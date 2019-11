Sorteggi Champions League e Europa League 2015: Juve-Monaco ai quarti, Dinamo Kiev-Fiorentina, Wolfsburg-Napoli

14.00 Chiudiamo con le date di questi quarti di finale di Europa League. L'andata si giocherà il 16 aprile, mentre il ritorno si terrà il giorno 23 dello stesso mese. Per questa diretta emozionante e divertente è tutto. Un saluto da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia.

13.50 Il commento di Benitez al sorteggio: "Dobbiamo affrontare uno degli avversari più forti che ci poteva capitare, considerato tra i favoriti per la vittoria finale. Nel doppio confronto contro l'Inter hanno dimostrato tutta la loro forza, in campionato sono secondi in classifica e nella Bundesliga hanno battuto anche il Bayern Monaco". "Ci aspetta una sfida comunque avvincente. Noi abbiamo fiducia in noi stessi, vogliamo andare avanti anche se sappiamo che sarà difficile"

13.40 La UEFA ha invertito il campo dove si giocherà l'andata tra Dnipro e Brugge. Sarà adesso il Club Brugge a giocare l'andata tra le mura amiche.

13.35 Óscar Arias, segretario del Sevilla: "A questo punto, tutte le squadre nell'urna meritano di esserci. Lo Zenit era una delle squadre più forti al sorteggio. Sarà una gara molto difficile. Sappiamo che dovremmo fare un lungo viaggio, e questo è penalizzante, ma questo ci è capitato e non abbiamo scuse. Lo Zenit è una squadra europea e ha giocatori spagnoli come Javi García. Anche José Rondón ha giocato nella Liga. Sono una squadra forte. André Villas-Boas ha una rosa con molta qualità".

13.25 Mencucci si è detto felice soprattutto di non aver pescato il Napoli: "Siamo contenti di non aver trovato il Napoli. Andare entrambe avanti farebbe benissimo al calcio italiano. A questo punto del torneo una squadra vale l'altra, bisogna lavorare soprattutto su se stessi".

13.20 Ecco il quadro completo dei quarti di finale dell'Europa League

IL NAPOLI PESCA FORSE L'AVVERSARIO PIù TEMIBILE! MA OCCHIO ANCHE ALLA DINAMO KIEV, AVVERSARIO DAVVERO OSTIVO PER LA FIORENTINA DI MONTELLA.

PER IL NAPOLI C'è QUINDI IL WOLFSBURG!!! CHE SFIDAA!!!

LA FIORENTINA PESCA LA DINAMO KIEV!!!!

DINAMO KIEV!

SARà IL BRUGES A GIOCARE CONTRO GLI UCRAINI.

DUDEK PESCA IL DNIPRO

IL SEVILLA PESCA LO ZENIT!!!! A SIVIGLIA L'ANDATA DEI QUARTI.

13.12 Inizia il sorteggio!

13.10 Giorgio Marchetti, direttore della competizioni UEFA, spiega il sorteggio, abbastanza complicato a causa del conflitto bellico tra Russia ed Ucraina. Come anticipato prima, la UEFA ha deciso che russe ed ucraine non potranno sfidarsi.

13.06 Arriva l'ambasciatore della finale che si giocherà a Varsavia, Jerzy Dudek

La squadra da evitare è il Wolfsburg??

Inizia il sorteggio dei quarti di Europa League. Gianni Infantino presenta le migliori 8 squadre della competizione e la location della finale.

