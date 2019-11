Live Barcellona-Manchester City in risultato partita Champions League (1-0)

Enzo Esposito, Andrea Bugno ed Erika Di Bello e VAVEL vi ringraziano per aver seguito la diretta con noi e vi augurano buonanotte.

Termina 1-0 il match di Champions tra Barcellona e Manchester City. Il Barcellona di Luis Enrique si qualifica ai Quarti di Finale sconfiggendo il City di Pellegrini. La partita è stata dominata dai padroni di casa, i quali hanno avuto davvero tante occasioni di andare al gol e si sono regalati anche molti numeri da veri campioni. Il City ha provato a reagire al primo tempo piuttosto scialbo, ma di fatto non ha mai rappresentato un reale pericolo per la difesa degli avversari. Il Kun Aguero, poi, si è divorato l'occasione che avrebbe riaperto la partita e riacceso una fiaccola di speranza per la sua squadra sbagliando un calcio di rigore! La squadra di Pellegrini perciò è fuori dalla corsa alla Champions League.

90' + 2 Ultima occasione del match con Neymar che percorre metà campo con il pallone tra i piedi, Hart riesce a contrastare la sua conclusione.

90' + 1 Altro cambio nel Barcellona: esce Alves per Adriano.

2 minuti di recupero.

89' Doppia occasione per i blaugrana! Neymar serve Messi a due passi dalla porta, Hart para miracolosamente il suo tiro e subito dopo un tentativo da parte di Suarez!

87' Ultimo cambio del City: fuori Milner per Lampard.

86' Che occasione per il Barcellona! Suarez penetra in area di rigore, non vede Neymar solo al centro, e va al tiro sbagliando. Ci prova successivamente in rovesciata ma colpisce una sfortunata traversa.

84' Cambio per Enrique: fuori l'autore del gol, Rakitic, entra Rafinha.

82' Suarez viene atterrato da Demichelis che si guadagna il cartellino giallo. Buona punizione per il Barcellona.

80' Ammonizione per Alves per un fallo su Silva.

78' Incredibilmente il Kun sbaglia il calcio di rigore, gran parata di Ter Stegen! Il City perde l'occasione di riaprire la partita!

77' Il Manchester City si guadagna un calcio di rigore per un fallo di Piqué su Aguero.

76' Occasione per Neymar che sbaglia il tiro tutto solo davanti il portiere!

74' Conclusione del Kun Aguero dal limite dell'area, murata in modo ottimale dai blaugrana.

72' Cambio per il City: esce Touré per Bony.

71' Gol annullato al Barcellona! Messi serve Neymar, il brasiliano sbaglia il tiro ma un rimpallo favorisce Alba che insacca il pallone in rete. L'assistente però ritiene che sia in posizione irregolare.

67' Gran conclusione di Yaya Touré, dosata con la giusta potenza, ma finisce di poco lateralmente la porta.

65' Questa volta è Messi a sbagliare! La pulce si allunga troppo il pallone in area di rigore nel tentativo di liberarsi di Hart e non riesce nel tiro.

63' Occasione fallita da Suarez che va al tiro ma manda il pallone sull'esterno della rete.

60' Triangolo tra Silva e Aguero che non riesce a chiudersi, i difensori blaugrana spazzano via il pallone.

56' Tiro mancino di Kolarov dalla lunga distanza, il portiere del Barcellona non si lascia sorprendere.

52' Il City cerca di uscire dal guscio guadagnandosi una buona punizione nella trequarti avversaria.

48' Fantastico spunto di Messi per Alba che fallisce il tiro davanti il portiere.

47' Conclusione di Rakitic dalla distanza, non calibra bene la potenza del suo tiro.

46' Tiro al volo di Iniesta dal limite dell'area, Hart para con qualche incertezza.

E' cominciato il secondo tempo!

Squadre di nuovo in campo. Pellegrini effettua un cambio: entra Navas per Nasri.

Non vi è recupero, il primo tempo si conclude con il vantaggio meritato del Barcellona. La squadra di Enrique è la squadra che si è imposta in questi 45 minuti di gioco, non lasciando nemmeno un'occasione importante agli avversari. Un primo tempo caratterizzato da meravigliose giocate di Leo Messi: oggi più del solito la pulce è riuscita a vincere ogni contrasto e a fornire anche l'assist vincente per il goal del vantaggio siglato da Rakitic. Ma quell'assist non è stato l'unico, difatti ha innescato più volte i suoi compagni in area di rigore, ma le azioni non sono riuscite a concretizzarsi. Il City è in difficoltà, schiacciato dal pressing avversario, non riesce ad essere decisivo.

44' Che occasione per il Barcellona! Suarez tenta un pallonetto solo davanti il portiere, ma il pallone colpisce il palo.

