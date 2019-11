Live Fiorentina - Roma in risultato partita Europa League (1-1)

23.06 - CI si giocherà tutto al ritorno dunque, tra Fiorentina e Roma. L'andata del derby d'Italia in Europa League finisce 1-1, se ne riparla tra una settimana all'Olimpico. Per stasera è davvero tutto, da Giorgio Dusi e da tutta la redazione di Vavel Italia, buonanotte e a risentirci nel weekend, con le sfide di Serie A.23.04 - Le parole a caldo di Ilicic, autore del gol dei Viola: "Il risultato era importante, volevamo uscire con una vittoria, ma non è ancora finita e può succedere di tutto, noi speriamo ancora e andiamo a Roma per vincere. Ce la possiamo fare, siamo una squadra forte e sappiamo giocare. Io sono sempre a disposizione, sono contento di essere rimasto e spero di continuare così, dando il massimo per questa maglia".

23.02 - A dirla tutta, questo pareggio è oro per i giallorossi: messi sotto dalla Fiorentina sul piano del gioco, sciuponi in avanti, fino all'ultima parte del secondo tempo, quando la squadra di Montella è apparsa veramente stanca. In vista del ritorno, l'1-1 sta molto meglio ai giallorossi, ovviamente, che hanno anche sbagliato un rigore con Ljajic.

22.59 - FINISCE QUA!!!! UN ALTRO PAREGGIO PER LA ROMA!!! 1-1 A FIRENZE!!!

90+1' - Fallo fischiato a Salah, che aveva scippato palla a Holebas e si stava involando. Non pareva essere fallo...

TRE MINUTI DI RECUPERO!

90' - BOTTA DI NAINGGOLAN! Palla alta di poco.

88' - Ritorna in campo Holebas, tutto apposto, anche nello schieramento tattico giallorosso.

87' - In piedi Holebas, nel frattempo Torosidis è andato a sinistra e Florenzi è scalato a fare il terzino.

86' - Ancora un contrasto ruvido tra Aquilani e Holebas, ricaduto male il greco. Non pare esserci fallo comunque.

84' - Si è rialzato il maliano. Ora i giocatori della Roma cercano di guadagnare un po' di tempo.

83' - Keita a terra, Babacar gli è caduto sopra.

82' - ITURBE IN CONTROPIEDE! Un mezzo liscio di Tomovic gli permette la progressione, sinistro dal limite potente ma poco preciso: palla alta!

81' - Yanga M'Biwa stende Mati da dietro, punizione pericolosa per la Viola. Dentro Babacar per la Fiorentina, lascia il campo Ilicic tra tanti applausi.

78' - REAZIONE VIOLA! Badelj da fuori, Skorupski la manda in corner!!

Azione da corner: Keita stacca praticamente indisturbato e batte Neto!!! C'erano Tomovic inginocchiato e Marcos Alonso per terra, ma non sembra esserci nulla!! Cambiano tutti gli scenari con il pareggio di Keita, uomo dei gol pesanti dopo quello in casa con la Juve!!!

77' - SEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEYDOOOOOOUUUUU KEEEEEEEEEEEEEEEEEEEITAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! SEGNA ANCORA SEYDOU KEITA!!!!! IL PAREGGIO PESANTISSIMO DELLA ROMA!!!!!!

75' - Arriva il momento di Gervinho, prende il posto di Ljajic, piuttosto fischiato al momento della sua uscita.

72' - SLALOM SPECIALE DI ALONSO!! Ne salta un paio e trova varchi, sinistro che però è largo.

72' - Lascia il campo tra gli applausi Borja Valero: dentro un altro grande ex, Aquilani.

69' - Trova spazi la Roma per ripartire, quasi paradossalmente direi. Si prepara Gervinho per sfruttarli al meglio.

67' - Giallo per Badelj! Ha steso Pjanic mentre provava a tirare a porta vuota, perche Neto aveva compiuto una grandissima uscita per anticipare Nainggolan. Giallo intelligente.

65' - Cerca il destro Borja Valero da fuori, Skorupski controlla il pallone che sfila a lato del palo.

64' - Ritorna ora in attacco la Fiorentina sulle ali dell'entusiasmo!

62' - Tesissimo ora il clima in campo!! Che occasione ha buttato via la Roma, ma che parata di Neto!!! Si sta riprendendo il Franchi e i tifosi viola nonostante il mancato rinnovo!!