13.00 Il nostro Andrea Bugno vi presenta i quarti di Europa League:



Tra le candidate alla vittoria finale c'è, senza dubbio, la squadra di Benitez, che ha nella forza d'urto del reparto d'attacco il biglietto da visita più prestigioso. La Fiorentina ha superato Tottenham e Roma, con gioco e merito, ed è pronta per nuovi traguardi. Assieme alle italiane, sul podio, mettiamo a pari merito Wolfsburg e Siviglia, due squadre agli antipodi per modo di intendere il calcio: i tedeschi sono molto simili al Napoli, fragili dietro, ma molto forti avanti e come si è notato anche contro l'Inter, fanno di intensità e velocità nelle ripartenze la loro arma migliore; il Siviglia di Emery non è più una sorpresa oramai. I detentori del titolo sono un vero e proprio muro invalicabile: compatto, quadrato, equilibrato, con delle individualità in avanti quali M'Bia, Bacca, Vitolo, Gameiro ed Iborra, che possono spaccare la partita in qualsiasi istante. Assolutamente da evitare. Leggermente staccato dai primi troviamo lo Zenit, squadra dalla rosa prestigiosa, ma che ieri sera a Torino ha dimostrato di essere ancora fragile ed in costruzione, forse non ancora a livello delle migliori. Un gradino più sotto Dinamo Kiev, Bruge e Dnipro, che sono se vogliamo le tre sorprese della manifestazione: le due ucraine hanno eliminato Everton ed Ajax, ribaltano i pronostici, mentre i belgi sono la Cenerentola che si presenta per la prima volta al grande ballo, umili, cattivi e senza nulla da perdere.

La Uefa celebra il Napoli: delle squadre che arrivano dalla fase a gironi, il Napoli è quella che ha concesso meno gol: solo quattro, una media di 0,4 per gara - o uno ogni 225 minuti. Il Napoli ha anche effettuato il maggior numero di tiri verso (77) e fuori dalla porta (67) nella competizione, e ha colpito otto volte il palo.

12.57 Alcune precisazioni sul sorteggio dell'Europa League. Non potranno sfidarsi, ancora una volta, russe ed ucraine, quindi sarà scelto per primo l'avversario dello Zenit. Poi si procederà al sorteggio libero.

12.55 Le date dei quarti di finale di Champions League:

Gare d'andata

14 aprile

Club Atlético de Madrid - Real Madrid CF Juventus - AS Monaco FC



15 aprile



Paris Saint-Germain - FC Barcelona

FC Porto v FC Bayern München

12.52 Butraqueno commenta i quarti di finale: "L'Atlético è una squadra molto forte che abbiamo affrontato numerose volte quest'anno. Le due compagini si conoscono molto bene. L'Atlético è una formazione che non molla mai, che concede pochi gol, fortissima sulle palle inattive e che sfrutta al meglio ogni situazione. Vedremo se saremo in grado di batterli e di ritornare per il sorteggio delle semifinali. Speriamo di poter recuperare alcuni giocatori infortunati. La Champions League è una competizione unica, e non si sa mai se sia un vantaggio giocare il ritorno in casa. Dovremo presentarci al meglio perché sappiamo che sarà durissima. Dovremo dare il massimo per superare il turno".

12.50 Questi i risultati delle sfide di ieri sera

Sulla carta le tre squadre da evitare saranno sicuramente Zenit, Wolfsburg e Siviglia, sperando di non vedere un derby fratricida.

Sale la tensione per Napoli e Fiorentina! Chi sarà a sfidare le due italiane?

12.45 Passiamo all'Europa League. Ecco le squadre qualificate ai quarti di finale

12.43 Manuel Neuer commenta i quarti di finale: "L'atmosfera a Oporto è sempre caldissima. Ricordo i tifosi del Porto durante la finale di Champions League 2004 contro il Monaco: con quei tifosi non sarà facile per noi, ma abbiamo già giocato in tanti stadi del genere e sappiamo cosa ci aspetta."

12.40 Andrea Butti, vicedirettore AS Monaco: "Sfida ad altissimo livello per noi. Ma sapevamo che chiunque avessimo pescato sarebbe stato un avversario complicato. La Juve è una squadra fortissima che si appresta a vincere il quarto scudetto consecutivo, ma abbiamo dimostrato contro l'Arsenal di non temere nessuno".

12.35 Ancora Nedved: "Siamo davvero soddisfatti del lavoro di mister Allegri. Ha compattato il gruppo e ha dato quella tranquillità necessaria per giocare queste sfide decisive. Partiamo favoriti con il Monaco, ma dovremo essere bravi a non sottovalutare assolutamente questa sfida".

