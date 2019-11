Live Zenit - Torino in risultato partita Europa League (2-0)

Grazie per aver seguito Zenit - Torino in nostra compagnia. Vincenzo Esposito e Vavel Italia vi lasciano alle altre partita di Europa League.

Sempre su Vavel potete seguire le dirette testuali delle altre 4 italiane impegnate questa sera:



Wolfsburg - Inter 1-1 >>> clicca qui per il live;

Fiorentina - Roma, inizio ore 21.05 >>> clicca qui per il live;

Napoli - Dinamo Mosca , inizio ore 21.05 >>> clicca qui per il live.

Partita a senso unico, con lo Zenit che merita il risultato finale. Dopo una prima mezz'ora dove il Torino stava mantenendo benissimo il campo, è arrivata l'espulsione di Benassi a complicare la vita a Ventura e ai suoi ragazzi. I granata pagano tantissimo l'inferiorità numerica e vanno negli spogliatoi sotto di un gol. Rete realizzata da Witsel dopo una corta respinta di Padelli. Nella ripresa c'è solo lo Zenit in campo, che accelera soltanto nei primi 15 minuti alla ricerca del 2-0, che arriva con un tap-in di Criscito.

19.51 Lo Zenit batte con un netto 2-0 il Torino, che adesso dovrà giocarsi il tutto per tutto la settimana prossima in casa. Decidono le reti di Witsel e Criscito.

91' Farnerud prova il destro dal limite che si spegne di poco a lato della porta difesa da Lodygin, inoperoso questa sera.

90' Secondo cambio per lo Zenit. Esce Witsel, autore dell'1-0, ed entra Tymoshchuk. Intanto il quarto uomo segnala il recupero: saranno 3 i minuti addizionali

88' Ammoniti Glik e Ryazantsev che stavano per perdere la testa. De Sousa calma gli animi ammonendo entrambi i giocatori.

85' Mancano 5 minuti alla fine del match, ed entrambe le squadre sembrano accontentarsi del risultato maturato fino a questo momento.

83' El Kaddouri stende Hulk, che si appresta a battere il calcio piazzato. Ancora una volta l'attaccante brasiliano è poco preciso.

82' La partita sta scivolando tranquillamente verso il 90°. Primo cambio per Villas Boas: entra Ryazantsev ed esce Shatov

78' Witsel prova la conlusione dal limite, palla alta sopra la traversa.

Un'istantanea della rete di Criscito

74' Cambio in casa Toro. Esce Quaglairella ed entra Maxi Lopez.

71' Fallo di Neto su Farnerud, che calcia la punizione verso l'area di rigore. Si difende bene la difesa russa, con Neto che spazza la sfera.

69' Criscito si butta platealmente a terra dopo aver ricevuto una leggera manata da Darmian.

68' Padelli è bravo a sbrogliare una situazione complicata anticipando tutti in uscita bassa.

64' Ammonito Smolnikov per un fallo su El Kaddouri. Nulla di fatto sugli sviluppi del calcio piazzato.

63'- Rallenta vistosamente il ritmo del match, con i russi che mantengono il possesso palla e di tanto in tanto cercano di bucare la retroguardia granata con qualche verticalizzazione per Rondon.

60' Dominio totale dello Zenit in questo frangente. I granta pagano l'inferiorità numerica e la poca abitudine a giocare così tante partite ravvicinate.

56' Punizione da ottima posizione per Hulk. Forte conclusione dell'attaccante brasiliano parata facilmente da Padelli.

Mette la freccia lo Zenit che realizza la rete del 2-0 con Mimmo Criscito, bravo a sfruttare un tiro di Hulk respinto dal palo. Anche in questa occasione la difesa del Torino è stata davvero poco reattiva.

53' CRISCITOOOOOOOOOO!!!! LA METTE IN GHIACCIO LO ZENIT!! 2-0

52' Intanto Vives è costretto ad uscire per un problema fisico. Al suo posto entra Farnerud.

51' Retropassaggio verso Padelli, che in difficoltà calcia la sfera in fallo laterale.

49' Pericolo per il Toro con Hulk che si libera di Gazzi al limite dell'area e strozza però il tiro.

47' Nulla di fatto sugli sviluppi del corner. Quagliarella prova a ripartire ma Witsel lo ferma.

46' Subito un corner conquistato dai padroni di casa.

