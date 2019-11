Premier League: sollievo Everton, 3-0 al Newcastle

Dopo la vittoria in Europa League per 2-1 contro la Dinamo Kiev, l'Everton, reduce da una sola vittoria nelle ultime dodici partite di Premier League, tira un sospiro di sollievo e ritrova i tre punti. Prestazioni convincenti per Lukaku e McCarthy, autori anche dei primi due gol. Ora Martinez può pensare al ritorno di Europa League in terra ucraina con più serenità, Carver invece non riesce a vincere al di fuori di St James' Park (una sola vittoria in nove uscite stagionali durante la sua gestione).

Due squadre segnate da forti alti e bassi durante questa stagione, dimostrano che quando vogliono sanno giocare a calcio. La scintilla, in un primo tempo elettrizzante, arriva al secondo minuto di gioco, quando sul batti-e-ribatti in area di rigore il Newcastle reclama un calcio di rigore: tutto regolare. Si capisce che entrambe le squadre hanno fame di vittoria dalla facilità di ribaltare il fronte da parte degli attacchi, che approfittano di difese poco coperte. Al 5’ Lukaku, dopo una bella triangolazione, prova il sinistro da fuori, bella conclusione ma troppo poco potente per impensierire Krul. L’Everton c’è, si rivedono sprazzi di bel gioco: tornano a funzionare le fasce ed il perno davanti, Lukaku, bravo nel venire spesso incontro al portatore di palla e a giocare coi compagni, spaziando anche sulla fascia. Proprio l’attaccante belga, che sta deludendo un po’ troppo in questa stagione, è parte attiva al gol del vantaggio per i toffees. Jagielka lancia benissimo dalla sua difesa, Lukaku stoppa e allunga per McCharthy, il quale tira di destro insaccando in porta. Meritato vantaggio, propiziato anche dal non tempestivo intervento di Krul che cade troppo presto a terra, invece di intervenire sul pallone. Il Newcastle accenna una reazione, azionandosi supratutto sulla fascia destra, ma il più delle volte Jagielka&co. ripuliscono l’area con ordine. Il primo tempo si chiude con un’occasione per l’Everton dopo la battuta di un calcio d’angolo.





Il secondo tempo si apre con due eventi che lo chiudono virtualmente, il rigore per l'Everton e l'espulsione di Coloccini: sul primo Lennon è cattivo e convinto al punto giusto per arrivare prima sul pallone e mettere il corpo davanti a Gouffran, procurandosi un preziosissimo calcio di rigore, che sarà trasfrormato in modo impeccabile da Lukaku; sul secondo è sempre protagonista l'ex Tottenham, sul quale Coloccini decide di fare un entrata killer, uscendo così anzitempo dal rettangolo di gioco. Un colpo al Newcastle troppo pesante da incasare, uno slancio vitale per l'Everton che prende coraggio e torna a far girare palla con la sicurezza di un tempo. Pertanto i padroni di casa gestiscono il vantaggio, andando in più di un'occasione vicini al gol della sentenza. Quella più ghiotta arriva al 75': Lennon e Osman giocano bene sulla fascia, Barkley - servito davanti alla porta - sbaglia un rigore in movimento. Prima erano andati vicini al 3-0 Kone ed Osman. Il Newcastle, però, accenna una reazione d'orgoglio, lo fa attraverso le occasioni di Sissoko e Cabella, sulle quali si devono superare rispettivamente Howard ed Alcatraz. Dopo il tentativo di riapertura dei Magpies, la partita scorre, e lo fa aspattando il 90esimo. Ci sarà tempo anche per la gioia di Barkley, entrato al posto di Lukaku, che siglerà il definitivo 3-0 nei minuti di recupero.





Questa la classifica al momento: