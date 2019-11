Premier League, l'Aston Villa umilia il Sunderland. Torna alla vittoria il WBA

Pomeriggio interessante di Premier League, con l'Aston Villa che si aggiudica il match salvezza contro il Sunderland. I Villans annichiliscono i Black Cats con un netto e perentorio 4-0, salendo così a 28 punti, 6 in più del QPR terzulitmo. Il WBA di Tony Pulis torna alla vittoria, battendo di misura lo Stoke con una rete di Ideye. Pareggio senza reti tra Leicester e Hull City, con i The Foxes ad un passo dalla retrocessione. L'Arsenal si sbarazza facilmente del West Ham e mette le mani sul terzo posto.

Sunderland - Aston Villa 0-4. Marcatori: Benteke, Agbonlahor, Agbonlahor, Benteke.

Vittoria netta e meritata quella dell'Aston Villa sul Sunderland. I Villans sono padroni del match sin dal primo minuto, aizzati da un grande Sherwood. I Black Cats invece sembrano non esser quasi scesi in campo,infatti bastano appena 20 minuti all'Aston Villa per mettere in ghiaccio la partita. Ci pensa prima Benteke a freddare Pantilimon con un piattone sinistro dopo una bella giocata di Bacuna sulla corsia di destra, e poi Agbonlahor, che si beve una spaesato O'Shea e supera il portiere di casa con un destro preciso. Ma la squadra di Sherwood non si accontenta, e sul finire della prima frazione mette defitivante fine al match. Ci pensano ancora una volta loro, Agbonlahor e Benteke. Il gol del 3-0 si sviluppa con un grande contropiede di N'Zogbia, che serve l'attaccante inglese, freddo ad entrare in area e battere Pantilimon con un sinistro all'angolino. Il 4-0 invece rappresenta il marchio di fabbrica dell'attaccante belga: cross di Bacuna e stacco imperioso di Benteke che di testa spedisce la palla in rete. La ripresa è pura amministrazione per gli uomini di Sherwood, che si gode la grande prestazione e la terza vittoria consecutiva in pochi giorni. Distrutto invece Poyet, che non riesce a trovare il bandolo della matassa per rimettere in riga il suo Sunderland, sempre più spaesato e privo di idee.

WBA - Stoke City 1-0. Marcatore: Brown

Torna alla vittoria il WBA dopo la doppia sconfitta subita con l'Aston Villa in campionato ed in FA Cup. La squadra di Pulis, miglior manager del mese di Febbraio, ritrova gioco e cattiveria, e riesce a superare uno Stoke appagato dalle tre vittorie consecutive. La partita sembra partire in sordina, ma nel momento che meno te l'aspetti arriva il gol del vantaggio per il West Brom,che alla fine deciderà anche la sfida. Cross dalla destra di Gardner con Ideye che prende il tempo a Shawcross, e di testa trafigge Begovic. Gol tutto sommato meritato per i padroni di casa che nel resto della prima frazione giocano un bel calcio, sfiorando con Berahino il 2-0 e vendendosi annullare una rete di Ideye. Nella ripresa lo Stoke prova a portare a casa quantomeno il pareggio, ma trova sulla sua strada un Foster in giornata, che gli nega in più occasioni la gioia del gol. Nel finale ancora Ideye vicino alla doppietta personale, ma il risultato resta lo stesso. Con questi tre punti il WBA sale a quota 33, mettendo 11 punti di distanza dalla Relegation Zone.

Leicester - Hull City 0-0

Partita poco spettacolare quella andata in scena al Walkers Stadium. Occasione sprecata per il Leicester, che non sfrutta gli ultimi venti minuti di partita in superiorità numerica, e vede ormai farsi sempre più reale lo spettro della retrocessione. La partita offre ben pochi spunti, soprattutto nella prima frazione, dove entrambe le squadre badano più a difendersi e a non scoprirsi. Nella ripresa i padroni di casa sembrano essere più incisivi, e complice l'espulsione di Huddlestone, le provano tutte per portare a casa i tre punti della speranza. Ma l'attacco dei The Foxes si infrange continuamente contro la barricata eretta da Steve Bruce, e la partita si spegne con un impalpabile 0-0. Vista come si era messa la partita, per l'Hull City è un buon punto guadagnato, mentre per il Leicester resta sicuramente l'amaro in bocca per i due punti sprecati.