12.30 - Nedved: "Dispiace a tutti che Paul Pogba non sarà disponibile per queste partite. Ma non possiamo piangerci addosso, abbiamo una rosa di valore, e faremo di tutto per arrivare in semifinale. Tevez è pazzesco. Ha cambiato tantissimo questa squadra, diventando un leader ed un trascinatore unico. A Dortmund ha mostrato tutta la sua classe"

12.25 PSG e Barcellona si sono già incontrate nella fase a gruppi: il PSG ha vinto 3-2 al Parco dei Principi, ma ha perso 3-1 al Camp Nou. Le due squadre si sono affrontate anche ai quarti della stagione 2012/13, con il Barcellona che superò il turno in virtù delle reti in trasferta dopo un 3-3 complessivo.

Spiccano sicuramente PSG-Barcellona e Atletico Madrid-Real Madrid.

Ecco la foto con gli accoppiamenti

Non poteva andare meglio alla Juventus, che pesca la squadra più facile senza se e senza ma! Adesso i bianconeri dovranno dare il meglio e non abbassare la guardia contro un avversario nettamente inferiore.

Ecco gli accoppiamenti!



Juventus-Monaco;

Porto-Bayern Monaco;

Atletico Madrid-Real Madrid;

Paris Saint Germain-Barcellona.

Gli ultimi due quarti di finale saranno Porto-Bayern Monaco e Juventus-Monaco!!

Bayern Monaco!!!! la Juventus pesca il Monaco!!!

Estratto il Porto! sarebbe ottimo per la Juventus

La finale della scorsa stagione ai quarti!!! Atletico Madrid - Real Madrid

Real Madridddddddddd!!!

Atletico di Madrid! Ricordiamo che la prima estratta gioca l'andata in casa!

Primo quarto di finale è Paris Saint Germain - Barcellona!!

Barcellonaaaaa!!

Paris Saint Germain prima squadra estratta

12.10 Dopo aver presentato Riedle, il segretario Infantino procede con la spiegazione del sorteggio. Tutto pronto

Viene poi presentata la location della finale: Berlino!

Atletico Madrid

Barcellona

Bayern Monaco

Juventus

Monaco

PSG

Porto

Real Madrid

12.05 Prima del sorteggio, vengono presentate le 8 squadre arrivate fino ai quarti di Finale della più imporntante competizione mondiale per club!

12.00 Come sempre è Gianni Infantino, segretario generale dell'UEFA, a presentare il sorteggio. Sale la tensione!! Chi pescherà la Juventus?

11.55 Pronte anche le sfrette che contengono i nomi delle Top 8 della Champions League

11.50 Lacrime di rabbia, lacrime di dolore. Non appena Paul Pogba ha lasciato il prato di gioco del Signal Iduna Park a metà del primo tempo, c'era il sentore, poi confermato da quel pianto di dolore, che si trattasse di qualcosa di molto più grave di un semplice infortunio. Ed infatti, il francese, rientrato con la squadra a Torino dopo la festa per la qualificazione, s'è sottoposto nel pomeriggio di ieri agli esami strumentali di rito, che ne hanno confermato la lesione del muscolo del bicipite femorale della gamba destra.

Questo il comunicato stampa emesso dalla società bianconera: "Paul Pogba, uscito durante il primo tempo di Borussia-Juventus, al rientro da Dortmund è stato sottoposto ad accertamenti. La risonanza magnetica ha confermato il sospetto clinico di lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale destro. La ripresa agonistica é prevista tra 50 giorni".

