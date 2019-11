Live Borussia Dortmund - Juventus in risultato Champions League (0-3)

Vi lasciamo con i giocatori bianconeri che esultano sotto la curva occpata dai propri supporters. Per questa sera è davvero tutto. Un saluto Vincenzo Esposito e da Vavel Italia.

La rete di Morata va divisa in due spezzioni, il primo per vedere il numero di Marchisio il secondo per gustare il tap-in dell'attaccante spagnolo:

Ecco le reti realizzate dalla Juventus nel secondo tempo!

Tevez:

"La squadra ha giocato una grandissima partita, è la squadra che viene prima di tutto. Questa è la strada giusta", queste le parole a caldo di un Tevez davvero umile.

22.33 Finisce la partita a Dortmund! Una Super Juve batte per 3-0 il Borussia Dortmund e vola ai quarti di finale. Bianconeri nuovamente tra le migliori 8 squadre d'Europa

Ormai soltato il minuto di recupero segnalato dal quarto uomo separa la Juve dai quarti di finale!

90' Si rialza Bonucci, che rientra in campo nonostante il forte dolore.

89' Cade male Bonucci che resta a terra dolorante. Sembra aver subito un problema alla spalla.

86' Partita ormai in ghiaccio. Match giocato benissimo da tutti gli 11 scesi in campo per la Juve. Migliore in campo sicuramente Tevez, autore di due reti ed un assist.

83' Blaszczykowski prova il tiro dalla distanza. Deviazione in corner di Marchisio, che libera la minaccia anche sul successivo calcio d'angolo.

81' Ultimo cambio per Allegri, che fa rifiatere un Super Tevez e concede qualche minuto di partita a Pepe.

Contropiede della Juve con Pereyra che serve un assist perfetto per Tevez, bravissimo a superare Weidenfeller con un destro potente.

79' TEVEZZZZZZZZZZZZZZ!!! CHE FENOMENOOOOOOOO!!! L'APACHE METTE LA CILIEGINA SULLA TORTA!! 3-0 JUVENTUS!

78' Bonucci si perde Ramos che impegna Buffon. Il difensore bianconero richiama compagno Vidal.

78' Allegri effettua un cambio. Fuori uno stremato Morata e dentro Matri.

77' Cala intevitabilmente il ritmo del match. Il Borussia non ci crede più.

73' E' Reus il primo ammonito dell'incontro. Fallo netto su Marchisio.

Lancio millimetrico di Marchisio per Tevez partito sul filo del fuorigioco, che tutto solo davanti a Weidenfeller regala la gioia del gol a Morata, che deve solo appoggiare la sfera in rete. Strapotere Juve!!

70' MORATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! MORATAAAAAAAAAA!!! La Juve ha i quarti in tasca!!!!

67' Subotic prova il tiro dalla distanza, che deviato, termina sul fondo. Sugli sviluppi del corner evidente fallo su Buffon ravvisato dall'arbitro Mazic

65' Sono passati 20 minuti e continua la partita a scacchi tra Borussia e Juve. Per adesso sono i bianconeri ad avere la partita in mano ed aver messo sotto scacco la regina delle api della Ruhr.

Ecco il doppio cambio: escono Mkhitaryan e Bender ed entrano Ramos e Blaszczykowski. Cambio super offensivo di Klopp.

63' Ci prova Kampl dal limite ma Buffon para tranquillamente in tuffo.

62' Sokratis prova il cross al centro, ma Bonucci fa buona guardia. Intanto sono pronti ad entrare nel Borussia Blaszczykowski e Ramos

59' E' quasi passato un quarto d'ora del secondo tempo e si ha l'impressione che il Borussia non sia in grado di far mae a questa Juventus, compatta e davvero ben messa in campo.

56' ANCORA WEIDENFELLER!!! Grande giocata di Pereyra che serve Morata con un gran tocco d'esterno, l'attaccante spagnolo stoppa e tira da ottima posizione ma il portiere del Borussia si supera ancora una volta.

55' Punizione per il Borussia con Reus che crossa al centro ma Hummels anticipa tutti e finisce in offside

53' Marchisio prova a servire Morata che però parte troppo presto e finisce in fuorigioco.

