Live Atletico Madrid - Bayer Leverkusen in risultato Champions League (4-2 dcr)

Per la diretta testuale di Atletico Madrid-Bayer Leverkusen è davvero tutto. Andrea Bugno e Vavel Italia vi ringraziano per la cortese attenzione e vi danno appuntamento ai live di domani sera, quando in campo scenderà la Juventus a Dortmund e il Manchester City in quel di Barcellona. Buonanotte.

Esplode il Calderon, esplode il Cholo Simeone! Fa festa l'Atletico Madrid che si qualifica ai quarti di finale al pari del Monaco che, sebbene sia stato sconfitto in casa dall'Arsenal per 2-0, era forte del 3-1 dell'andata e passa.

Il rigore di Kiessling condanna il Bayer che, anche se non serve a molto, esce a testa altissima dal Vicente Calderon. L'Atletico passa. Ha meritato durante l'arco dei 90 e dei 120 minuti, la lotteria dei rigori ha premiato Simeone!

KIESSLING! SE SEGNA PAREGGIA, ALTRIMENTI SONO FUORI.....ALTOOOOOOOOOOOO!!!!! ALTISSIMO!!!! SBAGLIA KIESSLING!!!! ATLETICO AVANTI!!!!! FINISCE 3-2 LA SERIE DI CALCI DI RIGORE!!!!!

TORRES.....IL QUINTO! DESTROOOOOOOOO....RETEEEEEEEEEEEEE!!!! PERFETTO RIGORE! LENO INTUISCE MA NON RISCE AD INTERVENIRE!!

CASTROOOOO.....RETEEEEEEEE!!! INCROCIA COL DESTRO ED IMPATTA!!!! 2-2!!! SARA' LA QUINTA SERIE DI PENALTY A DECIDERE LA SFIDA!!!

KOKE.....PARA LENOOOO!!!!!! FENOMENALE PARATA DI LENOOOOOO!!!! INCROCIA IL CAPITANO! PARA LENO! SI RESTA SUL 2-1!

TOPRAK.....ALTOOOOOOOOOOOO!!!! SBAAAGLIAAA!! ESPLODE IL CALDERON!!!!

MARIO SUAREZ IL TERZO PER L'ATLETICO.....DESTROOOO, RETEEEEEEEE!!!! APRE IL PIATTONE, OBLAK INTUISCE MA NON LA PRENDE! 2-1!

ROLFES......RETEEEEEEEEE!!! IDENTICO AL PRECEDENTE DI GRIEZMANN! 1-1

INCROCIA NEL SETTE COL MANCINO! PERFETTO!

GRIEZMAAAAANNNNNNNNN!!! RETEEEEEEEEEEEEE!!!! 1-0 ATLETICO!

FENOMENALE OBLAK CHE RESTA FERMO IMMOBILE E PARA IL PENALTY DEL POSSIBILE VANTAGGIO TEDESCO!!

PARA OBLAKKKKKKKK!!! ORRIBILE E CENTRALE IL RIGORE DEL TURCO! ANCORA 1-0!!!!!

CALHANOGLU...

RAUL GARCIAAAAA.....ALTOOOOOOOO!!! SPARA ALTO IL PRIMO RIGORE!!!! SI RESTA 1-0, ESULTA LENO!

Abbraccio tra Leno e Oblak prima di trasferirsi verso la porta. Inizia l'Atletico.

Huddle anche per l'Atletico. Juanfran ha caricato i compagni prima dei penalty.

Grandissima sciarpata del Vicente Calderon, che accompagna i propri beniamini in questo ultimo sforzo verso i Quarti di Finale.

Vedremo se Oblak porterà più fortuna all'Atletico dopo aver perso il finale la scorsa Europa League con la maglia del Benfica contro il Siviglia a Torino.

Due le occasioni di questi supplementari, tutte nel secondo: la prima con Raul Garcia (Leno ha parato in angolo), la seconda con Rolfes dalla distanza di sinistro; tiro che ha lambito il palo alla destra di Oblak.

121' NIENTE DA FARE! RIZZOLI FISCHIA LA FINE! SARANNO I RIGORI A DECRETARE LA SECONDA SQUADRA CHE ACCEDERA' AI QUARTI DI FINALE!

120' Un minuto di recupero!

118' Rifiata il Bayer, guadagnando una rimessa laterale in zona d'attacco.

116' TORRES! Buon avvitamento del Nino sul cross di Garcia. Testata debole che si spegne tra le braccia di Leno

115' Cinque minuti al termine della gara. Sicuramente è l'Atletico quello che cerca di evitare i rigori che, tutto sommato, ai tedeschi andrebbero anche bene.