11.45 Analizziamo le possibili avversarie della Juventus



Ovviamente, davanti a tutte, troviamo il terzetto formato da Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona. Tre squadre fenomenali, contro le quali, con ogni probabilità, la Juventus di Allegri potrebbe giocarsela, ma non di certo alla pari. Molto più vicino al valore dei bianconeri sembra essere il Paris Saint Germain che, sebbene annoveri in rosa gente del calibro di Thiago Silva, David Luiz, Verratti, Ibrahimovic, Cavani e chi più ne ha più ne metta, non sempre dimostra di essere una squadra compatta e quadrata come i bianconeri. Discorso a parte merita l'Atletico Madrid, squadra che quest'anno sta avendo qualche problema in più rispetto nel ripetere fortune e successi della scorsa stagione. Il Porto è avversario abbordabile ma sempre temibile, soprattutto al Do Dragao, catino quasi inespugnabile (certo, lo era anche il Westfalen Stadion). Infine il Monaco, la più scarsa delle otto, quella dell'upset più clamoroso in ottavi di finale: nessuno si aspettava dalla squadra del principato tale valore e soprattutto un raggiungimento di questo tipo di risultato.

11.40 Tutto pronto per l'inizio del sorteggio. Queste le migliori 8 squadre del panorama calcistico europeo

11.30 Buongiorno benvenuti a Nyon per la diretta scritta, live ed , dei sorteggi di Champions League ed Europa League. Da Nyon, seguiremo in diretta i sorteggi dei quarti di finale delle competizioni più importanti del panorama Europeo e scopriremo gli avversari di Juventus, Napoli e Fiorentina, le tre superstiti delle 6 squadre italiane impegnate agli ottavi di finale.

Berlino e Varsavia sono un pò più vicine. Le mete delle finali di questa stagione di Calcio Europeo sono sempre più in vista per le sedici partecipanti rimaste in gara, tre delle quali portano, fortunatamente e finalmente, il vessillo italiano alto anche nell'Europa del Calcio. L'urna di Nyon riapre i battenti, sollevando il sipario sui quarti di finale della Champions League e dell'Europa League.

L'Italia del calcio si riscopre, all'indomani degli ottavi di finale, come la seconda forza in Europa, seconda soltanto dietro alla Spagna, che avrà ben quattro partecipanti al sorteggio (tre in Champions League, Real, Barca ed Atletico, una in Europa League, il Siviglia). Juventus, Napoli e Fiorentina portano alto il nome dello Stivale del calcio e sperano, ancora una volta, in una buona dose di fortuna, che non guasta mai.

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare! Sarà questo il caso di Juventus, Napoli e Fiorentina? Tutti noi italiani speriamo proprio di si. Finalmente dopo tanti anni bui, ritroviamo tra le 8 squadre migliori delle due competizioni calcistiche più importanti d'Europa, 3 squadre italiane, che sicuramente venderanno cara la pelle, e che faranno di tutto per approdare alle semifinali. La Juve ha impressionanto per la forza con la quale si è sbarazzata del Borussia Dortmund, conquistanto meritatamente i quarti e diventando la quarta forza della Champions, insieme all'Atletico, alle spalle di Bayern, Barcellona e Real Madrid. Più semplice il compito del Napoli, che si è dovuto sbarazzare di una modesta Dinamo Mosca, mentre ha stupito la Fiorentina di Montella, che ha fatto sprofondare in una crisi nerissima la Roma di Rudi Garcia.

I quarti di finale delle due manifestazioni europee quest'anno non parleranno inglese. Il crollo, totale, di quello che era stato negli ultimi anni il Football per antonomasia, viene polverizzato da tutte le competizioni e defraudato, ma giustamente, di tutte le sue componenti: il Chelsea si arrende ad uno strano e malriposto senso di controllo, anche quando non se ne sentiva il bisogno; l'Arsenal, la migliore delle tre, non riesce a ricucire le toppe strappategli dal Monaco all'andata all'Emirates e sfiora soltanto l'impresa; il City, è il solito City, spendaccione e poco squadra, quindi perdente. L'ultimo baluardo poteva essere l'Everton, in Europa League, ma la squadra di Goodison Park si è sciolta anch'essa davanti ai 70000 spettatori di Kiev, che tra un problema ed un altro hanno spinto la Dinamo ad un clamoroso successo. Rebrov festeggia.