60' - LA VENDETTA DI NETOOOOO!!!!!!!!!! LA PARATA DI NETO!!!!!!!! RESPINTO IL RIGORE DI LJAJIC!!!!!!!!!!!! Parata eccezionale, si distende sulla destra e respinge!!!

58' - CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA!!!! RIGORE PER LA ROMA!!!! Neto ha messo giù Iturbe in uscita e si è preso anche il giallo!!! Pare esserci il contatto!!

56' - GONZALO CHIUDE SU LJAJIC! Gran palla di Nainggolan per il serbo, che controlla e vien fermato al momento del tiro dal difensore viola!!

56' - Aveva preso una testata Marcos Alonso in precedenza, ma si è già rialzato.

55' - AZIONE CONFUSA DELLA VIOLA!! Prima una respinta di Yanga M'Biwa, poi un po' batti e ribatti, ma Skorupski non deve intervenire.

54' - Batte Ilicic, ma trova la barriera.

52' - Gran cross di Alonso dopo la progressione!!! Astori al centro c'è e spazza. Torna a subire la Roma. Punizione interessante per la Fiorentina ora.

51' - Tiro-cross di Ljajic!! Neto la tiene lì. C'era Florenzi sul secondo palo pronto a ricevere.

48' - Buona progressione di Joaquin sulla destra, palla al centro messa fuori dalla difesa giallorossa.

46' - Basanta perde palla e ferma Pjanic con una manata, niente giallo però. Poteva starci.

22.11 - Arriva anche Mateu Lahoz con il pallone. Ci siamo, SI RICOMINCIA!!!!

22.09 - Un cambio avvenuto prima dell'intervallo che non abbiamo segnalato: è entrato Mati Fernandez al posto di Pizarro, infortunato.

22.08 - Rientrano in campo le squadre!

22.01 - Questa la rete di Ilicic che per ora decide il match:

21.58 - Punteggio giusto quello maturato in questi primi 45 minuti al Franchi: molto meglio la Fiorentina, che ha creato di più e anche espresso un gioco nettamente migliore. Roma anche sfortunata, a dirla tutta: Manolas e De Rossi hanno già lasciato il campo per due infortuni. La Roma è cresciuta nel finale, ma soffre parecchio le sortite offensive viola, soprattutto il pressing a centrocampo: fatica ad uscire la squadra di Garcia, e tante volte rischia di regalare il contropiede.

21.54 - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!! Al Franchi è la Fiorentina a condurre.

45+2' - Pjanic scodella per Keita: colpo di testa largo.

45+1' - Punizione pericolosa per la Roma, giallo per Ilicic.

DUE DI RECUPERO!!

44' - Pizarro mette palla fuori e va a sedersi in panchina zoppicante, brutte notizie anche per la viola. Si preparano Aquilani e Mati.

43' - SE LO MANGIA LJAJIC A PORTA VUOTA!!!! CLAMOROSOOOOO!!! Florenzi era riuscito a tirare in porta in qualche modo (in fuorigioco), e sulla respinta di Neto il serbo la manda in cielo!!!

42' - NAINGGOLAN DA FUORI! Ottima azione di Ljajic, che serve il belga fuori area: palla larga, Neto la controlla con lo sguardo.

41' - Cercato lo schema: cross di Ljajic direttamente in fallo laterale. Punizione sprecata, oserei dire...

40' - Fallo di Badelj su Nainggolan, punizione dai 30 metri. Sul pallone, ovviamente, Pjanic.

38' - Apertura difficilissima di Pizarro: palla sul fondo. Fase lenta della partita, mancano un po' di emozioni.

36' - Non danno punti di riferimento i tre davanti della Roma. Il problema è che anche i loro compagni sono in difficoltà nel servirli.

33' - OCCHIO, Florenzi si tocca una coscia...

32' - Terzo giallo in tre minuti: stavolta tocca a Marcos Alonso, che stacca con un gomito troppo largo.

31' - Anche Pizarro si prende un giallo, fallo di mano del cileno che nemmeno protesta.

30' - Primo giallo della gara per Nainggolan, fallo su Badelj. Cartellino giusto.