19.02 Il Signor De Sousa fischia l'inizio della ripresa. Primo pallone del secondo tempo giocato dallo Zenit.

19.00 Squadre nuovamente in campo.

Ecco un'istantanea della rete di Witsel

Gara abbastanza equlibrata nella prima mezz'ora di gioco, con lo Zenit che provava a fare la partita ed il Toro che si difendeva ordinatamente. Ma al 28° è arrivata la svolta della partita. Benassi già ammonito stende Witsel e si prende il secondo cartellino giallo, andando anzitempo negli spogliatoi, e rendeno la partita del Toro ancora più difficile. Con la superiorità numerica i russi guadagnano terreno e riescono a trovare anche la rete del vantaggio, con un tap-in di Witsel, lesto a sfruttare una corta respinta di Padelli. Vedremo se nella ripresa il Torino riuscirà a contenere lo Zenit.

18.47 - Finisce il primo tempo all'Arena Petrovski. Zenit in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Witsel.

Resta a terra Molinaro, con Danny che gli restituisce il favore.

45' Il quarto uomo segnala 1 minuto di recupero.

43' Sugli sviluppi di un corner Rondon deposita la palla in rete ma il guardalinee segnala la posizione di offside dell'attaccante venezuelano.

42' Padelli per poco non regala ai russi il 2-0. Fortunatamente c'era Glik a liberare la minaccia.

41' Continua a spingere lo Zenit, che vuole chiudere la prima frazione mettendo a segno il 2-0.

Il centrocampista belga è bravissimo e lesto a raccogliere una corta respinta di Padelli e mettere in rete il gol dell'1-0 per lo Zenit. Pesa l'inferiorità numerica per i granata. Poteva fare meglio la difesa sulla respinta di Padelli.

38' WITSELLLLLLLLLLLLL!! WITSELLLLLLLLLL!! ZENIT IN VANTAGGIO!!

37' Angolo per lo Zenit. Hulk si libera dopo la battuta corta e crossa al centro, ma il primo ad arrivare sul pallone è il capitano del Torino Glik.

36' Molinaro fa sentire i tacchetti a Danny. Partita molto intensa in questo frangente.

35' Sugli sviluppi del calcio piazzato, cross pericoloso di Molinaro sul quale non arriva nessun giocatore granata.

34' Javi Garcia stende El Kaddouri e si becca un cartellino giallo.

34' Ecco il cambio di Ventura. Entra Vives ed esce Martinez.

33' Buona occasione per Shatov, che calcia malamente da buona posizione.

32' Quagliarella fermato in fuorigioco.

30' Adesso il Torino dovrà ricompattarsi per poter resistere in 10 per oltre 60 minuti di gioco. Probabilmente Ventura effettuerà un cambio per ridare equilibrio alla squadra granata.

28' Torino in dieci!!! Grave ingenuità di Benassi!! Già ammonito falcia in maniera incomprensibile Witsel, beccandosi il meritato cartellino giallo.

26' Quagliarella ferma con le cattive Javi Garcia, ma Danny batte malissimo il calcio piazzato.

24' Brutta palla persa da Molinaro in fase di impostazione, con Gazzi che ci mette una pezza chiudendo su Danny.

22' Grande chiusura di Maksimovic su Hulk involato verso l'area di rigore granata.

21' Fase di stallo del match, con i russi che non riescono a scardinare il 3-5-2 di Ventura.

17' Danny si pesta i piedi con Smolnikov e perde la sfera da buona posizione.

15' Dopo un quarto d'ora è chiara la dinamica del match, con lo Zenit che prova a gestire il gioco, ed il Toro pronto a ripartire in contropiede.

Questa la conclusione da posizione ravvicinata di Rondon

13' Tiro dalla lunga distanza di El Kaddouri che termina alto.

12' Corner battuto in malo modo dal Torino, con Hulk che ruba la sfera a Benassi e riparte in contropiede. Il giovane centrocampista granata non può far altro che stendere l'attaccante brasiliano e prendersi il primo cartellino giallo del match.

11' Ottima punizione guadagnata da Quagliarella. Sul pallone è pronto Darmian per crossarla al centro. Danny devia la sfera in corner.

10' Ancora pericolosi i padroni di casa, con Shatov che arriva sul fondo e crossa al centro. Libera Darmian, ma sembra soffrire il Toro in questo inizio di partita.