Torres ci prova con una deviazione, ma il pallone s'impenna e finisce altissimo sopra la traversa.

113' Ottima discesa di Griezmann che ha ancora la forza di puntare Papadopoulos e saltarlo, rimediando un giallo per il difensore del Bayer

111' ROLFESSSS! DALLA DISTANZA COL MANCINO! CONCLUSIONE CHE LAMBISCE IL PALO! OBLAK NON CI SAREBBE ARRIVATO!

109' Buona trama del Bayer, Castro prova a liberarsi al limite dell'area, ma Juanfran è perfetto nel chiuderlo prima di battere a rete.

106' RAAAAUL GARCIA!!!! DESTRO VIOLENTO DALL'INTERNO DELL'AREA DI RIGORE, LENO DEVIA IN ANGOLO! CHE OCCASIONE SUBITO!

Il Bayer da il via al secondo overtime! Kiessling serve Bellarabi e si parte!

Fischia Rizzoli! Finisce senza emozioni il primo tempo supplementare.

105' Un minuto di recupero

Esce proprio Bender. Ottima la sua partita, come al solito, perfetto frangifrutti davanti alla difesa.

103' S'infuria Simeone con Rizzoli che interrompe un possibile contropiede perchè Bender è rimasto a terra vittima di crampi. Ultimo cambio per Scmidt: entrerà Papadopoulos. Vedremo chi sarà il candidato ad uscire

102' Fallo di Kiessling su Mario Suarez: altro giallo.

100' Ottimo cross di Arda per Griezmann che non se la sente di battere a rete a volo e perde il tempo favorendo la chiusura di Toprak

99' La regia si sofferma su un precedente scontro in area di rigore tra Torres e Wendell: l'attaccante ha chiesto il penalty, ma il terzino ha protetto perfettamente la sfera col corpo. Non c'era nulla. Perfetto ancora una volta Rizzoli, uno dei migliori in campo

96' Ancora un altro scontro. Bender per far ripartire l'azione sgomita su Raul Garcia ferendolo sotto l'occhio destro. Non c'è fallo per Rizzoli, ma il centrocampista spagnolo è costretto ad uscire dal campo per ricevere le cure del caso

95' KIEEESSLIIIING!!!! SPRECA UN OTTIMO PASSAGGIO DI CASTRO SCHIACCIANDO TROPPO LA CONCLUSIONE COL DESTRO!

93' Buona occasione per il Bayer: Bellarabi va via sulla sinistra, mette al centro, Miranda chiude tutto in scivolata.

92' Battibecco in campo dopo uno scontro di gioco. Rizzoli ci parla su e si spiega con i due capitani, Bender e Koke e si può ripartire.

SI PARTE! GRIEZMANN TOCCA PER TORRES E SI COMINCIA!

Dopo una breve sosta, in campo e non solo, le squadre son pronte a tornare in campo per i supplementari. Schmidt protagonista del classico huddle dei tedeschi. Simeone ha caricato i colchoneros

Ripresa che ha visto i padroni di casa sicuramente più aggressivi. I colchoneros sono andati vicini al raddoppio in più occasioni, con Griezmann e soprattutto Arda. Vedremo se avranno ancora la forza di pressare e cercare il gol del 2-0 della qualificazione. Bayer che tutto sommato s'è difeso bene dagli attacchi dei padroni di casa, ma non è quasi mai riuscito a pungere nell'altra metà campo!

FISCHIA RIZZOLI! NON BASTANO 90 MINUTI PER DECIDERE CHI VA AVANTI! NE SERVIRANNO ALMENO ALTRI 30!

93' Leno respinge con i pugni la solita rimessa lunga di Gamez, poi Calhanloglu subisce fallo da Arda. Un minuto ci divide dai supplementari

92' Prova ancora a spingere la squadra di Simeone, ma il Bayer sembra poter resistere.

91' Calhanoglu in angolo: Koke dalla bandierina. Nulla di fatto, rimessa per Leno.

Saranno 4 i minuti di recupero!

Potrebbe essere una delle ultime occasioni dei regolamentari. Koke sul pallone, sbaglia il cross.

89' Torres va via a Wendell sulla destra, grande spunto: il terzino lo mette giu, punizione e giallo.

Nel frattempo minuti di recupero nel Principato di Monaco, l'Arsenal vince 0-2 ma non basta. Sono nei minuti di recupero

87' Contropiede Atletico! Torres si invola sulla sinistra, addirittura Calhanoglu lo chiude in fallo laterale. Rimessa lunga di Gamez, Leno riesce a bloccarla.

