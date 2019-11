Live Roma - Fiorentina in risultato partita Europa League (0-3)

21.05 La Fiorentina ragginge il Napoli ai quarti di finale. Nell'altra sfida delle 19.00, la Dinamo Kiev elimina il Tottenham. Per la diretta di Roma-Fiorentina è tutto. Buona serata da Vavel Italia a da Johnathan Scaffardi.

21.00 I giocatori vanno anche sotto la Curva Sud, e vengono contestati in maniera durissima. Vola di tutto dalla Curva. Immagini che fanno male allo sport.

20.55 La Fiorentina strapazza la Roma e vola ai quarti di finale. Lezione di calcio dei viola ai giallorossi, con i padroni di casa che abdicano dopo appena venti minuti. Apre le marcature Gonzalo Rodriguez su rigore, raddoppia Alonso su una papera clamorosa di Skorupski e Basanta mette la partita in ghiaccio di testa sugli sviluppi di un corner. La Roma lascia in campo tra le contestazioni dell'Olimpico

Dopo un minuto di recupero termina la partita all'Olimpico. La Fiorentina batte la Roma e vola ai Quarti di Finale di Europa League. Roma che esce tra i fischi e le contestazioni.

90' Conclusione dai 30 di metri di De Rossi, palla alta sopra la traversa. Ci sarà soltanto 1 minuto di recupero.

88' Ljaijc nervosissimo si prende il secondo giallo da Cakir e lascia il campo.

85' 5 minuti al termine del match. Ormai si aspetta solo la termine del match all'Olimpico.

80' - Giallo per Ljajic, fallo da dietro su G.Rodriguez. In campo Montella, esce B.Valero.

78' - Salah!! Palo! Accarezza la palla al limite, mira l'angolo e calcia, palo pieno!

76' - La Fiorentina continua a pressare nella metà campo della Roma, grande personalità.

74' - Grande guizzo di Florenzi, controllo acrobatico e scatto sulla linea di fondo, chiede il rigore il giocatore della Roma per un presunto fallo di mano, per il direttore di gara è solo corner.

72' - Garcia, in piedi, continua a dare indicazioni ai suoi. Il tecnico prova a trasmettere energia ai giocatori, ma tutti attendono ormai solo il triplice fischio.

68' - Non c'è partita, la Roma prova con soluzioni personali, fini a se stesse, sporadiche giocate che non possono mettere in difficoltà una difesa come quella della Fiorentina, perfetta oggi.

63' - Vargas per Babacar, questa la scelta di Montella.

62' - La Fiorentina incanta palla a terra, la Roma si affida a lanci lunghi senza costruzione.

60' - Partita stregata per la Roma, Gervinho si invola solo, salta Neto, ma arriva Basanta e mette in angolo! Ingenuo l'ivoriano.

59' - Mati Fernandez calcia al volo da fuori, in due tempi Skorupski.

58' - Ultimo cambio per Garcia. Zoppica Yanga-Mbiwa, in campo Astori.

55' - Salah pesca Babacar, piattone sinistro, ma stavolta Skorupski risponde alla grande!

54' - La Roma non sembra aver la forza per riaprire la partita, la Fiorentina controlla senza eccessivi patemi.

50' - Buona combinazione per la Roma, Gervinho appoggia al limite per Ljajic, il serbo calcia, ma non riesce ad angolare.

48' - Salah!! Fiorentina vicina al 4-0! Salta tutti, si presenta a tu per tu con Skorupski, ma la palla incoccia sulla traversa!

46' - Comincia la ripresa a Roma.

Il vuoto dell'Olimpico:

Alonso, è suo il 2-0:

L'incredibile errore di Skorupski e il secondo gol della Fiorentina:

19.58 - La prima italiana ai quarti è il Napoli. Ai ragazzi di Benitez basta lo 0-0 aMosca.

La Curva Sud lascia lo stadio, protesta fortissima, taglio netto tra squadra e pubblico.

Termina la prima frazione di gioco, Roma coperta da bordate di fischi. Primo tempo incomprensibile dei giallorossi, una serie di errori non concepibili a questo livello. Holebas stende Mati e regala il rigore a Rodriguez, Skorupski lascia la palla a Alonso per il raddoppio e Basanta, tutto solo, fa tris. Garcia in ginocchio, fine dell'avventura romana?

45' - Due minuti di recupero.

44' - E altro cambio, il terzo di questo primo tempo! Keita manifesta problemi, dentro Verde!

41' - Primo cambio anche per Montella. Tomovic per Savic, probabile problema fisico.

38' - Borja Valero, sulla linea, decisivo sul colpo di testa di Pjanic. Bravo il bosniaco ad anticipare tutti sul primo palo.