28' - Rischia sempre tantissimo la Roma in uscita. Intanto, notizie dagli infortunati: problema alla caviglia per De Rossi, si tocca invece la schiena Manolas.

26' - Bruttissime notizie, ancora, per la Roma: Manolas non ce la fa, deve entrare Astori. Due cambi per problemi fisici in 5 minuti.

24' - CONTROPIEDE VIOLA! Ilicic scappa via e serve Salah che la lascia quasi scorrere per Basanta, che arriva scoordinato e la mette alta! ATTENZIONE, perchè Manolas resta a terra.

22' - De Rossi non sta bene fisicamente e deve lasciare il campo: dentro Pjanic al suo posto. Keita va a schermare davanti alla difesa.

21' - ANCORA FOLLIA DI DE ROSSI!! Palla persa ancora dal capitano della Roma di stasera: conclude Joaquin col destro, ma lo stesso De Rossi respinge.

20' - NETO COL PIEDE! Iturbe aggancia in area un lancio lungo, incrocia col destro e trova il piede del portiere brasiliano!

20' - Prova ancora a volare in contropiede la viola! Ancora una volta è Salah a condurre l'azione, velocità di base mostruosa quella dell'egiziano.

De Rossi perde una palla BANALISSIMA a centrocampo, Salah scatta e apre per Ilicic, che entra in area e col destro fredda Skorupski sul primo palo! Col piede debole l'ha messa lo sloveno, lui, l'uomo più atteso!! Errore IMPERDONABILE di DE ROSSI!!

17' - JOOOOOOOOOOOOOOSIIIIIIIIP IIIIIIIIIIIIIIILIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCC!!!!! VANTAGGIO DELLA FIORENTINA, SUICIDIO DELLA ROMA!!!

14' - COSA PROVA PIZARRO?! Controbalzo dai 25 metri a seguito di un corner, palla sì larga, ma tentativo apprezzabilissimo! Soprattutto per la coordinazione.

13' - SALVA KEITA SU BORJA VALERO!! Cross da destra per il rimorchio dello spagnolo, il maliano in scivolata riesce a chiudere con un grande intervento!

12' - Un po' di botte, sempre oneste, in mezzo al campo. Partita piano, la Fiorentina sta entrando in possesso della partita.

10' - Girata intelligente di Ilicic per Alonso, ma palla troppo lunga.

10' - Manolas se la cava bene contro Salah, dopo aver corso un mezzo rischio.

9' - Un paio di passaggi imprecisi da una parte e dall'altra. Salah e Ljajic i più cercati in questi primi minuti di gara.

7' - FONDAMENTALE GONZALO! Iturbe aveva rubato palla a centrocampo e si era involato, ma nell'uno-contro-uno il centrale viola non si fa saltare.

6' - Salah murato da Yanga M'Biwa!! Sinistro che sarebbe andato nell'angolino basso, colpito però il difensore francese. Partita viva, ritmi sicuramente non bassi.

5' - Badelj cerca Borja Valero in area con un filtrante intelligente, i due centrali giallorossi pasticciano un po' e concedono corner.

4' - Si fa vedere in avanti la Roma, fatica un po' di più la Fiorentina.

2' - Primo tentativo della gara per la Roma: palla scodellata al centro per un'incornata di De Rossi che non trova la porta.

21.07 - SI COMINCIA!!!! FISCHIO D'INIZIO TRA FIORENTINA E ROMA!!!

21.05 - La musica dell'Europa League accompagna le due squadre sul terreno di gioco. Lancio della mometina del signor Mateu Lahoz, scambio dei gagliardetti, e....

21.03 - In campo Fiorentina e Roma!

21.01 - Squadre nel tunnel, pronte a entrare in campo!

20.57 - Rientrano negli spogliatoi le squadre, pochi minuti al calcio d'inizio di questo derby tutto italiano di Europa League.

20.50 - Opzione 3-5-2 per la Fiorentina, con Joaquin e Marcos Alonso larghi sulle fasce, e il trio difensivo con Tomovic e Basanta ai lati di Gonzalo Rodriguez. Ovviamente davanti rimarrebbero Salah e Ilicic. Ipotesi tutto sommato remota, però attenzione all'evoluzione della gara.

20.45 - Squadre in campo per il riscaldamento, questo il Franchi a 20 minuti dall'inizio.