86' Proiezione offensiva dei tedeschi, una delle poche della ripresa. Cross dalla destra di Bellarabi, mira sbagliata: palla che finisce oltre la linea di fondo.

Esce uno stremato Mandzukic, autore di una partita strepitosa, di sacrificio, sponda e movimento per i compagni, ma encomiabile l'ex Bayern, che esce tra l'ovazione del pubblico del Calderon. Entra El Nino Torres.

83' KIESSLING DALLA DISTANZA! PALLA ALTA SULLA TRAVERSA!

Dopo una rimessa laterale Garcia resta a terra. Sembra si sia infortunato alla spalla, ma può continuare.

80' ARDAAAAA!!!! CHE AZIONE! GRIEZMANN SPONDA PERFETTAMENTE PER ARDA TURAN CHE ENTRA IN AREA DI RIGORE E CALCIA DI DESTRO, MA LENO NON SI FA TROVARE IMPREPARATO!

78' Occasione per l'Atletico, ma Griezmann non trova il tempo di battuta a rete e Spahic spazza!

Brutto fallo di Calhanoglu su Gamez: giallo per il turco.

Secondo cambio per Schmidt: entra Simon Rolfes, centrocampista più difensivo, al posto di Son, un pò spento stasera. Potrebbe trasformarsi in un 4-3-2-1 oppure Castro andrà al posto di Son leggermente più avanti.

76' Fallo di Mario Suarez a centrocampo sulla ripartenza dei tedeschi: giallo per lo spagnolo.

75' GRIEZMANN! Buona discesa sulla sinistra del francese che crossa al centro, ma Wendell al momento della battuta a rete di Arda chiude tutto.

74' Ancora una punizione dalla trequarti offensiva per l'Atletico, ancora Koke sul pallone, ma questa volta il suo cross è lungo e non trova nessun compagno sul secondo palo.

KOKEEEEE!!! CHE OCCASIONE! PUNIZIONE VELENOSA DALLA TREQUARTI, NESSUNO TOCCA ED IL PALLONE FA LA BARBA AL PALO!

70' Ennesimo fallo di Toprak, questa volta su Griezmann

Ecco Kiessling, Schmidt lo getta nella mischia al posto di Drmic a venti dalla fine.

69' ARDAAAA!! Ci prova a volo sul cross dalla sinistra di Griezmann, ma la sua volè finisce alta.

Fasi interlocutorie del match. L'Atletico pressa ma non vuole sbilanciarsi per evitare di subire un gol che sarebbe pesantissimo; dall'altra i tedeschi ovviamente provano ad allungare più possibile la sfida, magari ai supplementari e sfruttare eventuali ripartenze.

63' Ci provano in ripartenza gli ospiti, Bellarabi cerca Drmic in profondità, ma l'attaccante svizzero è in offside

Mezz'ora al termine, qualora finisse così si andrebbe ai subblementari. Potrebbe essere Kiessling l'arma in più del Bayer, staremo a vedere se Schmidt la penserà allo stesso modo.

60' Cross al centro di Calhanoglu per Drmic: esce benissimo Oblak

58' Bellarabi dalla distanza: debole e fiacco il suo tiro. Para Oblak!

57' FORCING DEI PADRONI DI CASA! ANCORA UN CALCIO D'ANGOLO! KOKE SUL PALLONE

Molto meglio l'avvio di ripresa dell'Atletico. I tedeschi sembrano remissivi e non riescono ad uscire dalla propria metà campo.

54' TOPRAK! Con un doppio intervento difensivo sventa una potenziale minaccia per il Bayer, che adesso soffre e tanto.

52' Palla lunga di Bender per Calhanoglu, Miranda è perfetto in chiusura e subisce anche fallo dal turco. Punizione per i biancorossi

50' Ancora Atletico in avanti, rimessa laterale in zona d'attacco

48' CHE AZIONE DELL'ATLETICO IN CONTROPIEDE! ARDA VA VIA SULLA SINISTRA, CROSSA AL CENTRO PER MANDZUKIC CHE SPONDA PER L'ACCORRENTE GRIEZMANN, MA CASTRO CHIUDE TUTTO!

Si va a scaldare anche Fernando Torres.

46' Si riparte! Subito Atletico pericoloso: Mandzukic va via sulla sinsitra, prova il cross, ma Toprak è solo e può liberare facilmente.

Squadre di nuovo in campo! C'è un cambio nell'Atletico: dentro Raul Garcia, fuori Cani. Secondo cambio per Simeone.

