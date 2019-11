Liga in Barcellona - Real Madrid in Clasico di Spagna

Da Alessandro Cicchitti è tutto per questa sera. A risentirci con il grande calcio su VAVEL Italia.

Con questa vittoria, dunque il Barcellona stacca il Real Madrid, ora 4 quattro punti più in basso dalla capolista, a sole 10 giornate dalla fine della Liga, Liga che si tinge sempre più di Blaugrana.

Questo il gol che ha deciso il Clasico. Minuto 56' Luis Suarez!

22.54 Pugni al cielo per i Blaugrana, usciti vincitori dalla battaglia fisica e psicologica del Clasico. Luis Enrique si lascia scappare un sorriso, perché ora il Barcellona va in fuga verso il titolo: +4 sul Madrid, uscito battuto con l'onore delle armi dal Camp Nou

93' MATEU LAHOZ FISCHIA PER TRE VOLTE DECRETANDO LA FINE DEL MATCH. IL CLASICO VA AL BARCELLONA. BATTUTO 2-1 IL REAL MADRID.

90' Ultimi minuti di partita, il Madrid sembra però non avere le forze per provare a pareggiare il match

87' Sfida aperta tra Casillas e Messi. Ancora una volta è il portiere madridista ha vincere il duello, sventando una frustata del 10 sul primo palo

85' Ancora una grande occasione per il Barça, stavolta con Jordi Alba, mandato in porta da un Messi sublime. Casillas salva i suoi rifugiandosi in angolo

80' Girandola di cambi con Jesè per Isco nel Real e Xavi per Iniesta nel Barça. Nel frattempo è entrato anche Busquets per un Rakitic stanco e sotto tono.

76' Torna a spingere il Real Madrid ancora con un ispiratissimo Benzema la cui conclusione, deviata da Piquè viene fermata in maniera provvidenziale da un attentissimo Claudio Bravo

73' Doppia occasione per il Barcellona. Prima una conclusione di Messi, fuori di un niente. Poi Neymar sciupa un contropiede orchestrato ancora dal duo Messi-Suarez.

71' Primo cambio del match per il Madrid. Fuori un teso e distratto Pepe, dentro Varane.

59' Messi fa quasi il terzino, recuperando un pallone nella propria trequarti campo, la pulga cerca subito Neymar con l'esterno sinistro, ma il pallone si rivela impreciso

Grandissimo gol di Luis Suarez che riporta il Barcellona in vantaggio. Lancio bellissimo di Dani Alves sulla corsa di Suarez, bravissimo nel controllo col destro, e nel calcio immediato verso la porta di Casillas. 2-1 Barça, ora il Camp Nou è una bolgia.

55' GOL DEL BARCELLONA! SUAREZ! 2-1

51' Messi accellera centralmente lasciando sul posto Modric, costretto a fare un fallo tattico punito con il cartellino giallo.

48' Ancora una bellissima azione del Real Madrid. Bravo salva i suoi compiendo un grande intervento sulla conclusione di Benzema.

46' Si riparte! Iniziato il secondo tempo tra Barcellona e Real Madrid.

ED ECCO IL GOL DEL PAREGGIO REALIZZATO DA CRISTIANO RONALDO. DA VEDERE E RIVEDERE L'ASSIST MERAVIGLIOSO DI BENZEMA

ECCO IL GOL CHE HA PORTATO IN VANTAGGIO IL BARCELLONA CON MATHIEU!

Ora possiamo vedere i gol che stanno decidendo la partita al Camp Nou:

45' MATEU LAHOZ FISCHIA LA FINE DEL PRIMO TEMPO. 1-1 TRA BARCELLONA E REAL MADRID.

42' Gran conclusione di Cristiano Ronaldo che dalla distanza è libero di calciare verso la porta di Bravo. Il portiere Cileno è bravissimo nel toccare in calcio d'angolo il bolide del pallone d'oro

Il Gallese a tu per tu con Bravo aveva insaccato per il vantaggio blancos, ma stavolta è il guardalinee a dire di no al Madrid, che comunque continua ad attaccare

39' GOL ANNULLATO A BALE!

38' Grande intervento difensivo di Piquè, che rischiano moltissimo anticipa Bale in calcio d'angolo.

Solo qualche istante prima del pareggio di Cristiano, era stato il Barcellona ad avere una grande occasione con Neymar, che non è riuscito a deviare con forza un pallone calciato in malo modo da Suarez.

Azione stupenda del Real Madrid con Modric fantastico nel servire Benzema, fantastico a sua volta nel servire l'assist vincente a Cristiano Ronaldo che in anticipo batte Claudio Bravo. 1-1 al Camp Nou.

30' PAREGGIO DEL REAL MADRID! CRISTIANO RONALDO!