20.32 - Questa la risposta di Garcia, classico 4-3-3 senza Gervinho, Totti e Pjanic. Si riposa anche De Sanctis, in campo va Skorupski.

(4-3-3) Skorupski; Torosidis, Manolas, Yanga-Mbiwa, Holebas; Nainggolan, De Rossi, Keita; Florenzi, Ljajic, Iturbe.

20.30 - CI SIAMO! A mezz'ora e poco più dal fischio d'inizio, diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori. Partiamo dalla Fiorentina, in campo con il 4-3-3, senza punte a disposizione. Giocherà ancora Ilicic davanti, che contro la Lazio nell'ultima giornata non ha proprio ben figurato...

(4-3-3) Neto; Tomovic, Gonzalo Rodríguez, Basanta, Alonso; Badelj, Pizarro, Borja Valero; Joaquin, Iličić, Salah.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Fiorentina - Roma, incontro valido per la gara d'andata degli ottavi di finale della Uefa Europa League. Derby d'Italia quindi, da una parte la Roma di Garcia, costretta ad aggrapparsi all'Europa per cancellare le difficoltà palesate in A, dall'altra la Fiorentina, chiamata al pronto riscatto dopo il pensate K.O con la Lazio, all'Olimpico.

Destini incrociati quelli di Roma e Fiorentina. Ancora una volta una sfida tra giallorossi e viola, che in questa stagione, oltre alla sfida di campionato terminata 1-1 proprio a Firenze, si erano già sfidati per i quarti di finale di Coppa Italia, con la Fiorentina corsara all'Olimpico. Ma questa volta sarà tutta un'altra storia. Due sfide per decidere chi sarà tra le top 8 dell'Europa League 2014/2015. Vinca il migliore!

Il 4-0 patito per mano della Lazio ferma una Fiorentina lanciatissima. Montella può godere di una squadra mentalmente in salute, come testimoniano i recenti risultati. L'allarme capitolino accentua però l'attenzione sulla condizione fisica. Alcuni giocatori risultano spremuti e i ricambi all'altezza, vista la situazione infortunati, sono ridotti. Giocare ogni tre giorni porta a un importante dispendio e il rischio è quello di pagare il conto in gare chiave. Per la Roma, la situazione è addirittura peggiore. Garcia non ha in mano la squadra e l'incontro tenuto col gruppo in settimana è l'estremo tentativo atto a solidificare un gruppo ormai allo sbando. Il gioco non c'è più, gli interpreti, i medesimi di inizio stagione, vivono nella perenne paura di sbagliare. Smarrita la via verso il titolo, resta da difendere la seconda posizione, onorando l'Europa League, unica competizione rimasta oltre al campionato.

L'approdo agli ottavi è differente. La Fiorentina esce indenne da White Hart Lane, pari firmato Basanta, e condanna il Tottenham al Franchi: 2-0, griffato Gomez - Salah. La Roma vive invece l'inferno d'Olanda. Il Feyenoord mette a ferro e fuoco il centro della città, sul campo si difende e strappa il pari con gol, i 90 minuti di Rotterdam sono durissimi, decide Gervinho, bistrattato dal pubblico di casa.

Balzano all'occhio le assenze. Per entrambi i tecnici i problemi abbondano nel reparto d'attacco. Si va quindi verso due schieramenti atipici, con tridenti leggeri, senza riferimenti specifici. Montella deve rinunciare a Gomez e Giuseppe Rossi e tiene viva l'ipotesi Babacar. L'alternativa è Ilicic. Con Babacar, un vero nove, ci sarebbe un maggiore appoggio per la squadra, con l'ex Palermo invece una maggiore qualità. Garcia non ha Totti e porta in panchina un Doumbia lontano da una condizione accettabile. Ljajic, l'ex più atteso, al centro dell'attacco, Florenzi e Gervinho attorno al serbo. Interessante la scelta dell'azzurro. Il tecnico punta a non concedere troppo alla Fiorentina, conscio del difficile momento dei suoi. Florenzi, più di Iturbe, garantisce supporto alla mediana.