L'esultanza del centrocampista di Simeone, a lungo cercato in estate soprattutto dal Napoli di Benitez.

Ecco il gol di Suarez che decide, fin qui, il match!

Bella partita al Calderon. Molto aperta nei primi venti minuti dove i tedeschi hanno giocato meglio ed anche più sciolti rispetto ai padroni di casa più nervosi ed imprecisi. Dal 20' in poi monologo o quasi, dei colchoneros: il gol arriva dopo una mischia in area, decisa da un sinistro di Suarez deviato. Il Bayer ha dimostrato nonostante lo svantaggio una buona personalità, ma non è mai riuscita ad impensierire seriamente Moya ed Oblak (subentrato). Di Calhanoglu nel finale la migliore occasione. Simeone sta attuando alla perfezione il suo piano partita.

45+4 FISCHIA L'ARBITRO BOLOGNESE DOPO 4 MINUTI DI RECUPERO! VANTAGGIO COLCHONEROS: FINISCE 1-0 IL PRIMO TEMPO!

4 minuti di recupero assegnati da Rizzoli

45+1 Ancora Mandzukic a terra dopo uno scontro con Spahic

45' CHE OCCASIONE PER CALHANOGLU! PERFETTA AZIONE: PORTA PALLA FINO AL LIMITE DELL'AREA, SERVE COI TEMPI GIUSTI WENDELL CHE ARRIVA SUL FONDO E METTE DIETRO A RIMORCHIO PER IL TURCO CHE CON IL SINISTRO CALCIA, MIRANDA SMORZA E FAVORISCE LA PARATA DI OBLAK

44' Bellarabi apre per Hilbert, ma il cross del terzino destro è completamente fuori misura.

43' Ritmi leggermente calati in questi ultimi cinque minuti di primo tempo. L'Atletico si "limita" ad aspettare i tedeschi nella propria trequarti

Dopo una discesa personale Bellarabi resta a terra colpito duro da Mario Suarez, ma ancora una volta Rizzoli vede benissimo: lo spagnolo ha preso solo la palla. Va detto, per quanto difficile questa partita per agonismo e intensità, Rizzoli la sta controllando da vero fenomeno del fischietto qual'è. Chapeau

39' Griezmann dentro per Mandzukic, palla troppo lunga.

38' CI RIPROVA SUAREZ! ANCORA CON UNA DEVIAZIONE DALLA DISTANZA! PALLA QUESTA VOLTA IN ANGOLO!

38' Ancora un fallo su Mandzukic: imprendibile! Questa volta è Toprak l'autore del fallo.

37' Buona azione del Bayer sulla fascia destra: Bellarabi dialoga con Bender che gli restituisce il pallone. Il primo va al cross ma Oblak è attento in uscita.

Intanto, la sobria esultanza della panchina dei colchoneros

GRIEZMANN COL SINISTRO! LA BARRIERA DEVIA IN ANGOLO! SON PER LA PRECISIONE!

34' Altro fallo di Spahic che rischia il rosso su Mandzukic. Punizione pericolosissima dal limite!

33' Si scaldano gli animi in campo: Son commette fallo su Griezmann. Rizzoli fischia ma non c'è ammonizione in questo caso. Simeone aizza la folla!

31' CHE OCCASIONE PER MANDUKIC! TUTTO SOLO SI INVOLA VERSO LA PORTA MA WENDELL E' PERFETTO IN DIAGONALE!

30' Reazione del Bayer, Gimenez atterra Calhanoglu a 30 metri dalla porta: giallo anche per lui.

Dopo una serie di batti e ribatti in area di rigore, il pallone finisce a Suarez che con un sinistro potente, aiutato da una deviazione nella mischia, trafigge Leno per il vantaggio dei padroni di casa!

SUAREEEEEEEEEEEEZZZZZ!!!! MARIO SUAREEEEEEEEEEEEEZZZZ!!! IL VANTAGGIO DEI COLCHONEROS! ESPLODE IL VICENTE CALDERON!

27' Capovolgimento di fronte: Mandzukic, mobilissimo, guadagna un ottima punzione sul versante destro. Koke sul pallone. Giallo per Spahic

26' Contropiede Bayer. Perfetta la costruzione dell'azione con una triangolazione Calhanoglu-Son-Bellarabi, meno la decisione dell'attaccante che prova un dribbling di troppo perdendo palla banalmente.

25' Griezmann prova lo spunto sulla sinistra, Spahic perfetto in scivolata.