43' I difensori blaugrana sbagliano regalando un buon pallone ad Aguero che va al tiro ma viene murato.

41' Gran giocata di Messi! La pulce si infila pericolosamente in area di rigore e serve Neymar, il suo tiro viene deviato in angolo.

35' Cartellino giallo per Nasri per un intervento irregolare su Neymar.

32' GOOOOOOOOOOLLLL! BARCELLONA IN VANTAGGIO GRAZIE AD UN PALLONETTO DECISIVO DI RAKITIC FAVORITO DA UN PERFETTO ASSIST DI MESSI!

28' Difficile tentativo di Suarez da una posizione defilata, Hart non si lascia sorprendere.

27' Ci riprova Messi con una punizione a giro, ma il pallone ancora una volta è troppo alto.

26' Ammonizione per David Silva per un fallo su Messi, punizione da una buona posizione per la squadra di Enrique.

24' Barcellona in possesso palla, il City è in leggera difficoltà, non riesce a contrastare il pressing avversario.

20' Ammonizione per Kolarov per una spallata su Messi.

18' Tentativo di Kolarov dal limite dell'area, abbastanza facile la presa per Ter Stegen.

16' Pericolosa punizione a giro calciata da Messi, il pallone non scende abbastanza da centrare lo specchio della porta.

15' Il primo giallo del match va a Fernandinho per un fallo su Neymar.

13' Grande spunto di Yaya Touré che serve Milner in area di rigore, ma Dani Alves riesce ad ostacolarlo facilitando la presa di Ter Stegen.

10' Fantastico triangolo in area di rigore tra Messi e Iniesta, Hart riesce a parare la conclusione della pulce.

7' City piuttosto in difficoltà. Messi mette il turbo e arriva in area di rigore servendo Suarez, Kompany riesce a chiudere l'azione mandando il pallone in fallo laterale.

5' Barcellona quasi vicino al gol! Dani Alves serve perfettamente Neymar in area di rigore, il brasiliano va al tiro ma il pallone colpisce clamorosamente il palo!

3' Ritmi di gioco già molto alti, le due squadre orchestrano buone azioni offensive ma entrambe le difese sono ben schierate.

Arriva il fischio di Rocchi! Il match è appena cominciato!

20.44 - Squadre in campo. Allo stadio risuonano le sempre emozionanti note dell'inno della Champions League.

20.40 - E' tutto pronto al Camp Nou per l'ingresso delle due squadre, sugli spalti le tifoserie scalpitano.

20.35 - Il Barcellona di Luis Enrique è sceso in campo per il riscaldamento pre-partita.

20.25 Ecco come dovrebbero scendere in campo le due squadre dal punto di vista tattico. Classico 4-3-3 per Luis Enrique, con Mascherano che parte da centrocampo accanto a Rakitic ed Iniesta. Per i Citizens, 4-2-3-1, che in fase di non possesso (di partenza) assomiglierà ad un 4-4-2 con Nasri e Milner a destra e sinistra a svolgere i compiti di copertura e ripartenza.

20.20 Un'altra istantanea del Camp Nou che va pian piano riempendosi

20.15 SFIDA NELLA SFIDA - Due centrocampisti completamente diversi, due modi di intendere il calcio in maniera simile per il modo di dare del tu al pallone eppure due mediani dalle caratteristiche fisiche diametralmente opposte: Yaya Tourè da una parte, tecnica, applicata soprattutto ad uno strapotere fisico ed una falcata per pochi al Mondo; Iniesta dall'altra, l'illusionista, per la sua capacità mostruosa di nascondere il pallone e farlo apparire, d'improvviso, sui piedi di un compagno lanciato a rete. Don Andrès ha illuminato le scene mondiali per un decennio, dove ha estasiato le platee di tutta Europa e di mezzo Mondo.

20.10 Le prime immagini dal terreno di gioco del Camp Nou

20.05 Questi che accompagneranno l'ex Malaga in panchina: Caballero, Zabaleta, Lampard, Fernando, Bony, Navas, Dzeko.

20.00 Pellegrini non sorprende più di tanto e schiera un City tutto all'attacco con Tourè tra i due mediani di centrocampo.



(4-2-3-1): Hart; Sagna, Kompany (C), Demichelis, Kolarov; Fernandinho, Toure; Nasri, Milner, Silva; Aguero

19.55 Questa la panchina dei blaugrana: Bravo, Xavi, Pedro, Rafinha, Bartra, Sergi Roberto ed Adriano.

19.50 Iniziamo la nostra lunga diretta che ci porterà alla partita annunciandovi la formazione del Barca scelta da Luis Enrique.



(4-3-3): Ter Stegen; Alves, Piqué, Mathieu, Alba; Rakitic, Mascherano, Iniesta; Suárez, Messi, Neymar.