9' Ci prova Hulk dal limite, tiro che si spegne lentamente a lato della porta difesa da Padelli.

8' Continua a far girare palla lo Zenit, alla ricerca della verticalizzazione per far male alla difesa granta.

6' Molinaro stende Shatov. Hulk batte la punizione verso il centro dell'area, ma Padelli è il primo a trovare la sfera.

4' Riparte velocissimo lo Zenit, con Danny che serve Rondon, bravo a liberarsi in area e ad impegnare Padelli, che respinge in corner di piede.

3' Prima sortita offensiva del Torino, con cross poco preciso di Darmian.

1' Entrambe le squadre cercano il possesso palla in questo inizio di partita. Confermati gli schieramenti tattici, con il Torino che si schiera con il classico 3-5-2, e lo Zenit che alterna il 4-3-3 al 4-2-3-1.

18.01 PARTITI!!!! PRIMO PALLONE GIOCATO DAL TORO

18.00 Squadre schierate. Tutto pronto per l'inizio del match.

17.57 Ecco i protagonisti del match fare il loro ingresso in campo. Bella cornice di pubblico all'Arena Petrovski. Squadre schierate, parte l'inno dell'Europa League

17.55 Squadre pronte nel tunnel agli ordini del signor De Sousa.

17.45 Le squadre rientrano negli spogliatoi. Mancano 15 minuti all'inizio di Zenit-Torino, partita che darà il via agli Ottavi di Finale dell'Europa League.

Entriamo nello spogliatoio dello Zenit.

17.40 Inizia a riempirsi lo Stadio Petrovski. Zenit e Torino stanno ultimando il riscaldamento. Occhi granata puntati su Danny e Hulk.

17.30 Mentre le squadre fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento, diamo un'occhiata alle partite che disputeranno questa sera. Vi ricordo che potrete seguire con Vavel Italia le dirette testuali delle altre italiane impegnate in Europa League:



Wolfsburg - Inter, ore 19.00 >>> clicca qui per la diretta;

Fiorentina - Roma, 0re 21.05>>> clicca qui per la diretta;

Napoli - Dinamo Mosca, 0re 21.05>>> clicca qui per la diretta.

17.20 Nessuna sorpresa nell'XI titolare del Torino, con Martinez che vince il ballottaggio con Maxi:



(5-3-2): Padelli; Darmian, Maksimovic, Glik, Moretti, Molinaro; Benassi, Gazzi, El Kaddouri; Martinez, Quagliarella. A disposizione: Castellazzi, Silva, Bovo, Farnerud, Vives, Amauri, Maxi Lopez.

17.15 Ecco finalmente le formazioni ufficiali. Partiamo dai padroni di casa:



(4-3-3): Lodygin; Smolnikov, Garay, Neto, Criscito; Javi Garcìa, Witsel, Shatov; Hulk, Rondòn, Danny. A disposizione: Baburin, Lombaerts, Ryazantsev, Reuv, Mogilevets, Tymoshchuk, Sheydaev.

Non partirà quindi titolare Lombaerts, ancora alle perse con un affaticamento muscolare. Per il resto confermate in toto le previsioni della vigilia.

17.10 In attesa della formazioni ufficiali, proviamo a spiegare attraverso l'utilizzo di una foto il perchè la sfida di questa sera è stata definita "impossibile" per il Torino. La differenza del valore tra i titolari delle due squadre è di circa 170 milioni di €. Un divario pazzesco, che fa capire quanto sia da apprezzare il lavoro fatto da Ventura e dalla squadra granata fino a questo momento.

17.05 Tramonta il sole sulla Petrovski Arena. Manca poco meno di un'ora alla sfida tra Zenit e Torino, una partita che tutti i supporter granata aspettano con ansia.

17.00 Buona sera e benvenuti allo Stadio Petrovski di San Pietroburgo per la diretta scritta live ed degli Ottavi di Finale della UEFA Europa League 2014/2015. A sfidare lo Zenit nel suo fortino sarà il Torino dei miracoli, che ai sedicesimi è riuscito a violare il San Mames di Bilbao. Alle 18.00 inizierà lo spettacolo, ma Vincenzo Esposito e Vavel Italia vi accompagneranno verso l'inizio della gara, per poi raccontarvi le gesta dei campioni che scenderanno in campo fino al termine del match. Tenetevi pronti, lo spettacolo targato Europa League sta per avere inizio!