24' Si riparte. Atletico in avanti con Koke che cerca la percussione centrale, ma Bender è un muro e chiude perfettamente lasciando scorrere la sfera oltre la linea di fondo.

Simeone costretto al primo cambio! Esce Moya, entra Oblak quando siamo nel corso del minuto 22

20' CHE OCCASIONE PER SON! Palla dentro perfetta di Bellarabi, ma il sudcoreano non controlla. Nell'occasione, sull'uscita di Moya, l'estremo difensore dei padroni di casa resta a terra per un problema muscolare.

18' Tornano in attacco i Colchoneros, Mandzukic, molto più attivo di Griezmann, guadagna una rimessa in zona d'attacco. Sugli sviluppi della quale, però, Juanfran non controlla.

SON! Ci ha provato dopo un appoggio di Castro di testa in area di rigore. Mandzukic appostato sul primo palo ha spazzato lontano il pallone.

16' Scambio Bellarabi-Calhanoglu: Gamez mette in angolo

14' Toprak prova l'anticipo su Mandzukic: fallo secondo Rizzoli che redargusce con veemenza il difensore. Punizione dai 40 metri.

Chiaro l'atteggiamento dei tedeschi di Schmidt che si chiudono bene a riccio nella propria metà campo per poi ripartire veloci. Sono in 9, 10 con Leno, gli effettivi dietro la linea della palla.

12' Atletico in avanti, Griezmann prova a proteggere e controllare un pallone sulla sinistra, punta Spahic che però lo chiude in angolo. Primo spunto del francese.

10' BELLARABI DAL LIMITE! Ci prova col destro, Miranda devia in angolo!

Non è il solito, aggressivo, Atletico, che in realtà in questi primi minuti ha sbagliato molto in fase di impostazione e di appoggio.

8' Miranda fa buona guardia su Drmic e guadagna un prezioso calcio di punizione dopo aver sventato l'azione dell'attaccante dei tedeschi

7' Un lungo passaggio di Moya stava per servire Mandzukic in profondità: esce bene Leno a protezione della sfera.

5' PREME L'ATLETICO! PRIMA UN RETROPASSAGGIO ARRETRATO SBAGLIATO DA TOPRAK, POI UN COLPO DI TESTA DI SPAHIC REGALANO DUE ANGOLI AI COLCHONEROS. Nulla di fatto sugli sviluppi di entrambe

4' Bayer in possesso palla, ma Spahic sbaglia nel servire Wendell sulla sinistra e regala una rimessa ai padroni di casa

2' Arda prova a liberarsi della gabbia di quattro avversari, Hilbert spazza

1' Leverkusen in possesso palla, Leno prova il rinvio, palla direttamente in fallo laterale. C'è un fortissimo vento che potrebbe dare fastidio.

20.45 TUTTO PRONTO, CI SIAMO! Rizzoli sta per dare il via al match.

20.42 Rizzoli accompagna le squadre nell'ingresso in campo tra il boato della folla. A breve l'inno della Champions League.

20.41 Pep Guardiola spettatore d'eccezione al Calderon.

20.40 Squadre che iniziano ad arrivare nel tunnel che precede il terreno di gioco, pronte per entrare in campo. Fuori, l'atmosfera è incandescente: incredibile il frastuono dei canti dei tifosi dei colchoneros. Non c'erano dubbi che le parole di Simeone sarebbero state accolte senza alcun problema: il Vicente Calderon ha risposto alla grande! Ora tocca ai biancorossi.

20.35 Simeone ci prova con un atteggiamento più aggressivo rispetto a quanto ci aspettassimo. Dentro Cani al posto di Gabi. E' in pratica un 4-4-2, che si trasforma, in fase offensiva in un 4-1-3-2 molto aggressivo, anche 4-1-4-1 ovviamente dipenderà dalle situazioni. Intento chiaro dunque, aggredire fin dalla trequarti difensiva i tedeschi, con cinque, sei giocatori che asfissieranno i portatori di palle teutonici.

20.30 Squadre in campo per ultimare le fasi di riscaldamento. Atletico che è stato accompagnato, nel suo ingresso sul terreno di gioco, da un'ovazione a dir poco calorosa.

20.25 Questo il gol che ha deciso l'andata. Hakan Calhanoglu ha deciso il match dopo un'ottima azione di semi transizione offensiva, con Bellarabi che gli ha servito perfettamente il pallone prima di entrare in area di rigore e battere Moya.