25' Azione personale di Marcelo, ancora bravo a sgusciare sulla fascia sinistra. Il terzino brasiliano prova la conclusione dal limite, ma il tiro viene respinto ancora da Mathieu.

22' Calcio di punizione calciato da Messi deviato dalla barriera. Calcio d'angolo per il Barça.

Calcio di punizione calciato in modo teso e tagliato nel mezzo da Leo Messi. Nel mezzo dell'area è Mathieu il più lesto ad avventarsi sul pallone, e a spizzarlo per il gol che porta in vantaggio i Balugrana.

18' GOL DEL BARCELLONA! MATHIEU!

17' Messi suona la carica nel Barcellona. Recupera palla, taglia il campo portando a spasso la difesa Madridista, scarica per Neymar che gli restituisce un pallone troppo lungo, sul quale la Pulga non trova la giusta deviazione con la nuca.

Marcelo sfonda sulla sinistra, serve Benzema bravissimo nel pescare dall'altra parte che arriva a tutta velocità impattando il pallone in modo un po goffo ma efficace. Il pallone però termina sulla traversa. Real pericolosissimo.

11' Grandissima occasione per il Real Madrid! Traversa di Cristiano Ronaldo!

7' Prova a farsi vedere anche il Real Madrid con Benzema. Il francese però mastica il tiro che termina parecchio distante dallo specchio di porta.

5' Grandissima giocata di Messi, strepitoso nel liberarsi di due uomini con un numero di alta scuola. Il Camp Nou applaude il suo beniamino.

2' Subito in attacco il Barcellona con Iniesta, bravo ad inserirsi in area, senza trovare però Suarez. Perfetto l'anticipo di Sergio Ramos sul pistolero.

21.00 Tutto pronto! Si parte! Iniziata Barcellona - Real Madrid!

20.55 Ormai ci siamo. Quasi tutto pronto al Camp Nou per il posticipo della 28^ giornata della Liga Spagnola. Barcellona e Real Madrid sono pronte a dare spettacolo. Il Clasico sta per avere inizio.

20.40 Riscaldamento in corso per le due squadre. Barcellona accolto sul terreno di gioco da molti applausi. Un mix tra fischi e indifferenza, invece per gli uomini di Carlo Ancelotti, molto tesi e concentrati.

20.30 Siamo a soli 30 minuti dal calcio d'inizio. Il Camp Nou inizia a popolarsi, l'attesa sale, i due portieri sono già sul terreno di gioco per il riscaldamento.

Real Madrid: (4-3-3): Casillas; Carvajal, Sergio Ramos, Pepe, Marcelo; Modric, Isco, Kroos; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo.

20.15 Ufficiali anche le scelte di Carlo Ancelotti. Ecco l'11 scelto dal tecnico italiano:

Barcellona: (4-3-3): Bravo; Dani Alves, Piquè, Mathieu, Jordi Alba; Mascherano, Rakitic, Iniesta; Neymar, Suarez, Messi.

20.10 Appena arrivate le formazioni ufficiali delle due squadre; Scopriamo assieme l'undici scelto da Luis Enrique:

20.00 Buonasera e benvenuti alla diretta scritta, live ed del Clasico di Spagna, Barcellona-Real Madrid. Alessandro Cicchitti e VAVEL italia vi accompagneranno verso il calcio d'inizio dell'attesissimo match tra i Blaugrana e i Blancos. Il kick off è previsto per le 21.00 in un Camp Nou che si preannuncia completamente gremito in ogni ordine di posto. Lo spettacolo è assicurato.

Il tanto atteso giorno del Clasico è arrivato. Questa sera, tutto il mondo resterà con il fiato sospeso ad ammirare lo spettacolo più puro e raffinato che questo sport può regalare, recchiuso in soli 90 minuti. Il Camp Nou, offrirà una cornice di pubblico spettacolare, con le sue coreografie mozzafiato e con le sue 98.000 anime pronete ad incitare Messi & Co. Il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, è chiamato a compiere una partita perfetta per spezzare le certezze del Barcellona e tornare in vetta alla classifica.

Barcellona - Real Madrid, è anche la sfida dei due tecnici: Luis Enrique - Carlo Ancelotti. Il primo, ancora giovane ed inesperto, e il secondo insaziabile divoratore di trofei, pronti ad affrontarsi con le rispettive corazzate decise verso il titolo di Campione di Spagna.