51' Grandissima chiusura di Barzagli su Mkhitaryan lanciato in campo aperto. Provvidenziale l'intervento del difensore bianconero

50' Che occasione per Morata che prova il pallonetto con Weidenfeller bravissimo a chiuderlo in corner.

47' Kampl stende Vidal.

21.46 Partiti!!!! Nel Borussia entra Kirch al posto di uno spento Schmelzer

21.45 Tutto pronto per l'inizio della ripresa. Squadre nuovamente in campo.

Tutta la gioia della Juventus dopo lo strepitoso gol di Carlitos Tevez

La spettacolare coreografia del muro giallo del Signal Iduna Park

Si prospettava una partita davvero difficile per la Juve, ma meglio di così non poteva andare. Il gol ad inizio di partita di Tevez ha messo in discesa la stessa per i bianconeri, che nella restante parte della prima frazione si sono limitati a rintuzzare gli attacchi del Borussia. Si sente la mancanza di Pirlo, fondamentale in questi momenti.

21.31 IL SIGNOR MAZIC FISCHIA LA FINE DELLA PRIMA FRAZIONE. JUVENTUS IN VANTAGGIO SUL BORUSSIA DORTMUND CON UN SUPERGOL DI TEVEZ

45' Giocata leziosa di Gundogan, che invece di provare il rito dal limite cerca un passaggio impossibile per Aubameyang. 1 minuto di recupero

44' Marchisio cerca il lancio lungo per Tevez, ma Subotic è bravo ad anticipare l'attaccante argentino passando la palla di testa a Weidenfeller

42' Morata prova la conclusione coraggiosa al volo, ma la sfera finisce lontana dalla porta di Weidenfeller

40' In difficoltà Sokratis. L'ex difensore di Genoa e Milan sta trovando molte difficoltà nel ruolo di terzino.

38' Azione confuse da entrambe le parti, con la Juve alquanto tesa. I bianconeri potrebbero gestire meglio la palla, ma sentono la pressione e ricorrono troppo spesso al lancio lungo.

35' Tevez prova a ripartire in contropiede ma viene fermato da un ottimo raddoppio di Bender.

34' Reus si inserisce alla spalle di Bonucci ma Schmelzer dosa male il passaggio che termina sul fondo.

Soffre adesso la Juve che è troppo bassa. Il Borussia spinge con insistenza aumentando a dismisura il ritmo di gioco.

31' Rischio per la Juve sul calcio piazzato. Bravo Vidal a mandare la sfera in corner anticipando Hummels.

30' Morata stende ingenuamente Mkhitaryan.

29' Ancora Schmelzer che spinge sulla sinistra e guadagna un altro corner. Kampl crossa al centro ma Buffon è ancora una vola attento e smanaccia via la sfera.

27' Cambio obbligato per la Juve, con Allegri che decide di passare alla difesa a 3. Esce Pogba ed entra Barzagli.

25' Morata prova a superare Hummels che lo chiude in corner. Problemi per Pogba toccato duro da Kampl in precedenza. Sembra non farcela, già pronto Barzagli.

23' Altra punizone errata di Reus che calcia troppo verso Buffon, il quale blocca in sicurezza la sfera. Sulla ripartenza Juve fuorigioco di Morata pronto ad involarsi verso l'area di rigore del Borussia.

22' Schmelzer prova il tiro dalla distanza ma Bonucci lo mura. Sulla respita Reus va alla ricerca del pallone ma viene steso da Vidal. Troppo teso il cileno che rischia per la seconda volta il giallo, ma il signor Mazic lo grazia.

21' Reus mette al centro ma Pereyra anticipa tutti.

20' Fallo ingenuo di Vidal su Schmelzer. Punizione da posizione insidiosa per il Borussia.

19' Cross di Kampl verso il centro area, ma Buffon è bravo ad anticipare tutti.

Non sta pagando la mossa tattica di Klopp di schierare Reus dietro Aubameyang. Troppo chiuso l'attaccante tedesco in quella posizione.

