altre che hanno raggiunto questa fase, 387.

17.55 - Nel 2012/2013 ricordo amaro per l'Inter in Europa League. Travolta a White Hart Lane, 3-0, l'Inter gioca un grande match in casa, ma esce ai supplementari, 4-1 il finale. Anche in quel caso ottavi di finale.

17.45 - Delle squadre che hanno disputato la fase a gironi solo tre sono ancora imbattute. Oltre all'Inter, Dinamo Mosca e Brugge.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Wolfsburg - Inter (19.00), incontro valido per la gara d'andata degli ottavi di finale della Uefa Europa League. Si affrontano due delle copagini di maggior lignaggio rimaste nella competizione. Si parte alla Volkswagen Arena, con ritorno decisivo a San Siro. L'Inter è attesa al salto di qualità in Europa, dopo la qualificazione ottenuta agevolmente nella fase a giorni, bissata dal successo negli ottavi con il Celtic, grazie alla prodezza di Guarin.

Il Wolfsburg è una delle squadre più in salute di Germania, sia dal punto di vista economico che tecnico. La crescita è esponenziale e oggi il club tedesco si trova in Bundesliga alle spalle del Bayern. Una seconda piazza solida che garantisce l'approdo alla Champions anche per la prossima stagione. Nell'ultimo turno, con la testa rivolta all'Europa League, una brusca frenata sul campo dell'Augsburg, sconfitta per 1-0, che però non deve trarre in inganno sul momento della squadra. Il Wolfsburg fa paura soprattutto dalla trequarti in avanti, perché abbondano rapidità e qualità. De Bruyne e Schurrle, giunto a gennaio, garantiscono valore assoluto, Dost, applaudito anche da Mancini, è un killer d'area rigore. Il Wolfsburg in casa segna sempre, per l'Inter il compito si presenta ostico.

La squadra di Mancini giunge all'incontro in Germania sullo slancio del pareggio del San Paolo. Brutta Inter per oltre un'ora, fino ai cambi di Mancini e al doppio squillo Palacio - Icardi. Un risultato positivo che traina il gruppo e restituisce ottimismo in vista della sfida con il Wolfsburg. Decisivo l'approccio alla partita, l'Inter deve dimostrare di poter reggere l'urto, di fronte al prevedibile arrembaggio del Wolfsburg.

Proprio sull'impronta mentale da dare alla partita si è soffermato Mancini in conferenza stampa "Avremo di fronte una squadra molto forte, ma abbiamo le qualità per passare il turno. Il Wolfsburg è un'ottima squadra, molto completa. Non a caso sta facendo bene in Bundesliga. Non si può essere secondi in un campionato come quello tedesco se non si gioca ad alti livelli. E' un ottavo di finale, una bellissima partita in uno stadio splendido. Dovremo essere bravi a concedere il meno possibile e stiamo cercando la strada per tornare ad alti livelli. Per qualificarci dovremo disputare una partita molto attenta".

Il Wolfsburg, entusiasta per aver trovato nell'urna di Nyon l'Inter, ora si mostra più guardingo. Questo il pensiero di Hecking "Chi commette l'errore di sottovalutare l'Inter, ha già perso. Saranno due partite molto difficili anche se loro in campionato non stanno andando bene. L'Inter è una delle più grandi squadre a livello internazionale. Abbiamo il 50% di possibilità. Dobbiamo dimenticare la gara di Augusta e riprendere le fila delle prestazioni precedenti. Dobbiamo essere veloci e il nostro pubblico ci deve aiutare. Puntiamo a vincere, non mi preoccupa prendere gol perché a San Siro possiamo segnare"

Qualche numero: Il Wolfsburg non ha mai vinto in tre sfide contro squadre italiane (un pareggio e due sconfitte). L'unico pareggio è un 2-2 contro l'AC Milan a San Siro nella fase a gironi della Coppa UEFA 2008/09. L'unica partita in casa è una sconfitta per 2-0 contro l'AC Perugia nella finale della Coppa Intertoto UEFA 2003.

L'Inter ha vinto una sola volta nelle sei ultime trasferte in Germania, ma si tratta di una sfida memorabile: vittoria per 3-2 in casa dell'FC Bayern München nel ritorno degli ottavi di UEFA Champions 2010/11 dopo aver perso l'andata in casa per 1-0.

Mancini pensa al rilancio di Hernanes, al fianco di Medel e Guarin. Brozovic indisponibile in Uefa, l'alternativa è Kuzmanovic. Dietro conferma per Juan Jesus e Ranocchia, ai lati Santon e D'Ambrosio. Campagnaro e Obi out, per entrambi un affaticamento alla base della non convocazione. Shaqiri sulla trequarti, Palacio e Icardi davanti. Ricordiamo che in Europa Mancini non può contare nemmeno su Podolski.

Hecking rinuncia ancora a Perisic, inizialmente in panchina, confermando il tridente Caligiuri - De Bruyne - Schurrle alle spalle di Dost. Guilavogui accompagna Luiz Gustavo in mediana, davanti a Benaglio linea a quattro con Vierinha, Naldo, Knoche e Rodriguez.

Diffidati Wolfsburg: Naldo e Perisic. Diffidati Inter: Hernanes, Juan Jesus e Guarin.

Sono ben cinque le squadre italiane impegnate questa sera in Europa League. Inaugura il Torino, alle 18, sul campo dello Zenit, Inter di scena alle 19 con il Wolfsburg, alle 21.05 il Napoli affronta la Dinamo Mosca e al Franchi va in scena il derby tra Fiorentina e Roma.