36' - Intervento perfetto di G.Rodriguez a bloccare l'accelerazione di Gervinho, pescato in verticale.

35' - Pjanic da fuori, Neto si accartoccia a terra.

33' - Florenzi si abbassa sulla linea di difesa a destra. Confusione evidente, Ljajic serve Keita in netto offside.

30' - Ljajic punta, rientra e calcia forte a giro, ma palla alta.

28' - Ljajic stuzzica Neto, la Roma si scuote.

27' - Iturbe per Torosidis, Garcia costretto a provare il tutto per tutto.

25' - Palleggio tranquillo della Fiorentina, la Roma corre a vuoto.

Ora servirebbero quattro gol alla Roma per passare il turno, impresa disperata.

22' - GOOOOLLLL!!! Basanta!!! Dilaga la Fiorentina!! Angolo di M.Fernandez e tutto solo il difensore mette alle spalle di Skorupski!

19' - GOOOLLLLL!! Alonso!! 0-2!! Ma che errore di Skorupski!! Prova ad evitare l'angolo e regala palla all'esterno che tutto solo, a porta vuota, deposita in rete!! Roma nel baratro!

18' - Torosidis piazza di testa, B.Valero controlla la palla uscire a lato, di pochi centimetri.

17' - Holebas, cross basso e teso, in scivolata allontana G.Rodriguez, ben posizionato.

14' - Il primo spunto di Gervinho frutta un angolo per la Roma, ma Babacar svetta di testa e libera l'area.

12' - Prova a reagire la Roma, alzando il baricentro.

9' - GOOOOOLLLL! Cambia angolo e non sbaglia!! G.Rodriguez! Fiorentina avanti a Roma! 0-1!

G.Rodriguez segna ma è da ripetere, arriva anche il giallo per Holebas.

Proteste della Roma, ma la decisione è ineccepibile.

7' - Rigore per la Fiorentina! Holebas completamente fuori tempo su Mati Fernandez!!

6' - Possesso palla della Fiorentina che ora schiaccia la Roma, fischia l'Olimpico.

4' - Salah!! Botta col sinistro dal limite appena alta, dopo l'iniziativa di Joaquin.

3' - Manolas esce di forza su Babacar, primo strappo in velocità di Salah.

2' - Prima iniziativa della Roma, traversone di Torosidis, colpo di testa di Pjanic, nessun problema per Neto.

19.00 - Fischia Cakir, si parte!

18.57 - Squadre che fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

18.55 - Brividi consueti per l'Inno della Roma che risuona all'Olimpico! Cinque minuti al via.

18.50 - Dieci minuti al fischio d'inizio di Roma - Fiorentina, ultimato il riscaldamento, i giocatori rientrano negli spogliatoi. Tensione palpabile all'Olimpico, serata di grande calcio.

18.40 - Uno 0-0 o una vittoria garantirebbero la qualificazione alla Roma, ma i Giallorossi non vincono in casa in Europa da tre partite (P1 S2) dopo il 5-1 rifilato al PFC CSKA Mosca nella prima gara stagionale della fase a gironi di UEFA Champions League. Inoltre, la Roma subisce gol in casa in Europa da 12 gare di fila, dal successo 2-0 sul PFC CSKA Sofia dell'ottobre 2009.

• La Fiorentina, invece, è imbattuta in trasferte continentali da dieci partite (V7 P3), e non ha segnato solo in occasione dello 0-0 sul campo dell'FC Paços de Ferreira nella fase a gironi della UEFA Europa League 2013/14. Le ultime nove gare di questa striscia sono state disputate nella fase a gironi del torneo e i Viola sono a una sola sfida dal record di gare consecutive in trasferta senza sconfitte. (fonte Uefa.com)

Roma - Fiorentina, la serata dei grandi ex:

Le gare in programma:

18.30 - Qualche numero tratto dal sito Uefa.com: l'unico precedente della Roma in partite europee contro squadre italiane risale alla doppia finale di Coppa UEFA 1990/91, quando la vittoria per 1-0 in casa non fu sufficiente a ribaltare il 2-0 subito sul campo dell'FC Internazionale Milano.

• Dopo aver perso nel doppio confronto con la Juventus in finale di Coppa UEFA 1989/90 (3-1 fuori casa, 0-0 in casa), la Fiorentina negli ottavi della scorsa stagione ha perso ancora una volta contro i Bianconeri (1-1 fuori casa, 0-1 in casa). Il bilancio in quattro partite europee contro formazioni della Serie A è di V0 P2 S2.

L'undici della Roma:

18.15 - Questo il supporto alla squadra che si trova sulla pagina twitter della Roma:

Florenzi, la carta di Garcia:

Queste le due squadre:

18.10 - Montella si affida a Salah e Babacar davanti, dietro Basanta e non Tomovic, confermata la presenza di Alonso e Joaquin sugli esterni.

