Live Inter - Wolfsburg in risultato partita Europa League (1-2)

Clattemburg decreta la fine. Il Wolfsburg vince anche al ritorno con le reti di Caligiuri e Bendtner, tra le quali si inserisce quella inutile di Palacio. Esce tra i fischi l'Inter di Mancini, Troppe occasioni buttate al vento, troppi regali in difesa.

89' Gol del Wolfsburg! Carrizo è beffato da un rimpallo, riesce a segnare anche Bendtner.

84' Ultimo cambio per il Wolfsburg, Arnold sostituisce Vieirinha

83' Giallo per De Bruyne, che ingenuamente perde palla e atterra D'Ambrosio ai limite dell'area. Hernanes però spreca la punizione.

82' Ancora Kuzmanovic dalla distanza, tiro deviato in angolo

77' Kuzmanovic ci prova da fuori area, Benaglio è attento.

73' Kuzmanovic di testa su cross di Guarin, palla fuori misura

72' Esce Caligiuri, dentro Perisic

70' PAREGGIO DELL'INTER - PALACIO! Bella combinazione tra Palacio e Hernanes, che triangolano all'interno dell'area del Wolfsburg. L'argentino va al tiro e questa volta Benaglio si arrende

67' - Percussione di Hernanes, che spreca con un tiraccio fuori misura

67' - Fischi per Campagnaro, che lascia il campo a D'Ambrosio

64' Terzo miracolo di Benaglio! Slalom di Palacio che semina il panico in area, la conclusione dell'argentino è ancora una volta dininnescata da Benaglio

63' - Cambio per il Wolfsburg, entra Bendtner per Dost

Ultimi 30 minuti di agonia per l'Inter. Non è serata per imprese, non c'è la squadra per sognarle.

60' Guarin prova da 40 metri, tiraccio senza pretese che si spegne al lato.

58' - Palacio centra per Hernanes, che colpisce male di testa e spreca tutto

56' De Bruyne scambia con Luiz Gustavo ed entra indisturbato in area, tiro cross che termina fuori.

Mancano 35 minuti ma l'Inter si è ormai arresa. Squadra senza idee, senza carattere e con una difesa imbarazzante a questi livelli.

54' - Primo cambio per l'Inter: fuori un inutile Kovacic, entra Kuzmanovic

50' Kovacic perde palla, De Bruyne si porta dietro Ranocchia e Juan Jesus e prova a servire Dost, che in qualche modo viene anticipato da Carrizo

47' - Knoche e Klose sembrano una diga insormontabile per Icardi e Palacio.

Comincia il secondo tempo Non ci sono cambi.

Dopo un minuto di recupero, Clattemburg fischia la fine del primo tempo. Squadre a riposo sullo 0-1, Inter fermata da due miracoli di Benaglio e punita dalla solita, inguardabile difesa.

44' - Ancora Benaglio a negare il gol all'Inter !!! Guarin liberato da un rimpallo a un nulla dalla porta, il portiere elvetico respinge in angolo! Un rmuro!

42' - Dost anticipa ancora Juan Jesus, ma manda alto. Fischi di tutto lo stadio

Il Wolfsburg dà l'impressione di controllare la gara senza affanni, in attesa del momento buono per bucare nuovamente la ballerina difesa interista.

36' - Altra voragine della difesa interista, Juan Jesus arranca alle spalle di Caligiuri che mira al secondo palo, ottimo Carrizo nella deviazione in angolo

35' - Buona opportunità per Kovavic, che però colpisce male e manda la palla a un paio di metri dal palo

34' - Cross di Guarin, Icardi colpisce di testa ma il pallone giunge lento tra le mani di Benaglio

32' - Vieirinha dalla distanza, Carrizo in presa alta.

30' - Kovavic prova la deviazione di testa su cross deviato di Campagnaro, ma colpisce di spalla. Palacio in fuorigioco.

29' - Kovavic al volo da fuori area, palla in curva.

Mancini manda a scaldarsi Kuzmanovic e Vidic, garanzie di altre sciagure.

L'Inter prende gol proprio quando sembrava in grado di scardinare il muro difensivo tedesco. Sono invece gli ospiti ad approfittare dell'indecente disposizione della difesa dell'Inter, con Campagnaro, Ranocchia e Juan Jesus che fanno a gara a chi la fa più grossa.

