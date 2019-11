Klopp fiducioso: "La Juve non è imbattibile. Sarà una grande partita"

Botta e risposta. Cosi come probabilmente sarà domani sul campo, anche oggi, nella giornata di immediata vigilia, Juve e Borussia si sono date battaglia a suon di dichiarazioni in conferenza stampa. A Buffon ed Allegri sono succeduti uomo simbolo ed allenatore dei tedeschi: Hummels e Jurgen Klopp.

Partiamo dal mister, che ha analizzato la sfida nelle sue generalità, per poi passare all'analisi dei temi specifici quali l'attacco, le armi del suo Borussia e cosa si aspetta dalla Juve di domani: "È una bella sfida, dobbiamo superare una formazione italiana a cui basta un pareggio. Dobbiamo essere pronti a tutto, ma dovremo mantenere la calma. I gol all'andata sono arrivati su contropiede La Juve è molto intelligente ma non è imbattibile, dobbiamo fare una grande gara, se non lo faremo saremo eliminati. La Juventus è una formazione che gioca a calcio, forse aggressiva ma onesta, senza falli cattivi, non c'è problema, sarà compito dell’arbitro sanzionare i falli”.

Riguardo lo stato di forma della sua squadra ha poi continuato: “Abbiamo avuto problemi in attacco nelle ultime partite ma sappiamo benissimo come mettere in difficoltà la Juventus, dobbiamo rimanere tranquilli e prendere le giuste scelte nello spazio ristretto perchè la Juventus non ci concederà molto spazio. Sarà importante non prendere gol, difficile, ma non impossibile. Sogni? realtà? Dobbiamo trasformare i nostri sogni in realtà, il ricordo del 1997 non sarà sufficiente, tutto dipende da noi. Vogliamo creare una bella simbiosi tra noi e i tifosi. L'abbiamo dimostrato con lo Schalke nelle scorse settimane, sappiamo come essere pericolosi. La Juventus cercherà di opporre resistenza e cercherà di lottare con le sue armi. Basta l'1-0 e non subire gol, questa sarà una grande partita, ma anche se subiamo un gol non sarà finita".

Infine sugli avversari e sul campionato italiano: "La Juventus ha 14 punti di vantaggio sulle altre squadre ma non vuol dire che sia un livello basso, È caduta tanto in basso la fiducia italiana per il suo calcio? Avere un vantaggio simile è una grande espressione di forza. Il gioco convince anche se le vittorie non sono sempre arrivate con tantissimi gol, conosciamo bene le qualità della Juventus, qualcosa di buono all'andata abbiamo fatto e lo riprodurremo domani".

Assieme a Klopp, dicevamo, Mats Hummels, fresco campione del Mondo con la Germania, che ha cosi parlato alla stampa: "Prepariamo la partita come se fosse una gara di campionato, non avremo l'approccio sbagliato, non possiamo sbilanciarci in attacco. L'1-0 può bastarci, cercheremo di evitare i contropiedi, stiamo facendo meglio dalla sosta invernale. "È bello sfruttare in questo sport sfruttare il fattore campo ed è considerato come un vantaggio. Cercheremo di far sì che fin dal 1' la gente stia con noi, che ci incoraggino. Abbiamo una certa forza casalinga, cercheremo di portare entusiasmo. La Juve cercherà di fare tutta un'altra cosa. All'andata è stata una gara normale. Non ci sono stati eccessi e non è neanche la reputazione della Juve. Cercheremo di dettare noi la nostra legge. Mi aspetto partita normale e corretta".

Il fortissimo difensore tedesco ha chiuso il suo intervento parlando delle differenze con la sfida dell'andata, parlando di quello che ha fatto la Juve per impensierire la sua squadra: "All'andata loro hanno dimostrato di potere mettere gli attaccanti in buona posizioen. Tevez e Morata sono un duo pericoloso. Quest ultimo è cresciuto rispetto a quando giocava nel Real. La qualità ce l'hanno anche a centrocampo. Ho visto 25 video di Pogba che tira in porta, sappiamo quali sono le loro forze ma cercheremo di limitarle al massimo. Il pre partita lo fa sempre il nostro allenatore. Abbiamo gente con grandi personalità che può parlare al gruppo, ma non so se sia necessario un discorso perché la motivazione è già al massimo".