La Fiorentina sul prato dell'Olimpico:

18.00 - Comincia nel frattempo la partita a Mosca, potete seguire la diretta di Dinamo Mosca - Napoli con Enzo Esposito qui ---> Dinamo Mosca - Napoli

17.55 - Ufficiale l'undici della Roma e c'è subito una grossa sorpresa. Totti parte dalla panchina, Garcia, visto il momento della squadra, preferisce un tridente di movimento, con Florenzi come collante tra centrocampo e attacco. In difesa Yanga-Mbiwa preferito ad Astori, in mezzo De Rossi, Keita e Pjanic.

L'Olimpico:

17.45 - In attesa della partita, riviviamo le emozioni della gara d'andata:

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Roma - Fiorentina (19.00), incontro valido per la gara di ritorno degli ottavi di Europa League. Si riparte con un leggero vantaggio per i giallorossi, in virtù del risultato maturato a Firenze. Nei primi 90 minuti di questa doppia sfida, pari e patta tra Roma e Fiorentina. In vantaggio la viola di Montella, con Ilicic, pari nella ripresa di Keita, contestato per una spinta del centrocampista, decisiva.

Il momento delle due squadre è profondamente diverso. La Fiorentina assapora l'aria europea, il successo di lunedì, in rimonta sul Milan, consente alla squadra di Montella di guardare addirittura alla seconda posizione. La Roma, invece, non trova fine alla crisi, l'ultimo turno, in casa con la Samp, segna una caduta rovinosa, che mette a rischio anche la piazza alle spalle della Juve. La volata Champions è ora aperta a cinque squadre, non solo Roma e Fiorentina, ma anche Lazio - quello di Pioli è l'undici più in forma, ed è ora a un punto dalla Roma, senza Coppe - Napoli, sconfitta dura da digerire col Verona, e Sampdoria, sorpresa assoluta a questo livello.

In casa giallorossa, la situazione è elettrica. La squadra sembra lontana dall'allenatore e anche la società sonda altri lidi. Garcia non riesce a recuperare la rotta e il gruppo palesa il difficile momento attraverso improvvisi scatti di nervi. Il rosso di Keita, in campionato, sancisce l'impotenza dei giocatori. Nainggolan, dopo la gara d'andata, si lascia andare a dichiarazioni forti, in tanti faticano ad accettare la situazione, sembra che ci siano correnti diverse all'interno dello spogliatoio. A complicare il tutto le assenze. Mancano, da inzio stagione, tasselli come Castan e Strootman (l'olandese visto per poche partite prima di un nuovo stop), personalità e talento, Maicon è ai box da tempo, Iturbe da poco sonda il campo, di recente Manolas, gigante della difesa, quasi impossibile trovare una quadratura in questo stato. Ad aggiungersi a questo un difetto di comunicazione. L'asticella posta molto in alto da Garcia si contorce contro la Roma, trafitta dal suo stesso obiettivo, lo scudetto. Ora, rimettere i cocci insieme è operazione non da poco.

Queste le parole dei tecnici alla vigilia. Montella “Non so quello che sarà lo sviluppo della gara di domani, i tifosi della Roma sono sempre stati vicini alla loro squadra: non possiamo pensare di avere un vantaggio da eventuali fischi. I tifosi della Roma sono sempre passionali, lo sappiamo. Non credo che inizieremo in modo più veemente, la Roma dispone di grandi calciatori sia sul piano tecnico che morale. Credo molto, purtroppo, sull'orgoglio dei loro calciatori e noi non dovremo farci influenzare da questo clima”. “Ci conosciamo abbastanza, di sicuro al momento del sorteggio nessuna delle due squadre è rimasta contenta. Sarà una partita difficile, aperta ad ogni risultato”.

Sulla condizione di alcuni giocatori: “Babacar sta bene, ha recuperato ed è in condizione per giocare. Mario Goméz ha fatto dei test e li ha superato, mettendosi a disposizione, e spero di poter contare su di lui. Rispetto agli altri anni siamo arrivati a giocate tante gare importanti e la squadra è rilassata. Ne abbiamo giocate tante di partite decisive rispetto ai nostri standard”.

Con Montella, Borja Valero "Ogni anno abbiamo avuto i nostri momenti migliori e quelli peggiori. Siamo stati bravi, ora siamo in un bel momento e dobbiamo approfittarne. Sto bene ed ho la stessa fiducia di quando sono arrivato a Firenze. Loro metteranno tanta intensità nei primi minuti e dovremo stare attenti. La squadra ha sempre avuto grande spirito e mentalità, pur cambiando tanti calciatori: questa è la nostra vera arma, l'ho sempre detto da quando sono qui”.