15' Gran tiro di Lichtsteiner sul quale si protende in tuffo Weidenfeller che devia la sfera in corner. L'estremo portiere tedesco è poi bravo a bloccare la sfera sull'angolo battuto da Pereyra.

12' Morata prova a superare Hummels in dribbling, ma il tedesco si difende con destrezza e ruba palla all'attaccante spagnolo

11' Si calmano leggermente le acque al Signal Iduna Park, dopo 10 minuti di fuoco.

8' Angolo per il Borussia. Buffon smanccia in uscita alta.

Ecco la rete pazzesca di Carlitos Tevez

Il colpo del fuoriclasse, un gol tutto suo! Tevez prende palla sui 20 metri e fa partire un missile terra-aria che si spegne all'incrocio dei pali con Weidenfeller impotente.

3' TEVEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!!! CHE GOLLLLLLLLL!!!! CARLITOOOSSSSSSSSSSSSSS

2' Occasionissima Juve!! Morata crea il panico e supera due uomini ripartendo in contropiede, per poi servire Tevez che spreca tutto.

1' Lancio di Bender per Aubameyang, grande anticipo di Bonucci.

SI PARTE!!! PRIMO PALLONE GIOCATO DAI PADRONI DI CASA!!

20.45 Tutto pronto!! Squadre schierate!

20.42 Gustiamoci l'inno della Champions! E' sempre un'emozione unica ascoltare le note che precedono l'inizio dei match della Coppa dei Campioni!!

Anche il muro giallo è pronto alla battaglia!!

20.40 Sarà una vera e propria battaglia, sia dal punto di vista fisico che tattico. Klopp contro Allegri, chi la spunterà in questa sfida lunga 90 minuti?

20.35 Le squadre rientrano negli spogliatoi. Colpo d'occhio pazzesco con il Westfalenstadion strapieno

20.30 Mancano solo 15 minuti all'inizio di questa attesissima sfida. I giocatori della Juve sembrano molto concentrati verso il loro obiettivo, quelli del Borussia carichissimi spinti dai loro inaresstabili tifosi

20.25 Anche la Juventus in campo per il riscaldamento.

20.20 Passano i minuti e sale la tensione al Signal Iduna Park. Continua il riscaldamento dei padroni di casa, mentre lo stadio inizia a riempirsi.

20.10 Sempre un'emozione per Gigi Buffon tornare in questo stadio. Quel Westfalenstadion violato dall'Italia nel 2006. Una partita in cui Buffon e i suoi compagni riuscirono nell'impresa di eliminare dal Mondiale tedesco i padroni di casa della Germania

Una foto dei giocatori della Juventus mentre provano il prato del Signal Iduna Park

20.00 Klopp rinunica a Kirch e Kagawa, schierando titolari Sokratis e Kampl. Per il resto confermate le previsioni della vigilia, con Aubameyang prima punta e Reus e Mkhitaryan sugli esterni.

19.55 Ufficializzata anche la formazione del Borussia Dortmund. Ecco l'11 di Klopp:



(4-2-3-1): Weidenfeller - Sokratis, Subotic, Hummels, Schmelzer - Bender, Gündogan - Mkhitaryan, Reus, Kampl - Aubameyang

19.50 Allegri conferma la difesa a 4, rinunciando dunque ad Andrea Barzagli che partirà inizialmente dalla panchina. Non c'erano altri dubbi di formazione, con Morata che oramai s'è guadagnato la piena fiducia del livornese e viene schierato al posto di Llorente.

19.45 Iniziamo la nostra diretta con l'undici, appena ufficializzato da Massimiliano Allegri. Scopriamolo assieme:



(4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Vidal, Marchisio, Pogba; Pereyra; Tevez, Morata

Buona sera e benvenuti alla diretta scritta, live ed , del ritorno degli Ottavi di Finale della Champions League 2014/2015. Vincenzo Esposito e Vavel Italia vi accompagneranno verso l'inizio di questa spettacolare partita, che vedrà sfidarsi sul terreno di gioco del Signal Iduna Park, Borussia Dortmund e Juventus. Per i bianconeri è vietato fallire, ma occhio ai gialloneri, che supportati dal proprio pubblico sono capaci di ogni tipo di impresa. Che inizi lo spettacolo targato Champions League!