20.20 Ci aspetta una partita maschia, come se non più dell'andata. Alla BayArena si sono visti otto cartellini gialli e un rosso. Un caso? No! Di fronte ci sono la squadra che ha commesso più falli (Leverkusen, 132) e quella che ne ha subiti di più (122) in Champions League. Conosciamo bene l’aggressività della squadra di Simeone, che certo non tira indietro la gamba nei momenti chiave, ma anche il Leverkusen, a quanto pare non disdegna affatto.

20.15 Su cosa farà affidamento il Cholo? La solidità difensiva la garantisce Moyà che ha subito soltanto un gol in sei uscite in Europa; in generale, Opta ci fa notare che i Colchoneros non subiscono gol da 370 giorni e 513 minuti in casa in Europa (Kakà l’ultimo a gonfiare la rete biancorossa).

20.10 Il Bayer Leverkusen invece ha perso cinque delle ultime sei sfide in trasferta alla fase ad eliminazione in Champions (5-18 il conto dei gol) e non passa lo scoglio degli ottavi dal 2002 (eliminato nelle ultime tre occasioni).

20.05 Andiamo adesso ad analizzare i numeri della gara! grande efficacia del Cholo nelle partite giocate in Champions al Vicente Calderon: vinte 8/9 (un pari) con uno score di 24 gol fatti e appena due subiti (in Europa vinte 20 delle ultime 22 in casa).

20.00 Arbitra Rizzoli che all’Atlético porta fortuna: l’italiano infatti diresse la finale di Europa League nel 2010 vinta contro il Fulham ad Amburgo, e fischiò anche nella semifinale di ritorno vinta a Londra contro il Chelsea l’anno scorso.

Ecco le due squadre al completo in grafica

19.55 Ecco l'undici scelto dal Cholo!



(4-2-3-1): Moyà; Gámez, Miranda, Giménez, Juanfran; Mario Suárez, Cani; Griezmann, Arda Turan, Koke; Mandžukić

19.48 Mentre siamo in attesa dell'annuncio dell'undici del Cholo ecco le istantanee dell'arrivo dei Colchoneros allo stadio! Accolti da un boato fragoroso.

19.45 Questa la panchina a disposizione di Roger Schmidt: Kresic, Reinartz, Rolfes, Kießling, Papadopoulos, Boenisch, Brandt.

19.40 Arriva l'ufficialità dell'undici degli ospiti. Ecco la squadra scelta da Schmidt!



(4-2-3-1): Leno; Hilbert, Toprak, Spahic, Wendell; Castro, Bender; Bellarabi, Son, Calhanoglu; Drmic.



TUTTO CONFERMATO NEL BAYER!

19.35 Le prime istantanee dal Vicente Calderon. Manca un'ora e dieci minuti, ma l'atmosfera inizia a surriscaldarsi

19.30 Ritorna la Champions League! Ritornano le emozioni degli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie e Vavel Italia vi porta all'interno degli stadi d'Europa per viverle assieme a noi. Questa sera siamo allo stadio Vicente Calderon di Madrid, dove l'Atletico di Simeone cerca la rimonta contro il temibilissimo Bayer Leverkusen di Schmidt. Da Andrea Bugno e dalla redazione di Vavel Italia, l'augurio di una cordiale buonasera in nostra compagnia.

Il titolo di Marca di oggi recita: "55mila Cholos". E da tutta l'idea di quello che dovrà significare giocare al Vicente Calderon nelle intenzioni del tecnico Simeone che in conferenza stampa ha dichiarato: "Spero in un Calderon che non si fermi un minuto". Uno stadio temuto da tutti e che lo sarà soprattutto dai tedeschi dopo l'1-0 a sorpresa conquistato nella partita di andata.

Il risultato dell'andata, nonostante le parole di Schmidt, lancia il Bayer Leverkusen che stasera può tranquillamente aspettare l’avversario e, nel frattempo, provare a fare quel gol in contropiede che molto probabilmente chiuderebbe la storia (chiave tattica molto gradita ai tedeschi). Il gol all’andata è stato segnato dal ventunenne turco-tedesco Calhanoglu, un trequartista di grande talento che fino a tre anni fa giocava in Germania nelle categorie minori: è temuto dagli avversari per i suoi calci di punizione, ma non solo. Il gol dell'andata contro l’Atletico, infatti, è arrivato con un gran tiro al termine di una splendida azione del Bayer.

Nelle ultime sei partite giocate, ossia nella parte forse più importante di tutta la stagione, l’Atletico ha vinto una sola volta: in campionato contro l’Almeria. Nelle restanti cinque gare sono ben due le sconfitte (una all'andata) e tre pareggi ancor più deludenti in campionato, dove ormai l’Atletico se la gioca non più con Real e Barcellona per la conquista della Liga, piuttosto con il Valencia per il terzo posto (obiettivo che Simeone, anche un po’ scaramanticamente, aveva sempre definito il più realistico per la sua squadra).