Tre gli spauracchi della Champions League: Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. Il Real non sta vivendo sicuremente un buon momento, ma la qualità e la classe dei giocatori a disposizione di Carlo Ancelotti sono tali da far temere sempre e comunque i campioni in carica del torneo, soprattutto se si guarda al reparto d'attacc, dove Bale, Benzema e Ronaldo mettono paura anche alla squadra più attrezzata. Un trio che però possiamo paragonare a quello del Barcellona: infatti Messi, Suarez e Neymar, non ha nulla da invidiare ai Blancos, anzi. La formazione di Luis Enrique sta impressionando tutto dopo un inizio fatto di alti e bassi. Infine, ma forse i più temibili, il Bayern di Pep Guardiola. I bavaresi dipingono calcio, e alla pari del Real, sono forse la squadra da evitare in questo momento: fisicamente, tatticamente e tecnicamente i più in forma.

Il tassametro del tanto temuto ed altrettanto famigerato Ranking Uefa corre, ma quest'anno, con una notevole inversione di tendenza, lo fa nel verso giusto: quello nostro! Osservando i punteggi stagionali, ma anche limitandosi a guardare il cammino ed i successi delle nostre squadre, si può constatare che soltanto la Spagna, e di pochi punti, ha fatto meglio di noi in campo internazionale. La vittoria della Juventus, con la conseguente eliminazione del Dortmund, ha fatto si che l'Italia staccasse la Germania nella classifica dei punteggi dell'anno corrente, mettendo una parziale toppa alla sconfitta dell'Inter contro il Wolfsburg. E peccato per l'eliminazione e la mancata vittoria del Torino, che poteva dare ulteriore lustro al cammino italiano.

Ranking stagionale 2014/2015



1 Spagna 16.357

2 Italia 16.166

3 Germania 15.000

4 Inghilterra 13.571

La vera notizia è la disfatta delle squadre inglesi, che all'indomani dell'eliminazione all'unisono di Chelsea, Arsenal, City ed Everton, si ritrova ad inseguire le altre tre contendenti, ma non solo. Da qui al termine della competizione, le altre tre nazioni potranno aumentare il gap nei confronti dei britannici e, nel nostro caso, vedere ridurre sensibilmente il differenziale che ci divide da quel terzo posto tanto agognato.

Diamo anche uno sguardo alla proiezione dell'anno prossimo, che vedrà l'Italia guardare molto da vicino la terza posizione dell'Inghilterra. Al momento il distacco nella classifica generale è di circa 13.000 punti, ma bisogna sottolineare che a fine anno gli inglesi scarteranno ben 18.357 della stagione 2010-11 contro i soli 11.571 dell'Italia, ovvero circa 7.000 punti in meno che andranno quasi a pareggiare i discorsi. Oltre al fatto che le nostre tre rappresentanti da qui alla fine potranno tentare di rosicchiare tanti altri punti alle guardie della Regina inglese. Operazione di ipotetico aggancio e soprasso, appunto.

Proiezione Ranking 2016



1 Spagna 77.928

2 Germania 62.892

3 Inghilterra 62.034

4 Italia 56.105

L'urna sarà completamente aperta, senza teste di serie e con possibili derby. La squadra sorteggiata per prima giocherà l'andata in casa. Unica eccezione 'politica' in Europa League: non potranno affrontarsi club russi ed ucraini.



Ecco la strada verso Berlino: Quarti di finale: 14-15 e 21-22 aprile. Semifinali: sorteggio 24 aprile, partite 5-6 maggio e 12-13 maggio. Finale: sabato 6 giugno.



Ecco la strada verso Varsavia: Quarti di finale: 16 e 23 aprile. Semifinali: sorteggio 24 aprile, partite 7 e 14 maggio. Finale: mercoledì 27 maggio

QUALIFICATE CHAMPIONS



JUVENTUS

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Porto

Real Madrid

Atletico Madrid

Monaco

Barcellona



QUALIFICATE EUROPA LEAGUE



NAPOLI

FIORENTINA

Zenit

Siviglia

Dinamo Kiev

Dnipro

Bruges

Wolfsburg