24' Gol del Wolfsburg! Ancora pessima la difesa dell'Inter, Campagnaro e Ranocchia si impappinano in una semplice chiiusura sulla fascia, De Bruyne mette al centro dove Caligiuri, lasciato solo da Juan Jesus, batte Carrizo

22' MIRACOLO DI BENAGLIO! Sugli sviluppi di un tiro di Guarin, respinto, palla a Icardi che dagli 11 metri calcia quasi a colpo sicuro. Strepitosa la risposta del portiere svizzero, che smanaccia in angolo

20' - Cross di De Bruyne, Carrizo a farfalle, ma il Wolfsburg non ne approfitta

19' - Affannoso rinvio di Juan Jesus, De Bruyne mette in mezzo per Dost, Ranocchia salva in angolo.

18' - Cross dalla trequarti di Campagnaro, comoda uscita alta di Benaglio

17' - Ancora una percussione di Santon sulla sinistra, l'ex Newcastle mette al centro ma Trasch devia in angolo. Per l'arbitro è rimessa dal fondo.

15' - Ci prova ancora Icardi, tiro ribattuto

12' - Santon affonda sulla sinistra e mette in mezzo, liscio di Rodriguez, ma Icardi manda alle stelle

11' - Lunga manovra dell'Inter, Kovacic prova un tiro ribattuto, palla che infine giunge a Benaglio

8' Ovazione per Carrizo. Clamoroso liscio di Juan Jesus che permette a Dost di involarsi verso la porta. Il portiere argentino chiude in uscita, ma che errore Juan Jesus!

7' Hernanes cerca lo spazio per il tiro ma viene chiuso, la palla arriva a Palacio, fermato da un fuorigioco dubbio

5' Angolo per i padroni di casa, la difesa libera facilmente, il Wolfsburg riparte in velocità, Vieirinha serve Caligiuri che al volo manda la palla qualche metro sopra la traversa

3' Percussione centrale di Hernanes, conclusa con un tiro che Benaglio respinge con i pugni

3' - Applausi di San Siro per una comoda uscita di Carrizo

2' - Dost e De Bruyne prendono in mezzo Ranocchia, l'azione sfuma per un fallo del Wolfsburg

1' - Benaglio in anticipo su Icardi, lanciato da Palacio

Si parte!

Le squadre sono in campo. San Siro crede nella rimonta dell'Inter. Non sarebbe la prima volta che ai nerazzurri (stasera in campo con un completo azzurro) riesce l'impresa impossibile in quella che una volta era la Coppa UEFA. Shaqiri è in panchina, in campo spazio alla fantasia di Kovacic

"Dimenticare la gara di andata. Voglio dare il mio contributo". Sono queste le parole di Juan Pablo Carrizo a pochi minuti dall'inizio della partita. L'argentino è chiamato a riscattare la disastrosa prestazione di Wolfsburg.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Inter - Wolfsburg (21.05), incontro valido per la gara di ritorno degli ottavi di Europa League. All'Inter serve un'impresa, senza mezzi termini. Si riparte dal 3-1 dell'andata in favore del Wolfsburg, firmato Naldo - disattenzione di Juan Jesus - De Bruyne, due leggerezze di Carrizo. In avvio la segnatura nerazzurra, griffata Palacio. La seconda forza della Bundes si presenta quindi a Milano con l'intenzione di eliminare una nobile decaduta del calcio europeo, una squadra alla ricerca di identità, sicurezza, dopo il cambio a livello tecnico tra Mazzarri e Mancini, fino ad ora utile in termini di gioco, non ancora a livello di risultati.

L'ultimo stop dell'Inter - 1-1 interno col Cesena - in campionato chiude la porta a ogni ipotesi di qualificazione alle Coppe del prossimo anno. Non solo la Champions, anche l'Europa League appare una chimera. Contro i bianconeri di Di Carlo una prova sottotono di diversi giocatori. Defrel penetra tra Ranocchia e Andreolli con estrema facilità e punisce la retroguardia di Mancini. Nella ripresa un'Inter migliore, Icardi chiama Palacio ed è 1-1, il resto è un assedio senza costrutto. Manca sempre qualcosa all'Inter, la coperta è corta.