Montella in conferenza stampa: "Non credo sia rimasto nulla della sfida di lunedì. Una cosa simile è successa anche all'Atletico Madrid l'anno scorso. Sono cose che capitano, ci è capitata la squadra più in forma. Le assenze? No, ci sono stati superiori. E lo sarebbero stati con qualsiasi giocatore in campo. La squadra è orgogliosa e sa reagire. E' una squadra che non si accontenta e vuole vincere sempre, specialmente dopo le sconfitte. Non mi fido della Roma, è una squadra di assoluto valore. Se sono ancora secondi è perchè hanno un ottimo inzio. E' una squadra di ottimo valore. In trasferta giocano meglio. Partita assolutamente aperta. E' ovvio che qualcosa Garcia cambierà, perchè un altro giocatore come Totti non c'è. Salah molto bene, ha avuto un impatto importante. Sta vivendo uno dei suoi migliori momenti, siamo molto felici. Lui può fare la seconda punta o l'attaccante esterno. Col centravanti si esprime meglio, ha bisogno di un giocatore su cui potersi appoggiare. Babacar? Sta bene, è clinicamente guarito. Decidiamo domani, si è allenato oggi come ieri".

Garcia: "Mi auguro di vedere la Roma di Rotterdam, quella del Bentegodi contro l’Hellas Verona, o quella degli ultimi 20-25 minuti contro la Juventus, non quella vista contro il Chievo Verona. Non parlo di un tempo lontano, per questo sono fiducioso sulle possibilità dei giocatori di fare bene come avvenuto fino a poco tempo fa. Partita diversa perché non si fermerà dopo l’andata, si giocherà per 180 minuti e forse di più. Dobbiamo dimenticare questa cosa, dobbiamo gestire bene le due partite e non fare bene solo giovedì e male al ritorno o viceversa. Qualificarci è il nostro obiettivo, dobbiamo giocare bene le due partite e fare meglio di domenica non sarà difficile. A volte le partite sono strane perché ci si aspetta una strategia e poi magari l’avversario ne mette un’altra. Noi dovremo essere pronti a tutti gli atteggiamenti e mettere in campo la nostra qualità. Si potrebbero vedere Babacar e Seydou Doumbia. Gli allenatori hanno comunque la possibilità di avere un vero centravanti, se così non sarà ci saranno altre scelte. Un giocatore con qualità differenti potrebbe essere un vantaggio in velocità per loro, senza uno specialista del ruolo. Fare come nella partita di Genova può essere una scelta tattica interessante. Ljajic è il nostro miglior marcatore e sarà importante anche per il resto della stagione. Ho sempre detto che lui è un talento enorme, ha preso consapevolezza che lavorando questo talento sarebbe diventato un’arma devastante per lui e per la nostra squadra. La stagione però non è conclusa e non deve addormentarsi. Restano tre mesi di stagione e resta un giocatore importante, anche perché è stato un esempio".

Sul fronte formazione, Garcia prepara il 4-3-3. Tra i pali Skorupski, difesa con Torosidis a destra - Maicon migliora, ma è ancora assente - Manolas e Yanga Mbiwa in mezzo, Holebas a sinistra. Nel mezzo, De Rossi davanti alla difesa, Pjanic e Nainggolan mezzali, il sacrificato è Keita. Florenzi, Ljajic e Gervinho davanti.

Nella Roma mancano Totti, Ibarbo e Castan, diffidati Maicon, Nainggolan, Yanga Mbiwa e Torosidis.

4-3-3 anche per Montella. Neto in porta, Alonso e Richards sugli esterni, Basanta e G.Rodriguez nel mezzo. Pizarro in regia, Borja Valero e Aquilani per un centrocampo di qualità, Joaquin e Salah ai lati di Babacar o Ilicic. Numerosi gli indisponibili: Gomez, Savic, Bernardeschi, G.Rossi, Tatarusanu. Diffidati Basanta e Savic, non presente questa sera.

Le due squadre non si sono mai incontrate in una competizione UEFA, ma si sono in ogni caso già incontrate in una fase a eliminazione diretta in questa stagione. Nei quarti di finale di Coppa Italia, il 3 febbraio, a vincere è stata la Fiorentina di Mario Gomez che con una doppietta allo Stadio Olimpico ha permesso alla alla Fiorentina di Vincenzo Montella - alla prima vittoria con i Viola contro la sua ex squadra - di imporsi per 2-0.

In 159 partite ufficiali in campionato, la Roma ha vinto 52 volte contro le 49 della Fiorentina; 58 i pareggi.