L’aspetto che più dovrebbe preoccupare "el cholo" è che l'Atletico è uscito perdente da due partite recenti in cui è stato sostanzialmente battuto sul piano atletico, ossia quello su cui ha almeno in parte costruito il successo della passata stagione. Una di queste due partite è stata il pareggio 1-1 in casa contro il Valencia, una squadra che per certi versi gioca come l’Atletico (aggressività e pressing alto e costante sui portatori di palla) e che ora occupa meritatamente il terzo posto.

Di contro un Bayer che viaggia a gonfie vele. In campionato è quarto al pari dell’Atletico, ma nelle ultime cinque gare non ha mai subito reti. Tre vittorie di fila in campionato, più la quarta all’andata contro i Colchoneros, sono un ottimo bagaglio di fiducia in vista della sfida di questa sera, che potrebbe sancire l’ingresso e la conferma della squadra delle aspirine nel lotto del calcio che conta una volta per tutto. Il suo cammino in trasferta è però altalenante, sia in Bundesliga (5-3-4), che in quello europeo (1-1-1). Staremo a vedere, nella trasferta più importante dell’anno, quale sarà la risposta della squadra di Schmidt. Prova di maturità se ce n’è una.

Atletico - Problemi per Simeone: squalificati due giocatori estremamente importanti come Diego Godin e Tiago, indisponibili Guilherme Siqueira e Saul Niguez. C’è invece Koke, che aveva saltato la partita di andata. Il Cholo ritrova un giocatore che può occupare più ruoli a centrocampo, e che si dovrebbe disporre come sempre sulla corsia sinistra di centrocampo, lasciando ad Arda Turan il ruolo di esterno destro come spesso accade. Rispetto alla formazione che ha pareggiato senza reti in casa dell’Espanyol torna titolare Mandzukic, che fa coppia in attacco con l’intoccabile Antoine Griezmann; per sostituire Godin è pronto José Gimenez che già a inizio stagione era stato l’alternativa a Miranda, con il quale invece dividerà oggi il reparto arretrato davanti a Moya. A destra va Juanfran, a sinistra invece è ballottaggio tra Jesus Gamez, che ha giocato in campionato ed è adattato da quella parte, e l’argentino Ansaldi, con il primo che dovrebbe essere il favorito. A centrocampo ovviamente comanda capitan Gabi. A fargli compagnia sarà Mario Suarez. Sempre pronto all'uso anche El Nino Torres dalla panchina, che potrebbe risolverla anche a gara in corso.

Bayer - L’unico indisponibile nel Bayer Leverkusen Kruse; dovrebbero infatti essere della partita anche Tin Jedvaj e Spahic, anche se in non perfette condizioni fisiche. Ha recuperato anche Lars Bender. Roger Schmidt ha ancora dubbi sulla squadra che manderà in campo: tuttavia è comunque probabile che l’undici rimanga in toto quello che si è visto sabato contro il Colonia (vittoria 4-0). Dunque: Leno in porta con Hilbert e Wendell sulle corsie laterali, potrebbe tornare utile Boenisch come terzino sinistro anche se in questo momento le quotazioni del giovane brasiliano sono tutte in salita. Al centro Omer Toprak agisce con il greco Kyriakos Papadopoulos, la prima scelta di Schmidt se sta bene; in mezzo al campo capitan Rolfes fa legna, Gonzalo Castro fa un po’ di tutto e proverà anche i consueti inserimenti senza palla. Dalla trequarti in su nessuna novità, con il poker di giovani talenti che sta stregando l'Europa: quattro giocatori giovanissimi come Karim Bellarabi (’90), Haka Calhanoglu (’94), Son Heung-Min (’92) e Josip Drmic (’92) che dovrebbe essere ancora favorito su Kiessling, utilissimo comunque dalla panchina.

Atlético Madrid (4-4-2): Moyà; Juanfran, Giménez, Miranda, Jesús Gámez; Mario Suárez, Gabi, Koke, Arda; Griezmann, Mandžukić.

Assenti: Godín (squalificato), Tiago (squalificato), Saúl Ñíguez (schiena), Siqueira (coscia)

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Leno; Hilbert, Toprak, Spahić, Wendell; Castro, L Bender; Bellarabi, Çalhanoğlu, Son; Drmić.