19.45 Buona sera e benventi alla diretta scritta, live ed , del ritorno degli Ottavi di Finale della Champions League 2014/2015. Vavel Italia vi accompagnerà verso l'inizio di questa spettacolare partita, che vedrà sfidarsi in uno degli stadi più belli del pianeta, il Camp Nou, Barcellona e Manchester City. Dopo la vittoria dell'Etihad Stadium, il Barca vuole mettere le mani sulla qualificazione tra le mura amiche, contro un City che sta vivendo un momento davvero negativo. Manca un'ora all'inizio del match, mettetevi comodi, che inizi lo spettacolo targato Champions League!

Per il secondo anno consecutivo Barcellona e Manchester City si sono affrontate agli ottavi di finale, ancora una volta una delle due lascerà anzitempo la competizione più prestigiosa d'Europa, ancora una volta al City serve un impresa al Camp Nou per passare ai quarti. Un deja vù di Champions, l'anno scorso finì 2-1 per i blaugrana, che consolidarono lo 0-2 dell'andata, oggi la situazione non è cambiata più di tanto, al ritorno il Barca ha sempre il vantaggio dell'andata, quindi gli uomini di Pellegrini sono chiamati ad una prestazione quantomeno d'orgoglio, anche perchè arrivano dalla sconfitta per 1-0 contro il Burnley ed il Chelsea ora è distante sei punti in Premier League.

Il Manchester City affronta la trasferta al Camp Nou con la consapevolezza di essere largamente sfavorito sia per il passaggio del turno che per la vittoria. Nella partita di andata il Barcellona è stato superiore praticamente in ogni zona del campo, dall’inizio alla fine, e anzi lo scarto di reti alla fine sarebbe potuto essere anche maggiore se Messi non avesse clamorosamente sbagliato il calcio di rigore (e la ribattuta, piuttosto goffamente) nei minuti di recupero.

Il Barcellona non ha sbagliato niente, o quasi, nella gara d'andata: la superiorità a centrocampo è stata ancora più schiacciante, accentuata dall’assenza di Touré, che era squalificato ma sarà nuovamente disponibile per questa partita. Come noto, si tratta di un giocatore preziosissimo per la squadra, anche se la gestione in campo da parte di Pellegrini non sempre è stata ottimale. In virtù della sua duttilità tattica, Touré è in grado di giocare sia da trequartisa che da mediano di copertura davanti alla difesa, ruolo che potrebbe ricoprire stasera al posto di Fernandinho per dare un connotato più offensivo alla squadra ospite, che deve recuperare a tutti i cosi il risultato dell'andata se vuole avere speranze di qualificazione.

Sebbene ci sia stato un momento poco positivo all’inizio dell’anno, il Barcellona nel 2015 si è dimostrato la squadra più in forma non solo in Spagna ma anche in Europa. Nella propria Madre Patria, considerando che il suo principale avversario nazionale, il Real Madrid, è in crisi profonda, i blaugrana potrebbero essere ritenuti la squadra più forte di tutte insieme al Bayern Monaco. Il successo del Barcellona si spiega da un lato con i progressi in difesa, molto più compatta ed quilibrata, anche dall’altro con l’integrazione e la costanza di rendimento dei suoi tre attaccanti: Messi e Neymar hanno spinto come martelli quando Suarez ancora faticava a inserirsi. Ultimamente anche l'uruguagio, però, ha iniziato a segnare con regolarità (non ultima la doppietta dell'andata) e quindi Messi può persino concedersi di fallire un rigore (o di farlo calciare e fallire a Neymar).

Luis Enrique lo ha detto anche in conferenza stampa: "Non mi fido del City e non penso al Real", la formazione che metterà in campo infatti rispecchia quanto detto, non rinuncia alle sue pedine d'oro, alcune delle quali tenute a riposo nell'uscita di campionato contro l'Eibar, ecco infatti che Iniesta riprenderà il posto da titolare, così come Pique, che sarà affiancato da Mathieu. Indiscrezioni in settimana davano in vantaggio Pedro su Neymar ma rinunciare al brasiliano sembrerebbe eccessivo, quindi vi proponiamo in formazione lo spagnolo, ma il talento di San Paolo sicuramente scenderà in campo. Ter Stegen difenderà i pali, sembra ormai lui il portiere di coppa.