La serata che i tifosi bianconeri aspettano da 3 settimane è finalmente arrivata. La Juventus si giocherà gran parte della stagione contro un Borussia Dortmund che non ha ormai più nulla da perdere. Dopo il risultato dell'andata la squadra allenata da Max Allegri ha a disposizione due risultati su tre, ma andare a Dortmund pensando di difendersi per 90 minuti potrebbe essere un vero e proprio suicidio. Ripetere la tattica dell'andata potrebbe essere la mossa giusta, sfruttando le tante amnesie che presenta la retroguardia giallonera. Ma occhio alle bocche di fuoco del Borussia, con Reus principale pericolo.

Il muro giallo attende la Juventus per il secondo atto di una sfida dal sapore quasi storico, in un'atmosfera che si preannuncia infernale, come d'abitudine quando il BVB gioca davanti al suo pubblico. Ma la banda di Allegri vuole dimostrare di valere, anche a livello europeo.

Jurgen Klopp sono ormai svariati anni che presenta lo stesso modulo tattico, il 4-2-3-1. Cambiano gli uomini, cambiano gli interpreti, ma il tecnico tedesco non schioda dal suo credo tattico che tante soddisfazioni gli ha dato. Ad inizio di stagione, senza Marco Reus e Gundogan, pedine fondamentale nello scacchiere dello Borussia, Klopp ha dato spazio e fiducia ad Immobile, che però non è stato all'altezza del compito. Dopo aver visto la maggior parte delle partite da dicembre ad oggi in panchina, l'ex attaccante del Toro è stato rispolverato proprio contro la Juventus allo Stadium, ma sono poche le chance di vederlo in campo questa sera. Nelle foto mettiamo a confronto la formazione utilizzata da Klopp all'andata e quella che dovrebbe scendere in campo questa sera.

Max Allegri, dopo aver inizialmente continuato sulla strada di Conte, utilizzando il 3-5-2, è passato ad un più compatto ed offensivo 4-3-1-2, avanzando Vidal, e qualora non ci fosse il cileno, Pereyra, nello spot di trequartista alle spalle delle punte. Scelta tattica che ha pagato, dando alla Juve una maggiore concretezza e un maggiore appeal europeo. Ma per la sfida di questa sera si preannucia un ritorno al 3-5-2 "Contiano". Vista l'assenza del playmaker Pirlo, ed il ritorno di un ottimo Barzagli, Allegri sembra intenzionato a schierare la difesa a 3, già provata sabato sera contro il Palermo. Queste le due varianti tattiche: a sinistra la formazione tipo con Andrea Pirlo, mentre sulla destra la probabile formazione che vedremo questa sera in campo.

QUI BORUSSIA - Klopp si ritrova tra le mani un giocattolo splendido, che però quest'anno, per qualche strana ragione, non riesce a far funzionare a meraviglia come al solito. Oltre al girone di andata disastroso, l'ex allenatore e bandiera del Mainz deve far fronte a un problema presentatosi nelle ultime due partite, che non avrebbe mai pensato di avere: la squadra non segna più. Il Borussia è infatti reduce da due 0-0 consecutivi contro Amburgo e Colonia, squadre di medio-bassa classifica. Precisazione dovuta: non è il caso di considerare il Dortmund come tale, visto che si ritrova al decimo posto per cause misteriose. Ma siamo sicuri siano così misteriose? Un paio di risposte si possono trovare, e sono due nomi: Marco Reus e Robert Lewandowski. Inutile negare quanto l'attuale numero 11 dei gialli di Sassonia sia fondamentale per il Borussia: segna, lancia, corre, da assist, vede il gioco, è il vero uomo squadra. Per quanto riguarda invece il polacco, la sua centralità nello scacchiere tattico di Klopp era passata troppo inosservata, e solo ora che manca si nota la sua importanza, che non era semplicemente segnare gol a raffica.

