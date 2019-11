La Fiorentina schianta la Roma e vola ai quarti

Doveva essere la partita della svolta per la Roma, ma così non è stato. I giallorossi si sono sciolti sotto i colpi di una grande Fiorentina, che in soli venti minuti chiude la pratica e si guadagna meritatamente i quarti di finale. Rodriguez apre le marcature dal dischetto, e un errore di Skourpski che regala un gol ad Alonso, mette in ginocchio la Roma, che viene poi affossata da Basanta. Giallorossi, costretti ad andare anche sotto la Curva Sud, contestati in maniera dura dalla tifoseria.

Garcia lancia Skorupski dal primo minuto e schiera in attacco Florenzi, Ljaijc e Gervinho, lasciando Totti ed Iturbe in panchina. Montella invece non può schierare Gomez, e si affida alla coppia Babacar-Salah con Alonso e Joaquin sugli esterni.

Passano due minuti e la Roma prova subito a farsi vedere dalle parti di Neto. Torosidis si guadagna il fondo e crossa al centro dove Pjanic anticipa tutti ma la sfera termina tra le mani del portiere brasiliano. Al quarto minuto Salah mostra tutta la sua velocità, andando via in dribbling e provando la conclusione dalla distanza che però è poco precisa. I giallorossi sembrano essere in gara, ma al 7°minuto arriva l'episodio che cambia la partita. Holebas fuori tempo stende Mati Fernandez, e per Cakir non ci sono dubbi, è rigore. Sul dischetto ci va Gonzalo Rodriguez, che spiazza Skorupski per ben due volte (dopo la prima conclusione Cakir ha fatto ripetere il penalty ed ammonito Basanta per proteste, n.d.r.), con una freddezza unica. Fiorentina in vantaggio. I padroni di casa provano a reagire, ma 19° minuto Skorupski combina la frittata. Su un retropassaggio di Torosidis, il portiere giallorosso prova a bloccare la sfera cercando di evitare un corner, perde la stessa clamorosamente facendosi strappare la sfera da Alonso, che poi deve solo spingerla oltre la linea. Il 2-0 dei viola equivale ad knock-out per la Roma, che capitola al 22°. Su un angolo di Mati Fernandez, Basanta salta indisturbato e mette dentro il 3-0 che mette di fatto fine alla partita. Garcia, a dir poco incredulo, prova a smuovere i suoi e manda nella mischia Iturbe per Torosidis. La prima frazione termina con la Fiorentina che può anche dilagare, ma Salah e Babacar sono poco precisi sotto porta.

La ripresa inizia da dove era finita la prima frazione, da Salah che mette in ginocchio la difesa della Roma. Ma anche questa volta l'egiziano è sfortunato, infatti colpisce la traversa dopo una grandissima azione personale. I giallorossi sembrano non avere proprio la forza di reagire, ed i viola non hanno intenzione di fermarsi. Ancora Salah che semina il panico tra le fila giallorosse, e serve un assist perfetto a Babacar, che calcia di prima intenzione sul secondo palo ma questa volta Skorupski è attento e devia la sfera in corner. Al 60° minuto Gervinho potrebbe quantomeno segnare la rete della speranza, ma tenetenna dopo aver superato Neto e si fa recuperare da uno sterpitoso Basanta. Al 78° minuto Salah tira a giro dal limite e vede la sua conclusione spegnersi sul palo. Nei minuti finali Ljaijc perde la testa e si fa espellere per un doppio giallo. Finisce 0-3 Roma-Fiorentina, con i viola che volano ai quarti e l'Olimpico che fischia Garcia e i giocatori giallorossi.