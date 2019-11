Germania, aria amichevole. Segna Podolski, con l'Australia è 2-2

A Kaiserslautern, la Germania di Joachim Loew pareggia 2-2 con l'Australia, in una partita di avvicinamento al match in programma domenica in casa della Georgia. Serata amichevole, lo si intuisce dalle scelte di Loew e dall'attenzione che i campioni del mondo dedicano ai rivali. Da una parte e dall'altra, si predilige la ricerca della giocata alla cura dei dettagli, l'Australia corre, senza badare a coperture difensive o disposizione in campo, si diverte, non avendo nulla da chiedere alla partita, con l'unico compito di onorare una vetrina prestigiosa. La Germania scruta la decisiva gara di Tbilisi e non bada a eventuali errori o distrazioni. Ne esce una partita ricca di occasioni, divertente, non certo utile a trarre spunti significativi sulla condizione attuale dei teutonici.

Ritrova la rete Podolski, ispirato da una serpentina di Schurrle nel finale di partita, quando Loew, costretto a rimontare, toglie Reus, il primo ad andare in rete, e Gotze, inserendo appunto Kruse e Podolski. Il gol dell'attaccante dell'Inter evita una sconfitta comunque fastidiosa in un momento cruciale nella corsa al prossimo europeo e cancella possibili polemiche.

La partita, per la Germania, si mette bene da subito, perché Khedira sradica un pallone nella metà campo tedesca e indisturbato lo pilota fin sul limite dell'area avversaria, dal fronte di sinistra, mette al centro con l'esterno e trova all'appuntamento, sul filo del fuorigioco, Reus, deviazione in scivolata e 1-0. Sembra l'inizio della goleada di casa, ma è in realtà un colpo isolato, perché la Germania da lì comincia a rischiare. Il pari nasce da una rimessa laterale, Troisi stacca indisturbato e impatta il traversone, mettendo alle spalle di Zieler. I tre centrali di Loew - Badstuber, Howedes e Mustafi - ad osservare. Il 2-1 è invece di pregevole fattura. Pennella dal piazzato Jedinak e al 5' della ripresa l'Australia è avanti. Solo la scarsa concretezza ospite impedisce di allargare il divario e consente alla Germania di restare in partita.

Podolski trova, finalmente, il guizzo giusto, ha anche la palla per sigillare la partita, ma il pari, per quanto visto, è giusto, occasioni e rimpianti da entrambe le parti, un'amichevole.