QUI JUVE - Dalla prova di Palermo, Allegri ha tratto indicazioni importanti: la prima è che la sua squadra sta trovando la capacità di ottenere risultati anche senza esprimere gioco fluido, aspetto fondamentale in Europa; la seconda è che Morata è il vero uomo in più della sua Juve; la terza è che il campionato può considerarsi archiviato, con 14 punti di vantaggio sulla Roma. Il periodo nero, con la crisi più mentale che di risultati, sembra essere stato messo alle spalle: significativo il fatto che da due partite la porta resti inviolata, e che si sia ritrovata una solidità difensiva che mancava, è significativo. Proprio il reparto arretrato sarà quello più messo sotto pressione stasera: gestire i quattro attaccanti del Borussia non è facile per nessuno. Verosimilmente Allegri dovrebbe comunque affidarsi al 4-3-1-2, per evitare che la squadra, giocando a tre dietro si schiacci troppo, cosa assolutamente da evitare. L'arma in più dei bianconeri dovranno essere le ripartenze, che già a torino il Dortmund ha dimostrato di soffire.

Klopp ha già deciso l'11 che manderà in campo questa sera, e con ogni probabilità sarà la squadra provata sabato contro il Colonia. L'unico dubbio del tecnico tedesco è su chi schierare alle spalle di Aubameyang, che rispetto all'andata giocherà nel ruolo di prima punta al posto di Immobile. A giocarsi una maglia da titolare saranno Kampl, Kagawa ed il polacco Blaszczykowski, mentre Mkhitaryan e Reus sono sicuri di una maglia da titolare. In mediana proni Gundogan e Bender, mentre a difesa di Weidenfeller ci saranno Kirch, Hummels, Subotic e Schmelzer.



(4-2-3-1): Weidenfelle, Kirch, Hummels, Subotic, Schmelzer, Gudogan, Bender, Mkhitaryan, Reus, Blaszczykowski, Aubameyang.

Molti più dubbi invece per Allegri: "Per quanto riguarda la formazione di domani, ho ancora dei dubbi, devo decidere, valutare se giocare a tre o a quattro. Che è la cosa che preme a tutti voi, a tre o a quattro, 'sti benedetti numeri. Entro domani dovrò decidere perchè poi domani sera giochiamo". Visto quanto detto dall'allenatore della Juventus sono due le possibili opzioni: il 4-3-1-2 con l'utilizzo di Pereyra, ed il 3-5-2 con Barzagli al posto del centrocampista argentino. Per il resto già scelti tutti gli uomini dell'11 che scenderà in campo, con Morata e Tevez a guidare la ciurma bianconera.



Questi i due possibili schieramenti della Juventus:

Klopp - "È una bella sfida, dobbiamo superare una formazione italiana a cui basta un pareggio. Dobbiamo essere pronti a tutto, ma dovremo mantenere la calma. I gol all'andata sono arrivati su contropiede La Juve è molto intelligente ma non è imbattibile, dobbiamo fare una grande gara, se non lo faremo saremo eliminati. La Juventus è una formazione che gioca a calcio, forse aggressiva ma onesta, senza falli cattivi, non c'è problema, sarà compito dell’arbitro sanzionare i falli. Abbiamo avuto problemi in attacco nelle ultime partite ma sappiamo benissimo come mettere in difficoltà la Juventus, dobbiamo rimanere tranquilli e prendere le giuste scelte nello spazio ristretto perchè la Juventus non ci concederà molto spazio. Sarà importante non prendere gol, difficile, ma non impossibile. Sogni? realtà? Dobbiamo trasformare i nostri sogni in realtà, il ricordo del 1997 non sarà sufficiente, tutto dipende da noi. Vogliamo creare una bella simbiosi tra noi e i tifosi".

Hummels: "All'andata loro hanno dimostrato di potere mettere gli attaccanti in buona posizioen. Tevez e Morata sono un duo pericoloso. Quest ultimo è cresciuto rispetto a quando giocava nel Real. La qualità ce l'hanno anche a centrocampo. Ho visto 25 video di Pogba che tira in porta, sappiamo quali sono le loro forze ma cercheremo di limitarle al massimo. Il pre partita lo fa sempre il nostro allenatore. Abbiamo gente con grandi personalità che può parlare al gruppo, ma non so se sia necessario un discorso perché la motivazione è già al massimo".

