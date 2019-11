Europa League: avanti Dinamo Kiev, Dnipro, Bruges e Siviglia

Non solo Italia, l'Europa League completa il quadro delle qualificate ai quarti, in attesa del sorteggio di Nyon, e a fianco di Fiorentina e Napoli si collocano realtà note come il Siviglia e sorprese inattese come Bruges e Dnipro.

Quattro gli incontri in programma nella serata di ieri senza squadre del bel paese in campo, almeno due le eliminazioni eccellenti. L'Everton esce mestamente di scena e segna il fallimento del calcio inglese - nessuna squadra ai quarti tra Champions e Europa League - l'Ajax vince ai supplementari, 2-1, ma lascia strada al Dnipro, in virtù del risultato dell'andata, 1-0 per la squadra ucraina.

Il Siviglia conferma, anche al ritorno, la supremazia spagnola sul Villarreal, 2-1 firmato Iborra - Suarez, dopo le tre reti in trasferta. Infine il Bruges, corsaro sul campo del Besiktas, sulle ali di Bolingoli-Mbombo.

Dinamo Kiev - Everton 5-2

Siviglia - Villarreal 2-1

Besiktas - Bruges 1-3

Ajax - Dnipro 2-1 d.t.s