Partita affascinante quella che vedrà il Torino impegnato tra poche ore alla Petrovski Arena contro il fortissimo Zenit. Il divario tecnico tra le due compagini è consistente, ma i granata dell'impresa del San Mames, possono essere capaci di tutto, anche di uscire indenni contro la squadra targata Gazprom.

Prima addentrarci nei dettagli della sfida di questa sera, andiamo a vedere come sono arrivate fin qui Zenit e Torino.

Dopo esser stato ripescato in Europa League come terzo classificato nei gironi di Champions, lo Zenit ha fatto di un sol boccone del PSV, eliminandolo con un complessivo 4-0. Rivediamo i gol della sfida di ritorno, dove i russi si sono imposti con un netto 3-0

Più lungo invece il cammino del Torino, che ha preso parte all'Europa League fin dai primi turni. Dopo il passaggio del turno ai gironi preliminari, è arrivata l'impresa ai sedicesimi, con i granta che sono riusciti a violare il San Mames di Bilbao, elimando a sorpresa l'Athletic Club. Riviviamo quella splendida partita

Ottimo momento di forma per lo Zenit. Dopo la sosta invernale, la squadra di Villas Boas ha ripreso a macinare gioco e risultati, passando agli ottavi di Europa League eliminando il PSV con un complessivo 4-o, e vincendo in campionato per 3-0 contro l'Ural. Hulk e compagni guidano la Premier Russa con 7 punti di vantaggio sul CSKA secondo, e di fatto, insieme al Wolfsburg, i favoriti per il successo finale di questa competizione.

Buon momento anche per il Toro, che domenica ha pagato l'eccessiva stanchezza dei primi due mesi del 2015, andando a perdere ad Udine. Ma una sconfitta non muta quanto di buono fatto dalla squadra di Ventura fino a questo momento. Fiore all'occhiello è sicuramente la vittoria del San Mames, che ha permesso ai granata di giocarsi questa sera l'accesso ai quarti di finale dell'Europa League, ma anche il successo casalingo sul Napoli della penultima giornata di Serie A.

Il match di questa sera avrà uno sviluppo abbastanza scontato. Zenit padrone del campo e del gioco, Toro rintanato nella propria metà campo, cortissimo e pronto a sfruttare il minimo errore della retroguardia russa. Sarà una vera e propria partita a scacchi tra Villas Boas e Ventura, ma la differenza tecnica tra i giocatori che scenderanno in campo, alla fine pagherà. Servirà infatti una vera e propria impresa al Toro, molto più probante di quella di Bilbao, per uscire indenne dall'Arena Petrovski e dallo strapotere fisico di Hulk e Rondon.

Zenit



Villas Boas, che sabato in campionato ha utilizzato un mini-turnover, schiera i suoi con il solito 4-3-3, con il ritorno dal primo minuto per Lombaerts e Hulk, entrambi tenuti a riposo nell'ultima gara. Davanti a Lodygin spazio alla coppia di esterni formata da Smolnikov e Criscito e al duo centrale di grande solidità Garay-Lomabaerts. Solo 3 i gol subiti dalla retroguardia di Villas Boas nelle ultime 9 partite ufficiali. In mediana ci sarà Witsel con lo spagnolo Javi Garcia e Shatov ai suoi fianchi. Infine quello che fa più paura a chiunque sfidi lo Zenit, l'attacco della squadra russa. A formare il tridente ci sono la solidità ed il cinismo di Rondon, lo strapotere fisico ed il sinistro micidiale di Hulk, ed infine l'estro e la sublime tecnica di Danny.

Torino



Davvero pochi i dubbi di mister Ventura per la formazione da schierare questra sera.

Nessun dubbio in porta, dove ci sarà Padellli, mentre in difesa Moretti sembra essere sicuro del suo posto sulla sinistra, mentre al centro è inamovibile capitan Glik, con Maksimovic decisamente favorito su Bovo dopo la panchina di Udine. Sugli esterni, scelte obbligate: Damian a destra, Molinaro a sinistra. A centrocampo spazio a Gazzi, nonostante la diffida, mentre ai suoi lati, dovrebbero esserci Benassi ed El Kaddouri, favoriti su Vives e Farnerud. In attacco l'unico sicuro di un posto da titolare è Quagliarella. A giocarsi il posto rimanente saranno Martinez e Maxi Lopez, con l'attaccante venezuelano leggermente favorito.