Assenti: Jedvaj (fuori condizione), Kruse (caviglia)

Il destino dell'Atletico Madrid è nelle mani della mistica arena del Vicente Calderon, che sarà carica come mai per ribaltare lo 0-1 di Leverkusen, come confermano le parole di Simeone in conferenza: "Presseremo e cercheremo di recuperare più palloni possibili per sorprendere i tedeschi. Voglio che il Calderon ci spinga verso l'impresa. Che non ci sia un solo istante di silenzio in tutta la partita". Ma non sarà soltanto assedio: del resto, da anni l'Atletico Madrid sa abbinare garra e calcio giocato: "Secondo me la miglior maniera per vincere una partita è sempre quella di giocare a calcio. Dovremo rimanere lucidi, freddi. E avere pazienza. Koke? E' uno dei migliori centrocampisti in circolazione nel leggere le partite. Quando è in condizione ci permette di giocare in modo più dinamico grazie alla sua velocità mentale. Bayer? Il Bayer è una squadra verticale; giocano un calcio molto diretto. Hanno grande velocità in avanti dobbiamo evitare le situazioni che non siamo riusciti a evitare all'andata. Il nostro obiettivo è vincere. Dobbiamo essere veloci nelle ripartenze quando perdono palla".

L'1-0 ottenuto in casa nell'andata degli ottavi di Champions League non tranquillizza Roger Schmidt, tecnico del Bayer Leverkusen, che presenta il match di ritorno in programma al Calderon contro il temibile Atletico Madrid di Diego Simeone. Intervenuto in conferenza stampa, Schmidt vede ancora i Colchoneros nettamente favoriti per il passaggio del turno: "Ho le stesse sensazioni di due settimane fa, il risultato è positivo ma non abbiamo fatto nulla. L'Atletico rimane favorito e dovremo fare un grande sforzo. Dovremo dare il 100%. Loro sono molto forti in casa. Bender? Sta molto meglio da due giorni, non sente più dolore. Non posso dare la formazione ora, ma lui è in grado di giocare. Troveremo un ambiente molto caldo, dovremo mantenere il sangue freddo. Calhanoglu? La nostra forza è il gruppo, dobbiamo giocare da squadra. Andata? Abbiamo avuto molto possesso palla, domani dovremo vedere come si presenterà la gara. Dobbiamo fare attenzione alle loro ripartenze. Non mi interessa del momento della squadra, penso solo ai novanta minuti. Torres o Mandzukic? Sono due giocatori molto diversi, valuto entrambe le opzioni. Sono emozionato, sarà una grande sfida, che ci darà l'opportunità di crescere".

Contrariamente alle attese, la squadra ha fatto una partita perfetta anche in quella zona del campo dalla quale non ci si attendeva tanta forza e compattezza: la difesa. Non ha subito gol nonostante abbia dovuto schierare un duo di centrali (Papadopoulos-Spahic) teoricamente meno forte di quello titolare con Spahic-Toprak. Papadopoulos ha giocato altissimo pressando benissimo Manduzkic e Griezmann con spalle alla porta. È stata una partita difensivamente eccellente, da parte del Bayer.

Non occorrerà “salire” spesso né pressare così alto, e piuttosto bisognerà fare attenzione principalmente a non rimanere in inferiorità numerica in difesa. Non sarà la stessa partita vista in Germania, naturalmente, e non perché il Bayer Leverkusen non possa riproporre lo stesso tipo di gioco, ma perché non gli conviene e perché l’Atletico deve necessariamente costruire l’azione e segnare. Il risultato dell’andata permette invece al Bayer di fare un tipo di gioco se più adatto agli schemi tattici consueti di Roger Schmidt: pressing nella propria metà campo e velocità nelle ripartenze.

Dalla parte opposta ovviamente l'Atletico ha una sola strada percorribile: la vittoria. Servirà l'Atletico dello scorso anno, quello che nei primi dieci minuti di qualsiasi partita metteva ko qualsiasi avversario, soprattutto nel fortino di casa. Le fortune dei Colchoneros della scorsa stagione sono arrivate proprio in casa, dove la maggior parte delle vittorie (con margini anche molto ampi), sono state costruite proprio sull'aggressività, l'intensità e sul predominio fisico sugli avvesari, oltre ad una compattezza tattica e di squadra invidiata poi in tutta Europa. Servirà questo Atletico per passare il turno.

Sarà il nostro Nicola Rizzoli ad arbitrare la partita del Vicente Calderon, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2014-2015. L'arbitro italiano che ha diretto la finale del Mondiale è stato chiamato per una delle gare più difficili di questa due giorni di Champions. Onere ed onore all'arbitro bolognese.