Allegri: "Partiamo da un vantaggio di 2-1 della partita di andata, sappiamo della difficolta della partita ma anche il Borussia sa quali sono le difficolta. Bisogna fare una partita sotto tutti i punti di vista, giusta, sarà una bella partita, spero. Difficilmente finirà 0-0, per passare il turno dobbiamo fare due gol". Rispetto alle ultime partite ci dobbiamo aspettare una Juventus più aggressiva?: "Le ultime sono state giocate bene, diversamente dalla gara d'andata. Con il Borussia non abbiamo concesso un tiro in porta e il Borussia ha segnato su una scivolata di Chiellini; abbiamo avuto diverse occasione da gol e dobbiamo sapere le qualità del Borussia: grande velocità e pressione, domani dobbiamo giocare bene tecnicamente, sbagliare poco e andare a colpire dove loro hanno punti deboli. Formazione? Per la partita in corso non so, perchè non so come andrà la partita, dipende da come va la partita. Per quanto riguarda la formazione di domani, ho ancora dei dubbi, devo decidere, valutare se giocare a tre o a quattro. Che è la cosa che preme a tutti voi, a tre o a quattro, 'sti benedetti numeri. Entro domani dovrò decidere perchè poi domani sera giochiamo"

Quanti ricordi e quante sfide vengono alla mente se si pensa a Juventus e Borussia Dortmund ed agli anni 90! L'indimentacabile gol di "Pinturicchio Del Piero" con il suo marchio di fabbrica, il tiro a giro; quel Del Piero che trascinò poi la Juve di Lippi alla vittoria finale della Champions. Ma il Borussia evoca anche ricordi amari, come la finale, proprio di Champions League, persa nel 1997, dove Del Piero mise a segno uno dei gol più belli visti in quegli anni. Ed è proprio da quella finale persa che tutto il popolo juventino aspetta questa sfida, una sfida che per i bianconeri e per il calcio italiano può avere un solo esito, la vittoria della Juventus!

Rivediamo entrambe le perle di Alex Del Piero

Le due squadre si sono affrontate per ben sette volte in ambito europeo, senza tener conto della partita di andata, e i precedenti sorridono alla Juventus, che vanta 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La prima sfida risale alla finale di Coppa Uefa 1992/93, dove a spuntarla furono proprio i bianconeri, che all'andata espugnarono il campo Westfalenstadion con il punteggio di 1-3 (doppietta di Roberto Baggio e rete di Dino Baggio), mentre al ritorno si imposero con un netto 3-0 (doppietta di Dino Baggio e gol di Moeller). Caso vuole, che le due squadre si rincontrano, sempre in Coppa Uefa, nella semifinale dell'anno successivo, dove ad avere la meglio è ancora la truppa bianconera: all'andata (giocata a Milano) la "Vecchia Signora" impatta con il punteggio di 2-2 con le reti del "Divin Codino" e Mohler, ma al ritorno la storia non cambia, infatti i bianconeri espugnano nuovamente il Westfalenstadion grazie alle reti di Porrini e Baggio; inutile la rete del momentaneo pareggio siglata dall'ex Julio Cesar. Ma nemmeno la terza volta è quella buona per i tedeschi, che incrociano la Juve, allora allenata da Lippi, nella fase a gironi della Champions League 1995/96 (che vedrà proprio i bianconeri alzare la tanto desiderata coppa, dopo aver battuto l'Ajax di Litmanen ai rigori). All'andata le "Zebre"continuano la loro tradizione positiva in terra tedesca, battendo il Borussia per 1-3 con le reti Padovano, Del Piero e Conte, mentre al ritorno il BVB si prende una piccola rivincita sconfiggendo i bianconeri grazie alle realizzazioni di Zorc e Ricken. Ma è l'ultimo incontro, quello più doloroso da ricordare per tutta la tifoseria bianconera, che in quella notte del 28 Maggio del 1997, persero la finale di Champions. In quella "maledetta" notte furono le reti di Riedle (doppietta) e Ricken a condannare la formazione bianconera, oscurando anche la grande prodezza di tacco firmata da Alex Del Piero.