Zenit (4-3-3): Lodygin; Smolnikov, Garay, Lombaerts, Criscito; Javi Garcìa, Witsel, Shatov; Hulk, Rondòn, Danny.

Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Darmian, Benassi, Gazzi, El Kaddouri, Molinaro; Martinez, Quagliarella

Villas Boas: "Ventura è un grande allenatore, sa plasmare la squadra in base alla partita e metterti in difficoltà in ogni momento. Loro verranno qui con grandi motivazioni, ma noi siamo pronti ad attenderli. Rispetto al Toro siamo più organizzati a livello tecnico e tattico. Dobbiamo e vogliamo continuare a coltivare il sogno di alzare il trofeo''. "Partiamo alla pari, come ho già detto. Noi siamo pronti a giocarcela e lo saranno anche loro. Ciò che conta in casa è non incassare gol. Andremo in campo per vincere e archiviare per quanto possibile la qualificazione già all'andata".

Criscito: "Darmian è cresciuto davvero tanto in questi anni, addirittura da diventare titolare in Nazionale con Prandelli e Conte. Oltre ad essere un buonissimo difensore, sa anche attaccare, ha davvero un'ottima tecnica." Poi, sulla rosa granata: "Il Toro ha tanti giocatori di qualità, giocano un buon calcio e sanno essere pericolosi in diverse occasioni" . Un pensiero sul bomber del Toro, Quagliarella: "Quagliarella è sicuramente il più pericoloso, abbiamo giocato insieme in nazionale. Ha grandi colpi ed è un grandissimo calciatore". Sulla sfida: "Noi giochiamo ovviamente per vincerla, cercando di fare buon calcio, anche se il Toro è una grande squadra e dovremo faremolta attenzione a non subire gol". Infine su Ventura: "E' un grande allenatore, ci ho giocato spesso contro ai tempi di Genova. Ha il grande merito di dare sempre un'identità alle sue squadre, di imporre il gioco palla a terra fatto di scambi veloci, e il suo Toro esprime davvero un bel calcio e un buon gioco"

Giampiero Ventura ha presentato la sfida di Europa League contro lo Zenit: "Rispetto alla sfida contro l'Athletic avremo maggiori difficoltà: andiamo ad affrontare una squadra che sta dominando il proprio campionato e questa sarà una bella verifica sulla personalità della squadra e sull'approccio. Se giocheremo da Toro nulla ci è precluso. Sicuramente sarà un'esperienza molto importante affrontare una delle favorite al successo finale. Non ci siamo allenati qui ma in Italia, ma credo non sia una cosa importante. La cosa fondamentale è quella di esserci allenati bene e lo abbiamo fatto sul nostro campo. Volevo chiedere qualche consiglio a Spalletti, ma ho saputo che è all'estero per staccare un po' e ho preferito non disturbarlo. Villas-Boas è giovane, eppure occupa una panchina di prestigio come quella dello Zenit, un motivo ci sarà. Darmian? Dopo quattro anni è diventato protagonista e non ha nessun timore della sfida di domani, anzi è molto stimolato dall'idea di affrontare lo Zenit. Questo è un segnale importante di crescita" .

Anche Matteo Darmian ha parlato alla vigilia della sfida: "Il mio ruolo preferito è sulla fascia destra perchè mi permette di sfruttare al meglio il mio piede, ma sono a disposizione della squadra e mi adatto anche in altre zone del campo. Domani sera faremo la nostra gara e poi vedremo come andrà a finire. Percentuali sul passaggio del turno non ne voglio fare. Sappiamo di incontrare una grande squadra, con ottime individualità e dunque sarà importante mantenere la concentrazione e disputare la gara così come l'abbiamo preparata. Loro sono una squadra di qualità e noi dovremo sopperire a questo gap mettendo in campo grinta e cuore. Contro l'Udinese abbiamo avuto un piccolo passaggio a vuoto: dovremo essere bravi a farne tesoro e non ripetere l'errore nel prosieguo del campionato".

E’ la prima volta che Zenit e Torino si affrontano nella storia di questo sport. Il Toro, tuttavia, ha giocato contro un buon numero di squadre russe, ma quasi sempre in amichevoli precampionato.