A rendere la vigilia ancor più problematica l'infortunio di Shaqiri. Il centrocampista offensivo lascia il campo nella prima frazione di Inter - Cesena, il giorno seguente l'esito degli esami, un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. La prima impressione è di un forfait sicuro, una settimana di stop. Con il passare delle ore cambia lo scenario, Shaqiri corre, a basso regime e Mancini lo inserisce nella lista dei convocati. Pressochè impossibile vederlo dal primo minuto, plausibile pensare a un utilizzo in caso di qualificazione in bilico.

Mancini "Sono fiducioso e ottimista, forse troppo. Ma dobbiamo vincere 2-0 e possiamo farcela, non è un'impresa. Giochiamo contro una squadra molto forte ma non è una missione impossibile. Abbiamo bisogno di una grande serata. Una rimonta dell'Inter è possibile per tre ragioni: la storia dell'Inter ne è piena, e poi prima o poi faremo una gara senza commettere errori; infine i miei giocatori vogliono regalare ai tifosi una notte fantastica".

Hecking "Abbiamo fatto un risultato positivo in Germania, quindi l'Inter cercherà di creare occasioni. Farà del suo meglio per passare quindi dobbiamo rimanere concentrati, specialmente in difesa, giocare con passione. Abbiamo grande rispetto per l'Inter, questa partita à la sua ultima occasione per andare lontano in una competizione. Partite come quella di domani ci danno esperienza e motivazione. La gente è ottimista ma non abbiamo ancora fatto niente".

Mancini non può schierare Brozovic e Podolski in Europa e come detto deve preservare la condizione di Shaqiri. Due le ipotesi a centrocampo: quella conservativa prevede Kovacic o Hernanes alle spalle di Icardi e Palacio, con Kuzmanovic al fianco di Guarin e Medel, la seconda punta invece sulla maggior qualità, col brasiliano e il croato entrambi in campo a discapito del serbo. Dietro D'Ambrosio più di Campagnaro, Ranocchia e Juan, fuori per squalifica col Cesena, in mezzo, Santon sulla corsia di sinistra.

Indisponibili Jonathan, Dodò e Nagatomo. Diffidati Juan Jesus, D'Ambrosio, Guarin e Hernanes.

Nel nostro schieramento Inter disposta col 4-2-3-1, possibile anche la variante 4-3-1-2, con Kovacic come detto alle spalle di Icardi e Palacio:

Wolfsburg - Hecking, dopo la deludente prova d'andata, potrebbe rinunciare a Schurrle, lanciando dal primo minuto Vierinha nel tridente alle spalle di Dost. Confermati De Bruyne e Caligiuri, quindi panchina per Perisic. Luiz Gustavo e Guilavogui a far da schermo davanti ai quattro di difesa, Trasch, Klose, Knoche e Rodriguez.

Squalificato Naldo, diffidato Perisic, indisponibili Hunt e Drewes.

Nell'undici qui proposto Schurrle in campo, ma il tedesco rischia:

Qualche numero sull'incontro dal sito Uefa.com: l'Inter è imbattuta in casa in Europa da 11 partite (V7 P4) e in questa stagione ha mantenuto la propria porta in violata in quattro gare interne su cinque nelle competizioni UEFA.

Il Wolfsburg è imbattuto in trasferta in Europa da tre partite (V2 P1) e non ha subito gol nelle ultime due gare esterne disputate nelle competizioni UEFA.

L'Inter ha ottenuto un solo successo nelle ultime cinque gare casalinghe contro squadre tedesche (V1 P1 S3), superando 4-0 l'SV Werder Brema nella fase a gironi di UEFA Champions League 2010/11.

La vittoria dell'andata è stata la prima per il Wolfsburg in quattro sfide complessive contro avversarie italiane (V1 P1 S2). Nelle due precedenti trasferte italiane, il club ha collezionato una sconfitta 1-0 e un pareggio 2-2, due risultati che sarebbero sufficienti per centrare la qualificazione contro l'Inter.

Direttori di gara

Arbitro Mark Clattenburg (ENG)

Assistenti Simon Beck (ENG) , Jake Collin (ENG)

Assistente arbitrale aggiunto Anthony Taylor (ENG) , Kevin Friend (ENG)

Quarto arbitro Stuart Burt (ENG)

Delegato UEFA David Griffiths (WAL)

Osservatore arbitro Peter Fröjdfeldt (SWE)