Luis Enrique non ha particolari problemi di formazione per il suo Barça. In settimana è stato recuperato anche Busquets, che però non è ancora al top della condizione e per questo siederà in panchina. Al suo posto ci sarà Mascherano, tornato centrale di centrocampo come ai tempi di Liverpool, mentre in difesa Mathieu comporrà quasi certamente la coppia di centrali con Piquè. Gli esterni di difesa saranno ancora una volta Dani Alves e Jordi Abla, mentre le due mezze ali saranno Rakitic e Iniesta, ancora a caccia del primo gol stagionale. Nessun dubbio in attacco, con Messi-Suarez-Neymar tutti e tre in grande forma, pronti ad azzannare il Madrid.

(4-3-3): Bravo; Dani Alves, Piquè, Mathieu, Jordi Alba; Mascherano, Rakitic, Iniesta; Neymar, Suarez, Messi.

Live Barcellona - Real Madrid

Anche Carlo Ancelotti può sorriddere, dopo i fondamentali recuperi di Modric e Sergio Ramos, che partiranno entrambi dal primo minuto. Davanti a Casillas dunque ci saranno Marcelo, Ramos, Pepe e Dani Carvajal. Il terzetto di centrocampo sarà formato da Modric con Kroos e Isco ai suoi lati. L'attacco, si sa, verrà composto dalla BBC, Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo, tutti e tre affamati di quei gol che stanno un po mancando in questo momento della stagione.

(4-3-3): Casillas; Carvajal, Sergio Ramos, Pepe, Marcelo; Modric, Isco, Kroos; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo.

Luis Enrique: "Il Real è il nostro eterno rivale e il più vicino in classifica spiega. Se vinciamo noi, loro non prendono punti. Ma comunque vada, domani non si decide nulla perché poi ci saranno altre dieci partite". Il Real gioca male? Non ha nemmeno bisogno di giocare bene: ha talmente tanti giocatori di talento... Lì davanti sono in molti a poter decidere ogni partita. C'è bisogno della nostra miglior versione, di essere solidi in difesa ed efficaci in attacco. Il fattore campo può pesare - spiega il tecnico -, il pubblico può dare una motivazione supplementare e offrire una spinta decisiva".

Live, Barcellona - Real Madrid, diretta Clasico di Spagna

Carlo Ancelotti: "Non ho mai firmato per un pareggio in carriera, non ho intenzione di farlo ora. Abbiamo la qualità per vincere, così come ce l'ha il Barcellona. I nostri avversari vengono da risultati migliori rispetto ai nostri, ma la partita sarà complicata per entrambe le squadre. Sappiamo che il match per noi è importante, se vinciamo torniamo in testa. Sappiamo che il Barcellona sta giocando bene e che Messi, soprattutto, è in forma. Ma noi abbiamo preparato la nostra strategia. Ronaldo? Ha fatto benissimo nelle ultime gare, ci ha salvato in Champions contro lo Schalke. Anche se non è al top, è comunque in gran spolvero".

Barcellona e Real Madrid si affrontano per la 170 volta nel massimo campionato Spagnolo. I precedenti, se limitati al solo campionato, vedono il Real Madrid in leggero vantaggio nei confronti di un Barcellona, che però nel computo totale degli incontri disputati, comprese le amichevoli, mostra una lieve supremazia nei confronti dei rivali di sempre. Il primo incontro tra le due super potenze di Spagna risale addirittura al 1902, dove il ad avere la meglio furono i catalani col punteggio di 3-1. Nel corso di oltre un secolo di storia, però questa partita si è arricchita di molti significati sociali e politici, che hanno reso tutt'oggi il Clasico di Spagna uno dei derby più attesi e sentiti tra le due tifoserie e non solo. Storica la vittoria con la quale il Barcellona umiliò i rivali madrileni, con un indelebile 7-2 nel 1951. Real Madrid, che però a cavallo degli anni 60' è stato capace di vendicarsi più volte di quella sconfitta grazie alla magica formazione vincitrice di ben 5 coppe dei campioni consecutive, guidata dal leggendario Alfredo Di Stefano. Avvicinandoci ai giorni nostri invece, ricordiamo i Clasicos dominati prima dal Barça di Cruyff, poi nei primi anni 2000 dal Real Madrid dei Galacticos. L'apoteosi della rivalità tra queste due squadre però, risale a pochi anni fa, più precisamente, da quando i marziani Messi e Cristiano Ronaldo hanno indossato rispettivamente la 10 Blaugrana e la 7 Blanca. Ancora nella mente di molti appassionati la Manita che il Barça di Pep Guardiola rifilò al Madrid di Mourinho nell'autunno del 2010 e la lezione di calcio, che gli uomini di Guardiola rifilarono al Madrid nella semifinale di Champions del 2011, trascinati da un Messi stratosferico. Lo scorso anno il Barcellona si impose sia all'andata, col punteggio di 2-1, sia al ritorno in una partita passata alla storia, terminata con il punteggio di 4-3 per i catalani ancora trascinati da Leo Messi autore quella sera di una tripletta.