Garcia “Quando le cose andavano bene, ad inizio stagione, non sono mai caduto nell’euforia e nemmeno nel pessimismo. Sono sempre misurato e abbastanza tranquillo e sereno. Dopo la pioggia viene il sole, dobbiamo farlo risalire noi. Lasciate i giocatori tranquilli che loro danno tutto sul campo. Io mi prendo tutta la colpa. Faremo i conti a fine stagione, ora sembra che lottiamo per la salvezza. Abbiamo voglia di superare il turno e andare ai quarti di finale di Europa League. E’ l’unica motivazione che abbiamo domani. Vogliamo vincere. Non c’è niente da fare che concertarsi su questa gara. In queste ultime settimane abbiamo usato almeno tre moduli di gioco. Non penso faccia differenza. Cambia se la palla entra o non entra. Sulla gara contro la Sampdoria penso che abbiamo pareggiato partite giocando molto meno bene. Un primo tempo buono che ci ha portato ad avere tante occasioni, con la palla che non voleva entrare. Ma penso che usciremo da questo momento solo appoggiandoci sul gioco. Conteranno anche il carattere e l’orgoglio ma giocatori e tifosi devono avere fiducia. Non mi arrendo al primo momento di difficoltà. Ce ne saranno altri in futuro ma non più in questa stagione, visto che già ne abbiamo avuti abbastanza.”

Keita "Questo è il momento più duro della stagione, ma domani abbiamo la possibilità di centrare la qualificazione- dice il centrocampista maliano nella conferenza stampa della vigilia - Dobbiamo rialzare la testa, i campioni nelle difficoltà non demordono mai. La gente è arrabbiata perché non stiamo rispettando le attese. Ma domani devono essere dalla nostra parte, sostenerci sempre. Avremo bisogno di loro. La Roma è i suoi tifosi, non Keita che domani potrebbe essere da un'altra parte. I tifosi ci sono sempre. Calo? Il calcio è come la vita ci sono momenti positivi e negativi. Prima ci andava tutto bene, ora la palla non vuole entrare. L'unica cosa da fare è continuare a lavorare con serietà, soltanto così possiamo modificare questa situazione. Critiche? Le critiche ci stanno, sono normali quando le cose vanno male. E noi dobbiamo accettarle. Anche se sappiamo che non dobbiamo dare troppo peso a quello che scrive la stampa, i cui giudizi sono destinati a cambiare col ritorno alla vittoria".

Probabili formazioni - Garcia accoglie con piacere il rientro di Manolas al fianco di Yanga-Mbiwa o Astori. Holebas e Torosidis sulle corsie esterne, in mediana De Rossi torna in zona centrale, Keita a dare peso e uno tra Florenzi e Pjanic, vivacità o qualità. Assente per squalifica Nainggolan, il tecnico sembra orientato a rinunciare a Pjanic. Totti al centro dell'attacco, Gervinho e Ljajic a supporto.

Diffidati Yanga-Mbiwa, Maicon (indisponibile) e Torosidis.

Montella vara la difesa a tre, composta da Savic, G.Rodriguez e Tomovic, a centrocampo Mati Fernandez, Badelj, ormai punto fermo, e il magistero di Borja Valero, confermato l'ottimo Joaquin, con Alonso sul fronte sinistro, davanti Babacar e Salah, forze fresche.

Diffidati Savic, Basanta e Badelj.

La Fiorentina, tuttavia, ha già avuto la meglio sulla Roma in una sfida a eliminazione diretta in questa stagione, nei quarti di finale di Coppa Italia. Il 3 febbraio, una doppietta di Mario Gomez ha permesso ai Viola di imporsi 2-0 allo Stadio Olimpico, regalando a Vincenzo Montella la prima vittoria contro la sua ex squadra.

La Roma ha vinto 2-0 in casa contro la Fiorentina il 30 agosto 2014, alla prima giornata della Serie A, grazie alle reti di Radja Nainggolan (28') e Gervinho (90'+3). Il ritorno a Firenze del 25 febbraio si è chiuso sull'1-1, con le reti di Gomez (19') e Adem Ljajić (49').

Ex di giornata in campo - I giocatori della Fiorentina David Pizarro (2006–12) e Alberto Aquilani (2002–09), hanno entrambi vissuto stagioni da protagonisti con la maglia della Roma, mentre Ljajić ha lasciato i Viola per trasferirsi alla Roma nell'estate del 2013, dopo tre stagioni in Toscana.

Un ex anche in panchina - Montella ha iniziato ad allenare a Roma. All'inizio tecnico delle giovanili, nel febbraio 2011 ha sostituito Claudio Ranieri alla guida della prima squadra, e ha contribuito a portare la squadra al sesto posto in campionato. Dopo Roma è passato sulla panchina del Calcio Catania.