Manuel Pellegrini per invertire rotta, ha bisogno di un miracolo. Vincere almeno 2-0 al Camp Nou per dare un senso tutto nuovo a questa stagione. Di pazienza a Manchester, sponda City, ce ne è poca, ed il tecnico cileno, dopo aver vinto il titolo, dovrebbe pagare una stagione senza titoli in bacheca. Di tempo ce ne è poco, 90 minuti che faranno la differenza. Per abbattere un Barca sulle ali dell'entusiasmo, visti i recenti risultati positivi, in terra spagnola si affiderà a tutti i suoi migliori uomini: potrà contare su Yaya Tourè a centrocampo, il grande assente dell'andata; ballottaggio in difesa tra Kolarov e Sagna, Clichy è squalificato. Silva e Nasri agiranno sulle fasce, ma quest'ultimo potrebbe anche giocare a ridosso della prima punta, qualora Pellegrini schierasse il 4-2-3-1 rinunciando ad una punta (presumibilmente Dzeko), aggiungendo così un centrocampista di corsa come Jesus Navas.

Luis Enrique: "Non ci fidiamo del Manchester City, è una squadra candidata alla vittoria finale. Abbiamo fatto solo il primo passo, domani sera scenderemo in campo per vincere, sarebbe pericoloso pensare di poter passare anche con un pari. L'anno scorso il City arrivò qui dopo un risultato negativo e creò al Barcellona non pochi problemi. Abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno, basta guardare i loro giocatori per capire il potenziale della squadra. Non mi sembra un gruppo stanco, hanno diverse alternative, manca Clichy, ma recupera Touré. C'è solo una gara ed è quella di domani. Giochiamo per i quarti, davanti ai nostri tifosi, siamo in forma e speriamo di ottenere un grande risultato".

Rubare palla, costringere il Barcellona a una partita diversa, di rincorsa, evitare ingenuità, come quelle d'andata, credere in qualcosa di impossibile, questa la ricetta di Pellegrini: "Dovremo giocare come nel secondo tempo della gara di andata. Nel primo tempo il Barça ha fatto la partita, ma nella ripresa anche noi siamo stati pericolosi. Sarà fondamentale restare in 11 contro 11, in quel caso la squadra avrà la possibilità di giocare come ha fatto nel secondo tempo. Sarà importante cercare di rubare palla al Barcellona, che basa il suo gioco sul possesso contro ogni avversaria. Una volta conquistato il pallone, dovremo essere bravi a tenerlo. Vogliamo che il Barcellona abbia problemi nel cercare di recuperare la sfera. Vogliamo dimostrare di essere una delle migliori squadre d'Europa battendo il barcellona, per noi sarà una specie di esame. Daremo il massimo per uscire vincitori. Affronteremo una squadra difficile, ma in 11 contro 11 la partita sarà diversa [rispetto all'andata]. E' praticamente impossibile far bene contro il Barcellona in 11 contro dieci [come accaduto nelle ultime tre sfide tra le due squadre]. Il mio non è un riferimento all'arbitro, la scelta è stata eccellente".

La Premier è affare del Chelsea, troppo incostante il City quando conta, la Champions è un prato verde che inghiotte giocatori di dubbia personalità. Manca sempre qualcosa, fortuna, carattere, capacità di cogliere il momento. A Barcellona, tutti pensano alla qualificazione, ma nessuno lo dice. Il vantaggio non deve inibire le naturali caratteristiche dell'undici di Luis Enrique. Non è nella natura del Barca giocare al risparmio, si parte alla pari al Camp Nou, una partita nuova, senza il ricordo dell'Etihad. Il secondo tempo in Inghilterra racconta di un City capace, a tratti, di perforare lo schermo di un Barcellona meno attento, ecco perché non bisogna correre rischi.

Ben 4 i precedenti tra queste due squadre, 3 vittorie per gli spagnoli e una per il City, che risale però a ben 6 anni fa ed era una amichevole.

Il Barcellona ha vinto tutti i tre precedenti di Champions League con il Manchester City.

Il City ha avuto un proprio calciatore espulso in ognuno dei tre precedenti col Barcellona in Champions League (Demichelis e Zabaleta l’anno scorso, Clichy all’andata).

Il Barcellona ha avuto la meglio in sei delle ultime sette sfide a eliminazione diretta di Champions con squadre inglesi: l’unico stop è avvenuto per mano del Chelsea (2011/12).

I catalani disputano la fase a eliminazione diretta di Champions per l’11ª stagione consecutiva: il Barça ha sempre raggiunto i quarti nelle ultime sette edizioni.

I Blaugrana hanno vinto le ultime cinque partite di Champions League, solo il Real Madrid (10) ha una striscia in corso più lunga.

Il Barcellona ha vinto sette delle ultime otto partite casalinghe di Champions (1N): l’ultima sconfitta è datata maggio 2013 (vs Bayern Monaco).

Quella sconfitta con il Bayern resta l’unica nelle ultime 30 gare di Champions disputate al Camp Nou e l’ultima gara in cui il Barcellona ha subito più di un gol in casa in questa competizione.

L’unico club inglese capace di vincere al Camp Nou in Champions League (dal 92/93) è stato il Liverpool nel febbraio 2007.